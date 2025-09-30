Digitale Transformation: Mit diesen Strategien gelingt die Unternehmenstransformation Richtung Zukunft

Digitale Technologien haben die Art und Weise verändert, wie wir alles tun – von der Interaktion untereinander über das Lesen von Nachrichten bis hin zum Hören von Musik. Es ist also keine Überraschung, dass sie auch die Wirtschaft verändern.

Aber dieser Wandel vollzieht sich nicht von allein. Die Umstellung deines Unternehmens auf neue Technologien erfordert eine durchdachte Strategie, ein kräftiges Budget und nachhaltige Maßnahmen. Ohne diese Voraussetzungen kann die digitale Transformation nichts zu deinen Geschäftszielen beitragen und deine Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Hier erfährst du, wie du deine digitale Transformation erfolgreich umsetzen kannst.

Was bedeutet digitale Transformation?

Digitale Transformation bedeutet, Änderungen vorzunehmen, um digitale Technologien in dein Unternehmen zu integrieren. Sie ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess, der die Einführung neuer Tools und Prozesse sowie einen Kulturwandel hin zur Akzeptanz digitaler Technologien als Weg zu Wachstum und Erfolg beinhaltet.

Die digitale Transformation kann einfache Änderungen wie die Verwendung effektiverer Tools für die Zusammenarbeit umfassen. Oder du kannst in Modelle für maschinelles Lernen investieren, die Recheninfrastruktur in die Cloud verlagern oder benutzerdefinierte Bots zur Automatisierung von Routineaufgaben erstellen.

Warum sie wichtiger denn je ist

Es ist an der Zeit für die digitale Transformation. Einem Bericht von Foundry aus dem Jahr 2021 zufolge haben 91 % der Unternehmen Pläne für die digitale Transformation. Und sie setzen Ressourcen dafür ein: Im Durchschnitt planen die Unternehmen, in den nächsten 12 Monaten 16,5 Millionen US-Dollar für diese Maßnahmen auszugeben. Laut Statista werden die weltweiten Ausgaben für die digitale Transformation bis 2025 voraussichtlich 2,8 Billionen US-Dollar erreichen.

Vier Wege zur effektiven Umsetzung

Wer in der Wirtschaft überleben will, muss Schritt halten. Digitale Technologien machen Unternehmen produktiver, zielgerichteter und effizienter. Hier erfährst du, wie du die digitale Transformation erfolgreich umsetzen und dein Unternehmen zukunftssicher machen kannst.

1. Stelle eine Strategie auf

Mit der digitalen Transformation verhält es sich wie mit jeder anderen Maßnahme: Um erfolgreich zu sein, brauchst du einen Plan. Das bedeutet, dass du die notwendigen Inputs ermitteln, strategische Schritte für die Umsetzung festlegen und den Erfolg messen solltest. Vor allem aber solltest du sicherstellen, dass die von dir gewählten Veränderungen die Mission und Vision deines Unternehmens voranbringen.

Es geht auch darum, Prioritäten zu setzen. Du kannst nicht zu allem gleichzeitig Ja sagen. Entscheide dich für das, was am wichtigsten ist, und konzentriere dich zuerst darauf.

2. Hole alle ins Boot

Die digitale Transformation erfordert von den Teams eine Änderung ihrer Arbeitsweise. Das kann herausfordernd sein. Deine Kolleg:innen wissen, wie sie ihre Arbeit jetzt machen, aber Veränderungen bergen Risiken. Teams könnten sich gegen neue Arbeitsweisen sträuben, wenn sie nicht verstehen, warum die Veränderung stattfindet, und sich nicht sicher sind, dass sie erfolgreich sein können.

Du solltest also deine Mitarbeitenden mit ins Boot holen. Die Unternehmensleitung sollte die Umstellung geschlossen unterstützen. Eine umfassende Kommunikationsstrategie wird auch dazu beitragen, dass alle verstehen, welche Veränderungen anstehen, warum sie stattfinden und was zu erwarten ist. Außerdem sollte für alle Betroffenen eine angemessene Schulung und Unterstützung angeboten werden. Im Idealfall sind die von dir gewählten Tools intuitiv und leicht zu erlernen.

3. Fange klein an, erweitere und wiederhole

Einige Maßnahmen zur digitalen Transformation erfordern ein umfangreiches Projekt, z. B. die Umstellung aller Produkte von einer E-Commerce-Plattform auf eine andere. Die meisten Strategien können jedoch mit einem Pilotprojekt beginnen und dann ausgeweitet werden. Wenn möglich, solltest du ein Tool oder einen Prozess mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitenden testen, bevor du es für alle einführst. Wenn du klein anfängst, kannst du die Macken eines Systems ausbügeln und sicherstellen, dass es funktioniert, bevor es von allen genutzt wird.

Als z. B. Target Slack implementierte, wurde es zunächst für 2.000 Entwickler:innen eingeführt. Diese erste Gruppe hat bei der Entwicklung von Normen für die Nutzung von Slack geholfen und Feedback gegeben. Später wurde die Plattform erfolgreich auf 1.000 weitere Entwickler:innen und schließlich auf alle Digital-, Personalbeschaffungs-, Business Intelligence- und Strategieteams ausgeweitet.

4. Denke an die Compliance

Manchmal schränken die Richtlinien deines eigenen Unternehmens deine Möglichkeiten ein. Vielleicht musst du auch spezielle externe Vorschriften und Gesetze einhalten. Bevor du etwas implementierst, solltest du jeden Transformationsplan mit deinem Compliance- oder Rechtsteam und der IT-Abteilung besprechen.

So nutzt Stripe beispielsweise Slack Connect für die sichere Kommunikation und Zusammenarbeit mit seinen Kunden und externen Partnern, wobei Nachrichten und Dateien gemäß den internen Datenschutz- und Sicherheitsrichtlinien ausgetauscht werden.

Bereit, loszulegen?

Die digitale Transformation wird in Zukunft für den Unternehmenserfolg entscheidend sein, egal in welcher Branche. Die tatsächliche Implementierung neuer digitaler Tools und Prozesse ist eine Herausforderung, aber die Belohnung ist es wert, denn du schaffst ein agiles, effizientes Unternehmen, das sich je nach Bedarf neu ausrichten kann.

Wenn du herausfinden möchtest, wie Slack dir dabei helfen kann, die digitale Transformation umzusetzen oder die Kommunikation deines Teams zu modernisieren, probiere uns kostenlos aus. Oder sprich mit unserem Vertriebsteam, um mehr zu erfahren.