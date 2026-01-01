Slack for Good

Slack se ha comprometido a donar a nuestra comunidad el uno por ciento del capital, el tiempo y el producto de la empresa.

En 2018, Slack se asoció con The Last Mile, FREEAMERICA y la WK Kellogg Foundation para diseñar un programa de formación de ingeniería para ayudar a expresidiarios a encontrar trabajo cualificado a largo plazo en el sector tecnológico y así ayudar también a eliminar los prejuicios sobre las personas que quieren reintegrarse a la sociedad. Desde ese momento, Next Chapter se ha expandido a 14 empresas asociadas que se encargan de contratar. Slack también colabora con el Aspen Institute en una iniciativa llamada Rework Reentry, la cual consiste en ayudar a incorporar más empresas a Next Chapter y en informar a las personas sobre las dificultades relacionadas con la búsqueda de empleo a las que se enfrentan aquellos ciudadanos que buscan reintegrarse.

Slack ofrece un espacio de trabajo gratis o con descuento para las organizaciones sin fines de lucro.