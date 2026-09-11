Conclusiones clave S e crea con una petición, no con un ticket: describe lo que necesitas en lenguaje natural y Slackbot crea el panel, la presentación, el informe o la calculadora. Sin analistas, diseñadores ni colas de BI.

describe lo que necesitas en lenguaje natural y Slackbot crea el panel, la presentación, el informe o la calculadora. Sin analistas, diseñadores ni colas de BI. Se mantiene actualizada: las vistas interactivas de Slackforce se mantienen al día. Están conectadas a la fuente, así que cuando tu canalización avanza o se cierra un caso, se actualizan automáticamente en lugar de quedarse inactivas al día siguiente de crearlas.

las vistas interactivas de Slackforce se mantienen al día. Están conectadas a la fuente, así que cuando tu canalización avanza o se cierra un caso, se actualizan automáticamente en lugar de quedarse inactivas al día siguiente de crearlas. Tu equipo trabaja en ella de forma conjunta: fíjala en un canal y se convierte en algo que la gente puede filtrar, comentar y sobre lo que puede actuar en equipo, en vez de ser un archivo que se pierde entre los mensajes.

Por qué los informes tradicionales son insuficientes para el equipo

Los usuarios expertos son los que obtienen mejores resultados con la IA porque saben cómo escribir prompts, iterar y combinar los resultados. El resto abre la herramienta, obtiene algo mediocre y pasa página. Estas herramientas no se han diseñado pensando en todo el mundo.

Ese es el reto que Slackforce ayuda a resolver: Slack y Salesforce trabajando como uno solo,para que no necesites ser un usuario experto para obtener un resultado real. Las vistas interactivas de Slackforce hacen que crear sea fácil para cualquiera. Pídele a Slackbot un panel, un informe, una presentación, una encuesta, una calculadora o incluso un micrositio, y él determinará el formato adecuado para lo que quieres crear y lo generará al momento.

Funciones clave de las vistas interactivas de Slackforce

Cada una de estas funciones es Slackforce en acción: datos de Salesforce trabajando dentro de Slack, en lugar de un sistema del que tienes que salir para hacer las cosas. Además, no se limita a Salesforce; puedes crear a partir de datos de cualquier sistema conectado a Slack.

Se basa en datos reales. Una vista interactiva extrae información de las conversaciones reales y de los sistemas conectados a Slack. También muestra sus fuentes para que nadie pierda el tiempo debatiendo de dónde viene un dato.

Se mantiene actualizada (próximamente). La mayoría de las cosas que creas manualmente son precisas en el momento en que las terminas, pero al día siguiente ya están obsoletas. Una vista interactiva de Slackforce permanece conectada a sus fuentes y se actualiza automáticamente, sin necesidad de rehacerla una y otra vez.

Cualquiera puede crearla. Crear un panel o una presentación lista para directivos solía implicar presentar una solicitud y esperar tu turno. Aquí no necesitas esperar a ningún analista ni diseñador.

Ayuda a todo el equipo. Fija una vista interactiva de Slackforce en un canal y se convierte en algo que todo el equipo filtra, comenta y en lo que trabaja al mismo tiempo, en lugar de un archivo que alguien pasa de mano en mano.

Gestionamos millones de consultas de clientes al año, así que es fundamental que nuestro equipo tenga el contexto adecuado de forma rápida. Las vistas interactivas de Slack permiten que cualquier persona del equipo describa lo que necesita y obtenga una interfaz real y funcional construida a partir de los datos que ya tenemos. Elia Wallen Fundador y director general, Motor

Ejemplos reales: cómo los equipos utilizan las vistas interactivas de Slackforce

Sea cual sea el equipo, el departamento o la solicitud, las vistas interactivas de Slackforce facilitan a los equipos crear a partir de un sencillo prompt en Slackbot.

Convertir una canalización en una vista diaria que el representante realmente abre

Un representante de ventas convierte su canalización en una vista diaria y priorizada, personalizada con su estilo de espacio favorito. Cada negociación aparece como objeto propio, moviéndose a una velocidad que refleja su evolución real, de modo que las negociaciones estancadas o en riesgo destacan de inmediato en lugar de perderse en una hoja de cálculo.

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Convertir un documento GTM en una presentación lista para la alta dirección

Una persona del equipo de marketing convierte su plan de comercialización en una presentación ejecutiva para darle a la alta dirección la perspectiva adecuada y la visibilidad necesaria. Antes del lanzamiento, le proporcionó a Slackbot el documento GTM, y este respondió en el canal con los puntos clave del piloto, los objetivos y las aprobaciones específicas que la dirección necesitaba, todo integrado en una sola interfaz y listo para su aprobación.



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Las vistas interactivas cambian lo que significa crear en Slack. Encontré las vistas interactivas por casualidad y, en menos de una semana, transformaron la forma en que 21b comparte métricas internamente. Nada de presentaciones ni exportaciones, solo vistas interactivas en tiempo real directamente en el canal donde ocurre la conversación. Matt Roy Fundadora, 21b

Detectar el gasto en IA antes de que se convierta en una factura inesperada

Un equipo de TI quería controlar la adopción de IA y el uso de tokens sin que se acumularan de forma desapercibida. Con una vista interactiva de Slackforce que hace el seguimiento del gasto y el ROI, llega automáticamente a Slack una versión actualizada, lo que les permite detectar un uso descontrolado a tiempo en lugar de recibir una factura inesperada después.

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Convertir una cola de soporte en un tablero de triaje en tiempo real

Un líder de servicio convierte su cola de soporte en un tablero de triaje en tiempo real que muestra los incumplimientos de SLA, la gravedad de los casos y el nivel del cliente en el momento adecuado, de modo que el tablero reemplaza las actualizaciones de estado que antes se tenían que buscar.

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Las vistas interactivas de Slack son una de esas funciones que te hacen pensar: “¿Podemos crear ESO en Slack?” Convertir los datos en una interfaz interactiva y atractiva con la que todo el equipo pueda trabajar es revolucionario. Piyusha Pilania Arquitecta de soluciones, Implementology

Hacer que las previsiones financieras se puedan leer en segundos

Una responsable de finanzas quiere convertir un informe de previsiones financieras en algo que la alta dirección pueda leer en segundos. En este ejemplo, crea una vista interactiva de Slackforce con temática meteorológica que analiza los vientos a favor y en contra, mostrando los aspectos positivos y los riesgos en paralelo. Se crea a partir de datos de presupuesto y variaciones, por lo que está lista para presentar ante la alta dirección sin tener que revisarla dos veces.

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Listas de Slack a escala y vistas interactivas para visualizarlo: ese es el futuro de la gestión del trabajo. Nuestros clientes lo están demostrando eliminando otras herramientas por completo, sin necesidad de un equipo de BI. Daniel Sanchez Vicepresidente de entrega y tecnología, govSlackers

Compruébalo de primera mano

Elige algo que ya tengas que presentar a otra persona esta semana (una actualización de canalización, un informe de estado, un borrador de plan) y pídele a Slackbot que lo convierta en una vista interactiva de Slackforce. Abre Slackbot y simplemente di: “Crea un informe de vista interactiva sobre…”