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Google Calendar

Mehr Möglichkeiten, Google Calendar in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Google Calendar hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Google Calendar verfügbare Vorlagen:

Neues Google Kalender-Event

Mit Slack ein Google Kalender-Event erstellen

Emoji-Reaktion fügt Meeting zu Google Kalender hinzu

Lasse die Teilnehmenden sich über eine Emoji-Reaktion selbst zu deinem Meeting hinzufügen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar