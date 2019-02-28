Mehr Möglichkeiten, Microsoft Outlook Calendar in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Microsoft Outlook Calendar hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Microsoft Outlook Calendar verfügbare Vorlagen:

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar