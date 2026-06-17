Il lavoro diventa multiplayer: ti presentiamo il client MCP di Slackbot

Pensa alle cinque app senza le quali non potresti fare il tuo lavoro. Ora conta quante di queste comunicano tra loro. Se lavori nelle vendite, le tue trattative sono in uno strumento, i contratti in un altro, le presentazioni in un terzo. Se sei uno sviluppatore, ticket, incidenti e revisioni di codice sono in tre schede diverse. Quest’anno ogni singola app ha ricevuto un assistente IA. Nessuna di loro però si è avvicinata alle altre. Mentre le organizzazioni continuano a pagare per uno stack sempre più frammentato, i team sono costretti a trasferire manualmente i dati tra sistemi isolati.

Il costo reale non sono solo le ore perse o il ROI del software che si sgretola. Il problema è che tutto questo lavoro di collegamento avviene da solo, in schede private, dove le risposte fondamentali finiscono per perdersi in cronologie isolate. I tuoi colleghi fanno esattamente la stessa cosa con le stesse app, senza alcun modo di condividere le best practice o costruire sul lavoro degli altri.

Oggi cambiamo tutto questo. Il client Protocollo di contesto del modello (MCP) di Slackbot è ora disponibile per tutti. Basato sullo standard aperto MCP adottato in tutto il settore, connette qualsiasi app a Slackbot, che si tratti di un prodotto Salesforce, di uno strumento di terze parti o di qualcosa sviluppato internamente dal tuo team. Questo permette alle aziende di massimizzare finalmente gli investimenti software esistenti, unificando i sistemi disconnessi. Invece di destreggiarti tra una dozzina di strumenti IA isolati su altrettante schede del browser, hai un’unica interfaccia conversazionale in cui tutto funziona insieme. Chiedi a Slackbot in linguaggio naturale e lui individuerà immediatamente lo strumento giusto e coordinerà i passaggi necessari per completare l’attività.

Per dare vita a tutto questo, stiamo lanciando un ecosistema partner con oltre 20 app MCP, tra cui Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow e Zoom, con altre in arrivo. Ma non si tratta solo di lavorare con i tuoi strumenti preferiti in una chat privata: la vera potenza emerge quando condividi l’output di Slackbot direttamente in un canale del team. All’improvviso, tutti possono vedere gli stessi dati in tempo reale e contribuire a ciò che succede dopo, insieme. Invece di passare da uno strumento all’altro in isolamento, Slackbot riunisce il tuo team, i tuoi dati e le tue app in un’unica conversazione.

Nell’ultimo anno ogni app ha ricevuto il proprio assistente IA, ma nessuna si è avvicinata alle altre né al tuo team. Il lavoro avveniva in modalità single player, in schede private. Il nostro client MCP cambia tutto questo: Slackbot diventa il livello connettivo dell’intero stack e, poiché vive in Slack, il lavoro è multiplayer fin dall’inizio. È questo che fa davvero la differenza. Rob Seaman EVP e GM, Slack

Dalle modalità single-player isolate al multiplayer dinamico con il client MCP di Slackbot

Il client MCP di Slackbot trasforma Slackbot in un punto di connessione universale, consentendogli di comunicare con qualsiasi app, sia essa sviluppata da Salesforce, da partner o dal tuo team, attraverso una conversazione naturale. Slackbot smette così di essere un agente monofunzione e diventa il collega IA definitivo, capace di riunire l’intero ecosistema IA in un’unica chat.

Ora puoi connettere le tue app direttamente a Slackbot. Basta fare una richiesta in linguaggio naturale e Slackbot si occupa del resto, instradandola all’app specializzata giusta, coordinando i passaggi e restituendo il risultato finale. Invece di navigare tra tutti i tuoi strumenti, hai a disposizione un’interfaccia conversazionale che porta davvero a termine il lavoro al posto tuo.

Oltre al testo, Slackbot porta direttamente nella chat anche un’esperienza ricca e integrata delle tue app preferite. Grazie al Protocollo di contesto del modello (MCP) e al framework Block Kit di Slack, queste app possono mostrare all’istante dashboard interattive, moduli e anteprime direttamente nella conversazione. Invece di ricevere un semplice avviso monodirezionale che ti costringe ad aprire il browser, Slackbot accede in modo sicuro ai servizi di terze parti per te, recuperando dati live e interattivi e permettendoti di agire subito.

Azioni, non solo risposte: con la nuova esperienza basata su MCP, puoi firmare un documento, aggiornare un ticket o consultare una dashboard in tempo reale direttamente dalla conversazione con Slackbot.

Supporto nativo per Block Kit (disponibile a breve): gli strumenti partner ora possono mostrare componenti visivi avanzati, come tabelle di dati e caroselli interattivi, direttamente nelle conversazioni usando il framework Block Kit. Inoltre, i dati si aggiornano in tempo reale senza alcuna latenza di layout.

Esecuzione multiplayer: quando condividi la risp osta di Slackbot in un canale del team, le singole attività divent ano un vantaggio collettivo. Tutti possono vedere i progressi, verificare le fonti e contribuire al risultato finale, insieme.

Porta il tuo stack: integrazione plug-and-play

Prima degli standard aperti, qualsiasi integrazione personalizzata richiedeva ai team di sviluppo di scrivere codice API fragile e di basso livello per connettere ogni singolo endpoint della piattaforma. Questa architettura generava difficoltà per gli sviluppatori, manutenzione continua e un pesante debito tecnico.

L’adozione dello standard MCP aperto consente a Slack di eliminare i colli di bottiglia delle integrazioni personalizzate. Qualsiasi strumento utilizzato dal tuo team, che si tratti di un database interno, un sistema legacy o un’app su misura, può ora connettersi a Slackbot tramite un server MCP. Invece di affrontare mesi di sviluppo complesso, il tuo team può portare i propri strumenti all’interno di Slackbot in pochi minuti.

Inizia con la documentazione per sviluppatori

Governance e sicurezza di livello enterprise

L’implementazione dell’IA in un’azienda richiede un controllo rigoroso dei dati. Il client MCP rispetta le funzionalità native di conformità, l’infrastruttura di sicurezza e i controlli sulle autorizzazioni di Slack, senza necessità di configurazione aggiuntiva.

Il sistema applica in tempo reale confini di accesso ai dati specifici per ogni utente: se qualcuno non dispone delle credenziali per un database con restrizioni o un progetto di terze parti, Slackbot blocca automaticamente la richiesta. Gli amministratori IT hanno a disposizione un’unica superficie centralizzata all’interno della console dell’applicazione per individuare, installare, gestire e verificare approvazioni di accesso degli utenti e confini dei dati con la massima affidabilità.

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Slackbot e le tue app, insieme

Attraverso il nuovo registro MCP in Slack Marketplace, puoi connettere i tuoi strumenti e servizi preferiti a Slackbot e fare di più senza mai uscire da Slack. Sfoglia il registro, trova i server adatti al tuo stack e concedi a Slackbot un accesso sicuro e in tempo reale ai dati e ai sistemi su cui il tuo team fa già affidamento. Visita Slack Marketplace per vedere tutte le app disponibili.

Ecco cosa è disponibile oggi e cosa arriverà a breve:

Prodotto e sviluppo

Accedi agli agenti e alle app IA specializzate che centralizzano i registri di sistema, tracciano i bug e gestiscono le risposte agli incidenti direttamente all’interno dei canali di triage. Ad esempio, un responsabile tecnico può chiedere a Slackbot: “Quali ticket di Linear stanno bloccando il nostro rilascio e ci sono incidenti PagerDuty attivi correlati?” Slackbot mostra direttamente nella conversazione una vista unificata dei ticket bloccanti e degli incidenti in corso, consentendo agli sviluppatori di riassegnare le attività tramite pulsanti interattivi.

App disponibili: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty (disponibile a breve), Replit e Vercel

“Il futuro del lavoro non è un singolo assistente IA, ma un ecosistema connesso di strumenti intelligenti. I team dovrebbero poterlo realizzare con gli strumenti di cui già si fidano e che usano ogni giorno. È questo che Atlassian e Slack stanno costruendo insieme. Con il Teamwork Graph di Atlassian che unifica i dati della tua organizzazione attraverso tutti gli strumenti del team, e Slackbot che porta quella intelligenza nel luogo in cui i team comunicano e prendono decisioni, aiutiamo ogni team a muoversi più velocemente rimanendo sempre in sincronia.” Jamil Valliani Responsabile del prodotto IA, Atlassian

Gestione di documenti e contenuti

Connetti le piattaforme di archiviazione cloud e documentazione a Slackbot e consenti ai team di individuare, cercare e verificare file in modo sicuro senza uscire dalla conversazione. Ad esempio, un utente può chiedere a Slackbot: “Trova l'ultima presentazione marketing del secondo trimestre tra i nostri file aziendali.” Slackbot esegue una ricerca simultanea su tutte le piattaforme di archiviazione connesse e mostra le risorse corrispondenti come miniature visive interattive direttamente nella conversazione del canale.

App disponibili: Box, Gamma, Notion (disponibile a breve) e Webflow

“Da oltre un decennio osserviamo i team affrontare lo stesso problema: un’idea nasce durante una conversazione, poi lo slancio si perde nel tempo che intercorre prima che qualcosa venga effettivamente pubblicato. Questa integrazione porta Webflow direttamente all’interno di quella conversazione. Ora milioni di team possono passare dalla discussione a un’esperienza web pubblicata senza cambiare contesto, riducendo drasticamente il divario tra un'idea e la sua realizzazione.” Dave Steer Chief Marketing Officer, Webflow

Collaborazione creativa e di design

Lavora con i tuoi strumenti di progettazione e ideazione visiva all’interno di Slackbot e integra risorse creative nei canali pubblici per trasformare i feedback di design frammentati in revisioni rapide del team. Ad esempio, un addetto al marketing può chiedere a Slackbot: “Mostrami gli ultimi layout per i social media da Canva e il mood board della campagna.” Slackbot recupera le grafiche e le presenta affiancate come blocchi visivi interattivi per l’approvazione immediata del team.

App disponibili: Adobe (disponibile a breve), Canva, Figma e Miro

Slack è già connesso all’IA di Canva. L’integrazione di Canva in Slackbot rafforza ulteriormente questa collaborazione, rendendo più semplice per i team mantenere contesto e intenti fin dall'inizio di qualsiasi attività, che si tratti di un documento di aggiornamento sullo stato o di una presentazione interna, senza perdere il filo del lavoro lungo il percorso. Il nostro obiettivo è rendere l’IA e il design accessibili a tutti, offrendo strumenti semplici da utilizzare che aiutino le persone a trasformare le proprie idee in realtà. Anwar Haneef Vicepresidente Ecosystem & Partnerships, Canva

Operazioni aziendali e accordi

Integra i flussi di lavoro operativi provenienti da app e agenti per transazioni, risorse umane e gestione dei contratti direttamente nei canali delle trattative. Ad esempio, un rappresentante commerciale può chiedere all’app Docusign tramite Slackbot di redigere un accordo esecutivo. I termini principali del contratto e le righe per la firma vengono visualizzati immediatamente nel canale, consentendo agli stakeholder di modificare le clausole tramite pulsanti interattivi.

App disponibili: Brex, Docusign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai by Dropbox e Zoom

“La strategia di piattaforma aperta di Zoom si basa sull'essere presenti negli strumenti che i clienti utilizzano ogni giorno. Integrando il nostro server MCP con Slackbot, rendiamo estremamente semplice per milioni di utenti accedere alle informazioni e alle analisi delle riunioni Zoom attraverso una conversazione naturale, senza dover cambiare contesto. Questo è il futuro del lavoro basato sugli agenti: un’IA che connette i tuoi strumenti e ti fornisce le informazioni giuste al momento giusto.” Brendan Ittelson Chief Ecosystem Officer, Zoom

Collaborazione visiva e analisi dei dati

Colma il divario tra i dati grezzi e ideazione del team connettendo i tuoi strumenti di analisi e mappatura visiva direttamente a Slackbot. Ad esempio, un product manager può chiedere a Slackbot: “Mostrami il calo del tasso di conversione al checkout da Tableau Next e recupera il diagramma del flusso utenti su Lucidchart così possiamo progettare una soluzione.” Slackbot mostra il grafico delle statistiche in tempo reale insieme allo schema visivo come blocchi interattivi affiancati, consentendo all’intero team di diagnosticare il problema e fare brainstorming insieme.

App disponibili: Tableau Next (disponibile a breve), Amplitude, Lucidchart e Lucidspark

“Il lavoro si muove troppo velocemente perché i team possano permettersi di perdere slancio passando continuamente dalle conversazioni agli strumenti di creazione. Combinando la potenza del server MCP di Lucid e Slackbot, stiamo rendendo la collaborazione più immediata, contestuale e perfettamente integrata nel modo in cui i team già lavorano.” Jamie Lyon Chief Product and Strategy Officer, Lucid

Tutta la tua area di lavoro può ora lavorare con Slackbot

Il lavoro avviene nelle conversazioni. Ora anche gli strumenti su cui fai affidamento ogni giorno si trovano lì. Invece di interrompere continuamente le chat per accedere a cinque siti web diversi, Slackbot porta direttamente a te dashboard, documenti e progetti in un’unica conversazione.

È il momento di migliorare il tuo flusso di lavoro quotidiano e scoprire cosa significa davvero lavorare in modalità multiplayer. Dai un’occhiata al registro MCP in Slack Marketplace per connettere le tue app preferite a Slackbot e vedere quanto più velocemente scorre la tua giornata quando tutto funziona insieme perfettamente.