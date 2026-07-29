Conclusiones clave El trabajo que antes necesitaba la colaboración de un especialista ahora se consigue con solo una conversación: paneles al instante, presentaciones listas y análisis para los que normalmente necesitarías un analista. Antes hacía falta un usuario experto para conseguirlo. Ahora cualquiera puede hacerlo en Slack, solo hay que preguntar.

paneles al instante, presentaciones listas y análisis para los que normalmente necesitarías un analista. Antes hacía falta un usuario experto para conseguirlo. Ahora cualquiera puede hacerlo en Slack, solo hay que preguntar. No solo responde, construye: pide un panel, un informe y Slackbot creará una Vista interactiva, en tiempo real, fijado y conectado a datos reales. Haz comentarios en un informe, ordena y profundiza en un panel. Combina esto con una habilidad y se actualizará automáticamente.

pide un panel, un informe y Slackbot creará una Vista interactiva, en tiempo real, fijado y conectado a datos reales. Haz comentarios en un informe, ordena y profundiza en un panel. Combina esto con una habilidad y se actualizará automáticamente. Los resultados aparecerán en el lugar donde trabajas: la ejecución de código, la creación de diapositivas y la generación de imágenes se quedan justo donde las pediste. Todo el equipo puede verlas y la conversación tiene lugar a la par que el trabajo.

Cada pocos meses, algo cambia. Lo que haces hoy en Slack no era posible hace tres meses.

En abril, Slackbot aprendió a actuar. En mayo, aprendió a ver. En junio, te conoció a ti y a tus sistemas. Y sigue aprendiendo.

En julio, Slackbot ya impulsa el trabajo directamente desde una conversación.

Más usuarios del día a día pueden convertirse en usuarios expertos en IA.

Quienes sabían cómo escribir un prompt, conectar herramientas y crear flujos de trabajo le han sacado mucho partido. Los demás se quedaron con un bot de chat que abrieron dos veces y olvidaron. En la mayoría de las organizaciones, eso es la mayor parte de la plantilla.

Es un problema de diseño. La mayoría de la IA se construyó en torno a documentos y portales. Vas allí, haces algo, y luego tienes que llevar el resultado al lugar donde trabaja tu equipo. Pero, en realidad, el conocimiento útil se encuentra en las conversaciones. Es donde se toman decisiones, se construye el contexto y se llega a acuerdos. Desarrollar la IA en otro sitio y pedir a la gente que traslade los resultados manualmente no parece el futuro más viable del trabajo.

Quienes entendieron esto ya parten con ventaja, porque lograr que la IA sea útil requería experiencia. Crear un flujo de trabajo, conectar tus herramientas, montar un panel desde cero... todo eso era el territorio de los especialistas. La respuesta de Slackbot es un tipo de IA diferente. Con Slackbot, una persona descubre algo y todos se benefician de ello a través de habilidades que se pueden compartir con todo el equipo. Los resultados aparecen en el mismo lugar donde trabajan los equipos y, además, se trata de una IA que actúa antes de que se te ocurra pedírselo.

Un comercial pide un informe competitivo y recibe una presentación terminada. Un responsable de equipo pide un resumen de cliente y recibe un panel en tiempo real anclado al canal. Un nuevo empleado pregunta qué pasó en un proyecto y recibe un resumen completo con meses de contexto. Nada de esto requirió un ingeniero de prompts, un analista de datos ni un ticket de TI. En julio, todo eso cambia.

El trabajo ocurre aquí ahora

La mayoría de las IA te sacan de la conversación para hacer algo y luego te piden que presentes el resultado manualmente. En julio, esto ha cambiado. El resultado aparece donde trabajas, con tu información como guía. Esto es lo que supone en las cuatro funcionalidades que llegan en julio.

Ejecución de código ejecuta Python real en un entorno seguro y aislado y te entrega el archivo directamente. Slackbot escribe y ejecuta el código para que no tengas que salir, abrir otra herramienta, limpiar los datos ni saber programar. Un representante de ventas sube un seguimiento de canalización desordenado y recibe un archivo limpio, un gráfico por fases y una lista de negociaciones en riesgo. Un especialista en marketing carga un conjunto de datos más extenso lleno de comentarios de NPS y obtiene un desglose de temas clasificados por palabras clave. Un responsable de finanzas envía una hoja de plantilla con errores y recibe la versión corregida con un resumen. Todo esto sin una herramienta de inteligencia empresarial, una pestaña aparte ni un ticket de TI.

Pídele a Slackbot un panel, un informe o una comparativa, y construirá una Vista interactiva: en tiempo real, anclado y conectado a datos reales. Comenta un informe, ordena y explora un panel en detalle, vota en una encuesta y comenta lo que quieras, todo en un mismo lugar. Combina este panel con una habilidad y actualizará los datos automáticamente. Todo el equipo trabaja desde él, juntos, en el canal.

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Creación de diapositivas significa que la presentación que antes llevaba una tarde y requería un diseñador ahora se crea en el mismo lugar donde se realizan las reuniones. Una habilidad integrada de diseño de presentaciones aplica estructura y directrices visuales automáticamente, de modo que el primer borrador ya tiene un acabado presentable. Comparte tu material de origen, añade una plantilla y dile a Slackbot qué vas a presentar y a quién. Usa tus plantillas y te entrega un archivo de PowerPoint o Google Slides listo para compartir. Además las funcionalidades de Generación de imágenes hacen que sea más fácil crear maquetas y visualizar lo que antes requería una solicitud al equipo de diseño, una reunión creativa o una suscripción aparte.

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Compruébalo de primera mano

La presentación que antes te llevaba una tarde ahora se hace con una sola solicitud. Comparte el material de partida, elige una plantilla y dile a Slackbot qué vas a presentar y a quién va dirigido. Disfruta del resultado.

Novedades del 29 de julio

Vistas interactivas: Objetos en tiempo real, fijados a un canal y conectados a datos reales. Informes, paneles, encuestas, calculadoras y mucho más. Coméntalo, vincúlalo a una habilidad y se actualizará automáticamente.

Objetos en tiempo real, fijados a un canal y conectados a datos reales. Informes, paneles, encuestas, calculadoras y mucho más. Coméntalo, vincúlalo a una habilidad y se actualizará automáticamente. Ejecución de código: Responde a preguntas que requieren cálculos reales, no suposiciones. Slackbot ejecuta Python de verdad en un entorno seguro y te entrega el archivo.

Responde a preguntas que requieren cálculos reales, no suposiciones. Slackbot ejecuta Python de verdad en un entorno seguro y te entrega el archivo. Creación de presentaciones: La presentación que antes te llevaba una tarde ahora se resuelve en una conversación. Slackbot la crea directamente en Slack.

La presentación que antes te llevaba una tarde ahora se resuelve en una conversación. Slackbot la crea directamente en Slack. Generación de imágenes: Describe lo que necesitas y obtén la imagen. Sin cambiar de pestaña ni abrir otra herramienta.

Describe lo que necesitas y obtén la imagen. Sin cambiar de pestaña ni abrir otra herramienta. Vista detallada de habilidades: Una descripción clara de lo que hace cada habilidad, quién la creó y un prompt sugerido para probarla de inmediato.

Disponibilidad de las funciones avanzadas

Las funciones de julio suponen un gran paso adelante. Son el primer conjunto de lo que llamamos Funciones avanzadas de Slackbot: capacidades que hacen más y requieren mayor potencia de cálculo. Las Funciones avanzadas seguirán apareciendo en todos los lugares donde Slackbot esté presente.

Una nota rápida sobre disponibilidad: En el momento del lanzamiento, los clientes Enterprise+ no tienen ningún límite en el uso de las Funciones avanzadas. En el futuro, es posible que introduzcamos límites debido a sus mayores costes de cálculo, pero avisaremos a los clientes con 30 días de antelación antes de que eso ocurra. El uso estándar de mensajería de Slackbot fuera de estas nuevas Funciones avanzadas sigue siendo ilimitado para los clientes Enterprise+.

Para obtener más información sobre la disponibilidad de Slackbot, consulta nuestro Centro de Ayuda.