La transparence en entreprise : une tendance qui se développe

Autrefois, la transparence en entreprise était un sujet tabou. Des recettes de cuisine aux salaires des collaborateurs, il y avait une règle de confidentialité (aussi bien face au public qu’en interne) qui assurait le succès des opérations.

Mais dans le contexte actuel, les entreprises qui refusent de dévoiler les secrets de leur réussite courent de plus en plus le risque de produire l’effet inverse en démotivant les collaborateurs et en dégradant la confiance qu’inspire leur marque aux acteurs du marché. Dans un monde de plus en plus connecté, la transparence est devenue la nouvelle norme. Des entreprises en plein essor cartonnent, tant sur le plan économique qu’en matière de réputation, en partageant absolument tout, de la rémunération de leurs dirigeants au niveau de diversité de leurs effectifs, jusqu’à la provenance de leurs matières premières.

Mais quel est précisément l’intérêt pour une entreprise de se soumettre ainsi au regard du public et de la concurrence ? Voici quelques-uns des principaux avantages cités par les entreprises qui ont franchi le cap, les collaborateurs qui souhaitent aller plus loin dans la démarche et les clients qui basent leurs décisions sur cette transparence.

1. La transparence attire les meilleurs talents

Les données disponibles établissent un lien direct entre le bonheur des collaborateurs et le niveau de transparence des entreprises. Pas moins de 87 % des effectifs interrogés par Slack dans le cadre de notre étude Future of Work de 2018 ont déclaré attendre de la transparence de leur prochain poste ; une autre étude réalisée auprès de plus de 40 000 collaborateurs par l’entreprise TINYpulse, spécialisée dans le feedback des salariés, a identifié que la transparence était le premier facteur de bien-être général au travail.

Cela signifie qu’aujourd’hui, la majorité des collaborateurs, qui sont plus mobiles que jamais, souhaitent travailler pour des entreprises éthiques. À l’heure où les meilleurs talents ont une multitude d’opportunités professionnelles alléchantes, y compris vos collaborateurs qui peuvent être tentés par un autre poste dans une entreprise plus ouverte, la transparence est un atout précieux.

2. La transparence génère la confiance

Aux yeux des clients également, la transparence en entreprise est une question d’éthique. Une enquête réalisée par le cabinet de conseil Label Insight a montré que 94 % des clients préféraient les entreprises qui pratiquent la transparence. Si une entreprise manque de franchise, il y a de fortes chances que les clients aillent se renseigner ailleurs. Pourquoi laisser les concurrents récupérer des clients que vous pourriez fidéliser ?

La demande de transparence a également de bonnes chances de venir de l’intérieur même de votre entreprise. L’étude Slack Future of Work a montré que 80 % des collaborateurs souhaitent en savoir plus sur la façon dont leurs employeurs prennent leurs décisions. Si 55 % des dirigeants interrogés considèrent leurs entreprises comme très transparentes, seuls 18 % de leurs collaborateurs sont de cet avis.

Et à une époque où la santé psychologique est un facteur clé de la performance des équipes, permettre aux collaborateurs d’avoir accès à des informations sur leur entreprise est indispensable pour gagner leur confiance.

« Mon travail est devenu tellement plus simple une fois que j’ai été capable d’admettre que bien que j’aie de très bonnes idées, je n’ai pas réponse à tout », explique Katy Shields, vice-présidente des RH de la start-up VSCO, spécialisée dans les applications de photo. « Vos employés sont en première ligne, en contact direct avec les clients. Ils savent ce qui conviendra le mieux à votre entreprise. Vous disposez naturellement d’éléments de contexte qui peuvent leur échapper, mais ils peuvent également avoir des idées auxquelles vous n’auriez pas pensé. D’où l’importance de faire du partage un élément constitutif de la culture de l’entreprise. »

3. La transparence en entreprise améliore la performance

L’efficacité des collaborateurs dépend en grande partie des informations auxquelles ils ont accès et du pouvoir décisionnaire qui leur est délégué. C’est pourquoi VSCO s’est réorganisée, délaissant sa structure hiérarchique initiale au profit d’une stratégie décisionnelle plus décentralisée en :

créant des wikis internes ;

rendant publics tous les canaux Slack (à l’exception de la planification budgétaire et des questions de ressources humaines sensibles) ;

permettant aux collaborateurs de prendre des décisions importantes et de concrétiser les idées prometteuses sans avoir à attendre l’autorisation de la direction.

« Tout collaborateur réfléchit comme un propriétaire, car c’est ce qu’il est », explique Katy Shields. « Plus les entreprises délèguent rapidement le pouvoir aux collaborateurs, plus elles parviennent à développer chez eux l’initiative de corriger eux-mêmes leurs erreurs. Vos collaborateurs seront votre meilleur soutien, mais également vos détracteurs les plus virulents si vous ne faites pas le travail d’équipe nécessaire. Renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs et leur donner les informations nécessaires vous aideront à obtenir celles dont vous avez vous-même besoin. »

4. La transparence renforce l’efficacité

Le vendeur de chaussures en ligne Zappos s’est fait un nom par sa détermination à bâtir un modèle culturel favorisant la transparence des activités, passant d’un « fournisseur extranet » à des bases de données internes qui permettent aux collaborateurs de visualiser l’ensemble des transactions, des budgets et des dépenses et d’accéder à tous les documents relatifs aux rôles individuels et aux projets d’équipe. Selon Fred Mossler, qui a dirigé l’équipe merchandising de Zappos pendant près de vingt ans, ces mesures permettent de s’assurer que les collaborateurs et les partenaires commerciaux sont sur la même longueur d’onde. Cela économise du temps et des ressources qui peuvent autrement être gâchés par un manque de motivation, de confiance ou de visibilité.

5. La transparence stimule la responsabilité en entreprise

Il suffit de voir l’impact qu’ont eu Fast Food Nation en 2001 et Super Size Me en 2004 sur le secteur de la restauration rapide. Le manque de transparence d’une entreprise pour rester dans la course nuit à sa viabilité à long terme. De nos jours, les entreprises, et surtout les grandes entreprises, doivent déjà faire face à une méfiance généralisée du public.

En rendant accessibles certaines informations aux collaborateurs et au public, les dirigeants prouvent qu’ils assument les responsabilités de leur entreprise et veillent à ce que chaque mesure prise est dans leur intérêt. Le retour sur investissement externe est également positif. De nombreuses études, y compris l’étude de Label Insight citée précédemment, ont montré que les clients sont disposés à payer plus cher des produits fabriqués par des entreprises transparentes.