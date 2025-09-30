Slack Essentials: 피드백 수집을 위한 단계별 접근 방식

Slack Essentials는 Slack에서의 업무에 대한 가이드입니다. 이전에는 업무를 채널로 구성하는 방법과 Slack에서 메시지를 읽고 쓰고 응답하는 방법을 다루었습니다.
이번 포스트에서는 Slack에서 협업할 수 있는 기본적인 방법 중 하나인 팀원에게 피드백 수집하기에 대해 알려 드립니다. 배우실 내용은 다음과 같습니다.
위 단계를 이해하면 이 공식을 통해 모든 주제에 대해 체계적이고 자유로운 대화를 나눌 수 있습니다.
1단계: 전용 프로젝트 채널 생성하기
팀이 새로운 회사 웹사이트 건을 작업하고 있다고 가정해 보겠습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 전용 프로젝트 채널을 생성하는 것입니다. 아래의 기본 단계를 따라가 보세요.
- 프로젝트에 대해 협업하는 모든 팀원을 다음과 같은 명명 규칙(예:
#proj-new-website)이 있는 새 채널에 초대하세요.
- 채널의 명확한 목적을 기술해 보세요.
- 채널 주제에서 예정된 마감 기한 또는 마일스톤에 강조 표시를 하세요.
- 중요한 킥오프 메시지와 문서를 게시하고 고정해 두세요.
이렇게 하면 이 프로젝트에 대한 모든 대화 및 업데이트를 위한 단일 공간이 생성됩니다. 또 채널의 모든 사람이 초대된 이유와 킥오프 문서가 어떤 모습이고 다음 단계는 무엇인지 명확히 확인할 수 있습니다.
2단계: 채널에서 파일 및 아이디어 공유하기
Slack을 사용하면 문서, 스프레드시트, 이미지와 영상에 이르기까지 파일을 쉽게 공유할 수 있습니다. 프로젝트를 시작하기 위해 제안된 타임라인에 대한 피드백이 필요하다고 가정해 보겠습니다.
다음 세 가지 방법을 사용하여 Slack에서 파일을 업로드하고 공유할 수 있습니다.
- 새 메시지 입력 위치 옆에 있는 큰 ➕ 버튼을 클릭하세요.
- 파일을 채널에 간단히 끌어다 놓으세요.
- 클라우드 서비스의 링크를 복사하고 붙여넣으세요.
3단계: 팀원에게 피드백 요청하기
유용한 피드백을 얻을 때 중요한 점은 구체적인 내용을 묻는 것입니다. Slack에서 메시지를 작성할 때 다음과 같이 진행해 보세요.
- 특정 사람의 피드백이 필요한 경우 @멘션을 사용하세요. 이러면 해당 사용자는 푸시 알림을 받습니다.
- 사람들에게 마감 기한을 제시하세요. 이 피드백 때문에 작업이 지연되고 있다면 오늘 중 필요하다고 언급하거나, 시간이 더 있는 경우 주중에 필요하다고 언급합니다. 무엇이든 구체적인 기한을 알려주세요.
4단계: 스레드에서 피드백 모으기
여러 사람의 피드백이 필요한 파일을 공유할 경우 스레드를 사용하여 토론과 피드백을 정리하세요.
제안, 변경 사항, 승인과 관련된 모든 정보는 Slack 스레드에서 해당 파일과 함께 보관됩니다.
5단계: 이모티콘 반응으로 빠르게 승인 받기
모든 피드백마다 많은 사람들의 긴 대화 스레드가 필요한 것은 아닙니다. 이모티콘은 재미있기도 하지만 Slack에서 의견과 승인을 모을 때 매우 빠르고 유용합니다.
- 간단한 승인의 경우, 관리자의 👍 올린 엄지손가락, 또는 👎 내린 엄지손가락 이모티콘 반응으로 프로젝트가 진행되도록 하세요.
- 메시지에 👀 눈 반응을 추가하여 검토 중임을 표시하고 완료되면 ✔ 확인 표시를 남기세요.
- 변경 사항을 제안하고 ➕ 더하기 또는 ➖ 빼기 표시로 팀의 투표를 합산하세요.
이모티콘 반응은 팀 전체의 한 마디 응답을 통합하여 채널 대화를 깔끔하게 유지하는 데에도 도움이 됩니다.
6단계: 팀에 결정된 사항 알리기
어느 팀원도 다음 단계를 간과하거나 중요한 결정을 놓치지 않도록 다음 팁을 고려하세요.
- 토론 스레드에서 결정된 최종 결정을 채널에서 댓글로 작성할 때 ‘채널로도 전송’에 체크해 보세요. 이렇게 하면 팀 전체가 토론 스레드를 찾을 필요 없이 결정을 확인할 수 있습니다.
- 메시지에 대한 링크를 복사하여 메시지 또는 스레드에 붙여넣어 관련 메시지를 전달하세요. 상사 또는 핵심 관계자가 다이렉트 메시지를 통해 업데이트를 묻는 경우 프로젝트 채널의 관련 메시지에 대한 링크를 공유합니다.
- DM에 결정을 포함하지 마세요. 다이렉트 메시지에서 이뤄진 논의로 프로젝트에 변경이 생기는 경우 채널에 해당 결정을 다시 게시하여 팀 전체가 관련 정보를 확인할 수 있도록 합니다.
팀의 피드백을 수집하고 변경 사항을 반영한 후에는 프로젝트가 완료될 때까지 이 프로세스를 반복합니다. 채널에 최종 버전을 공유하면 팀 전체가 나중에 이를 쉽게 참조할 수 있습니다.
전체적으로 모범 사례를 사용하여 피드백을 주고받고 이에 따라 조치를 취하면 동료의 제안이 최종 버전에 포함되어 있는지 확인할 수 있으므로 포용적인 경험이 될 뿐만 아니라 프로젝트가 제대로 진행되고 있다는 신뢰감을 줍니다.
더 좋은 점은, 모든 프로젝트 작업이 채널에서 수행되면 새로운 팀원이든 기존 팀원이든 모든 팀원이 모든 관련 파일, 논의, 결정을 쉽게 찾을 수 있다는 것입니다. 심지어 먼 미래에도 말이죠.
