重點摘要 過去需要專家才能完成的工作，現在只要一段對話： 即時儀表板、完成的簡報，以及通常需要分析師才能進行的分析。過去只有進階使用者做得到，現在任何人都能在 Slack 中完成，只要開口詢問即可。

即時儀表板、完成的簡報，以及通常需要分析師才能進行的分析。過去只有進階使用者做得到，現在任何人都能在 Slack 中完成，只要開口詢問即可。 它不只回答，還能建立成果： 要求 Slackbot 提供儀表板或報告，它就會建立互動檢視，連結即時資料並可釘選。你可以在報告中留言，也能排序及深入探索儀表板。搭配技能後，資料還會自動更新。

要求 Slackbot 提供儀表板或報告，它就會建立互動檢視，連結即時資料並可釘選。你可以在報告中留言，也能排序及深入探索儀表板。搭配技能後，資料還會自動更新。 產出就在工作進行之處：程式碼執行、建立投影片和圖像生成的成果，都會留在你提出要求的位置。整個團隊都能查看，並直接針對成果展開討論。

每隔幾個月，都會出現新的轉變。你現在能在 Slack 中完成的事，三個月前還做不到。

4 月，Slackbot 學會採取行動。5 月，它學會理解視覺內容。6 月，它開始瞭解你和你使用的系統，也會聆聽你的需求。

到了 7 月，Slackbot 能直接在對話中推動工作進展。

更多一般使用者也能成為 AI 進階使用者。

懂得如何下提示、連接工具及建立工作流程的人，確實能從中獲得實際價值。其他人得到的，卻只是一個開啟兩次後便被遺忘的聊天機器人。在多數組織中，後者才占員工的大多數。

這是設計上的問題。大多數 AI 都圍繞著文件和入口網站打造。你必須前往其他地方完成工作，再把產出帶回團隊平時工作的地方。但知識其實存在於對話中。團隊在這裡做出決策、累積情境資訊並建立共識。如果在別處打造 AI，再要求人們來回搬運結果，這並不是工作的未來方向。

率先掌握訣竅的人占有優勢，因為要讓 AI 發揮實際作用，過去需要專業知識。建立工作流程、連接工具及架設儀表板，都是專家的工作。Slackbot 提供了不同形式的 AI：只要一個人摸索出做法，就能透過可與整個團隊分享的技能，讓所有人受益；產出會留在團隊原本工作的地方；甚至在你想到要詢問之前，它就能採取行動。

業務代表要求提供競爭分析摘要，就能取得完成的簡報。團隊主管要求提供客戶摘要，就能取得釘選至頻道的即時儀表板。新進員工詢問專案的進展，就能根據數個月累積的情境資訊取得完整簡報。這些工作都不需要提示工程師、資料分析師或 IT 工單。7 月，一切就此改變。

現在，工作就在這裡進行

大多數 AI 會讓你離開對話去完成工作，再要求你把結果帶回來。7 月推出的功能徹底扭轉這種模式。產出會留在工作原本進行的地方，並以你的情境資訊為依據。以下是 7 月推出的四項功能。

程式碼執行功能會在安全的沙箱中實際執行 Python，並將檔案交給你。Slackbot 會撰寫並執行程式碼，因此你不必離開 Slack、開啟其他工具、自行清理資料，也不必懂得寫程式。業務代表上傳雜亂的銷售管道追蹤表後，就能取得整理完成的檔案、依階段製作的圖表，以及高風險交易清單。行銷人員放入包含大量 NPS 意見原文的大型資料集後，就能取得依關鍵字排名的主題分析。財務主管傳送充滿不一致資料的人數表後，就能取得修正版本和摘要。這些工作都不需要 BI 工具、其他索引標籤或 IT 工單。

要求 Slackbot 提供儀表板、報告或比較結果，它就會建立互動檢視，連結即時資料並可釘選。你可以在報告中留言、排序及深入探索儀表板，或參與意見調查。無論是哪種內容，都能直接在所在位置留言。搭配技能後，資料還會自動更新。整個團隊都能在頻道中共同使用。

暫停動畫 播放動畫

有了建立投影片功能，過去需要花上一個下午並請設計師協助製作的簡報，現在會直接出現在你提供需求的位置。內建的「簡報設計」技能會自動套用內容架構和視覺準則，因此初稿就已具備可直接用於簡報的品質。分享來源資料、加入範本，並告訴 Slackbot 簡報主題和對象。它就會套用你的範本，交付可分享的 PowerPoint 或 Google 簡報。圖像生成功能則能讓你更輕鬆地建立模型和視覺化構想，不再需要提交設計要求、撰寫創意摘要或另行訂閱服務。

暫停動畫 播放動畫

親自體驗

過去需要花上一個下午製作的簡報，現在只要提出一次要求。分享來源資料、加入範本，並告訴 Slackbot 簡報主題和對象，看看它會交出什麼成果。

7 月 29 日推出的功能

互動檢視： 連結即時資料並可釘選的物件，包括報告、儀表板、意見調查、計算機等。你可以留言、搭配技能使用，資料就會自動更新。

連結即時資料並可釘選的物件，包括報告、儀表板、意見調查、計算機等。你可以留言、搭配技能使用，資料就會自動更新。 程式碼執行： 回答需要實際運算，而非靠猜測的問題。Slackbot 會在安全的沙箱中實際執行 Python，並將檔案交給你。

回答需要實際運算，而非靠猜測的問題。Slackbot 會在安全的沙箱中實際執行 Python，並將檔案交給你。 建立投影片： 過去需要花上一個下午製作的簡報，現在一段對話就能完成。Slackbot 會直接在 Slack 中建立簡報。

過去需要花上一個下午製作的簡報，現在一段對話就能完成。Slackbot 會直接在 Slack 中建立簡報。 圖像生成： 描述你需要的內容，即可取得圖像。不必切換索引標籤，也不需要其他工具。

描述你需要的內容，即可取得圖像。不必切換索引標籤，也不需要其他工具。 技能詳細資料檢視：清楚說明各項技能的功能、建立者，以及可立即嘗試的建議提示。

進階功能的提供情況

這些 7 月新功能是一大進展，也是 Slackbot 首批「進階功能」。這類功能可以完成更多工作，但執行時也需要更多運算資源。未來，Slackbot 所在之處都會陸續推出進階功能。

簡單說明提供情況：功能推出時，Enterprise+ 客戶使用進階功能不受限制。未來考量到較高的運算成本，我們可能會設下使用限制，但會在限制生效前 30 天通知客戶。這些新進階功能以外的標準 Slackbot 訊息功能，Enterprise+ 客戶仍可無限使用。

如需進一步瞭解 Slackbot 的提供情況，請參閱我們的說明中心。