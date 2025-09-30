Slack Essentials: 피드백 수집을 위한 단계별 접근 방식

Slack Essentials는 Slack에서의 업무에 대한 가이드입니다. 이전에는 업무를 채널로 구성하는 방법과 Slack에서 메시지를 읽고 쓰고 응답하는 방법을 다루었습니다.

이번 포스트에서는 Slack에서 협업할 수 있는 기본적인 방법 중 하나인 팀원에게 피드백 수집하기에 대해 알려 드립니다. 배우실 내용은 다음과 같습니다.

위 단계를 이해하면 이 공식을 통해 모든 주제에 대해 체계적이고 자유로운 대화를 나눌 수 있습니다.

1단계: 전용 프로젝트 채널 생성하기

팀이 새로운 회사 웹사이트 건을 작업하고 있다고 가정해 보겠습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 전용 프로젝트 채널을 생성하는 것입니다. 아래의 기본 단계를 따라가 보세요.

프로젝트에 대해 협업하는 모든 팀원을 다음과 같은 명명 규칙(예: #proj-new-website )이 있는 새 채널에 초대하세요. 채널의 명확한 목적을 기술해 보세요. 채널 주제에서 예정된 마감 기한 또는 마일스톤에 강조 표시를 하세요. 중요한 킥오프 메시지와 문서를 게시하고 고정해 두세요.

이렇게 하면 이 프로젝트에 대한 모든 대화 및 업데이트를 위한 단일 공간이 생성됩니다. 또 채널의 모든 사람이 초대된 이유와 킥오프 문서가 어떤 모습이고 다음 단계는 무엇인지 명확히 확인할 수 있습니다.

2단계: 채널에서 파일 및 아이디어 공유하기

Slack을 사용하면 문서, 스프레드시트, 이미지와 영상에 이르기까지 파일을 쉽게 공유할 수 있습니다. 프로젝트를 시작하기 위해 제안된 타임라인에 대한 피드백이 필요하다고 가정해 보겠습니다.

다음 세 가지 방법을 사용하여 Slack에서 파일을 업로드하고 공유할 수 있습니다.

새 메시지 입력 위치 옆에 있는 큰 ➕ 버튼을 클릭하세요.

파일을 채널에 간단히 끌어다 놓으세요. 클라우드 서비스의 링크를 복사하고 붙여넣으세요.

도구 통합: 클라우드 서비스와 Slack Slack 앱을 사용하면 Google Drive, OneDrive, Dropbox 및 Box와 같은 클라우드 서비스를 포함하여 기존 사용하던 도구를 통합할 수 있습니다. Slack 앱 디렉터리를 방문하여 사용하는 서비스에 대한 통합을 추가하세요. 설치가 완료되면 Slack에서 공유된 파일의 이름 및 콘텐츠(나중에 수행할 모든 업데이트 포함)를 검색할 수 있습니다. Google Drive를 사용하면 봇은 채널에 있는 모든 사람이 공유한 파일에 액세스할 수 있는지 즉시 확인합니다. 그렇지 않은 경우 Slack에서 권한을 바로 업데이트할 수 있습니다.

3단계: 팀원에게 피드백 요청하기

유용한 피드백을 얻을 때 중요한 점은 구체적인 내용을 묻는 것입니다. Slack에서 메시지를 작성할 때 다음과 같이 진행해 보세요.

특정 사람의 피드백이 필요한 경우 @멘션을 사용하세요. 이러면 해당 사용자는 푸시 알림을 받습니다. 사람들에게 마감 기한을 제시하세요. 이 피드백 때문에 작업이 지연되고 있다면 오늘 중 필요하다고 언급하거나, 시간이 더 있는 경우 주중에 필요하다고 언급합니다. 무엇이든 구체적인 기한을 알려주세요.

4단계: 스레드에서 피드백 모으기

여러 사람의 피드백이 필요한 파일을 공유할 경우 스레드를 사용하여 토론과 피드백을 정리하세요.

제안, 변경 사항, 승인과 관련된 모든 정보는 Slack 스레드에서 해당 파일과 함께 보관됩니다.



5단계: 이모티콘 반응으로 빠르게 승인 받기

모든 피드백마다 많은 사람들의 긴 대화 스레드가 필요한 것은 아닙니다. 이모티콘은 재미있기도 하지만 Slack에서 의견과 승인을 모을 때 매우 빠르고 유용합니다.

간단한 승인의 경우, 관리자의 👍 올린 엄지손가락, 또는 👎 내린 엄지손가락 이모티콘 반응으로 프로젝트가 진행되도록 하세요.

메시지에 👀 눈 반응을 추가하여 검토 중임을 표시하고 완료되면 ✔ 확인 표시를 남기세요.

변경 사항을 제안하고 ➕ 더하기 또는 ➖ 빼기 표시로 팀의 투표를 합산하세요.

이모티콘 반응은 팀 전체의 한 마디 응답을 통합하여 채널 대화를 깔끔하게 유지하는 데에도 도움이 됩니다.

6단계: 팀에 결정된 사항 알리기

어느 팀원도 다음 단계를 간과하거나 중요한 결정을 놓치지 않도록 다음 팁을 고려하세요.

토론 스레드에서 결정된 최종 결정을 채널에서 댓글로 작성할 때 ‘채널로도 전송’에 체크해 보세요. 이렇게 하면 팀 전체가 토론 스레드를 찾을 필요 없이 결정을 확인할 수 있습니다. 메시지에 대한 링크를 복사하여 메시지 또는 스레드에 붙여넣어 관련 메시지를 전달하세요. 상사 또는 핵심 관계자가 다이렉트 메시지를 통해 업데이트를 묻는 경우 프로젝트 채널의 관련 메시지에 대한 링크를 공유합니다. DM에 결정을 포함하지 마세요. 다이렉트 메시지에서 이뤄진 논의로 프로젝트에 변경이 생기는 경우 채널에 해당 결정을 다시 게시하여 팀 전체가 관련 정보를 확인할 수 있도록 합니다.

팀의 피드백을 수집하고 변경 사항을 반영한 후에는 프로젝트가 완료될 때까지 이 프로세스를 반복합니다. 채널에 최종 버전을 공유하면 팀 전체가 나중에 이를 쉽게 참조할 수 있습니다.

전체적으로 모범 사례를 사용하여 피드백을 주고받고 이에 따라 조치를 취하면 동료의 제안이 최종 버전에 포함되어 있는지 확인할 수 있으므로 포용적인 경험이 될 뿐만 아니라 프로젝트가 제대로 진행되고 있다는 신뢰감을 줍니다.

더 좋은 점은, 모든 프로젝트 작업이 채널에서 수행되면 새로운 팀원이든 기존 팀원이든 모든 팀원이 모든 관련 파일, 논의, 결정을 쉽게 찾을 수 있다는 것입니다. 심지어 먼 미래에도 말이죠.