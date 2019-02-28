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Outlook Calendar

Mehr Möglichkeiten, Microsoft Outlook Calendar in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Microsoft Outlook Calendar hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Microsoft Outlook Calendar verfügbare Vorlagen:

Neues Microsoft Outlook-Kalender-Event

Formular in Slack ausfüllen, um ein neues Microsoft Outlook-Kalender-Event zu erstellen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar