이번 주 Dreamforce에서 Slack은 역대 최대 규모의 업그레이드를 선보였습니다. 팀 전체가 활용할 수 있는 AI 및 Salesforce를 위한 연결된 인터페이스죠. 지금 모든 기업이 AI에 투자하고 있지만, 중요한 두 가지를 놓치고 있습니다. 첫번 째는 AI를 더 정확하고, 실행 가능하며, 신뢰할 수 있게 만드는 장기 메모리와 인사이트를 더해주는 대화 콘텍스트입니다. 두 번째는 직원들이 AI 도구를 함께 사용하고 서로에게서 배울 수 있게 해주는 협업 인터페이스입니다. 이 두 가지는 Slack에 포함되었으며, Slack은 모든 사람, 에이전트, 그리고 모든 플랫폼이 Slackbot과 연결되는 업무용 운영 시스템이 되었으며, Slackbot은 여러분의 업무를 함께 헤쳐나가는 AI 팀원입니다. 이것이 바로 Slack이 에이전틱 기업의 관문이자, Salesforce 고객에게는 Salesforce 자체의 관문이 되는 이유입니다.

새로운 Slackforce: Salesforce를 이용하는 관문

25년 동안 Salesforce 고객들은 비즈니스 운영을 위해 풍부한 고객 데이터와 워크플로를 구축해 왔습니다. 이제 그 데이터가 의사 결정이 이루어지는 곳, 바로 대화 속에서 살아 숨 쉬게 되었습니다. 오늘 발표된 업데이트가 그 간극을 없애주죠. Salesforce 데이터를 별도의 탭이 아닌 대화로 직접 연결해, 이미 투자한 CRM과 IT 자산이 탭 하나에 머물지 않고 계속해서 가치를 발휘하도록 해줍니다.

데이터를 공유 가능한 형태로 만드는 대시보드, 데크, 보고서는 예전에는 디자이너나 BI 팀 같은 전문가와 며칠씩 걸리는 작업이 필요했습니다. 이제는 단 한 문장이면 끝납니다. 대화 속에서 필요한 내용을 설명하면 Slackbot이 Slackforce 서피스를 만들어 줍니다. 팀이 함께 필터링하고, 탐색하고, 댓글을 달고, 실행할 수 있는 실시간 대화형 인터페이스죠. 채널에 고정해 두면 원본 데이터와 계속 연결된 상태가 유지됩니다. 또한 곧 데이터가 변경되면 자동으로 새로 고침될 예정입니다. Salesforce 고객이라면 Sales Cloud, Service Cloud, Data 360, 또는 Tableau의 파이프라인, 예측, 미처리 사례, 캠페인 보고서를 대화에서 바로 Slackforce 서피스로 만들 수 있습니다. 본인의 권한 설정 하에 구축되어, 데이터를 실행 가능한 형태로 활용할 수 있습니다.

이제 팀 전체의 생산성을 끌어올리는 AI 팀원, Slackbot

대다수 직원들은 AI를 기본적인 검색과 요약, 채팅 창을 벗어나지 못하는 일회성 Q&A에 사용하는 등 초보적인 수준에서만 활용하고 있습니다. Slackbot은 그 패턴을 바꿔버립니다. AI를 개인 채팅에서 벗어나, 팀이 이미 일하고 있는 채널로 가져오니까요. Slackbot은 팀 전체가 AI를 쉽게 활용할 수 있게 해줍니다. Claude를 기반으로 작동하며, 전문가만 할 수 있던 작업을 모두가 함께 발전시킬 수 있는 대화로 바꿔줍니다. 그리고 이미 익숙한 업무 공간에서 바로 사용할 수 있죠. 출시 이후 월간 활성 사용자 수는 100만 명을 돌파했고, 전 분기 대비 145% 성장했습니다.



이제 채널로 Slackbot을 태그하면 팀 전체가 함께 답변을 발전시킬 수 있습니다. 채널에서 AI를 활용하면 모두가 조치를 취할 수 있고, 프롬프트 패턴과 AI 활용 노하우가 자연스럽게 퍼져나가 팀이 서로에게서 배우기가 더 쉬워집니다. Slackbot은 여러분이 접근할 수 있는 모든 공개 채널을 기반으로 답변을 제공하기 때문에, 모든 답변이 쌓일수록 여러분과 에이전트, 그리고 팀 전체에 더 날카롭고 파급력 있는 결과를 가져다 줍니다.



애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

이제 Slackbot이 Salesforce Lightning Experience로 확장되어, 동일한 콘텍스트, 자동화 기능, AI의 막강한 역량을 CRM 환경에서도 활용할 수 있습니다. 질문을 하거나 도움을 받기 위해 Slack으로 전환할 필요 없이, 영업 관리자나 고객 서비스 담당자가 페이지를 벗어나지 않고도 레코드 바로 옆에 채팅 패널을 열어 2주 이상 진전이 없는 파이프라인 거래에 자동으로 따로 표시하거나, 지연된 주문 사례의 배송 상태와 주문 내역을 불러와 해결안 초안을 작성할 수 있습니다. Slackbot은 Slack Business+ 및 Enterprise+ 플랜에 포함되어 있어, 해당 플랜을 이용하는 고객은 Slack과 Lightning에서 모두 Slackbot을 사용할 수 있습니다. Slackbot을 이용하지 않는 고객이나 아직 Slack을 사용하지 않는 Salesforce 고객도 Flex 크레딧을 통해 Lightning에서 Slackbot을 이용할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 기존에 이용 중이던 Slack 플랜이나 Flex 크레딧을 기반으로 Slackbot을 별도로 구매하지 않고도 유연하게 이용할 수 있습니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

Slackbot은 한층 더 깊이 진화하고 있습니다. 대형 모드(오늘 출시)를 통해 Slackbot은 전체 화면으로 이뤄진 Slack 내 AI 워크스페이스를 제공하며, 대화를 벗어나지 않고도 리서치, 글쓰기, 분석, 파일 생성 등 더 심층적이고 긴 형태의 작업을 진행할 수 있습니다. 여러 페이지 분량의 전략 브리핑이나 사후 분석 문서를 초안으로 작성한 후, 완성된 문서를 바로 서피스에 올리고 채널에 고정해 팀이 실시간으로 반응할 수 있도록 해보세요. 올 가을에는 양방향 음성 기능이 출시되어 동료에게 말하듯 Slackbot에게 말을 걸고, 레코드 업데이트나 자동화 트리거 실행 같은 실제 작업을 수행하는 Slackbot의 응답을 음성으로 들을 수 있습니다. 이동 중인 관리자가 거래를 다음 단계로 옮기도록 Slackbot에게 음성으로 요청하고 확인 답변을 들을 수 있으니, 타이핑이 전혀 필요 없죠. 또한 올 가을 출시 예정인 영상 생성 기능을 통해 Slackbot은 별도 도구로 전환하지 않고도 대화 내에서 제품 업데이트, 데모, 캠페인 브리핑을 완성된 영상 클립으로 만들어 줄 수 있습니다.

Slack Code, 코딩을 팀 스포츠로 만들다

AI 덕분에 개발자들의 속도는 빨라졌지만, 그 속도는 결국 한 사람의 탭 안에 갇혀 있었습니다. 풀(pull) 요청이나 회의로 이어지기 전까지는 다른 사람들에게 보이지 않았었죠. 나머지 팀원들, 즉 PM, 디자이너, 다른 엔지니어들은 그 과정을 보거나 의견을 내거나 그 위에 무언가를 발전시킬 수도 없었습니다.

이제 코딩은 팀이 이미 함께 일하는 곳에서 이루어집니다. Slack Code를 사용하면 사람과 AI 에이전트가 코드 채널이라는 전용 공간에 모여 코드를 작성하고, 검토하고, 실시간으로 배포할 수 있습니다. 계획, 코드 변경 내역, 실제로 작동하는 미리보기까지 모두가 실시간으로 확인할 수 있죠. 제품 관리자가 버그를 발견하면, 담당자가 수정안을 제안하고, 엔지니어가 검토한 뒤 바로 배포할 수 있습니다. 티켓도, 회의도, 대기 시간도 필요 없습니다. 프로덕션 배포처럼 중요한 작업의 경우에는, 에이전트가 작업 내용을 정리해 대화 안에서 바로 팀원의 승인을 요청합니다. Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel, OpenAI 등 다양한 에이전트가 이미 이 채널에서 여러분의 팀과 함께 일하고 있습니다. 한 사람의 수정안이 모두의 것이 되는 것이죠.

Slack은 이미 저희 팀이 일하는 곳입니다. 그러니 에이전트와 함께 일하기에도 가장 자연스러운 공간이죠. 간단한 것을 주고받기에는 스레드만으로 충분하지만, 에이전트 엔지니어링에는 전용 공간이 필요합니다. 코드 채널에서는 팀 전체가 에이전트의 작업을 지켜보고, 방향을 조정하고, 미리보기를 함께 배포할 수 있습니다. 모든 콘텍스트와 내역이 한 곳에 모여 있으니까요. 소프트웨어 개발이 팀 전체가 함께하는 일이 되는 거죠. Vercel 최고 기술 책임자 Malte Ubl

오늘부터 Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive, Snowflake의 새로운 에이전트들을 이용할 수 있습니다.

살짝 엿보기: 현장 근무 팀을 위한 Slack

Slack은 현장에서 근무하는 팀을 위한 모바일 중심의 간편한 경험인 Slack 프론트라인도 살짝 공개했습니다. 유통 직원, 제조 팀, 의료 스태프처럼 책상 앞에서 일하지 않는 팀을 위해 만들어졌으며, 교대 근무 관리, 사내 공지 확인, 현장이 원활하게 돌아가는데 필요한 지원 요청을 한 곳에서 처리할 수 있죠. 이 모든 것이 비즈니스 전반을 이끄는 동일한 업무용 운영 시스템 안에서 이루어집니다. 현장에 있든 이사회실에 있든, 이야기는 같습니다. 여러분의 팀, 에이전트, 그리고 여러분이 사용하는 모든 앱이 한 곳에서 함께 작동하죠. 이것이 바로 Slack이 책상 앞에 앉아 있는 사람들만이 아닌, 비즈니스 전체를 위한 최고의 인터페이스인 이유입니다.

사용 가능 여부

Lightning Experience의 Slackbot, Slackforce 서피스, 대형 모드, Slack Code는 지금 바로 이용할 수 있습니다.

채널 내 Slackbot은 초기 시범 사용 단계에 있습니다. 양방향 음성 및 영상 생성 기능은 올해 후반에 출시될 예정입니다.

현장 근무 팀을 위한 Slack은 현재 미리보기 단계이며, 향후 릴리스에서 상용화가 계획되어 있습니다.



이전 릴리스 내용은 혁신 기술 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하십시오.

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