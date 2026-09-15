Esta semana en Dreamforce, presentamos una de las mayores actualizaciones de Slack hasta la fecha: la interfaz conectada para IA y Salesforce que funciona para todo tu equipo. Ahora mismo, todas las empresas están invirtiendo en IA, pero les faltan dos cosas. Primero, el contexto conversacional que aporta memoria a largo plazo e inteligencia, lo que hace que la IA sea más precisa, útil y fiable. Y después, la interfaz colaborativa que permite a los empleados usar estas herramientas de IA juntos y aprender unos de otros. Estas dos cosas se unen en Slack, que se ha convertido en el sistema operativo de trabajo donde todos tus equipos, agentes y plataformas se conectan con Slackbot, un compañero de IA que te ayuda a gestionar tu jornada laboral. Esto es lo que convierte a Slack en la puerta de entrada al mundo de las empresas agénticas y, para los clientes de Salesforce, la puerta de entrada al propio Salesforce.

Presentamos Slackforce: la puerta de entrada a Salesforce

Durante 25 años, los clientes de Salesforce han desarrollado datos de clientes y flujos de trabajo muy completos para gestionar su negocio. Ahora, esos datos pueden cobrar vida allí donde se toman las decisiones: en la conversación. Las actualizaciones de hoy cierran esa brecha al integrar los datos de Salesforce directamente en la conversación, en lugar de en otra pestaña, para que la inversión que ya habéis hecho en CRM y TI siga dando frutos en vez de quedarse a una pestaña de distancia.

Antes, los paneles, las presentaciones y los informes que hacen que los datos sean compartibles requerían un especialista, como un diseñador o un equipo de inteligencia de negocios, y días que no teníais. Ahora basta con una frase. Describe lo que necesitas en la conversación y Slackbot crea una vista interactiva de Slackforce: una interfaz dinámica e interactiva que tu equipo puede filtrar, explorar, comentar y sobre la que puede actuar conjuntamente. Fíjala en un canal y permanecerá conectada a la fuente. Y pronto se actualizará automáticamente a medida que cambien los datos. Para los clientes de Salesforce, tu canalización, tus previsiones, tus tareas atrasadas de casos y tu informe de campaña de Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 o Tableau se convierten en una vista interactiva de Slackforce directamente desde la conversación, creada bajo tus propios permisos, haciendo que tus datos sean accionables.

Ahora, Slackbot es el compañero de IA que mejora la productividad de todo el equipo

La mayoría de los empleados siguen en primera marcha con la IA: búsqueda básica y resúmenes, preguntas y respuestas puntuales que nunca salen de la ventana del chat. Slackbot rompe ese patrón al sacar la IA de los chats privados y llevarla a los canales donde los equipos ya trabajan. Slackbot hace que la IA sea accesible para todo el equipo. Funciona con Claude y convierte el trabajo especializado en una conversación en la que puede participar todo el mundo. Y ya está disponible en el lugar donde trabajas siempre. Desde su lanzamiento, ha superado el millón de usuarios activos mensuales, con un crecimiento del 145 % trimestre a trimestre.



Y ahora puedes mencionar a Slackbot en un canal para que todo el equipo construya sobre la respuesta en conjunto. Cuando se usa la IA en los canales, todo el mundo puede actuar sobre ella; los patrones de prompts se difunden junto con el conocimiento sobre cómo usar la IA, lo que facilita que el equipo aprenda entre sí. Slackbot se basa en datos de todos los canales abiertos a los que tienes acceso, por lo que cada respuesta se acumula en resultados más precisos y de mayor impacto para ti, para tus agentes y para todo el equipo.



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Ahora Slackbot también llega a la experiencia Salesforce Lightning para llevar el mismo contexto, las mismas capacidades de automatización y los mismos superpoderes de IA al CRM. En lugar de cambiar a Slack para hacer una pregunta o pedir ayuda, un responsable de ventas o un agente de atención al cliente puede abrir un panel de chat justo al lado del registro y marcar automáticamente las negociaciones de las canalizaciones que lleven más de dos semanas sin actividad, o consultar el estado del envío y el historial de pedidos de un pedido retrasado para redactar una resolución, sin salir de la página. Slackbot está incluido en los planes Business+ y Enterprise+ de Slack, lo que permite a los clientes con estos planes acceder a Slackbot tanto en Slack como en Lightning. Los clientes que no dispongan de Slackbot, así como los clientes de Salesforce que todavía no usen Slack, pueden acceder a Slackbot en Lightning usando créditos Flex. Esto ofrece a los clientes una forma flexible de acceder a Slackbot según su plan de Slack actual o sus créditos Flex, sin necesidad de adquirir Slackbot por separado.

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Y Slackbot va aún más allá. Con el modo pantalla completa (disponible hoy), Slackbot estrena un espacio de trabajo de IA dedicado y a pantalla completa dentro de Slack, pensado para tareas más profundas y extensas como la investigación, la redacción y el análisis y la generación de archivos, sin salir nunca de la conversación. Redacta un informe estratégico de varias páginas o un análisis post-mortem y, cuando esté listo, envía el documento directamente a una vista interactiva y fíjalo en un canal para que el equipo pueda reaccionar en tiempo real. A partir de este otoño, la función de voz bidireccional te permitirá hablar con Slackbot como lo harías con un compañero de trabajo, y escuchar sus respuestas, que pueden activar acciones reales, como actualizar un registro o poner en marcha una automatización. Un responsable en movimiento podrá pedirle a Slackbot en voz alta que avance una negociación a la siguiente etapa y escuchar la confirmación, sin necesidad de escribir nada. Y con la generación de vídeo, también disponible este otoño, Slackbot podrá convertir una actualización de producto, una demo o un informe de campaña en un clip de vídeo terminado directamente en la conversación, sin tener que cambiar a otra herramienta.

Con Slack Code, programar es un deporte de equipo

La IA hizo que los desarrolladores fueran más rápidos, pero esa velocidad quedaba atrapada en la pestaña de una sola persona, invisible para todos los demás hasta que aparecía más tarde como una solicitud de extracción o en una reunión. El resto del equipo, los gestores de proyectos, los diseñadores y otros ingenieros no podían verla, opinar ni construir sobre ella.

Ahora, la programación ocurre donde ya está el equipo. Con Slack Code, las personas y los agentes de IA se reúnen en un espacio dedicado, llamado canal de código, para escribir, revisar y publicar código en tiempo real; todo el mundo puede ver el plan, las diferencias en el código y una vista previa funcional al instante. Un gestor de proyectos puede marcar un error, un agente puede proponer la solución, y un informático puede revisarla y publicarla, todo sin tickets, reuniones ni esperas. Para cualquier acción de alto riesgo, como llevar algo a producción, el agente prepara su trabajo para que un compañero lo apruebe, directamente en la conversación. Ya trabajan agentes de Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel y OpenAI, entre otros, en estos canales junto a tu equipo. La solución de una persona se convierte en la de todo el mundo.

Slack ya es donde nuestros equipos trabajan, así que es donde tiene sentido trabajar con agentes. Un hilo está bien para un intercambio rápido, pero la ingeniería con agentes necesita su propio espacio. En un canal de código, todo el equipo puede ver cómo trabaja el agente, dirigirlo y publicar una vista previa en conjunto, con todo el contexto e historial en un solo lugar. Desarrollar software se convierte en algo que todo el equipo hace conjuntamente. Malte Ubl Director general de Tecnología, Vercel

Ya hay nuevos agentes disponibles de Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive y Snowflake.

Avance exclusivo: Slack para equipos de primera línea

Slack también presenta una vista previa de Slack Frontline, una experiencia sencilla y pensada para móvil, diseñada para equipos que no trabajan en una oficina, como dependientes de comercios, equipos de fabricación y personal sanitario. Les ofrece un único lugar donde gestionar turnos, acceder a comunicados corporativos y recibir el apoyo que necesitan para mantener el ritmo, todo ello dentro del mismo sistema operativo de trabajo que impulsa el negocio en su conjunto. Tanto si estás en planta como en una sala de juntas, la historia es la misma: tu gente, tus agentes y todas las aplicaciones en las que confías trabajando juntos en un solo lugar. Eso es lo que hace de Slack la mejor interfaz para toda la empresa, no solo para las partes que trabajan detrás de un escritorio.

Disponibilidad

Ya están disponibles Slackbot en Lightning Experience, las vistas interactivas de Slackforce, el modo pantalla completa y Slack Code.

Slackbot en canales está en fase piloto temprana. La voz bidireccional y la generación de vídeo llegarán más adelante este año.

Slack para equipos de primera línea está en fase preliminar, con disponibilidad general prevista para una versión futura.



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