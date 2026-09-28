核心要点 只需一句话，无需提交工单： 用日常语言描述你的需求，Slackbot 就会自动生成仪表盘、演示文稿、报告或计算器。无需分析师、设计师，也无需排队等待 BI 团队。

用日常语言描述你的需求，Slackbot 就会自动生成仪表盘、演示文稿、报告或计算器。无需分析师、设计师，也无需排队等待 BI 团队。 始终保持最新： Slackforce 互动视图实时同步数据。它与数据源相连，随着你的销售管道推进或工单关闭，内容会自动更新，不会在构建后次日就变得过时。

Slackforce 互动视图实时同步数据。它与数据源相连，随着你的销售管道推进或工单关闭，内容会自动更新，不会在构建后次日就变得过时。 团队在其中协同工作：将它固定到频道，它就变成了大家可以筛选、评论和共同推进的工作对象，而不是一个消息流中转瞬即逝的文件。

为什么传统报告方式无法满足团队需求

资深用户能从 AI 中获得最佳成果，因为他们懂得如何撰写提示词、反复迭代并整合结果。其他人打开工具后只能得到不尽如人意的输出，然后就放弃了。这些工具从一开始就没有考虑到所有人。

这正是 Slackforce 致力于解决的挑战：让 Slack 与 Salesforce 融为一体，让你不必是资深用户也能获得真正有价值的结果。Slackforce 互动视图让任何人都能轻松构建。向 Slackbot 提出需求——无论是仪表盘、报告、演示文稿、投票、计算器，还是微型网站——它会判断最适合你目标的输出形式，并即时生成。

Slackforce 互动视图的核心功能

这些功能正是 Slackforce 的实际体现：让 Salesforce 数据直接在 Slack 中发挥作用，而不是让你跑去另一个系统才能完成工作。而且不仅限于 Salesforce，你还可以基于任何与 Slack 相连的系统中的数据进行构建。

基于真实数据。互动视图从你实际的对话记录和与 Slack 相连的系统中提取数据，并显示数据来源，让大家不再为某个数字从何而来争论不休。

保持实时更新（即将推出）。手动构建的内容往往在完成的那一刻就准确，隔天便已过时。Slackforce 互动视图与数据来源始终保持连接，能够自动同步更新，无需反复重建。

人人都能构建。过去，制作一个仪表盘或一份可向高管汇报的演示文稿，往往需要提交需求、排队等待。现在，无需分析师，无需设计师，无需等待。

助力整个团队。将 Slackforce 互动视图钉选到频道后，它就变成了全团队共同筛选、评论和协作的工作对象，而不再是某个人手头传来传去的文件。

我们每年处理数百万条客户咨询，因此快速为团队成员提供准确的背景信息至关重要。Slack 互动视图让团队中的任何人都能用自己的话描述所需内容，并直接基于现有数据获得一个真实可用的交互界面。 Engine 创始人兼 CEO， Elia Wallen

实际应用案例：各团队如何使用 Slackforce 互动视图

无论是哪个团队、部门，还是任何具体需求，Slackforce 互动视图都能让团队通过在 Slackbot 中输入简单的提示词来轻松构建内容。

将销售管道转化为销售代表每天都会打开的日常视图

销售代表将自己的销售管道转化为每日优先级视图，并以自己喜爱的太空主题进行个性化定制。每笔交易都以独立的形式呈现，其移动速度反映实际进展趋势，让停滞或存在风险的交易一眼就能被发现，而不是淹没在电子表格里。

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将 GTM 文档转化为适合领导层查阅的演示文稿

一位市场营销人员将上市计划转化为面向高层的演示文稿，让领导层掌握关键信息和全局视野。在产品发布前，他们将 GTM 文档提供给 Slackbot，Slackbot 随即在频道中生成了一份包含试点验证数据、目标指标以及领导层所需具体审批事项的文稿，所有内容整合在一个界面中，随时可提交审批。



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互动视图重新定义了在 Slack 中构建内容的方式。我无意中发现了互动视图，短短一周内，它就改变了 21b 内部分享指标的方式。不再需要制作演示文稿或导出数据，直接在对话发生的频道里就能看到实时的互动视图。 21b 创始人， Matt Roy

在 AI 费用变成意外账单之前提前发现问题

一个 IT 团队希望随时掌握 AI 使用情况和 token 消耗，避免问题悄悄积累。通过 Slackforce 互动视图追踪支出和投资回报率，最新数据会自动推送到 Slack，让他们能够及早发现异常用量，而不是在事后收到一张意外的高额账单。

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将支持队列转化为实时分类处理看板

服务负责人可将支持队列转化为实时分类处理看板，在关键时刻即时呈现 SLA 违规情况、工单严重程度及客户级别，从而取代过去需要逐一追问才能获取的状态更新。

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Slack 互动视图是那种让你忍不住感叹“哦，这个也能在 Slack 里做出来？”的功能。把数据转化成精美的互动界面，让整个团队都能直接采取行动，真的是颠覆性的改变。 Implementology 解决方案架构师 Piyusha Pilania

让财务预测在几秒内一目了然

一位财务负责人希望将一份财务预测报告转化为领导层几秒内就能读懂的内容。在这个示例中，他们创建了一个以天气为主题的 Slackforce 互动视图，以顺风与逆风的视角呈现，将利好因素与风险并排展示。该视图基于预算和差异数据构建，无需二次审核，即可直接呈现给领导层。

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大规模使用 Slack 列表，再加上互动视图来实现可视化——这就是工作管理的未来。我们的客户正在通过彻底淘汰其他工具来印证这一点，完全无需 BI 团队。 govSlackers 副总裁，交付与技术 Daniel Sanchez

亲自体验一下

从你这周已经需要向别人说明的事情入手——销售管道进展、状态报告或初步计划——然后让 Slackbot 将它转化为 Slackforce 互动视图。打开 Slackbot，直接说：“为……创建一份互动视图报告”