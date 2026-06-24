Conclusiones clave Slackbot se vuelve más inteligente cuanto más lo usas: gracias a la memoria, dedicas menos tiempo a explicar tu contexto de nuevo. Aprende cómo trabajáis tú y tu equipo y se va alimentando con cada conversación.

Todas tus herramientas en una sola conversación: el MCP de Slackbot se conecta a Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign y muchas herramientas más para que puedas trabajar en todas ellas sin cambiar de aplicación.

Solo dilo: mediante las acciones de voz, hablas con naturalidad y Slackbot actúa según lo que quieres decir, no solo según lo que has dicho.

De datos a imágenes en cuestión de segundos: los gráficos nativos convierten los datos brutos en imágenes claras sin salir de Slack.

Cada pocos meses, algo cambia. Lo que haces hoy en Slack no era posible hace tres meses.

En abril, Slackbot aprendió a actuar. En mayo, aprendió a ver. Desde el 24 de junio, aprende de ti, de tu equipo y de todas vuestras herramientas. Además, escucha.

Esta es la historia de esos tres meses. Y de por qué el último capítulo transforma lo que hicieron posible los dos primeros.

Abril: Slackbot aprendió a actuar

El equipo desarrolló esta capacidad porque pedirle ayuda a Slackbot para luego hacer el trabajo tú no resulta muy útil. En abril, eso cambió. Slackbot ya era capaz de actuar y crear registros en Salesforce, ejecutar tareas de forma programada y desarrollar habilidades que hicieran todo el trabajo dentro de los sistemas que ya utiliza tu equipo.

Una IA que responde preguntas resulta útil. Pero existe una gran diferencia entre responder una pregunta sobre una negociación y actualizar el registro de esta, registrar la actividad y marcar el seguimiento. Una te ahorra unos segundos de búsqueda, mientras que la otra mejora tu rendimiento y hace avanzar tu trabajo.

Raveesh Raina, ingeniero de ventas de Salesforce, creó una habilidad para registrar su actividad después de las llamadas con clientes. Compartió la habilidad y, en tres semanas, 466 de sus compañeros ya la usaban. El 73 % la descubrió por recomendación de otras personas. ¿El resultado? 43 minutos ahorrados por persona a la semana.

Así es como el mejor proceso de una persona se convierte en la capacidad de todo el mundo.

Mayo: Slackbot aprendió a ver

El equipo desarrolló esta capacidad porque la mejor respuesta del mundo no sirve de nada si se encuentra en el historial de navegación de otra persona. En abril, Slackbot podía actuar. En mayo, podía ver.

En mayo, Slackbot podía salir de Slack y traer de vuelta a la conversación lo que encontraba. Buscar en la web, leer un PDF, crear un gráfico nativo a partir de datos en bruto o seleccionar cualquier texto y pedirle a Slackbot que lo explicara teniendo en cuenta el contexto. El resultado no desaparecía en una herramienta aparte ni en un archivo que nadie abriría. Llegaba al lugar donde se estaba trabajando y estaba listo para que todo el equipo lo viera y utilizara.

Esto es lo que importa para el resto del equipo. La persona que se encargaba del trabajo no tenía que plasmarlo en un producto final aparte. La conversación era el resultado en sí mismo.

24 de junio: Slackbot aprende de ti, de tu equipo y de tus herramientas. Además, escucha

Sales de una reunión y se te ocurre una idea, pero tienes las manos ocupadas.

Para eso está Slackbot con las acciones de voz. Abre Slackbot en el móvil y di lo que necesites hacer: registrar la llamada, actualizar el registro o anotar la idea antes de que se te olvide. Slackbot ya conoce tu contexto, así que no tienes que volver a explicarle nada. Solo dilo en voz alta.



Esto funciona porque Slackbot ya te conoce. Y cuanto más lo usas, más sabe de ti.

Además, no espera a que le preguntes. Slackbot puede actuar según un horario, activarse cuando llega un mensaje a un canal o ponerse en marcha cuando alguien añade una reacción. Eso lo convierte en un tipo de IA muy diferente a la que aparece solo cuando la mencionas.

La IA que conoce a tu equipo, no solo a ti

Abril y mayo estuvieron marcados por las funcionalidades. Junio va más allá en algo más difícil de crear: el contexto. El equipo desarrolló esta capacidad porque queremos una IA que conozca nuestro trabajo. Abril y mayo estuvieron marcados por las funcionalidades.

Ahora, la mayoría de las IA tiene memoria. Pero existe una diferencia entre una IA que recuerda lo que le has contado y otra que sabe lo mismo que tu organización. Algunas IA evalúan la situación cuando se lo pides. Slackbot lleva siendo consciente de esa situación desde el principio. Cualquier otra IA aprende lo que tú le has dicho: tu rol, tus preferencias o el contexto que escribiste en un panel de configuración. Slackbot aprende lo que tu equipo ha hecho: la decisión tomada en un canal el mes pasado, el hilo de la conversación de un proyecto donde está la respuesta real, el contexto de la negociación en Salesforce de la llamada que tuvo lugar en Slack. No has tenido que ponerlo al día. Ya estaba ahí.

Cuanto más trabajas en Slack, con mayor precisión responde. Pídele que redacte un seguimiento de una negociación que no has tocado en seis semanas y ya sabrá quiénes son las partes interesadas, cuáles son los puntos conflictivos y qué es lo último que dijo tu promotor. Y no porque tú se lo hayas dicho, sino porque ahí es donde se desarrolló el trabajo. Ese contexto se acumula.

Y esto no se limita a ti

La memoria hace que Slackbot mejore cuanto más lo usas, y las habilidades permiten que tu equipo se beneficie de eso.

Piensa en la última vez que un compañero descubrió algo que te habría ahorrado una hora y de lo que tú nunca te enteraste. La forma perfecta de prepararse para una llamada de renovación. Un prompt que convierte una recopilación de datos caótica en algo que el vicepresidente de una empresa puede leer en 30 segundos. Ese tipo de conocimiento solía transmitirse de boca en boca, si es que llegaba a transmitirse. Con Slackbot hay una manera de compartir y aprovechar lo que tus compañeros ya han descubierto. Cuando alguien de tu equipo crea una habilidad, el resto se beneficia.

Todas tus herramientas en una sola conversación

El contexto solo es útil si va contigo. Con el MCP, es así. La mayoría de los equipos trabaja con cinco aplicaciones o más. Con el MCP, Slackbot integra todas tus herramientas en la conversación: Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign y muchas más. No tienes que salir para encontrar la respuesta ni volver a explicar el contexto. Slackbot llega hasta donde está el trabajo y lo trae de vuelta a la conversación.

Ese es el hilo conductor de todo esto. La memoria hace que Slackbot te resulte más útil. Las habilidades lo extienden a tu equipo. El MCP integra el resto de tus herramientas en la conversación. Cada persona del equipo dispone de una IA que se vuelve más inteligente no solo porque ella la haya usado, sino porque todas las que están a su alrededor también lo han hecho.



Y para quienes nunca abrieron Slackbot porque escribir parecía una tarea más, ahora se puede dictar en voz alta.

Abre Slackbot y pregúntale: “¿Qué sabes sobre mí?”.

Aquí es donde todo empieza. Y a partir de ahí, solo mejora.