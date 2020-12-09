Date du dernier test d'intrusion
2020-12-09
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
yes
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Azure AD, Bitium, G Suite, SAML, Okta, OneLogin, RSA, SecurID
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@atlassian.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
yes
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
yes
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Utilise la rotation de jeton
no