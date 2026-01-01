銷售、支援與領導團隊可在 Slack 中參考共享客戶背景資訊來協作。如此一來，跨部門交接更加順暢，資訊再也不會在傳遞過程中消失不見。

將通知與任務分發自動化，提醒、核准流程及銷售管道快訊都會自動進行，銷售專員就能專注於銷售工作，無需耗費工時追蹤進度更新。

專屬客戶頻道讓銷售、支援及領導團隊可以同時看到每筆交易的即時狀況，不只核准流程更快速，還再也不用擔心漏掉任何關鍵細節。

使用 Slack CRM，將日常對話轉化為自動化交易管道。在 Slackbot 的加持下，Slack CRM 可記錄通話並更新交易階段，同時讓你擺脫一直切換分頁、還會忘記背景資訊的困擾。

關於此使用情境

隨著團隊規模擴大、交易日趨複雜，以及客戶溝通分散於各種工具與部門之間，管理變動的銷售管道環節變得更困難。

Slack 提供了解決方案：Slack CRM 協助銷售專員、經理及營收營運團隊，透過對話式 AI、自動化工作流程與即時 CRM 更新來管理銷售管道，讓銷售團隊保持同調，交易也持續向前推進。

如何使用 Slack CRM 管理銷售管道

Slack CRM 的突破之處，在於將對話轉化為即時的銷售管道管理。Slackbot 與原生 Salesforce 整合會在你的團隊日常工作的地方自動擷取背景資訊，讓記錄保持最新狀態、發掘後續步驟，並推進商機。以下是具體運作方式：

使用 Slack 進行對話式銷售管道管理

Slack CRM 透過 Slackbot，重塑了繁瑣的行政資料輸入工作流程，例如手動記下通話筆記，或是在控制面板中更新交易階段。只需使用日常用語提示，Slackbot 就會更新日常 CRM 工作流程，讓工作不像在輸入資料，感覺更像是一場對話。

記錄更新： 交代 Slackbot 建立或更新聯絡人，它就會從你的對話中擷取相關資訊，自動填入記錄。讓你省下打字記錄的時間，把更多精力放在經營客戶上。

交代 Slackbot 建立或更新聯絡人，它就會從你的對話中擷取相關資訊，自動填入記錄。讓你省下打字記錄的時間，把更多精力放在經營客戶上。 推進交易階段： 只需告知 Slackbot 交易的最新進展，即可在數秒內推進銷售管道階段，無需切換至其他應用程式，即可讓 CRM 記錄保持最新狀態。

只需告知 Slackbot 交易的最新進展，即可在數秒內推進銷售管道階段，無需切換至其他應用程式，即可讓 CRM 記錄保持最新狀態。 會議準備： 在通話前提示 Slackbot 產生客戶概況摘要，它就會彙整過往對話、交易記錄及客戶背景資訊，讓你做好萬全準備輕鬆應戰。

在通話前提示 Slackbot 產生客戶概況摘要，它就會彙整過往對話、交易記錄及客戶背景資訊，讓你做好萬全準備輕鬆應戰。 智慧日程規劃：結合原生議程介面與 Slackbot 建議的重點領域，輕鬆掌握全天行程，將精力優先投入在最重要的客戶上。

內建 Salesforce 無縫銜接，告別應用程式間切換

在頻繁切換工具會讓生產力低落，應用程式之間的轉換往往導致資料遺漏。Slack CRM 原生內建於 Salesforce (隨附於 Business+ 方案中，無需額外付費)，能完美填補日常溝通與 CRM 資訊孤島之間的鴻溝。

背景同步： 透過 Slackbot 擷取的每筆聯絡人資料與交易里程碑，都會在背景中自動更新至 Salesforce，讓你的 CRM 記錄保持準確，無需手動將資料轉移至別的系統。

透過 Slackbot 擷取的每筆聯絡人資料與交易里程碑，都會在背景中自動更新至 Salesforce，讓你的 CRM 記錄保持準確，無需手動將資料轉移至別的系統。 輕鬆擴展：透過快速部署，讓你的小型企業可立即開始使用 Slack CRM。由於資料從第一天起就存在 Salesforce 上，企業準備好擴展規模時，無需進行任何移轉。

將銷售管道溝通與工作流程自動化集中在一起

Slack 的對話式 CRM 讓你的團隊保持同步，每個客戶都有清晰的專屬空間，讓你明確掌握後續步驟，並建立共同推進交易的協作環境，確保所有人在銷售管道推進的過程中隨時保持步調一致。

井然有序的客戶頻道： 為客戶、業務區域或銷售管道階段建立專屬頻道，讓你精準知道要去哪裡找資料。中途加入交易的團隊成員，只需用日常講話的方式撰寫提示，就能掌握關鍵細節與最新進度。

為客戶、業務區域或銷售管道階段建立專屬頻道，讓你精準知道要去哪裡找資料。中途加入交易的團隊成員，只需用日常講話的方式撰寫提示，就能掌握關鍵細節與最新進度。 自動提示後續步驟： 使用 Slackbot 與 CRM 工作流程自動化，分發任務核准工作、提示後續跟進，並傳送銷售管道變更快訊，即使你暫時分心處理其他事務，交易仍能持續推進。

使用 Slackbot 與 CRM 工作流程自動化，分發任務核准工作、提示後續跟進，並傳送銷售管道變更快訊，即使你暫時分心處理其他事務，交易仍能持續推進。 交易協作：銷售、支援及領導團隊可以在專屬客戶頻道中，共享同一個可信賴的資訊來源，再也不用為了確認進度到處寄電子郵件，也不用向各個部門個別做簡報，徹底消除了拖慢進度的溝通障礙，讓跨部門協作更順暢。

一開始，我們覺得這只是工作流程的一點小改進；但時間久了，我們看到了加乘效果。更有效的對話促成更穩固的銷售管道，帶來更高的轉換率。 Sparked 共同創辦人暨執行長 Gerardo Rodriguez Phillip

使用 Slack 管理銷售管道的好處

過去管理銷售管道，代表需要大量手動作業，包括記下通話筆記、填寫記錄，還有在每次客戶互動前搜尋相關背景資訊。最糟糕的是，當你需要這些工作資訊時，還不一定隨時都看得到。使用 Slack CRM 管理銷售管道的團隊，能享受以下好處：

加速交易推進： Slackbot 在對話過程中自動處理記錄更新，讓你減少花在補做行政雜務的時間，將更多時間投入推進交易。

Slackbot 在對話過程中自動處理記錄更新，讓你減少花在補做行政雜務的時間，將更多時間投入推進交易。 提升預測準確度： 因為系統會直接從日常對話中擷取重點資訊，資料能夠即時且完整地呈現，讓你透過可靠的資訊，掌握銷售管道實際狀況。

因為系統會直接從日常對話中擷取重點資訊，資料能夠即時且完整地呈現，讓你透過可靠的資訊，掌握銷售管道實際狀況。 減少手動行政作業： Slackbot 在背景記錄更新、建立記錄並將資料同步至 Salesforce，讓你不用每次聯絡完客戶還要手動處理一堆例行管理工作。

Slackbot 在背景記錄更新、建立記錄並將資料同步至 Salesforce，讓你不用每次聯絡完客戶還要手動處理一堆例行管理工作。 強化跨部門協作： CRM 更新會直接顯示在團隊平常協作的 Slack 頻道中，讓銷售、支援及管理團隊皆能掌握相同的即時資訊。

CRM 更新會直接顯示在團隊平常協作的 Slack 頻道中，讓銷售、支援及管理團隊皆能掌握相同的即時資訊。 更一致的後續跟進： Slackbot 運用 Slack 中已有的客戶背景資訊，協助快速草擬後續跟進訊息，讓你更容易在對的時間，用對的內容輕鬆聯繫客戶。

Slackbot 運用 Slack 中已有的客戶背景資訊，協助快速草擬後續跟進訊息，讓你更容易在對的時間，用對的內容輕鬆聯繫客戶。 加快核准與升級處理： 自動派發功能會第一時間將需要核准和升級處理的事項傳送給相關負責人，讓交易簽核不會再躺在收件匣中等待有人發現。

自動派發功能會第一時間將需要核准和升級處理的事項傳送給相關負責人，讓交易簽核不會再躺在收件匣中等待有人發現。 集中管理客戶背景資訊：Slack CRM 將記錄、對話記錄及交易更新集中存放到你日常工作的作業系統中。

什麼是銷售管道管理？

銷售管道管理是指監督並追蹤交易在銷售流程中推進的方法。這也是每位銷售人員的核心職責，透過追蹤各銷售管道階段中的關鍵銷售動作，制定銷售計畫、排列商機優先順序，並預測未來的業績。你的 CRM 系統有助於監測並評估銷售流程各階段的執行效果：

商機資格確認： 根據合適度、時機及預算，判斷潛在客戶是否符合你要的條件

根據合適度、時機及預算，判斷潛在客戶是否符合你要的條件 需求探討： 進行對話以瞭解潛在客戶遇到的具體問題，為後續推進打好基礎

進行對話以瞭解潛在客戶遇到的具體問題，為後續推進打好基礎 提案： 提出你的解決方案，並說明如何滿足潛在客戶的需求

提出你的解決方案，並說明如何滿足潛在客戶的需求 商議： 就條款、定價及合約細節進行協商，達成雙方共識

就條款、定價及合約細節進行協商，達成雙方共識 結案成交/未成交結案：記錄結果，讓團隊從成敗中汲取經驗、改善流程，同時也有機會透過行銷活動重新觸及客戶

掌握商機在各階段的推進情況，直接關係到預測的精準度、權責歸屬與營運效率。Slack CRM 透過日常對話式的即時更新，讓這一切變得清楚透明，確保主管依賴的資料能夠反映真實狀況。

管理銷售管道的七個訣竅

如果團隊想要提升管道的透明度，只要在流程上做小小的調整，就能立即看到效果。以下是具體做法：

1. 建立標準化的銷售管道階段

明確定義商機推進到下一個階段的條件，並確定每位銷售專員都遵循相同的標準，這樣呈現出來的資料才有參考價值。

2. 即時更新 CRM 記錄

定期更新資料，能直接提升預測準確度與管道可視性。對話式 CRM 系統可以像平時講話一樣用自然語言輸入，讓銷售專員不再拖延，更有意願更新記錄。

3. 自動化後續跟進與通知

銷售工作流程自動化能透過持續的後續跟進維持商機熱度，Slackbot 也會在交易推進時發出通知，讓所有人隨時掌握最新動態，無需人工確認。

4. 促進跨部門協作

Slack CRM 讓團隊在掌握完整客戶背景的情況下協作，而非在各自獨立的工具中分頭處理，確保適當的人員能在正確的時機採取行動。

5. 定期追蹤銷售管道推進情況

CRM 資料更新變得超輕鬆，加上自動化通知，讓銷售管道狀況隨時一目瞭然，不再需要為了讓所有人同步資訊而另外召開會議。

6. 重視銷售預測

一旦 CRM 平台與流程都到位，便可根據可靠的銷售管道資料進行預測，協助你做出有把握、以資料為依據的業務決策。

7. 集中管理客戶溝通內容

在 Slack 這個核心工作作業系統中，Slackbot 就是你具備情境感知能力的 AI 智慧代理，能將對話轉化為井然有條的客戶記錄、整理活動摘要、提供洞察資料，還會在日常工作流程中，提示你下一步該怎麼做。

Slack 如何支援跨部門銷售協作

當銷售、支援、領導、營運及客戶成功等團隊，皆參考相同的即時資料進行協作，銷售管道管理效率將大幅提升。將 Slack 當成工作作業系統，就再也無需於多個收件匣、CRM 控制面板及生產力工具之間來回切換。Slack 將人員與資訊整合在一起，讓銷售團隊再也不用一直切換工具，可在 AI 自動化功能的幫忙下減少溝通阻力，輕鬆推進交易。

Slack 是連結 CRM 活動、客戶更新及跨部門銷售工作流程的協作樞紐。你可以透過 Slackbot 建立客戶升級處理工作流程，或運用 Slack 裡早已收集好的客戶背景資訊，在交易成交時快速擬好後續溝通內容。整個組織的團隊都能掌握銷售管道的推進狀況，不論對話在哪裡進行，都有 Slackbot 為大家提供客戶概況摘要與交易狀態。