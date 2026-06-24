Punti chiave Slackbot diventa più intelligente man mano che lo usi: grazie alla sua memoria, perdi meno tempo a rispiegare il contesto. Impara come lavori tu e il tuo team, e si evolve a ogni conversazione.

Tutti i tuoi strumenti, una sola conversazione: MCP di Slackbot connette Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign e molti altri, così puoi agire in più strumenti senza cambiare app.

Basta dirlo: con le azioni vocali puoi parlare in modo naturale e Slackbot agisce in base alla tua intenzione, non solo alle parole esatte che hai pronunciato.

Dai dati a una visualizzazione in pochi secondi: i grafici nativi trasformano i dati grezzi in immagini chiare senza uscire da Slack.

Ogni pochi mesi, qualcosa cambia. Quello che oggi fai in Slack non era possibile tre mesi fa.

Ad aprile, Slackbot ha imparato ad agire. A maggio, ha imparato a vedere. Il 24 giugno, impara a conoscere te, il tuo team e tutto il tuo stack. E ascolta.

Questa è la storia di quei tre mesi. E del motivo per cui l’ultimo capitolo cambia ciò che i primi due hanno reso possibile.

Aprile: Slackbot ha imparato ad agire

Il team ha sviluppato questo aspetto perché chiedere aiuto a Slackbot e poi fare il lavoro da soli non è un vero aiuto. Ad aprile, le cose sono cambiate. Slackbot poteva finalmente passare all’azione: creare record in Salesforce, eseguire attività pianificate, costruire abilità in grado di operare direttamente all'interno dei sistemi già utilizzati dal team.

Un’IA che risponde alle domande è utile. Ma rispondere a una domanda su una trattativa è ben diverso dall’aggiornare effettivamente il record della trattativa, registrare l’attività e segnalare la necessità di un follow-up. Una ti fa risparmiare qualche secondo di ricerca. L’altra migliora i risultati e fa avanzare il lavoro.

Raveesh Raina, sales engineer di Salesforce, ha creato un’abilità per registrare le proprie attività dopo le chiamate con i clienti. L’ha condivisa e nel giro di tre settimane 466 colleghi la stavano già usando. Il 73% l’ha scoperta tramite passaparola. Quarantatré minuti risparmiati a settimana per ogni persona.

Ecco cosa succede quando il metodo di lavoro più efficace di una singola persona diventa una capacità a disposizione di tutti.

Maggio: Slackbot ha imparato a vedere

Il team ha sviluppato questo aspetto perché la migliore risposta del mondo non serve a niente se rimane nella cronologia del browser di qualcun altro. Ad aprile, Slackbot era in grado di agire. A maggio, ha imparato a vedere.

A maggio, Slackbot ha acquisito la capacità di attingere a risorse esterne a Slack e di riportare ciò che trovava direttamente nella conversazione. Cercare sul web, leggere un PDF, creare un grafico nativo a partire da dati grezzi oppure selezionare qualsiasi testo e chiedere a Slackbot di spiegarlo nel contesto. L’output non finiva in uno strumento separato o in un file che nessuno avrebbe aperto. Arrivava esattamente dove si stava svolgendo il lavoro, pronto per essere visto e sviluppato dall'intero team.

È proprio questa la parte che conta per tutti gli altri membri del team: la persona che ha fatto il lavoro non ha dovuto trasformarlo in un output separato. La conversazione era già l’output.

24 giugno: Slackbot impara a conoscerti. Conosce il tuo team e i tuoi strumenti. E ascolta.

Stai uscendo da una riunione. Ti viene un’idea. Ma non hai le mani libere.

È in quel momento che hai bisogno di Slackbot. Le azioni vocali lo rendono possibile. Apri Slackbot sul telefono e dì cosa deve succedere: registra la chiamata, aggiorna un record, annota il pensiero prima che svanisca. Slackbot conosce già il contesto, quindi non devi rispiegare nulla. Ti basta dirlo ad alta voce.



Tutto questo funziona perché Slackbot ti conosce già. E più lo usi, più impara.

E non aspetta che tu chieda. Slackbot può agire in base a una pianificazione, attivarsi quando arriva un messaggio in un canale, intervenire quando qualcuno aggiunge una reazione. È un tipo di IA diverso da quella che compare solo quando la tagghi.

L’IA che conosce il tuo team, non solo te.

Aprile e maggio sono stati incentrati sulle capacità. Giugno approfondisce qualcosa di più difficile da costruire: il contesto. Il team ha sviluppato questo aspetto perché vogliamo un’IA che conosca il nostro lavoro.

Oggi la maggior parte delle AI ha una memoria. Ma c’è una differenza tra un’IA che ricorda quello che le hai detto e una che sa quello che sa la tua organizzazione. Alcune IA sanno valutare il contesto quando glielo chiedi. Slackbot è sempre stato presente, in prima fila. Tutte le altre IA imparano da ciò che hai raccontato: il tuo ruolo, le tue preferenze, il contesto che hai digitato in un pannello delle impostazioni. Slackbot impara da quello che il tuo team ha effettivamente fatto. La decisione presa in un canale il mese scorso. La conversazione sul progetto che contiene la risposta chiave. Il contesto della trattativa Salesforce emerso durante la chiamata avvenuta in Slack. Non hai dovuto spiegare, era già tutto lì.

Più lavori in Slack, più diventa preciso. Chiedigli di preparare un follow-up su una trattativa ferma da sei settimane e conosce già gli stakeholder, i punti critici e l'ultima osservazione fatta dal tuo referente. Non perché gliel’hai detto tu, ma perché è lì che si è svolto il lavoro. Quel contesto si accumula e si arricchisce nel tempo.

Non si ferma a te.

La memoria rende Slackbot sempre più efficace man mano che lo usi. Le abilità estendono questo vantaggio a tutto il team.

Pensa all’ultima volta in cui un collega ha trovato una soluzione che ti avrebbe fatto risparmiare un'ora, senza che tu ne venissi mai a conoscenza. Il modo perfetto per prepararsi a una chiamata di rinnovo. Un prompt che trasforma un’estrazione dati caotica in un report che un dirigente riesce a leggere in 30 secondi. Questo tipo di conoscenze si è sempre diffuso solo tramite passaparola, se mai si diffondeva. Con Slackbot c’è finalmente un modo per condividere e valorizzare ciò che i tuoi colleghi hanno già scoperto. Quando qualcuno nel tuo team crea un’abilità, ne beneficiano tutti.

Tutti i tuoi strumenti, un’unica conversazione.

Il contesto è utile solo se riesce a seguirti. Con MCP, lo fa. La maggior parte dei team utilizza cinque o più app. Grazie a MCP, Slackbot porta l’intero stack nella conversazione, Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign e altri. Non devi uscire per trovare la risposta. Non devi rispiegare il contesto. Slackbot raggiunge il lavoro ovunque si trovi e lo riporta dove si sta già svolgendo la conversazione.

Questo è il filo conduttore di tutto. La memoria rende Slackbot più efficace per te. Le abilità estendono questo vantaggio a tutto il team. MCP integra il resto del tuo stack nella conversazione. Ogni dipendente ha a disposizione un’IA che diventa più intelligente non solo perché la usa, ma perché la usano anche tutti gli altri intorno a lui.



E per chi non ha mai aperto Slackbot perché digitare sembrava un'attività in più, ora è possibile semplicemente dirglielo a voce.

Apri Slackbot. Chiedigli: “Cosa sai di me?”

È da lì che tutto comincia. E da lì diventa sempre migliore.