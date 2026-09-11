Principais destaques U ma solicitação simples, sem precisar abrir chamado: descreva do que você precisa em linguagem natural e o Slackbot cria o dashboard, a apresentação, o relatório ou a calculadora sozinho. Sem analista, sem designer, sem fila de BI.

descreva do que você precisa em linguagem natural e o Slackbot cria o dashboard, a apresentação, o relatório ou a calculadora sozinho. Sem analista, sem designer, sem fila de BI. Sempre disponível: A Visualização dinâmica do Slackforce se mantém atual. Ela está conectada à fonte, ou seja, à medida que sua demanda avança, ou que um caso é encerrado, ela se atualiza automaticamente em vez de ficar inativa logo após ser criada.

A Visualização dinâmica do Slackforce se mantém atual. Ela está conectada à fonte, ou seja, à medida que sua demanda avança, ou que um caso é encerrado, ela se atualiza automaticamente em vez de ficar inativa logo após ser criada. Sua equipe trabalha nela em conjunto: Fixe-a em um canal e ela se transforma em algo que as pessoas filtram, comentam e usam juntas, em vez de um arquivo que some no histórico.

Por que os relatórios tradicionais deixam a equipe na mão

Os usuários avançados são os que mais se beneficiam com a IA; eles sabem como escrever prompts, iterar e combinar resultados. As pessoas só abrem a ferramenta, recebem uma resposta mediana e seguem a vida. No fundo, essas ferramentas não foram criadas pensando em todo mundo.

É exatamente esse desafio que o Slackforce ajuda a resolver: Slack e Salesforce funcionando como um só, para que você não precise ser um usuário avançado para ter um resultado real. As Visualizações dinâmicas do Slackforce facilitam a criação para qualquer pessoa. Peça ao Slackbot um dashboard, um relatório, uma apresentação, uma enquete, uma calculadora ou até um microssite, e ele determina o formato ideal para o que você está tentando criar e desenvolve na hora.

Principais recursos das Visualizações dinâmicas do Slackforce

Cada um desses recursos é o Slackforce em ação: dados da Salesforce trabalhando dentro do Slack, em vez de um sistema do qual você precisa sair para realizar tarefas. E não se limita à Salesforce — você pode criar com dados de qualquer sistema conectado ao Slack.

É baseado em dados reais. Uma Visualização dinâmica se conecta às suas conversas e aos sistemas integrados ao Slack. Ela também mostra as fontes, para ninguém ficar discutindo de onde veio um número.

Sempre disponível (em breve). A maior parte do que é criado manualmente funciona no momento em que você conclui — e já está desatualizado um dia depois. Uma Visualização dinâmica do Slackforce permanece conectada às suas fontes, atualizando-se automaticamente em vez de exigir reconstruções constantes.

Qualquer pessoa pode criar. Criar um dashboard ou uma apresentação para a diretoria às vezes envolvia abrir uma solicitação e esperar. Aqui não há analista, nem designer, nem espera.

Ela ajuda a equipe inteira. Fixe uma Visualização dinâmica do Slackforce em um canal e ela se torna algo que toda a equipe filtra, comenta e usa ao mesmo tempo — em vez de um arquivo que uma pessoa passa para a outra.

Atendemos milhões de solicitações de clientes por ano, por isso, é fundamental que nossa equipe tenha o contexto certo rapidamente. As Visualizações dinâmicas do Slack permitem que qualquer pessoa da equipe descreva o que precisa e receba de volta uma interface real e funcional, criada a partir dos dados que já temos. Elia Wallen Fundador e CEO, Engine

Exemplos práticos: como as equipes usam as Visualizações dinâmicas do Slackforce

Seja qual for a equipe, o departamento ou a solicitação, as Visualizações dinâmicas do Slackforce facilitam a criação a partir de um prompt simples no Slackbot.

Transformando uma demanda em uma visão diária que o representante realmente se interessa

Um representante de vendas transforma sua demanda de vendas em uma visão diária e priorizada, personalizada com seu tema espacial favorito. Cada negócio aparece como um objeto individual, se movendo em uma velocidade que reflete como ele está realmente evoluindo — assim, negócios paralisados ou em risco se destacam imediatamente, em vez de se perderem numa planilha.

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Transformando um documento de GTM em uma apresentação pronta para a liderança

Um profissional de marketing transforma seu plano go-to-market (GTM) em uma apresentação executiva para dar à liderança a narrativa e a visibilidade adequadas. Antes de um lançamento, ele forneceu o documento de GTM ao Slackbot, que retornou ao canal com evidências do piloto, metas e aprovações específicas que a liderança precisava — tudo integrado em uma única interface e pronto para aprovação.



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As Visualizações dinâmicas mudam o que significa criar no Slack. Descobri as Visualizações dinâmicas por acaso e, em uma semana, elas transformaram a forma como a 21b compartilha métricas internamente. Sem apresentações ou exportações, só visualizações interativas e atualizadas direto no canal onde a conversa acontece. Matt Roy Fundadora, 21b

Identificando gastos com IA antes que virem uma surpresa desagradável

Uma equipe de TI queria monitorar a adoção de IA e o uso de tokens sem deixar nada passar despercebido. Com uma Visualização dinâmica do Slackforce rastreando gastos e ROI, uma versão atualizada chega automaticamente no Slack, permitindo identificar antecipadamente usos excessivos em vez de ser surpreendido com uma conta alta no futuro.

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Transformando uma fila de suporte em um painel de triagem dinâmico

Um líder de atendimento transforma sua fila de suporte em um painel de triagem dinâmico, exibindo violações de SLA, severidade do caso e nível do cliente no momento em que isso realmente importa — para que o painel substitua as atualizações de status que antes precisavam ser cobradas de alguém.

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As Visualizações dinâmicas do Slack são um daqueles recursos que fazem você pensar: “Nossa, dá para criar ISSO no Slack?” Transformar dados em uma interface bonita e interativa, com a qual toda a equipe pode trabalhar, é uma bela mudança. Piyusha Pilania Arquiteto de soluções, Implementology

Tornando uma previsão financeira compreensível em segundos

Uma liderança financeira quer transformar um relatório de previsão em algo que a diretoria consiga entender em segundos. Nesse exemplo, ele cria uma Visualização dinâmica do Slackforce com tema meteorológico que analisa os ventos favoráveis e os ventos contrários, mostrando os pontos positivos e os riscos lado a lado. A interface é construída a partir de dados de orçamento e variância, pronta para ser apresentada à diretoria sem precisar de nenhuma revisão.

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Listas do Slack em escala, mais Visualizações dinâmicas para visualizá-las — esse é o futuro da gestão de trabalho. Nossos clientes estão provando isso ao eliminar outras ferramentas completamente, sem precisar de equipe de BI. Daniel Sanchez VP de Entrega & Tecnologia, govSlackers

Veja você mesmo

Escolha algo que você já precisa explicar para alguém esta semana — uma atualização de demanda, um relatório de status, um esboço de plano — e peça ao Slackbot para transformá-lo em uma Visualização dinâmica do Slackforce. Abra o Slackbot e diga: “Criar uma visualização dinâmica para…”