重點摘要 Slackbot 會隨著你的使用越來越聰明。 有了記憶功能，你就不需要花太多時間重複說明脈絡。它會學習你和團隊的工作方式，並在每次對話中以此為基礎不斷演進。

整合你的整套工具，一次對話搞定： Slackbot MCP 可連接 Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等工具，讓你不必切換應用程式，就能跨工具採取行動。

直接說出來： 「語音動作」讓你能自然地交談，而 Slackbot 會根據你的意思採取行動，而不只是照字面執行。

幾秒內將資料變成視覺化內容：「原生圖表」可將原始資料轉換成清楚的視覺化內容，而且不必離開 Slack。

每隔幾個月，都會出現新的轉變。你現在能在 Slack 中完成的事，三個月前還做不到。

4 月，Slackbot 學會了採取行動。5 月，它學會了看見資訊。到了 6 月 24 日，它開始了解你、你的團隊，以及你的整套工具。而且，它會聽你說話。

這就是那三個月的故事。也是為什麼最後一章，改變了前兩章所開啟的可能性。

四月：Slackbot 學會了採取行動

團隊打造這項能力，是因為請 Slackbot 幫忙之後，還得自己動手完成工作，並不算真正的幫助。四月，情況改變了。Slackbot 現在可以採取行動：在 Salesforce 中建立記錄、依照排程執行任務、建立能在團隊既有系統中實際完成工作的技能。

能回答問題的 AI 很實用。但回答一筆交易的相關問題，和實際更新交易記錄、記錄活動、標記後續追蹤事項，是兩件完全不同的事。前者能省下幾秒搜尋時間，後者則能提升成果，並推動工作向前進展。

Salesforce 銷售工程師 Raveesh Raina 建立了一項技能，用來在客戶通話後記錄自己的活動。他分享了這項技能，三週內就有 466 位同事開始使用。其中 73% 是透過口耳相傳得知。每人每週省下 43 分鐘。

這就是一個人的最佳流程，變成所有人的能力時，所呈現的樣貌。

五月：Slackbot 學會了看見資訊

團隊打造這項能力，是因為再好的答案，如果只存在某個人的瀏覽器歷史記錄裡，也幫不上忙。四月，Slackbot 能採取行動。五月，它能看見資訊。

在五月，Slackbot 可以觸及 Slack 以外的資訊，並把找到的內容帶回對話中。它能搜尋網路、閱讀 PDF、用原始數據建立原生圖表，或讓你反白任何文字，並請 Slackbot 依據脈絡加以說明。成果不會消失在另一個工具裡，也不會變成沒人會打開的檔案。它會出現在工作原本就進行中的位置，讓整個團隊都能看見並接著發展。

對團隊中的其他人來說，這才是最重要的部分。完成工作的人不必再把成果轉換成另一份交付項目。對話本身就是交付成果。

6 月 24 日：Slackbot 開始了解你、你的團隊、你的工具組。而且它會聽你說話。

你正走出會議室，腦中冒出一個想法，但你騰不出手操作。

這就是你需要 Slackbot 的時刻。「語音動作」讓這成為可能。在手機上開啟 Slackbot，直接說出需要完成的事：記錄通話、更新記錄、在想法消失前把它記下來。Slackbot 已經知道你的脈絡，因此你不必重新說明。你只要開口說出來。



這之所以可行，是因為 Slackbot 已經了解你。而且你使用得越久，它就了解得越多。

而且它不會等到被詢問才行動。Slackbot 可以依排程採取行動、在頻道中出現訊息時觸發，或在有人新增表情符號回應時啟動。這和只有在你標記它時才出現的 AI 截然不同。

這款 AI 不只了解你，也了解你的團隊。

四月和五月著重於能力。六月則更深入處理一件更難打造的事：脈絡。團隊打造這項能力，是因為我們想要能理解我們工作的 AI。四月和五月著重於能力。

現在大多數 AI 都有記憶功能。但記得你告訴它的內容，和了解你的組織所知道的事，兩者並不相同。有些 AI 會在你要求時讀懂現場情況。Slackbot 則一直都在現場。其他 AI 學到的是你告訴它的內容：你的職位、你的偏好，以及你輸入設定面板的脈絡。Slackbot 學到的，是你的團隊實際做過的事：上個月在頻道中做出的決策、存在著真正答案的專案對話串，以及在 Slack 通話時產生的 Salesforce 交易脈絡。你不需要向它簡報，它本來就在那裡。

你越常在 Slack 中工作，它就越敏銳。請它為一筆你六週沒碰的交易草擬後續訊息，它已經知道利害關係人、卡關點，以及你的支持者最後說了什麼。不是因為你告訴了它，而是因為工作就是在那裡發生。這些脈絡會持續累積。

它不只停留在你身上。

記憶功能會讓 Slackbot 隨著你的使用變得更好。技能則會把這種效果擴展到你的團隊。

想想上一次，同事找到了一個本來能幫你省下一小時的方法，但你卻完全不知道。為續約通話做好準備的完美方式，把雜亂資料擷取結果變成副總裁 30 秒就能看懂內容的提示，而這類知識過去通常只能靠口耳相傳流動，而且還不一定傳得出去。有了 Slackbot，你就能分享並延伸同事已經摸索出的成果。當團隊中有人建立技能，每個人都能受益。

整合你的整套工具，一次對話搞定。

脈絡只有在能跟著你移動時才有用。有了 MCP，脈絡就能做到這點。多數團隊都使用五個以上的應用程式運作。透過 MCP，Slackbot 可將你的整套工具帶進對話中，包括 Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等。你不必離開 Slack 才能取得答案，也不必重新說明脈絡。Slackbot 會前往工作所在之處取得資訊，並把內容帶回對話正在進行的地方。

這就是貫穿一切的核心主軸。記憶功能讓 Slackbot 更懂你。技能將這種效果擴展到你的團隊。MCP 則把工具組的其他部分帶進對話。每位員工都能擁有一個 AI，而它變得更聰明，不只是因為你使用了它，更因為周遭每個人都在使用它。



而對於那些因為覺得打字很麻煩，而從未打開過 Slackbot 的員工來說，現在你只要直接說出來就可以了。

開啟 Slackbot。問它：「你對我了解多少？」

這就是起點。之後只會越來越好。