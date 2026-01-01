连接你现有的系统，减少操作摩擦和切换应用的干扰。

Slackbot 和 slash 命令让你可以在频道或私信中直接开始、停止和查看工时记录，也可以通过提醒功能及时提示你，确保不会漏记。

Slack 将计时器、项目频道和提醒整合在同一个工作区，让你无需在多个应用之间切换，即可轻松记录工作时长。

关于此使用场景

凡是手动记录工时的人都深有体会——要登录工时追踪工具，逐一填写花费的小时和分钟，实在繁琐。你不得不在多个系统之间来回切换：在一个工具里推进项目，在另一个工具里同步进展，再去第三个工具里记录工时。节奏快、事情多，错误就是这样产生的。

Slack 作为一款工作操作系统，通过集成和工作流程自动化，将沟通、项目和工时追踪融为一体，让项目工作更加高效。常见的障碍迎刃而解：不再需要手动录入数据，不再忘记提交工时表，不再频繁切换工具，也不再为报告数据不一致而烦恼。Slack 弥合了日常工作、项目进展与责任追踪之间的断层。

如何在 Slack 中进行工时追踪

高效的工时追踪应融入日常工作流程，成为你日常使用工具中的一部分。以下是在 Slack 中实现工时追踪的几种简便方法：

集成第三方工时追踪应用

在 Slack Marketplace 中，你可以连接数千款 Slack 集成，其中包括专业的工时追踪应用，让你能够直接在频道内启动计时器和记录工时。例如，Slack 可与 ClickTime、Jibble 或 TrackingTime 等应用连接。

使用方式如下：

工作区管理员在审查所需权限后，从 Slack Marketplace 搜索并安装应用，然后批准 OAuth 请求，允许该应用在 Slack 中发布消息并读取基本工作区数据。 安装完成后，每位团队成员通过 Slackbot 发送的消息完成身份验证，连接各自的账号，连接成功后将收到确认通知。 Slackbot 还会说明可在频道或私信中使用的 slash 命令。例如，开始客户通话时，可输入“/jibble in”在 Jibble 中开始记录计费工时，通话结束后输入“/jibble out”；在两个项目间切换时，可使用 TrackingTime 输入“/tt start [任务名称],,[项目名称]”停止当前计时并开始新计时；完成某项任务但未使用计时器时，可通过 ClickTime 输入“/ct time”并填写工时记录表单，立即补录工时。 管理者还可以在 Slack 内通过应用主页仪表板查看每日和每周的工时汇总，让工时记录与审批成为工作日的有机组成部分。

同步项目管理与账单集成

你无需单独安装一款工时追踪应用，只需将团队已在使用的项目和账单平台与 Slack 连接并同步即可。例如，Harvest 等账单工具可将记录的工时与客户及项目档案同步，而 Jira Cloud、Asana 等项目平台则支持你将工时直接关联到特定任务或问题编号。在这些场景下，Slack 充当数据的前端入口，无需另行登录其他系统。

这为你提供了灵活的工时记录方式。你可以在 Slack 消息或通知消息列中，将工时条目直接关联到特定任务或问题编号。例如，修复一个程序错误后，开发者可以直接回复：“Jira 工单 PROJ-123 耗时 1.5 小时。”这也提升了透明度——在 Slack 中负责任务管理的项目经理，可以在冲刺阶段的待办事项旁边直接查看已记录的工时。在 Slack 中记录的工时会自动同步回系统，不会产生重复条目。

用工作流程和 Slackbot 自动发送工时提交提醒

能在 Slack 中记录工时，并不意味着每个人都会记得这样做。设置自动提醒，让团队的工时记录保持一致。在 Slack 中，你可以通过工作流程构建器或 Slackbot 两种简便方式来创建自动提醒。

使用工作流程构建器 ，你可以创建自动循环提示（例如“每周五下午 4 点提交周工时表”），并附带按钮或可点击链接跳转至相应应用。

，你可以创建自动循环提示（例如“每周五下午 4 点提交周工时表”），并附带按钮或可点击链接跳转至相应应用。 使用 Slackbot，你可以输入提醒命令（例如“/remind 我每周五下午 3 点查看工时表”），为自己设置一条仅自己可见的私人提醒。部分工时追踪集成还会配合 Slackbot，在薪资截止日前提醒你补录或提交未完成的工时。

有了这两款工具，管理者无需再逐一催交工时表。提醒会按计划发送给需要查看的人，精准到位。

Slackbot 已迅速成为我们技术栈中使用最频繁的 AI 工具之一，也是将问题转化为行动最快捷的方式之一。 Webflow CRO Adrian Rosenkranz

使用 Slack 进行工时追踪的好处

Slack 让工时追踪成为日常协作的一部分。当记录工时与项目已有的对话、文件和任务融为一体，团队将收获以下多重优势：

更高的使用率。 直接在频道或私信中记录工时，省去了单独打开其他应用的麻烦。

直接在频道或私信中记录工时，省去了单独打开其他应用的麻烦。 减少手动管理。 自动提醒与集成连接大幅减少了以往占据管理者大量时间的跟进消息和表格核对工作。

自动提醒与集成连接大幅减少了以往占据管理者大量时间的跟进消息和表格核对工作。 更清晰的项目可见性。 记录的工时与任务和项目进展并排呈现，任何人都能随时掌握当前状态和时间分配情况。

记录的工时与任务和项目进展并排呈现，任何人都能随时掌握当前状态和时间分配情况。 更准确的报告。 手动录入减少、工时记录更规范，意味着在将工时导入发票或报告时，转录错误和数据缺失也会相应减少。你甚至可以借助 Slack AI 来汇总项目对话或回顾工作内容，无需翻阅历史消息列，便能准确记录工时。

手动录入减少、工时记录更规范，意味着在将工时导入发票或报告时，转录错误和数据缺失也会相应减少。你甚至可以借助 Slack AI 来汇总项目对话或回顾工作内容，无需翻阅历史消息列，便能准确记录工时。 减少切换应用的干扰。 你可以始终留在 Slack 中，无需在多个工具之间来回切换，从而提升团队工作效率。

你可以始终留在 Slack 中，无需在多个工具之间来回切换，从而提升团队工作效率。 增强团队责任感。可见的带时间戳记录让确认谁在何时记录了哪些内容变得轻而易举。

工时追踪最佳实践

工时追踪需要持之以恒，因此最好将其融入日常习惯或工作流程。关键在于让记录变得简单易行。以下是一些工时追踪方面的实用建议：

将工时追踪融入日常工作

在用于项目讨论的同一频道中记录工时，无需跳转到其他工具。

自动化提醒

使用定时工作流程或 Slackbot 个人提醒，在截止日期临近前提示你记录工时。

将工时追踪与项目挂钩

将记录关联到具体任务或问题编号，而非仅记录每日工时总计。

尽量减少手动输入

随时使用 slash 命令或计时器，而非事后回忆和补录工时。

定期查看报告

每周或每两周检查一次报告，在客户团队催促前及时补全缺失记录。

在团队间统一流程

确保所有人以相同的方式和节奏记录工时。

选择契合现有工作流程的集成

避免引入重复工作的冗余工具，优先选择能够无缝融入现有工作区的效率工具。

通过 Slack 将工时追踪与团队协作融为一体

当工时记录与相关对话、项目和工作流程紧密相连，这件事就变得更容易坚持。Slack 将工时数据锚定在实际工作的上下文中，因为它就存在于同一个工作区里：团队讨论项目的频道、可见的任务列表，以及帮助一切按计划推进的工作流程构建器和 Slackbot。你还可以通过集成轻松扩展这一设置，接入团队已在使用的工具数据，或借助共享列表让所有人对任务截止时间一目了然。

如果你是第一次搭建这套体系，不必从零开始。Slack 模板库包含适用于常见审批和汇报流程的预置工作流程——这也是探索工作流程构建器、Slackbot、集成、列表和频道如何协同支持团队工时追踪习惯的好方法。