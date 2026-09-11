Puntos clave S e crean con una solicitud, no con un ticket: describe lo que necesitas en lenguaje cotidiano y Slackbot construirá el panel de control, la presentación, el informe o la calculadora por ti. Sin analistas, sin diseñadores, sin colas de BI.

describe lo que necesitas en lenguaje cotidiano y Slackbot construirá el panel de control, la presentación, el informe o la calculadora por ti. Sin analistas, sin diseñadores, sin colas de BI. Se mantienen actualizadas: una Vista interactiva de Slackforce permanece al día. Está conectada a la fuente de datos, por lo que cuando tu canalización avanza o se cierra un caso, se actualiza automáticamente en lugar de quedar inactiva al día siguiente de haberla creado.

una Vista interactiva de Slackforce permanece al día. Está conectada a la fuente de datos, por lo que cuando tu canalización avanza o se cierra un caso, se actualiza automáticamente en lugar de quedar inactiva al día siguiente de haberla creado. Tu equipo trabaja en ellas de forma colaborativa: fija una Vista interactiva a un canal con un pin y se convertirá en algo que las personas pueden filtrar, comentar y usar de forma colaborativa, en lugar de ser un archivo que se pierde entre los mensajes.

Por qué la generación tradicional de informes es insuficiente para los equipos

Los usuarios avanzados son quienes obtienen los mejores resultados de la IA, porque saben cómo escribir un prompt, iterar y combinar resultados. Los demás abren la herramienta y obtienen resultados mediocres, y luego siguen adelante. Estas herramientas simplemente no se diseñaron pensando en todos.

Ese es el desafío que Slackforce ayuda a resolver: Slack y Salesforce trabajan como una sola herramienta, de modo que no sea necesario ser un usuario avanzado para obtener resultados reales. Las Vistas interactivas de Slackforce hacen que crear sea fácil para cualquiera. Pídele a Slackbot un panel de control, un informe, una presentación, una encuesta, una calculadora, e incluso un micrositio, y la herramienta determinará cuál es el resultado adecuado para lo que quieres crear y lo construirá en el momento.

Características clave de las Vistas interactivas de Slackforce

Cada una de estas características representa a Slackforce en acción: datos de Salesforce que trabajan dentro de Slack, en lugar de un sistema del que tienes que salir para hacer las tareas. Y no se limita a Salesforce: puedes construir con datos de cualquier sistema conectado a Slack.

Se basan en datos reales. Una Vista interactiva se nutre de tus conversaciones y de los sistemas conectados a Slack. También muestra sus fuentes, así nadie pierde el tiempo discutiendo de dónde salió un número.

Se mantienen actualizadas (próximamente). La mayoría de las cosas que creas manualmente son precisas en el momento en que las terminas y quedan desactualizadas al día siguiente. Una Vista interactiva de Slackforce permanece conectada a sus fuentes, por lo que se actualiza automáticamente en lugar de requerir reconstrucciones constantes.

Cualquiera puede crearlas. Antes, armar un panel de control o una presentación lista para el equipo directivo implicaba hacer una solicitud y esperar turno. Aquí no hay analistas, no hay diseñadores y no hay esperas.

Le sirven a todo el equipo. Fija una Vista interactiva de Slackforce en un canal y se convertirá en algo que todos los colaboradores pueden filtrar, comentar y usar al mismo tiempo, en lugar de ser un archivo que una sola persona pasa de mano en mano.

Gestionamos millones de consultas de clientes al año, por lo que es fundamental que nuestro equipo tenga el contexto correcto de forma rápida. Las Vistas interactivas de Slack permiten que cualquier persona del equipo describa lo que necesita y obtenga una interfaz real y funcional, construida a partir de los datos que ya tenemos. Elia Wallen Fundador y director general, Engine

Ejemplos del mundo real: cómo los equipos usan las Vistas interactivas de Slackforce

Sin importar el equipo, el departamento o la solicitud específica, las Vistas interactivas de Slackforce facilitan que los equipos construyan a partir de un prompt sencillo en Slackbot.

Convertir una canalización en una vista diaria que el representante realmente abre

Un representante de ventas convierte su canalización en una vista diaria y priorizada, que puede personalizar con su estilo de espacio favorito. Cada negociación se muestra como un objeto independiente y avanza a una velocidad que refleja cómo va progresando en la realidad, de modo que las negociaciones estancadas o en riesgo se destacan de inmediato en lugar de perderse en una hoja de cálculo.

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Convertir un documento de GTM en una presentación lista para el equipo directivo

Un especialista en marketing convierte su plan de go-to-market en una presentación ejecutiva para darle al equipo directivo la información y visibilidad que necesita. Antes de un lanzamiento, el especialista puede compartir el documento de GTM con Slackbot, y esta responderá en el canal con los puntos de prueba del piloto, los objetivos y las aprobaciones específicas que el equipo directivo necesita, todo integrado en una sola interfaz y listo para su aprobación.



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Las Vistas interactivas cambian lo que significa crear en Slack. Llegué a las Vistas interactivas por casualidad y, en una semana, transformaron la forma en que 21b comparte métricas internamente. Sin más presentaciones ni exportaciones, solo vistas interactivas dinámicas directamente en el canal donde ocurre la conversación. Matt Roy Fundadora, 21b

Detectar el gasto en IA antes de que se convierta en una factura sorpresa

Un equipo de TI quiere monitorear la adopción de la IA y el uso de tokens sin que se acumulen de manera inadvertida. Con una Vista interactiva de Slackforce que hace un seguimiento del gasto y del retorno de inversión, se obtiene una versión actualizada automáticamente en Slack, lo que les permite detectar el uso descontrolado a tiempo en lugar de recibir una factura sorpresa después.

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Convertir una cola de soporte en un tablero de triaje en tiempo real

Un líder de servicios convierte su cola de soporte en un tablero de triaje en tiempo real, que muestra incumplimientos de SLA, la gravedad de los casos y el nivel del cliente de forma oportuna, de modo que el tablero reemplaza las actualizaciones de estado que antes había que rastrear.

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Las Vistas interactivas de Slack son una de esas funciones que te hacen pensar “¡Oh! ¿Podemos hacer ESO en Slack?”. Convertir datos en una interfaz atractiva e interactiva con la que todo el equipo pueda trabajar es un avance radical. Piyusha Pilania Arquitectura de soluciones, Implementology

Hacer que un pronóstico financiero sea fácil de leer en segundos

Un líder de finanzas quiere convertir un informe de pronóstico financiero en algo que el equipo directivo pueda leer en segundos. En este ejemplo, crea una Vista interactiva de Slackforce con temática meteorológica que muestra los vientos a favor y los vientos en contra, presentando los aspectos positivos y los riesgos lado a lado. La vista se construye a partir de datos de presupuesto y variaciones, por lo que está lista para presentar al equipo directivo sin necesidad de revisarla dos veces.

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Listas de Slack a escala, que se suman a Vistas interactivas para visualizarlas: ese es el futuro de la gestión del trabajo. Nuestros clientes lo están demostrando al eliminar otras herramientas por completo, sin necesidad de contar con un equipo de BI. Daniel Sanchez Vicepresidente de Implementación y Tecnología, govSlackers

Compruébalo tú mismo

Elige algo que ya tengas que explicarle a alguien esta semana (una actualización de la canalización, un informe de estado, un plan preliminar) y pídele a Slackbot que lo convierta en una Vista interactiva de Slackforce. Abre Slackbot y simplemente di: “Crea un informe de vista interactiva para…”.