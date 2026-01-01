Slack for Good
Procuramos aumentar la presencia de grupos de personas que tradicionalmente han tenido escasa representación en el sector tecnológico
Nuestras iniciativas
Cualquier persona puede trabajar y prosperar en el sector tecnológico, siempre y cuando se le dé la oportunidad, el acceso, la ayuda y la capacitación necesarias. El compromiso de Slack for Good es crear iniciativas concretas que fomentan nuestra creencia de que los beneficios que aporta la tecnología pueden y deben distribuirse de una forma más generalizada y democrática.
Slack se ha comprometido a donar a nuestra comunidad el uno por ciento del capital, el tiempo y el producto de la empresa.
Next Chapter
En 2018, Slack se asoció con The Last Mile, FREEAMERICA y la WK Kellogg Foundation para diseñar un programa de formación de ingeniería para ayudar a expresidiarios a encontrar trabajo cualificado a largo plazo en el sector tecnológico y así ayudar también a eliminar los prejuicios sobre las personas que quieren reintegrarse a la sociedad. Desde ese momento, Next Chapter se ha expandido a 14 empresas asociadas que se encargan de contratar. Slack también colabora con el Aspen Institute en una iniciativa llamada Rework Reentry, la cual consiste en ayudar a incorporar más empresas a Next Chapter y en informar a las personas sobre las dificultades relacionadas con la búsqueda de empleo a las que se enfrentan aquellos ciudadanos que buscan reintegrarse.
Slack para organizaciones sin fines de lucro
Slack ofrece un espacio de trabajo gratis o con descuento para las organizaciones sin fines de lucro.
Nuestras oficinas de todo el mundo ofrecen ayuda económica a las organizaciones locales. Algunos de los beneficiarios fueron Operation Code en Denver, Re:Coded en Londres e Inclusion en Nueva York.
Fomento del voluntariado entre los empleados
Animamos a nuestros empleados de Slack a contribuir con causas de sus comunidades locales y les brindamos siete días de permiso remunerado para realizar labores de voluntariado con la organización que elijan.
Trabajo humanitario de Salesforce
Slack se enorgullece de apoyar el trabajo de la Salesforce Foundation y de colaborar con otras iniciativas y programas estratégicos humanitarios de ciudadanos.