A mudança para o trabalho no modo cooperativo: conheça o cliente PCM do Slackbot

Pense nos cinco apps imprescindíveis para você trabalhar. Agora, conte quantos deles se comunicam entre si. Se você trabalha com vendas, seus negócios ficam em uma ferramenta, seus contratos em outra e suas apresentações em uma terceira ferramenta. Se você é engenheiro, seus tíquetes, incidentes e revisões de código estão em três guias diferentes. Cada um desses apps ganhou um assistente de IA neste ano, mas nenhum deles se integrou aos demais. Embora as organizações continuem pagando por um conjunto de ferramentas cada vez mais fragmentado, as equipes ficam transferindo dados manualmente entre sistemas isolados.

O custo real não se resume às horas perdidas ou ao ROI fragmentado dos softwares. O que ocorre é que toda essa costura acontece de forma isolada, em guias privadas, onde respostas importantes acabam esquecidas em históricos isolados. Seus colegas de equipe fazem exatamente a mesma dança com os mesmos apps, sem a possibilidade de dimensionar boas práticas ou aproveitar o potencial de cada um.

Hoje, estamos mudando isso. O cliente PCM (Protocolo de Contexto de Modelo) do Slackbot já está disponível para todos. Desenvolvido com base no padrão aberto PCM adotado em todo o setor, ele conecta qualquer app ao Slackbot, seja um produto Salesforce, uma ferramenta de terceiros ou algo criado pela sua própria equipe. Isso permite que as empresas finalmente maximizem seus investimentos em software existentes, unificando seus sistemas desconectados. Em vez de gerenciar diversas ferramentas de IA isoladas em várias guias do navegador, você tem uma única interface conversacional onde tudo funciona em conjunto. Basta pedir ao Slackbot em linguagem natural, e ele vai identificar imediatamente a ferramenta certa e coordenar os passos exatos para concluir a tarefa.

Para concretizar isso, estamos lançando um ecossistema de parceiros com mais de 20 apps PCM, incluindo Amplitude, Atlassian, Box, Canva, Docusign, Gamma, Linear, Miro, Notion, Replit, Webflow e Zoom, além de outros que virão em breve. Porém, você não está apenas usando suas ferramentas favoritas em um bate-papo privado. O verdadeiro poder surge quando você compartilha o resultado do Slackbot diretamente em um canal da equipe. De repente, todos podem ver os mesmos dados em tempo real e decidir juntos o que acontece a seguir. Em vez de alternar entre ferramentas de maneira isolada, o Slackbot reúne sua equipe, seus dados e seus apps em uma única conversa.

Cada app ganhou seu próprio recurso de IA no ano passado, mas nenhum se integrou aos demais ou à sua equipe. O trabalho acontecia no modo individual, em guias privadas. Nosso cliente PCM muda esse cenário: o Slackbot se torna a camada de conexão de todo o seu conjunto de ferramentas e, por estar integrado ao Slack, o trabalho é cooperativo desde o início. É isso que diferencia essa solução. Rob Seaman Vice-presidente executivo e gerente-geral, Slack

Do isolamento no modo individual para a força do modo cooperativo com o cliente PCM do Slackbot

O cliente PCM do Slackbot faz do Slackbot um ponto de conexão universal, permitindo que ele se comunique com qualquer app, seja ele desenvolvido pela Salesforce, por parceiros ou pela sua própria equipe, utilizando uma conversa natural. Isso transforma o Slackbot de um agente de finalidade única no colega de IA definitivo, que consolida todo o seu ecossistema de IA em um único bate-papo.

Agora você pode conectar seus apps diretamente ao Slackbot. Basta fazer uma solicitação em linguagem simples e o Slackbot cuida do resto: direciona para o app especializado certo, coordena as etapas e entrega o resultado final. Em vez de navegar por todas as suas ferramentas, você conta com uma interface conversacional que realmente conclui o trabalho por você.

Além de texto, o Slackbot também oferece uma experiência rica e integrada dos seus apps favoritos diretamente no bate-papo. Usando o Protocolo de Contexto de Modelo (PCM) e a estrutura Block Kit do Slack, esses apps podem exibir instantaneamente painéis interativos, formulários e visualizações na própria conversa. Em vez de enviar um alerta simples e estático que exige que você clique para abri-lo no navegador, o Slackbot faz login com segurança nos seus serviços de terceiros, fornecendo dados interativos em tempo real, para que você possa tomar medidas concretas na hora, sem sair do bate-papo.

Ações, não apenas respostas: com a nova experiência, baseada no PCM, você pode assinar um documento, atualizar um tíquete ou revisar um painel em tempo real diretamente na sua conversa com o Slackbot.

Suporte nativo ao Block Kit (em breve): as ferramentas de parceiros agora podem exibir componentes visuais avançados, incluindo tabelas de dados e carrosséis interativos, diretamente nas suas conversas usando a estrutura Block Kit. E o melhor: os dados são atualizados em tempo real, sem nenhuma latência de layout.

Execução no modo cooperativo: Ao compartilhar a respo sta do Slackbot em um canal da equipe, as tarefas individuais se torn am uma vantagem coletiva. Todos podem acompanhar o progresso, validar as fontes e direcionar o resultado juntos.

Use seu próprio conjunto de ferramentas: integração plug-and-play

Antes dos padrões abertos, qualquer integração personalizada exigia que as equipes de engenharia escrevessem um código de API frágil e de baixo nível para conectar cada ponto de extremidade individual de cada plataforma. Essa arquitetura gerava dor de cabeça para os desenvolvedores, manutenção constante e uma dívida técnica elevada.

A adoção do PCM como padrão aberto permite que o Slack elimine os gargalos das integrações personalizadas. Qualquer ferramenta que sua equipe usa — seja um banco de dados interno, um sistema herdado ou um app sob medida — agora pode se conectar ao Slackbot por meio de um servidor PCM. Em vez de enfrentar meses de desenvolvimento complexo, sua equipe pode trazer suas ferramentas para o Slackbot em questão de minutos.

Comece com a documentação para desenvolvedores

Governança e segurança de nível empresarial

Implantar IA em uma empresa exige controle rigoroso sobre os dados. O cliente PCM respeita a infraestrutura nativa de conformidade e segurança, assim como os controles de permissão do Slack prontos para uso.

O sistema aplica limites de dados específicos para cada usuário em tempo real: se alguém não tem credenciais para acessar um banco de dados restrito ou um projeto de terceiros, o Slackbot bloqueia a solicitação automaticamente. Os administradores de TI contam com uma superfície única e centralizada no console do app para descobrir, instalar, gerenciar e auditar aprovações de acesso de usuários e limites de dados com total confiança.

Saiba mais

O Slackbot e seus apps, trabalhando juntos

Por meio do novo registro PCM no Slack Marketplace, você pode conectar suas ferramentas e serviços favoritos ao Slackbot e aumentar a produtividade sem sair do Slack. Navegue pelo registro, encontre os servidores que se encaixam no seu conjunto de ferramentas e dê ao Slackbot acesso seguro e em tempo real aos dados e sistemas em que sua equipe já confia. Acesse o Slack Marketplace para ver todos os apps disponíveis.

Confira o que está disponível hoje e o que será lançado em breve:

Produto e desenvolvimento

Acesse seus apps e agentes de IA especializados que centralizam logs do sistema, rastreiam bugs e gerenciam respostas a incidentes diretamente nos canais de triagem. Por exemplo, um líder de engenharia pode perguntar ao Slackbot: “Quais tíquetes do Linear estão impedindo o nosso lançamento, e existem incidentes ativos no PagerDuty relacionados?” O Slackbot exibe uma visão unificada dos tíquetes com impedimentos e dos incidentes em andamento diretamente na conversa, permitindo que os desenvolvedores reatribuam tarefas por meio de botões interativos.

Apps disponíveis: Atlassian Rovo, Linear, MuleSoft, PagerDuty (em breve), Replit e Vercel

“O futuro do trabalho não é um assistente de IA único. É um ecossistema conectado de ferramentas inteligentes. As equipes devem conseguir isso com as ferramentas em que já confiam e que já usam no dia a dia. É isso que a Atlassian e o Slack estão construindo juntos. Com a unificação dos dados da sua organização em todas as ferramentas da sua equipe feita pela Teamwork Graph da Atlassian, aliada a essa inteligência que o Slackbot leva para o lugar onde as equipes conversam e tomam decisões, estamos ajudando cada equipe a agilizar o trabalho e ao mesmo tempo mantendo todos em sintonia.” Jamil Valliani Diretor de produtos de IA, Atlassian

Gerenciamento de documentos e conteúdo

Conecte seu armazenamento em nuvem e suas plataformas de documentação ao Slackbot e permita que as equipes localizem, pesquisem e verifiquem arquivos de forma segura sem sair da conversa. Por exemplo, um usuário pode pedir ao Slackbot: “Encontre a apresentação de marketing mais recente do 2º trimestre nos nossos arquivos corporativos.” O Slackbot pesquisa todas as suas plataformas de armazenamento conectadas simultaneamente, exibindo os ativos correspondentes como miniaturas visuais interativas diretamente na conversa do canal.

Apps disponíveis: Box, Gamma, Notion (em breve) e Webflow

“Por mais de uma década, vimos equipes enfrentando o mesmo problema: uma ideia surge em uma conversa, mas o entusiasmo acaba ali no intervalo antes de qualquer coisa ser publicada. Essa integração coloca o Webflow diretamente nessa conversa. Agora, milhões de equipes podem passar da discussão para uma experiência web publicada sem mudar de contexto, reduzindo a distância entre a ideia e uma experiência ao vivo.” Dave Steer Diretor de marketing, Webflow

Colaboração criativa e de design

Trabalhe com suas ferramentas de design e conceito visual no Slackbot e traga ativos criativos para canais públicos a fim de transformar feedbacks dispersos sobre design em revisões rápidas pela equipe. Por exemplo, um profissional de marketing pode pedir ao Slackbot: “Busque os layouts mais recentes de redes sociais do Canva e o painel de referências visuais da campanha.” O Slackbot recupera os gráficos e os apresenta lado a lado como blocos visuais interativos para aprovação imediata da equipe.

Apps disponíveis: Adobe (em breve), Canva, Figma e Miro

Boas ideais não deveriam perder o ritmo por causa de ferramentas e fluxos de trabalho fragmentados. O Slack já se conecta ao Canva AI. Integrar o Canva ao Slackbot fortalece essa parceria, permitindo que seja mais simples para as equipes levar o contexto e a intenção a qualquer trabalho desde o início, seja em um documento de atualização de status ou em uma apresentação interna, sem perder o fio da conversa. Nosso objetivo é tornar a IA e o design acessíveis, oferecendo às pessoas ferramentas fáceis de usar que as ajudam a dar vida às suas ideias. Anwar Haneef Gerente-geral e chefe de Ecossistema, Canva

Operações e contratos comerciais

Integre fluxos de trabalho operacionais de apps e agentes de transações, RH e contratos diretamente nos canais de negócios. Por exemplo, um representante de vendas pode pedir ao app Docusign pelo Slackbot para elaborar um acordo executivo. Os principais termos do contrato e as linhas de assinatura são exibidos imediatamente no canal, permitindo que as partes interessadas modifiquem os termos usando botões interativos.

Apps disponíveis: Brex, Docusign, HiBob, Ironclad, Reclaim.ai do Dropbox e Zoom

“A estratégia de plataforma aberta do Zoom foi projetada para encontrar os clientes onde eles trabalham. Com a integração do nosso servidor PCM ao Slackbot, estamos facilitando o acesso à inteligência para suas reuniões no Zoom para milhões de usuários por meio de conversas naturais, sem precisar trocar de contexto. É assim que é o futuro do trabalho com agentes: IA que conecta suas ferramentas e traz a informação certa no momento certo.” Brendan Ittelson Diretor de ecossistemas, Zoom

Colaboração visual e análise de dados

Preencha a lacuna entre dados brutos e a geração de ideias em equipe conectando suas ferramentas de análise e mapeamento visual diretamente ao Slackbot. Por exemplo, um gerente de produtos pode pedir ao Slackbot: “Mostre-me a tendência de redução da conversão na finalização da compra do Tableau Next e apresente o diagrama do nosso fluxo de usuários do Lucidchart para que possamos planejar uma solução.” O Slackbot exibe o gráfico de análise em tempo real ao lado do modelo visual como blocos interativos lado a lado, possibilitando que toda a equipe diagnostique o problema e gere soluções coletivamente.

Apps disponíveis: Tableau Next (em breve), Amplitude, Lucidchart e Lucidspark

“O trabalho avança rápido demais para as equipes perderem o ritmo alternando entre conversas e ferramentas de criação. Combinando o poder do servidor PCM da Lucid e o Slackbot, estamos tornando a colaboração mais imediata, contextual e perfeitamente integrada à forma como as equipes já trabalham.” Jamie Lyon Diretor de produtos e estratégia, Lucid

Agora todo o seu workspace pode trabalhar com o Slackbot

O trabalho acontece nas conversas. Agora as ferramentas que você usa todos os dias também estão lá. Em vez de interromper suas conversas constantemente para fazer login em cinco sites diferentes, o Slackbot traz seus painéis, documentos e designs diretamente para você em uma única conversa.

Chegou a hora de turbinar seu fluxo de trabalho diário e saber como é trabalhar no modo cooperativo de verdade. Confira o registro PCM no Slack Marketplace para conectar seus apps favoritos ao Slackbot e veja como seu dia ganha muito mais agilidade quando tudo funciona em conjunto.