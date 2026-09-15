Esta semana en Dreamforce, presentamos una de las actualizaciones más importantes de Slack hasta la fecha: la interfaz conectada para IA y Salesforce que funciona en todo tu equipo. Todas las empresas están invirtiendo en IA en este momento, pero les faltan dos cosas. Primero, el contexto conversacional que agrega memoria a largo plazo y perspectivas que hacen que la IA sea más precisa, útil y confiable. Segundo, la interfaz colaborativa que permite a los empleados usar estas herramientas de IA juntos y aprender unos de otros. Estas dos cosas se unen en Slack, que se transformó en el sistema operativo de trabajo donde tus colegas, agentes y plataformas se conectan con Slackbot, un compañero de IA que te ayuda con tu trabajo diario. Esto es lo que hace de Slack la puerta de entrada a la empresa agéntica y, para los clientes de Salesforce, la puerta de entrada a Salesforce.

Presentamos Slackforce: la puerta de entrada a Salesforce

Durante 25 años, los clientes de Salesforce han construido datos de clientes y flujos de trabajo completos para gestionar su negocio. Ahora, esos datos pueden cobrar vida en las conversaciones, que son los espacios donde se toman las decisiones. Las actualizaciones de hoy cierran esa brecha al conectar los datos de Salesforce directamente en las conversaciones en lugar de usar otra pestaña, lo que garantiza que lo que invertiste en CRM y TI siga generando valor en vez de quedarse en una pestaña separada.

Los paneles, presentaciones e informes que hacen que los datos se puedan compartir solían requerir un especialista, como un diseñador o un equipo de inteligencia empresarial, además de mucho tiempo. Ahora, solo necesitas una frase. Describe lo que necesitas en la conversación para que Slackbot cree una vista interactiva de Slackforce, una interfaz dinámica que tu equipo puede filtrar, explorar, comentar y sobre la que puede realizar acciones en conjunto. Puedes fijarla a un canal para que esté siempre conectada a la fuente y, en poco tiempo, se actualizará automáticamente a medida que cambien los datos. Para los clientes de Salesforce, la canalización, los pronósticos, los casos pendientes o los informes de campañas de Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 o Tableau se convierten en una vista interactiva de Slackforce desde la conversación, y se crea según los permisos propios para que los datos sean prácticos.

Slackbot es ahora el compañero de IA que desbloquea la productividad de todo el equipo

La mayoría de los empleados sigue en las etapas iniciales de la implementación de la IA: hace búsquedas básicas y resúmenes, o preguntas puntuales con respuestas que nunca salen de la ventana de chat. Slackbot rompe ese patrón al llevar la IA fuera del chat privado y a los canales donde los equipos ya trabajan. Slackbot hace que la IA sea accesible para todo el equipo. Tiene tecnología de Claude y convierte el trabajo especializado en una conversación que todos pueden usar como base. Ya está disponible en el lugar donde trabajas que ya conoces. Desde su lanzamiento, ha superado el millón de usuarios activos mensuales, con un crecimiento del 145 % trimestre a trimestre.



Además, ahora puedes mencionar a Slackbot en un canal para que el equipo en conjunto trabaje con base en una respuesta. Cuando la IA se usa en los canales, todos pueden realizar acciones con base en ella y los patrones de prompts se difunden junto con el conocimiento sobre cómo usar la IA, lo que facilita que cada miembro aprenda de los demás. Slackbot está basado en los datos de todos los canales públicos a los que tienes acceso, por lo que cada respuesta presenta resultados más precisos y de mayor impacto para ti, tus agentes y todo el equipo.



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Ahora, Slackbot se expande para abarcar Salesforce Lightning Experience, y lleva el mismo contexto, capacidades de automatización y superpoderes de IA a la CRM. En lugar de cambiar a Slack para hacer una pregunta o pedir ayuda, un gerente de ventas o un agente de servicio al cliente puede abrir un panel de chat junto a un registro y marcar automáticamente las negociaciones de la canalización que no tengan actividad por más de dos semanas, o consultar el estado del envío y el historial de pedidos de un caso de pedido demorado para redactar una resolución, todo sin salir de la página. Slackbot se incluye en los planes Business+ y Enterprise+ de Slack, lo que brinda a los clientes con estos planes acceso a Slackbot tanto en Slack como en Lightning. Los clientes que no tienen Slackbot, así como los clientes de Salesforce que aún no usan Slack, pueden acceder a Slackbot en Lightning mediante créditos Flex. Esto ofrece a los clientes una forma flexible de acceder a Slackbot según su plan de Slack actual o sus créditos Flex sin necesidad de adquirir Slackbot por separado.

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Ahora, Slackbot va aún más a fondo. Con el Modo amplio (ya disponible), Slackbot cuenta con un espacio de trabajo de IA dedicado y en pantalla completa dentro de Slack que está diseñado para tareas más profundas y extensas, como investigación, escritura, análisis y generación de archivos, y no es necesario abandonar la conversación para hacerlas. Redacta un resumen estratégico de varias páginas o un análisis post-mortem, y luego envía el documento terminado directamente a una vista interactiva y fíjala en un canal para que el equipo pueda reaccionar en tiempo real. A partir de este trimestre, la función de conversación de voz te permitirá hablar con Slackbot como lo harías con un colega, escucharlo responder y tener la capacidad de desencadenar acciones concretas, como actualizar un registro o iniciar una automatización. Un gerente que no esté en su escritorio puede pedirle a Slackbot en voz alta que mueva una negociación a la siguiente etapa y escuchar la confirmación sin necesidad de escribir nada. Y con la generación de video, también disponible este trimestre, Slackbot puede convertir una actualización de producto, una demostración o un resumen de campaña en un clip de video terminado, directamente en la conversación, sin cambiar a otra herramienta.

La programación es ahora un deporte de equipo con Slack Code

La IA hizo que los desarrolladores fueran más rápidos, pero esa velocidad quedaba atrapada en la pestaña de una sola persona, y era invisible para todos los demás hasta que aparecía como una solicitud pull o en una reunión. El resto del equipo (gerentes de proyectos, diseñadores, otros ingenieros) no podía ver el trabajo, opinar sobre él ni usarlo como base para construir sobre él.

Ahora, el código se escribe donde el equipo ya está reunido. Con Slack Code, personas y agentes de IA se juntan en un espacio dedicado, llamado canal de código, para escribir, revisar y publicar código en tiempo real, y todos pueden ver allí el plan, el diff del código y una vista previa funcional en vivo. Un gerente de producto puede marcar un error, un agente puede proponer la corrección y un ingeniero puede revisar y publicar, todo sin tickets, reuniones ni esperas. Para todo lo que implique mayor riesgo, como publicar en producción, el agente envía su trabajo en un paquete para que un compañero lo apruebe, directamente en la conversación. Agentes de Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel y OpenAI, entre otros, ya trabajan en estos canales junto a tu equipo. La solución de uno se convierte en la solución de todos.

Slack ya está donde nuestros equipos trabajan, así que tiene sentido que sea también donde se trabaja con agentes. Un hilo es perfecto para un intercambio rápido, pero la ingeniería con agentes necesita su propio espacio. En un canal de código, todo el equipo puede ver cómo trabaja el agente, orientarlo y publicar una vista previa juntos, con todo el contexto e historial en un solo lugar. Desarrollar software se convierte en algo que todo el equipo hace en conjunto. Malte Ubl Director de tecnología, Vercel

Hoy, hay nuevos agentes disponibles de Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive y Snowflake.

Avance exclusivo: Slack para equipos de primera línea

Slack también presenta un avance de Slack para trabajadores de primera línea, una experiencia sencilla y optimizada para dispositivos móviles, diseñada para equipos que no trabajan en una oficina, como personal de tiendas, equipos de manufactura y personal de salud. Les ofrece un solo lugar para gestionar turnos, acceder a comunicados corporativos y obtener el apoyo que necesitan para mantener su espacio de trabajo en movimiento, todo como parte del mismo sistema operativo de trabajo que impulsa al negocio en su conjunto. Ya sea que estés atendiendo en una tienda o en una sala de juntas, la historia es la misma: tus colegas, tus agentes y todas las aplicaciones en las que confías trabajan juntos en un solo lugar. Eso es lo que hace de Slack la mejor interfaz para la empresa completa, no solo para quienes trabajan detrás de un escritorio.

Disponibilidad

Slackbot en Lightning Experience, las vistas interactivas de Slackforce, el Modo amplio y Slack Code ya están disponibles.

Slackbot en canales está en fase piloto inicial. La conversación de voz y la generación de video llegarán más adelante este año.

Slack para equipos de primera línea está en fase de vista previa. La disponibilidad general está prevista para una versión futura.



Visita la página de innovaciones para ver versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta al administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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