Ventas, soporte y dirección colaboran en Slack en torno a un contexto de cliente compartido. Así, los traspasos son más fluidos y nada se pierde entre departamentos.

Las notificaciones automatizadas y el enrutamiento de tareas gestionan los recordatorios, las aprobaciones y las alertas de la canalización, de modo que los representantes dedican su tiempo a vender en lugar de perseguir actualizaciones de estado.

Los canales dedicados a cada cuenta ofrecen a ventas, soporte y dirección una visión compartida y en tiempo real de cada negociación, para que las aprobaciones avancen más rápido y nada se quede en el tintero.

Usa CRM de Slack para convertir tus conversaciones del día a día en una canalización de negociaciones automática. Con la tecnología de Slackbot, CRM de Slack puede registrar llamadas y actualizar las etapas de las negociaciones, sin el quebradero de cabeza de cambiar de pestaña y perder el contexto.

Acerca de este caso de uso

Gestionar todas las piezas en movimiento de una canalización de ventas se vuelve más difícil a medida que los equipos crecen, las negociaciones se complican y la comunicación con los clientes se dispersa entre herramientas y departamentos.

Slack ofrece una solución: CRM de Slack ayuda a los comerciales, managers y equipos de operaciones de ingresos a gestionar su canalización con IA conversacional, flujos de trabajo automatizados y actualizaciones del CRM en tiempo real. El resultado es un equipo de ventas centrado y negociaciones que avanzan sin parar.

Gestionar una canalización de ventas con CRM de Slack

CRM de Slack es transformador porque convierte las conversaciones en gestión de la canalización en tiempo real. Slackbot y una integración nativa con Salesforce capturan la información automáticamente, mantienen los registros actualizados, detectan los próximos pasos y hacen avanzar las oportunidades desde el mismo lugar donde tu equipo ya trabaja. Así es como funciona:

Usa Slack para gestionar la canalización de forma conversacional

CRM de Slack transforma las tediosas tareas de introducción de datos administrativos, como registrar manualmente notas de llamadas o navegar por paneles para actualizar una etapa de negociación, gracias a Slackbot. Utilizas instrucciones en lenguaje natural y Slackbot actualiza tus flujos de trabajo diarios del CRM, de modo que el trabajo se parece menos a la introducción de datos y más a una conversación.

Registro de actualizaciones: Dile a Slackbot que cree o actualice un contacto y extraerá los detalles relevantes de tu conversación para rellenar el registro automáticamente. Dedicarás menos tiempo a la introducción de datos y más tiempo a tus clientes.

Dile a Slackbot que cree o actualice un contacto y extraerá los detalles relevantes de tu conversación para rellenar el registro automáticamente. Dedicarás menos tiempo a la introducción de datos y más tiempo a tus clientes. Avance de etapas de negociación: Avanza las etapas de la canalización en segundos diciéndole a Slackbot en qué punto se encuentra una negociación. Mantiene los registros del CRM actualizados sin necesidad de navegar por una aplicación independiente.

Avanza las etapas de la canalización en segundos diciéndole a Slackbot en qué punto se encuentra una negociación. Mantiene los registros del CRM actualizados sin necesidad de navegar por una aplicación independiente. Preparación de reuniones: Pídele a Slackbot que genere un resumen de cuenta antes de una llamada. Recupera conversaciones anteriores, el historial de la negociación y la información del cliente para que llegues con todo preparado.

Pídele a Slackbot que genere un resumen de cuenta antes de una llamada. Recupera conversaciones anteriores, el historial de la negociación y la información del cliente para que llegues con todo preparado. Organización inteligente: Usa la vista Agenda junto con los Objetivos recomendados de Slackbot para organizar tu día y priorizar las cuentas adecuadas.

Elimina el cambio entre aplicaciones con la continuidad nativa de Salesforce

El cambio de interfaz constante es un auténtico lastre para la productividad, y moverse entre aplicaciones hace que los datos se pierdan por el camino. CRM de Slack está integrado de forma nativa con Salesforce (incluido en el Plan Business+ sin coste adicional) para tender un puente entre la comunicación diaria y los silos del CRM.

Sincronización en segundo plano: Cada detalle de contacto y cada hito de negociación capturado a través de Slackbot actualiza Salesforce automáticamente en segundo plano, de modo que tus registros de CRM se mantienen precisos sin el trabajo de transferir datos manualmente a un sistema independiente.

Cada detalle de contacto y cada hito de negociación capturado a través de Slackbot actualiza Salesforce automáticamente en segundo plano, de modo que tus registros de CRM se mantienen precisos sin el trabajo de transferir datos manualmente a un sistema independiente. Escalabilidad sin fricciones: Empieza a usar CRM de Slack en tu pequeña empresa de inmediato gracias a una implementación rápida. Y como los datos están respaldados por Salesforce desde el primer día, no se necesita ninguna migración cuando el negocio esté listo para escalar.

Mantén la comunicación de la canalización y la automatización del flujo de trabajo en un solo lugar

El CRM conversacional de Slack mantiene a tu equipo sincronizado. Te ofrece un espacio claro para cada cuenta, claridad sobre los próximos pasos y un espacio compartido para hacer avanzar las negociaciones, de modo que todos tus equipos remen en la misma dirección a medida que la canalización evoluciona.

Canales de cuenta organizados: Dedica canales a cuentas, territorios o etapas de la canalización para saber exactamente dónde encontrarlos. Los miembros del equipo que se incorporen a una negociación a mitad de camino pueden usar prompts en lenguaje natural para obtener los detalles clave y ver en qué punto se quedó el proceso.

Dedica canales a cuentas, territorios o etapas de la canalización para saber exactamente dónde encontrarlos. Los miembros del equipo que se incorporen a una negociación a mitad de camino pueden usar prompts en lenguaje natural para obtener los detalles clave y ver en qué punto se quedó el proceso. Siguientes pasos automatizados: Usa Slackbot y la automatización del flujo de trabajo del CRM para enrutar aprobaciones de tareas, solicitar seguimientos y enviar alertas sobre cambios en la canalización, manteniendo las negociaciones en movimiento incluso cuando estás ocupado con otras cosas.

Usa Slackbot y la automatización del flujo de trabajo del CRM para enrutar aprobaciones de tareas, solicitar seguimientos y enviar alertas sobre cambios en la canalización, manteniendo las negociaciones en movimiento incluso cuando estás ocupado con otras cosas. Colaboración en negociaciones: Los equipos de ventas, soporte y dirección trabajan desde una fuente única de información veraz compartida en canales de cuenta dedicados, eliminando los briefings por separado y los correos electrónicos de estado que ralentizan las negociaciones entre equipos.

Al principio parecía una pequeña mejora en el flujo de trabajo. Pero con el tiempo vimos el efecto acumulativo. Mejores conversaciones llevaron a una mejor canalización, que llevó a mejores conversiones. Gerardo Rodriguez Phillip Cofundador y director general, Sparked

Ventajas de usar Slack para gestionar la canalización de ventas

Tradicionalmente, gestionar una canalización de ventas implicaba mucho trabajo manual: registrar notas de llamadas, rellenar registros y buscar información antes de cada interacción con el cliente. Además, los resultados no siempre estaban disponibles cuando se necesitaban. Los equipos que usan CRM de Slack para gestionar su canalización obtienen las siguientes ventajas:

Mayor velocidad en la progresión de las negociaciones: Slackbot gestiona las actualizaciones de registros en el flujo de la conversación, para que dediques menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a cerrar acuerdos.

Slackbot gestiona las actualizaciones de registros en el flujo de la conversación, para que dediques menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a cerrar acuerdos. Mayor precisión en las previsiones: Como la captura de información está integrada en tus conversaciones del día a día, los datos están actualizados y son completos, lo que te ofrece una visión fiable de lo que hay realmente en la canalización.

Como la captura de información está integrada en tus conversaciones del día a día, los datos están actualizados y son completos, lo que te ofrece una visión fiable de lo que hay realmente en la canalización. Menos trabajo administrativo manual: Slackbot registra actualizaciones, crea registros y sincroniza datos con Salesforce en segundo plano, liberándote de las típicas tareas administrativas que siguen a cada interacción con el cliente.

Slackbot registra actualizaciones, crea registros y sincroniza datos con Salesforce en segundo plano, liberándote de las típicas tareas administrativas que siguen a cada interacción con el cliente. Mejor colaboración interfuncional: Las actualizaciones del CRM aparecen en los canales de Slack donde tu equipo ya colabora, de modo que los equipos de Ventas, Soporte y Dirección trabajan siempre con la misma información actualizada.

Las actualizaciones del CRM aparecen en los canales de Slack donde tu equipo ya colabora, de modo que los equipos de Ventas, Soporte y Dirección trabajan siempre con la misma información actualizada. Seguimientos más consistentes: Slackbot utiliza la información del cliente que ya está en Slack para ayudarte a redactar seguimientos rápidamente, facilitando que contactes con el mensaje adecuado en el momento oportuno.

Slackbot utiliza la información del cliente que ya está en Slack para ayudarte a redactar seguimientos rápidamente, facilitando que contactes con el mensaje adecuado en el momento oportuno. Aprobaciones y escalaciones más rápidas: El enrutamiento automatizado envía las aprobaciones y escalaciones a la persona correcta de inmediato, para que las firmas de negociaciones no se queden perdidas en bandejas de entrada.

El enrutamiento automatizado envía las aprobaciones y escalaciones a la persona correcta de inmediato, para que las firmas de negociaciones no se queden perdidas en bandejas de entrada. Contexto centralizado del cliente: CRM de Slack mantiene los registros, el historial de conversaciones y las actualizaciones de negociaciones en el sistema operativo donde ya se trabaja.

¿Qué es la gestión de la canalización de ventas?

La gestión de la canalización de ventas es el proceso mediante el cual supervisas y realizas el seguimiento de las negociaciones a medida que avanzan por el proceso de ventas. Es una responsabilidad fundamental para cualquier comercial: elaborar un plan de ventas, priorizar oportunidades y predecir el negocio futuro haciendo seguimiento de las acciones clave de ventas en cada etapa de la canalización. Tu sistema CRM te ayuda a supervisar y evaluar la eficacia en cada etapa del proceso:

Cualificación de candidatos: Determinar si un prospecto cumple tus criterios según el encaje, el momento y el presupuesto

Determinar si un prospecto cumple tus criterios según el encaje, el momento y el presupuesto Descubrimiento: Una conversación para entender los desafíos específicos del prospecto y establecer las bases para avanzar

Una conversación para entender los desafíos específicos del prospecto y establecer las bases para avanzar Propuesta: Presentar tu solución y explicar cómo responde a las necesidades del prospecto

Presentar tu solución y explicar cómo responde a las necesidades del prospecto Negociación: Trabajar los términos, el precio y los detalles del contrato para llegar a un acuerdo mutuo

Trabajar los términos, el precio y los detalles del contrato para llegar a un acuerdo mutuo Ganado/Perdido: Registrar el resultado para que los equipos puedan aprender de los éxitos y los fracasos, refinar el proceso y posiblemente volver a impactar mediante campañas de marketing

Ver cómo avanzan los candidatos por estas etapas está directamente relacionado con la precisión de las previsiones, la responsabilidad y la eficiencia operativa. CRM de Slack hace posible esa visibilidad manteniendo los registros actualizados mediante actualizaciones conversacionales. Los datos en los que se apoyan los gestores reflejan lo que está ocurriendo realmente.

Siete consejos para gestionar una canalización de ventas

Para los equipos que quieren optimizar la visibilidad de la canalización, pequeños cambios en los procesos pueden tener un impacto inmediato. Así es como:

1. Estandariza las etapas de la canalización

Define qué hace que un candidato avance de una etapa a la siguiente, y asegúrate de que cada representante aplique esas definiciones de forma coherente para que los datos sean fiables.

2. Mantén los registros del CRM actualizados

Las actualizaciones periódicas mejoran directamente las previsiones y la visibilidad. Un sistema de CRM conversacional que admite lenguaje natural elimina la fricción que impide a los representantes actualizar los registros.

3. Automatiza los seguimientos y las notificaciones

La automatización del flujo de trabajo de ventas mantiene a los candidatos activos con seguimientos constantes, y Slackbot te notifica a medida que avanzan las negociaciones, manteniendo a todos informados sin necesidad de comprobaciones manuales.

4. Fomenta la colaboración entre equipos

CRM de Slack permite a los equipos colaborar con toda la información del cliente en lugar de gestionar el trabajo con herramientas aisladas, de modo que las personas adecuadas puedan actuar sobre la información correcta en el momento oportuno.

5. Supervisa la salud de la canalización con regularidad

Las actualizaciones de CRM sin fricciones y las notificaciones automatizadas hacen que la salud de la canalización sea siempre visible, sin necesidad de reuniones adicionales para poner a todos al día.

6. Prioriza las previsiones

Una vez que tu plataforma de CRM y tus procesos estén en marcha, realizar previsiones a partir de datos fiables de la canalización te ayuda a tomar decisiones de negocio seguras y basadas en datos.

7. Centraliza la comunicación con los clientes

Dentro de Slack, tu sistema operativo de trabajo central, Slackbot actúa como un agente de IA consciente del contexto que convierte las conversaciones en registros de clientes estructurados, resume la actividad, extrae información relevante y sugiere los siguientes pasos en el flujo de trabajo.

Cómo Slack impulsa la colaboración de ventas entre equipos

La gestión de la canalización mejora notablemente cuando los equipos de ventas, soporte, dirección, operaciones y éxito del cliente colaboran utilizando los mismos datos actualizados. Con Slack como sistema operativo de trabajo, no es necesario saltar entre bandejas de entrada, paneles de CRM y herramientas de productividad. Slack une a las personas y la información, permitiendo a los equipos de ventas avanzar las negociaciones en la canalización con menos fricciones, automatización con IA y sin cambios de interfaz.

Slack es la capa de colaboración que conecta la actividad del CRM, las actualizaciones de clientes y los flujos de trabajo de ventas entre departamentos. Puedes configurar flujos de trabajo de escalado de clientes con Slackbot, o redactar comunicaciones de seguimiento cuando se cierra una negociación usando el contexto del cliente ya capturado en Slack. Los equipos de toda la organización obtienen visibilidad sobre la progresión de la canalización, con Slackbot mostrando resúmenes de cuentas y el estado de las negociaciones allí donde se desarrolla la conversación.