El cambio al trabajo colaborativo: te presentamos al cliente del MCP de Slackbot

Piensa en las cinco aplicaciones sin las que no podrías hacer tu trabajo. Ahora cuenta cuántas de ellas se comunican entre sí. Si estás en el área de ventas, tus negociaciones residen en una herramienta, tus contratos en otra y tus presentaciones en una tercera. Si te dedicas a la ingeniería, tus tickets, tus incidencias y tus revisiones de código están en tres pestañas distintas. Cada una de esas aplicaciones incorporó un asistente de IA este año. Ninguna se acercó más a las demás. Mientras las organizaciones siguen pagando por un ecosistema cada vez más fragmentado, los equipos llevan manualmente los datos entre sistemas aislados.

El verdadero costo no son solo las horas perdidas o el ROI fragmentado del software. El problema es que toda esa conexión manual ocurre en solitario, en pestañas privadas, donde las respuestas clave quedan sepultadas en historiales aislados. Tus compañeros de equipo hacen exactamente el mismo recorrido con las mismas aplicaciones, sin forma de extender las prácticas recomendadas ni aprovechar el impulso de los demás.

Hoy, eso está cambiando. El cliente del protocolo de contexto modelo (MCP) de Slackbot ya está disponible de forma general. Se basa en el estándar del MCP abierto adoptado en todo el sector y conecta cualquier aplicación con Slackbot, ya sea un producto de Salesforce, una herramienta de terceros o algo que tu propio equipo haya creado. Esto permite a las empresas maximizar por fin sus inversiones en el software existente como consecuencia de la unificación de sus sistemas desconectados. En lugar de manejar una docena de herramientas de IA aisladas en una docena de pestañas del navegador, obtienes una única interfaz conversacional donde todo funciona en conjunto. Solo plantéale una solicitud a Slackbot en lenguaje natural, y al instante identificará la herramienta correcta y coordinará los pasos exactos para completar la tarea.

Para hacerlo realidad, estamos lanzando un ecosistema de socios con más de 20 aplicaciones de MCP, entre las que se incluyen Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow y Zoom, con más por venir. Pero no solo trabajas con tus herramientas favoritas en un chat privado; el verdadero poder llega cuando compartes el resultado de Slackbot directamente en un canal del equipo. De repente, todos pueden ver los mismos datos en tiempo real y decidir juntos qué pasará a continuación. En lugar de alternar entre herramientas aisladas, Slackbot reúne a tu equipo, tus datos y tus aplicaciones en una sola conversación.

El año pasado, cada aplicación obtuvo su propia IA, pero ninguna se acercó más a las demás ni a tu equipo, sino que el trabajo ocurría de forma individual, en pestañas privadas. Nuestro cliente del MCP cambia eso: Slackbot se convierte en la capa conectora de todo tu ecosistema de herramientas y, dado que reside en Slack, el trabajo es colaborativo desde el primer momento. Eso es lo que lo hace diferente. Rob Seaman Vicepresidente ejecutivo y director general, Slack

Del trabajo individual en silos al impulso colaborativo con el cliente del MCP de Slackbot

El cliente del MCP de Slackbot activa a Slackbot como punto de conexión universal, lo que le permite comunicarse con cualquier aplicación, ya sea creada por Salesforce, socios o tu propio equipo, a través de una conversación en lenguaje natural. Esto transforma a Slackbot de un agente de finalidad única al compañero de IA definitivo, que consolida todo tu ecosistema de IA en un solo chat.

Ahora puedes conectar tus aplicaciones directamente a Slackbot. Simplemente escribe tu solicitud en lenguaje natural y Slackbot se encarga del resto: la dirige a la aplicación especializada correcta, coordina los pasos necesarios y te entrega el resultado final. En lugar de navegar por todas tus herramientas, cuentas con una interfaz conversacional que realmente termina el trabajo por ti.

Más allá del texto, Slackbot también te ofrece una experiencia enriquecida e integrada de tus aplicaciones favoritas directamente en tu chat. Gracias al uso del protocolo de contexto modelo (MCP) y el kit de bloques de Slack, estas aplicaciones pueden mostrar al instante paneles interactivos, formularios y vistas previas dentro de la misma conversación. En lugar de que una aplicación te envíe una alerta básica y unidireccional que te obliga a abrir un navegador, Slackbot inicia sesión de forma segura en tus servicios de terceros en tu nombre, obtiene datos en tiempo real e interactivos, y te permite tomar acción de inmediato.

Acciones, no solo respuestas: con la nueva experiencia, impulsada por el MCP, puedes firmar un documento, actualizar un ticket o revisar un panel en tiempo real directamente desde tu conversación con Slackbot.

Compatibilidad nativa con el kit de bloques (próximamente): las herramientas de socios ahora pueden mostrar componentes visuales enriquecidos, incluyendo tablas de datos y carruseles interactivos, directamente dentro de tus hilos con el marco del kit de bloques. Lo mejor de todo es que los datos se actualizan en tiempo real sin ninguna demora en el diseño.

Ejecución colaborativa: cuando compartes la respuesta de Slackbot en un canal de tu equipo, las tareas individuales se convierten en una ventaja compartida para el equipo. Todos pueden ver el progreso, validar las fuentes y orientar el resultado juntos.

Usa tu propio ecosistema: integración “plug-and-play”

Antes de los estándares abiertos, cualquier integración personalizada requería que los equipos de ingeniería escribieran código de API frágil y de bajo nivel para conectar cada punto de conexión de cada plataforma. Esta arquitectura generaba fricciones para los desarrolladores, un mantenimiento constante y una importante deuda técnica.

Estandarizar el MCP abierto le permite a Slack eliminar los cuellos de botella de las integraciones personalizadas. Cualquier herramienta que use tu equipo —ya sea una base de datos interna, un sistema antiguo o una aplicación a medida— ahora puede conectarse a Slackbot a través de un servidor del MCP. En lugar de lidiar con meses de desarrollo complejo, tu equipo puede hacer que sus herramientas cobren vida dentro de Slackbot en minutos.

Comienza con la documentación para desarrolladores

Gobernanza y seguridad de nivel empresarial

Implementar IA en una empresa requiere un control estricto sobre los datos. El cliente del MCP respeta el cumplimiento normativo nativo de Slack, su infraestructura de seguridad y los controles de permisos desde el primer momento.

El sistema aplica límites de datos específicos de los usuarios en tiempo real: si alguien no tiene credenciales para una base de datos restringida o un proyecto de terceros, Slackbot bloquea la solicitud automáticamente. Los administradores de TI cuentan con una superficie única y centralizada dentro de la consola de la aplicación para descubrir, instalar, gestionar y auditar las aprobaciones de acceso de usuarios y los límites de datos con total confianza.

Más información

Trabajo conjunto entre Slackbot y tus aplicaciones

A través del nuevo registro del MCP en Slack Marketplace, puedes conectar tus herramientas y servicios favoritos a Slackbot y hacer más sin salir de Slack. Explora el registro, encuentra los servidores que se adaptan a tu ecosistema y dale a Slackbot acceso seguro y en tiempo real a los datos y sistemas en los que tu equipo ya confía. Visita el Slack Marketplace para ver todas las aplicaciones disponibles.

Esto es lo que está disponible hoy y lo que viene pronto:

Producto y desarrollo

Accede a tus agentes y aplicaciones de IA especializados que centralizan los registros del sistema, rastrean errores y gestionan las respuestas a incidencias directamente dentro de los canales de triaje. Por ejemplo, un responsable de ingeniería puede preguntarle a Slackbot: “¿Qué tickets de Linear están impidiendo nuestro lanzamiento? ¿Hay incidencias activas en PagerDuty relacionadas?”, y Slackbot mostrará una vista unificada de los tickets con impedimentos y las incidencias en curso directamente en el hilo. Esto les permitirá a los desarrolladores reasignar tareas mediante botones interactivos.

Aplicaciones disponibles: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty (próximamente), Replit y Vercel

“El futuro del trabajo no es un único asistente de IA, sino un ecosistema conectado de herramientas inteligentes. Los equipos deberían poder lograrlo con las herramientas en las que ya confían y que usan todos los días. Esto es lo que Atlassian y Slack están construyendo juntos. Teamwork Graph de Atlassian unifica los datos de la organización en todas las herramientas de tu equipo y Slackbot lleva esa inteligencia al lugar donde los equipos hablan y toman decisiones, con lo que estamos ayudando a cada equipo a moverse más rápido sin perder la capacidad de colaboración”. Jamil Valliani Jefe de Producto de IA, Atlassian

Gestión de documentos y contenido

Conecta tu almacenamiento en la nube y tus plataformas de documentación con Slackbot, y permite que los equipos localicen, busquen y verifiquen archivos de forma segura sin salir de la conversación. Por ejemplo, un usuario puede plantearle a Slackbot: “Encuentra la última presentación de marketing del segundo trimestre en nuestros archivos corporativos”. Slackbot realizará la búsqueda en todas tus plataformas de almacenamiento conectadas al mismo tiempo y mostrará los recursos que coinciden como miniaturas visuales interactivas directamente en el hilo del canal.

Aplicaciones disponibles: Box, Gamma, Notion (próximamente) y Webflow

“Durante más de una década, hemos visto a equipos lidiar con el mismo problema: una idea surge en una conversación y luego el impulso se pierde en el tiempo que pasa antes de que algo se publique. Esta integración pone a Webflow directamente dentro de esa conversación. Ahora, millones de equipos pueden pasar de la discusión a una experiencia web publicada sin cambiar de contexto, lo que reduce la brecha entre la idea y una experiencia en directo”. Dave Steer Director de Marketing, Webflow

Colaboración creativa y de diseño

Trabaja con tus herramientas de diseño e ideación visual dentro de Slackbot e incorpora recursos creativos en los canales públicos para convertir los comentarios dispersos sobre el diseño en revisiones rápidas del equipo. Por ejemplo, un especialista en marketing puede preguntarle a Slackbot: “Muestra los diseños para redes sociales más recientes de Canva y el tablero de inspiración de la campaña”. Slackbot recuperará los gráficos y los presentará uno al lado del otro como bloques visuales interactivos para la aprobación inmediata del equipo.

Aplicaciones disponibles: Adobe (próximamente), Canva, Figma y Miro

“Las grandes ideas no deberían perder impulso por culpa de las herramientas y los flujos de trabajo fragmentados. Slack ya se conecta con Canva AI. Incorporar Canva a Slackbot da continuidad a esa alianza y facilita que los equipos mantengan el contexto y la intención en cualquier tarea desde el principio sin perder el hilo, ya sea un documento de actualización de estado o una presentación interna. Nuestro objetivo es hacer que la IA y el diseño sean accesibles, y brindarles a las personas herramientas fáciles de usar que las ayuden a hacer realidad sus ideas”. Anwar Haneef Gerente general y responsable del ecosistema, Canva

Operaciones comerciales y acuerdos

Integra flujos de trabajo operativos de aplicaciones y agentes de transacciones, RR. HH. y contratos directamente en los canales de negociaciones. Por ejemplo, un representante de ventas puede pedirle a la aplicación de DocuSign, a través de Slackbot, que redacte un acuerdo ejecutivo. Los términos clave del contrato y las líneas de firma se mostrarán de inmediato en el canal, lo que permitirá a las partes interesadas modificar los términos mediante botones interactivos.

Aplicaciones disponibles: Brex, DocuSign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai by Dropbox y Zoom

“La estrategia de plataforma abierta de Zoom está pensada para estar presente donde trabajan nuestros clientes. Al integrar nuestro servidor del MCP con Slackbot, hacemos que millones de usuarios puedan acceder fácilmente a la información de sus reuniones de Zoom mediante conversaciones en lenguaje natural, sin necesidad de cambiar de contexto. Así es como se ve el futuro agéntico del trabajo: una IA que conecta tus herramientas y muestra la información correcta en el momento justo”. Brendan Ittelson Director de Ecosistema, Zoom

Colaboración visual y análisis de datos

Conecta tus herramientas de análisis de datos y mapeo visual directamente en Slackbot para acortar la distancia entre los datos brutos y la generación de ideas del equipo. Por ejemplo, un gerente de producto puede pedirle a Slackbot: “Muéstrame la tendencia de abandono en el proceso de pago de Tableau Next y abre nuestro diagrama de flujo de usuarios de Lucidchart para que podamos planear una solución”. Slackbot mostrará el gráfico de análisis de datos en tiempo real junto al plan visual como bloques interactivos en paralelo, lo que permitirá que todo el equipo diagnostique el problema y proponga soluciones de forma conjunta.

Aplicaciones disponibles: Tableau Next (próximamente), Amplitude, Lucidchart y Lucidspark

“El trabajo avanza demasiado rápido como para que los equipos pierdan el impulso pasando de una conversación y una herramienta de creación a otra. Al combinar la potencia del servidor del MCP de Lucid y Slackbot, hacemos que la colaboración sea más inmediata, contextual y perfectamente integrada en la forma en que los equipos ya trabajan”. Jamie Lyon Director de Producto y Estrategia, Lucid

Todo tu espacio de trabajo ahora puede trabajar con Slackbot

El trabajo ocurre en las conversaciones. Ahora las herramientas en las que confías cada día también se encuentran allí. En lugar de pausar constantemente tus chats para iniciar sesión en cinco sitios web distintos, Slackbot te presenta tus paneles, documentos y diseños directamente en una sola conversación.

Es momento de mejorar tu flujo de trabajo diario y descubrir lo que realmente significa trabajar de manera colaborativa. Explora el registro del MCP en el Slack Marketplace para conectar tus aplicaciones favoritas con Slackbot y descubre cuánto más rápido avanza tu día cuando todo funciona en conjunto.