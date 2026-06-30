Lanzamiento de funciones de Slack: di adiós al cambio de contexto

El verano tiene una manera especial de hacernos ver lo que de verdad importa. Quieres disfrutar del sol, no perder el tiempo cambiando entre aplicaciones para sacar el trabajo adelante.

Este junio hemos lanzado mejoras en cada capa de Slack. Slackbot ha aprendido a recordarte, a llegar a toda tu pila de herramientas, a hablar tu idioma y a convertir los datos en un elemento visual. Los mensajes directos y la barra lateral son ahora más fáciles de navegar. Además, la plataforma se ha abierto para que las aplicaciones que tu equipo usa aparezcan directamente en tus conversaciones, no solo como notificaciones, sino como espacios donde el trabajo avanza.

¿El resultado? Menos cambios de contexto, menos búsquedas y menos explicaciones desde cero cada mañana.

Aquí tienes todo lo que ha salido este mes.

Slack conecta toda tu pila

El problema de cambiar de contexto acaba de hacerse mucho más pequeño. A partir de este mes, Slack se convierte en el lugar donde tus herramientas se comunican entre sí, no solo donde te envían notificaciones.

El cliente MCP de Slackbot utiliza el Protocolo de contexto del modelo para conectar tu asistente de IA con las herramientas en las que trabaja tu equipo, como Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign y muchas más. Una sola conversación puede extraer información de toda la pila: no tienes que salir de Slack para encontrar la respuesta. Slackbot va donde está el trabajo.

Y no es solo Slackbot el que se pone en contacto. Con las aplicaciones de socios MCP, las herramientas que tu equipo utiliza ahora pueden integrarse en Slack. En lugar de enviar una notificación y desaparecer, las aplicaciones como Box, Figma, DocuSign o Linear pueden mostrar datos en tiempo real, formularios interactivos, paneles de control y paneles de acción directamente en la conversación. Firma un documento, actualiza un ticket o consulta un diseño sin salir de Slack ni una sola vez.

Slackbot te conoce y no te interrumpe

Los asistentes de IA tienen un problema de memoria a corto plazo. Explicas tu rol, equipo y preferencias y, en la siguiente conversación, vuelves a hacerlo. Ahora ya no es necesario.

La memoria de Slackbot hace que Slackbot aprenda de verdad cómo trabajas: no solo lo que le has contado, sino lo que realmente ha ocurrido. Conoce los canales en los que participas, las decisiones que ha tomado el equipo y los proyectos que han definido tu contexto. En la primera semana sabe tu nombre, pero en la octava, conoce a las partes interesadas, tu tono y qué implica “urgente” para ti. Cuanto más lo usas, más útil es, sin necesidad de entrenamiento manual.

Además, independientemente de cómo trabajes, Slackbot es cada vez más fácil de usar:

Acciones de voz : para quienes nunca abrieron Slackbot porque escribir parecía una tarea más, ahora se puede dictar en voz alta.

: para quienes nunca abrieron Slackbot porque escribir parecía una tarea más, ahora se puede dictar en voz alta. Gráficos nativos: Slackbot ahora puede convertir los datos sin procesar en gráficos visuales directamente en la conversación, sin tablas dinámicas ni herramientas de terceros. Haz una pregunta y obtén una respuesta, justo donde se toman las decisiones.

Un espacio de trabajo mejor para todo el mundo

Las actualizaciones de Slackbot acaparan mucha atención, pero los lanzamientos de este mes también mejoran los aspectos fundamentales: las funciones que se usan a diario.

Los mensajes de grupo con nombre ya han llegado (¡por fin!). Los mensajes de grupo no han tenido nombre desde que se lanzaron en 2015. Once años de “tú, Sara, Miguel y 3 más”. Ahora solo tienes que colocar el cursor, hacer clic en el lápiz y asignar un nombre o un emoji. Se acabó enviar el mensaje equivocado a las personas equivocadas.

El filtrado de la barra lateral te permite encontrar lo que necesitas sin tener que desplazarte. Solo tienes que escribir para filtrar la barra lateral en tiempo real. Gracias a la búsqueda aproximada, el orden por actividad reciente y la compatibilidad con los mensajes de grupo, funciona en las pestañas Inicio y Mensajes directos y redirige a la búsqueda cuando no hay resultados.

¿Todo listo para aprovechar estas nuevas funciones?

Echa un vistazo a nuestra página web de Innovaciones para consultar los lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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