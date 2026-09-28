重點摘要 只 需交代需求，無需提交支援單： 用平常說話的方式描述你的需求，Slackbot 就會自動建立控制面板、簡報、報告或計算工具。無需分析師、設計師，也無需排隊等候 BI 團隊處理。

用平常說話的方式描述你的需求，Slackbot 就會自動建立控制面板、簡報、報告或計算工具。無需分析師、設計師，也無需排隊等候 BI 團隊處理。 資料永遠最新： Slackforce 互動檢視與資料來源連結，讓內容始終保持最新狀態，因此只要銷售管道進度推進或個案結案時，資料就會自動更新，再也不用擔心做好的內容放一天就過期。

Slackforce 互動檢視與資料來源連結，讓內容始終保持最新狀態，因此只要銷售管道進度推進或個案結案時，資料就會自動更新，再也不用擔心做好的內容放一天就過期。 打造團隊協作核心樞紐：只要釘選至頻道，大家就能一起篩選、留言並採取行動，不用擔心檔案淹沒在訊息中。

為何傳統報告方式無法滿足團隊需求

AI 的好處往往只有精通 AI 的使用者才享受得到，因為他們懂得如何撰寫提示、調整並將各項結果搭配運用。其他人開啟工具後，得到的結果往往差強人意，最後乾脆放棄。這些工具根本不是為所有人設計。

這正是 Slackforce 致力解決的痛點：將 Slack 與 Salesforce 合而為一，讓你不用成為 AI 高手，也能拿到真正用得上的東西。Slackforce 互動檢視讓任何人都能輕鬆建立所需的內容。只要交代 Slackbot，無論是控制面板、報告、簡報、意見調查、計算工具，甚至是微型網站，它都能看懂你真正的意圖，找出最合適的呈現形式，並現場直接做出來。

Slackforce 互動檢視的主要功能

這些功能正是 Slackforce 的實際體現：讓 Salesforce 資料直接在 Slack 中發揮價值，無需切換系統即可完成工作。而且不只是 Salesforce，只要是與 Slack 連結的系統，相關資料都能拿來運用。

有憑有據，絕不胡扯。互動檢視會從實際對話記錄及連結至 Slack 的系統中擷取資訊，並清楚標示資料來源，讓大家再也不用為數據出處爭吵半天。

資料永遠最新 (即將推出)。手動建立的內容往往在只有在完成的那一刻是正確的，隔天馬上就變成過時資訊。Slackforce 互動檢視一律與資料來源保持連結，可自動更新至最新狀態，省去反覆重做的麻煩。

人人都能輕鬆建立。過去製作控制面板或給主管看的簡報，往往需要提出申請、排隊等候。現在無需分析師、設計師，更不用花時間等待。

造福整個團隊。將 Slackforce 互動檢視釘選至頻道後，整個團隊可以同時篩選、留言與協作，告別傳統單向檔案傳遞模式。

我們一年要處理幾百萬件客戶諮詢，所以讓同仁快速掌握狀況非常重要。Slack 互動檢視讓團隊裡的每個人，只要講出需要什麼，就能直接以現有資料，製作出一個真正能用的操作介面。 Engine 創辦人暨執行長 Elia Wallen

實際應用案例：各團隊如何使用 Slackforce 互動檢視

無論團隊、部門或具體需求為何，Slackforce 互動檢視都讓團隊只要在 Slackbot 中輸入簡單的提示，就能輕鬆建立內容。

將銷售管道變成銷售專員每天都會打開來看的介面

銷售專員將銷售管道轉化為排好每天優先事項的介面，還能用最愛的太空主題增添個人色彩。每筆交易都會以獨立物件的形式呈現，移動速度反映實際的進展趨勢，讓停滯不前或有風險的交易立刻一目瞭然，不再埋沒在試算表中。

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將 GTM 文件變成主管一眼就懂的簡報

行銷人員將產品上市計畫直接做成主管簡報，讓主管能快速掌握重點和整體情況。在產品上市之前，他們將 GTM 文件提供給 Slackbot，Slackbot 隨即在頻道中產生一個介面，其中放入試營運佐證數據、目標，以及主管所需的具體核准事項。這些資料全都整合在一起，可以直接交給主管核准。



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互動檢視重新定義了在 Slack 中建立內容的意義。我當初只是無意間發現了互動檢視，結果才短短一週，它就改變了我們 21b 內部分享指標的方式。再也不需要做簡報或匯出檔案了，大家直接在對話的頻道裡，就能看到即時又可以互動的畫面。 21b 創辦人 Matt Roy

即時掌控 AI 支出，避免成本意外暴增

IT 團隊希望追蹤 AI 採用情況與 Token 用量，避免費用不知不覺累積。透過 Slackforce 互動檢視來追蹤支出與投資報酬率，最新數據會自動傳送至 Slack，團隊就能及早發現異常使用狀況，而不是事後才收到天價帳單。

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將客服支援單佇列變成即時分類處理看板

客服主管可將客服佇列轉化為即時分類處理看板，在最關鍵的時刻提供 SLA 違約、個案嚴重程度及客戶等級等資訊。有了這個看板，大家隨時看得到最新狀況，再也不用追著同事問進度。

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Slack 互動檢視是那種會讓你驚呼：「咦，我們在 Slack 也能做出這個的嗎？」的功能，能將資料變成好看的互動介面，讓整個團隊都能採取行動。這真的讓整個體驗都完全不一樣了。 Implementology 解決方案架構師 Piyusha Pilania

幾秒內讓財務預測報表一目瞭然

財務主管想將財務預測報表，變成主管幾秒內就能看懂的內容。在這個例子中，他們做了一個天氣主題的 Slackforce 互動檢視，並排呈現順風 (利多) 與逆風 (風險) 因素，讓機會與風險一目瞭然。由於這個介面直接根據預算與差異資料製作，做完後不用再確認，可以直接交給主管。

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大規模運用 Slack 清單，再搭配互動檢視將資料視覺化——這就是未來的工作管理方式。我們的客戶正以實際行動證明這一點：他們不再需要 BI 團隊幫忙，也完全淘汰了其他工具。 govSlackers 交付與技術部門副總裁 Daniel Sanchez

親身體驗

挑一件你這週剛好要跟其他人說明的內容，可以是銷售管道更新、進度報告或初步規劃，然後直接請 Slackbot 將它做成 Slackforce 互動檢視。你可以開啟 Slackbot，直接說：「建立一份互動檢視報告，內容要關於...」