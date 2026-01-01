善用頻道和微型會議，給新人充足的機會發問、一起協作和建立感情，同時給予支援，幫他們快速進入狀況。

善用專屬頻道、檢查清單及結構化里程碑，為每位新進員工建構清楚的就職流程，不管他們在什麼團隊、在哪裡辦公都一樣順暢。

將對話、培訓資料、常見問題、政策和其他就職資源集中在同一個共享工作空間，新員工就能輕鬆找資料、跟同事互動，再也不用在各種分散的工具之間找來找去了。

關於此使用情境

有效的員工就職絕對不只是填填表格而已。每位新人都要瞭解自己的職責、找得到需要的資料、和同事建立連結，還要快速掌握有問題時該找誰問。對於混合辦公或遠端團隊來說，就職流程常常散落在各種溝通管道中，新人得拼湊來自電子郵件、文件、人力資源系統、會議和其他工具的資訊，結果往往只是越看越混亂。

Slack 將對話和資源通通整合在同一個共享工作空間裡。團隊不必離開 Slack，就能一步步帶領新人完成就職任務，從認識共事者、參與培訓到分享知識一站搞定。把所有就職活動集中管理並持續改善，能幫助組織為每位新加入的團隊成員打造更一致、也更容易擴充延伸的就職體驗。

如何使用 Slack 進行新進員工就職培訓

要讓新人順利融入，第一步就是建立好關係。新進員工通常需要在很短的時間內認識同事、搞懂工作流程與期待，並深入瞭解公司文化。Slack 能幫忙把這個過程變得更簡單！透過協助團隊打造就職工作流程，不只可以避免資訊多到無法消化，還能防止流程標準不一或漏掉任務。以下是具體做法。

建立專屬就職頻道

建立一個專門用於員工就職的頻道，讓新員工可以在這裡查看公告、接收歡迎訊息、做自我介紹，還能找到常見問題的解答。你也可以建立特定團隊或部門的專屬頻道，方便新員工追蹤跟自己相關的討論，並快速搞懂作業流程。

使用 Slackbot 設定培訓里程碑

團隊可以使用 Slackbot 傳送提醒、解答常見問題，並在新進員工一步步完成就職流程時，指引他們找到相關的資源。例如，Slackbot 可以自動傳送提醒，提示員工安排會議、完成員工培訓或審閱政策，協助新加入的團隊成員在剛到職的前幾週輕鬆跟上進度，不怕漏掉任何待辦事項。

使用工作流程建立工具，將單調無聊的就職任務自動化

透過工作流程建立工具，團隊可將就職流程拆解為一系列可重複執行的步驟。只要設定工作流程自動化，當新人完成階段任務或送出核准申請時，系統就會自動通知主管。把這些雜事自動化，不只能省去人工一直追進度的麻煩，也能讓整個就職過程順利很多。

透過微型會議隨時關心新員工

新員工常有一些當面講比較快的問題，但真的不用每件事都特地開個會。使用微型會議隨時有需要都能聊一下，主管不用安排正式會議，就能將同事介紹給新人或直接幫他解答問題。

使用畫板打造就職中心

畫板可化身就職資訊的核心中樞，彙整團隊成員名單、常見問題、公司政策和培訓資料等資源。新人有問題只要看這裡就好，無需翻遍電子郵件或散落各處的文件。

透過清單追蹤就職任務

使用清單追蹤就職任務、里程碑、負責人及截止日期。有了明確的任務與目標，新進員工、主管及人力資源團隊可相互督促，並在任務停滯影響就職進度前及早發現。

使用就職範本，新人上手速度更迅速

Slack 的現成範本讓人力資源團隊和主管不用從頭設計就職流程，省下前期準備時間。你可以先新增新進員工就職指南，這個簡單好用的範本可引導新員工順利度過剛到職的前幾天和前幾週。再搭配員工就職檢查清單範本，規劃更全面的就職歷程。最後，只要自訂福利指南範本，填入貴公司的福利資訊，就能建立可分享的參考資源，新人和現有員工都能查閱。

透過整合連結第三方就職工具

Slack 可與貴組織既有的就職工具整合，包括人力資源資訊系統、行事曆、文件儲存庫、支援單工具、學習系統及身分管理解決方案。將這些系統串聯起來，可直接在 Slack 中將相關資料導入新進員工的工作流程，減少在不同工具之間切換的需要。

Slack 是我跟團隊日常協作的地方，我們的目標是把 Codex 變成團隊的一份子。要實現這個願景，最理想的地方絕對就是 Slack。 OpenAI 產品部門成員 Alexander Embiricos

將 Slack 用於就職培訓的好處

Slack 可以把就職資源和對話直接整合進大家每天用的工作空間，這樣無論是新人還是幫忙帶新人的同仁，都不用再一直切換工具。在同一個集中空間，就能讓整個就職過程變得更有條理、好預測，大家合作起來也就更順暢。

Slack 透過以下方式協助組織提升就職流程效率：

讓新進員工更快上手。 有了自動提醒與集中的就職資源庫，新員工就能輕鬆完成重點任務、隨時找答案，還能快速認識對的窗口，讓新人更快進入狀況，發揮即戰力。

有了自動提醒與集中的就職資源庫，新員工就能輕鬆完成重點任務、隨時找答案，還能快速認識對的窗口，讓新人更快進入狀況，發揮即戰力。 打造標準化的就職體驗。 透過標準工作流程和檢查清單，確保不論在哪個團隊或地點，每位新人都能按部就班完成相同的就職步驟。建立一套標準就職工作流程，也能讓人力資源團隊和主管掌握明確的步驟，帶起新人來更有頭緒。

透過標準工作流程和檢查清單，確保不論在哪個團隊或地點，每位新人都能按部就班完成相同的就職步驟。建立一套標準就職工作流程，也能讓人力資源團隊和主管掌握明確的步驟，帶起新人來更有頭緒。 提升整個組織的溝通效率。 善用共用頻道和微型會議等內部溝通工具，團隊成員就能輕鬆協作、隨時關心新人狀況，再也不用為了小事就把行事曆塞滿無意義的會議了。

善用共用頻道和微型會議等內部溝通工具，團隊成員就能輕鬆協作、隨時關心新人狀況，再也不用為了小事就把行事曆塞滿無意義的會議了。 找公司資料變得超簡單。 直接在畫板打造集中的就職中心，把各職位的資源、培訓資料、常見問題和政策通通整理在一起，方便隨時查閱。手邊隨時有資源，新人就能減少到處翻找資料的時間。

直接在畫板打造集中的就職中心，把各職位的資源、培訓資料、常見問題和政策通通整理在一起，方便隨時查閱。手邊隨時有資源，新人就能減少到處翻找資料的時間。 減少繁瑣的就職手續。 使用工作流程建立工具把通知、核准跟檢查清單分發等任務通通自動化，省下不斷追進度的時間，讓人力資源團隊和主管能把心力放在真正照顧員工上。

使用工作流程建立工具把通知、核准跟檢查清單分發等任務通通自動化，省下不斷追進度的時間，讓人力資源團隊和主管能把心力放在真正照顧員工上。 強化參與感與歸屬感。Slack 透過提供知識分享、非正式對話及面對面會議的管道，讓遠端團隊成員之間更容易建立默契。這種輕鬆不壓迫的日常互動，能讓遠端與混合辦公的新人更快找到歸屬感。

新進員工就職有哪些最佳做法？

有效的就職是一個持續進行的過程，絕非只有第一天那場員工迎新說明會而已。想要打造成功的就職體驗，關鍵在於幫助新人掌握所需知識，並和同事打好關係，這兩點都是讓他們有信心獨當一面不可或缺的元素。組織可以遵循以下最佳做法，打造豐富充實的就職體驗：

在報到第一天前就幫新人做好準備。 清楚說明第一天該去哪裡、有哪些注意事項，以及報到前需要完成的表單文件或培訓。準備好歡迎訊息和預備就職檢查清單，能讓新人感到安心，帶著滿滿的信心和準備好隨時上陣。

清楚說明第一天該去哪裡、有哪些注意事項，以及報到前需要完成的表單文件或培訓。準備好歡迎訊息和預備就職檢查清單，能讓新人感到安心，帶著滿滿的信心和準備好隨時上陣。 集中管理就職資源。 將培訓資料、常見問題和政策等就職資源整理到像 Slack 畫板這樣的集中資料庫。這樣一來，新人要找重要資訊時就有個非常清晰的起點了。

將培訓資料、常見問題和政策等就職資源整理到像 Slack 畫板這樣的集中資料庫。這樣一來，新人要找重要資訊時就有個非常清晰的起點了。 建立清晰的溝通管道。 確保新員工知道去哪裡看最新公告、發問以及和同事打招呼交流。為每個團隊和不同類型的需求建立專屬溝通頻道，讓討論保持井井有條，隨時要回頭翻找資料都很方便。

確保新員工知道去哪裡看最新公告、發問以及和同事打招呼交流。為每個團隊和不同類型的需求建立專屬溝通頻道，讓討論保持井井有條，隨時要回頭翻找資料都很方便。 將重複的行政雜事自動化。 盡可能排定自動通知、核准與提醒，不用再花時間人工跟進。自動化的就職提醒還能幫大家把關，再也不怕漏掉任何待辦事項。

盡可能排定自動通知、核准與提醒，不用再花時間人工跟進。自動化的就職提醒還能幫大家把關，再也不怕漏掉任何待辦事項。 鼓勵早期協作與培養關係。 主動把新加入的團隊夥伴介紹給他們的同事，鼓勵大家輕鬆交流和跨部門協作，團隊成員之間只要先把信任建立起來，對之後各種專案的成功會很有幫助。

主動把新加入的團隊夥伴介紹給他們的同事，鼓勵大家輕鬆交流和跨部門協作，團隊成員之間只要先把信任建立起來，對之後各種專案的成功會很有幫助。 打造結構化的里程碑。 設定不只限於前幾週的就職目標。有了明確的定期里程碑 (像是 30、60 和 90 天)，新人就能清楚知道大家對他的期待；主管也能抓住最佳時機幫忙解答疑難雜症、掃除工作上的障礙。

設定不只限於前幾週的就職目標。有了明確的定期里程碑 (像是 30、60 和 90 天)，新人就能清楚知道大家對他的期待；主管也能抓住最佳時機幫忙解答疑難雜症、掃除工作上的障礙。 收集意見回饋並持續改進。對新人進行調查，瞭解哪些做法有效、哪些不符合預期。有什麼地方讓他們感到迷惘？哪些資料很難找？善用這些寶貴建議，讓你的就職流程越來越完善。

用 Slack 讓新人更快上手

成功的就職體驗絕對不只是給文件跟做培訓而已。你還需要建立一致的溝通管道、提供容易查閱的資料，並把工作流程串聯起來，這些做法讓新人清楚知道下一步該做什麼，卡關時也知道去哪裡尋求協助。

Slack 把這些散落的拼圖通通整合在同一個工作空間。新人不用頻繁切換工具，就能在這裡和團隊成員打成一片、找到就職資源、完成任務，還能隨時發問。自動化工作流程和集中存放的資訊，能幫助人力資源團隊和主管簡化就職管理，跨團隊控管和回報也變得更輕鬆。結果呢？就是打造出一個讓新人更快上手、建立良好同儕關係、並迅速開始發揮價值的就職體驗。