Das Wichtigste auf einen Blick Die Arbeit, für die früher Spezialist:innen gebraucht wurden, ist jetzt nur noch ein Gespräch: Und heraus kommen sofortige Dashboards, fertige Präsentationen und Analysen, für die du normalerweise einen Analysten bzw. eine Analystin bräuchtest. Früher brauchte es dafür erfahrene Power-User:innen. Jetzt können es alle in Slack mit einer einfachen Frage erledigen.

Und heraus kommen sofortige Dashboards, fertige Präsentationen und Analysen, für die du normalerweise einen Analysten bzw. eine Analystin bräuchtest. Früher brauchte es dafür erfahrene Power-User:innen. Jetzt können es alle in Slack mit einer einfachen Frage erledigen. Slackbot antwortet nicht nur, er erstellt: Fordere ein Dashboard oder einen Bericht an, und Slackbot erstellt eine Live-Ansicht: live, gepinnt und mit echten Daten verbunden. Kommentiere einen Bericht. Sortiere und analysiere ein Dashboard in der Tiefe. Kombiniere es mit einer Vorlage, und es aktualisiert sich von selbst.

Fordere ein Dashboard oder einen Bericht an, und Slackbot erstellt eine Live-Ansicht: live, gepinnt und mit echten Daten verbunden. Kommentiere einen Bericht. Sortiere und analysiere ein Dashboard in der Tiefe. Kombiniere es mit einer Vorlage, und es aktualisiert sich von selbst. Das Ergebnis ist dort, wo die Arbeit stattfindet: Codeausführung, Folienerstellung und Bildgenerierung bleiben genau da, wo du nach ihnen gefragt hast. Das ganze Team kann die Ergebnisse sehen, und die Unterhaltung baut direkt auf der Arbeit auf.

Alle paar Monate verändert sich etwas. Was du heute in Slack machen kannst, war vor drei Monaten noch nicht möglich.

Im April hat Slackbot gelernt zu handeln. Im Mai hat er gelernt zu sehen. Im Juni hat er gelernt, dich und deine Systeme zu kennen und dir zuzuhören.

Im Juli bringt Slackbot deine Arbeit mitten in der Unterhaltung voran.

Mehr alltägliche Benutzer:innen können zu KI-Power-User:innen werden.

Alle, die wussten, wie sie Prompts schreiben, Tools verknüpfen und Workflows aufbauen, konnten KI wirklich sinnvoll nutzen. Für alle anderen blieb sie ein Chatbot, den sie ein- oder zweimal ausprobierten und dann wieder vergaßen. In den meisten Unternehmen betrifft das die Mehrheit der Mitarbeitenden.

Das ist ein Designproblem. Die meisten KI-Lösungen wurden für Dokumente und Portale entwickelt. Man wechselt dorthin, erledigt eine Aufgabe und bringt das Ergebnis anschließend zurück an den Ort, an dem das Team zusammenarbeitet. Dabei entsteht Wissen dort, wo die Unterhaltungen stattfinden. Dort werden Entscheidungen getroffen, Kontext aufgebaut und alle auf denselben Stand gebracht. KI an einem anderen Ort bereitzustellen und die Ergebnisse anschließend wieder zurückzutragen, entspricht nicht der Art und Weise, wie heute gearbeitet wird.

Wer herausgefunden hatte, wie sich KI sinnvoll einsetzen lässt, war im Vorteil. Denn um mit KI wirklich nützliche Ergebnisse zu erzielen, brauchte es Fachwissen – etwa zum Erstellen von Workflows, zum Verknüpfen von Tools oder zum Erstellen von Dashboards. Slackbot verfolgt einen anderen Ansatz. Was eine Person herausfindet, kann sie über Vorlagen mit dem gesamten Team teilen, sodass alle davon profitieren. Die Ergebnisse bleiben dort, wo das Team ohnehin zusammenarbeitet. Und Slackbot unterstützt nicht erst auf Anfrage, sondern wird schon vorher aktiv.

Ein Vertriebsmitarbeiter fordert einen Wettbewerbsvergleich an und erhält eine fertige Präsentation. Eine Teamleiterin bittet um eine Kundenzusammenfassung und bekommt ein Live-Dashboard, das direkt im Channel angepinnt wird. Eine neue Mitarbeiterin möchte wissen, was in einem Projekt passiert ist, und erhält ein vollständiges Briefing auf Basis von Monaten an Kontext. Dafür braucht es weder Prompt-Engineering, noch Datenanalyse oder ein IT-Ticket. Genau das ändert sich im Juli.

Die Arbeit findet jetzt hier statt

Die meisten KI-Tools reißen dich aus dem Gespräch heraus, erledigen etwas, und verlangen dann, dass du das Ergebnis wieder selbst einbindest. Der Juli dreht das um. Das Ergebnis ist jetzt dort, wo die Arbeit bereits stattfindet – mit deinem Kontext als Leitfaden. So sieht das bei den vier Funktionen aus, die im Juli erscheinen:

Codeausführung führt echtes Python in einer sicheren Sandbox aus und liefert dir die Datei direkt zurück. Slackbot schreibt und führt den Code aus, sodass du weder die App verlassen, noch ein anderes Tool öffnen, die Daten selbst bereinigen oder programmieren können musst. Vertriebsmitarbeitende laden einen unübersichtlichen Pipeline-Tracker hoch und bekommen eine saubere Datei, ein Diagramm nach Phase und eine Liste gefährdeter Geschäfte zurück. Marketing-Mitarbeitende fügen einen größeren Datensatz mit NPS-Verbatims ein und erhalten eine nach Keyword gerankte Themenaufschlüsselung. Finanz-Führungskräfte schicken eine widerspruchsreiche Headcount-Tabelle und bekommen die korrigierte Version mit einer Zusammenfassung zurück. Nichts davon erforderte ein BI-Tool, einen separaten Tab oder ein IT-Ticket.

Bitte Slackbot um ein Dashboard, einen Bericht oder einen Vergleich – und er erstellt eine Live-Ansicht: live, gepinnt und mit echten Daten verknüpft. Kommentiere einen Bericht. Sortiere und analysiere ein Dashboard. Stimme in einer Umfrage ab. Kommentiere alles davon, direkt dort, wo es sich befindet. Kombiniere es mit einer Vorlage, und Slackbot aktualisiert die Daten von selbst. Das gesamte Team arbeitet gemeinsam im Channel daran.

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Folienerstellung bedeutet: Die Präsentation, die früher einen Nachmittag und eine:n Designer:in gekostet hat, entsteht jetzt dort, wo das Briefing geteilt wurde. Eine integrierte Vorlage für das Deck-Design wendet automatisch Struktur und visuelle Richtlinien an, sodass der erste Entwurf bereits vorzeigbar ist. Teile dein Ausgangsmaterial, füge eine Vorlage ein, und sag Slackbot, was du präsentierst und für wen. Er greift auf deine Vorlagen zurück und schickt dir eine teilbare PowerPoint- oder Google Slides-Datei. Und die Bildgenerierung macht es einfacher, das zu skizzieren und zu visualisieren, was früher eine Design-Anfrage, ein kreatives Briefing oder ein separates Abonnement erfordert hätte.

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Überzeug dich selbst

Die Präsentation, für die du früher einen Nachmittag gebraucht hättest, entsteht jetzt mit einer einzigen Anfrage. Teile dein Ausgangsmaterial, füge eine Vorlage ein und sag Slackbot, was du präsentierst und für wen. Sieh dir an, was dabei rauskommt.

Was am 29. Juli live gegangen ist

Live-Ansicht: live, gepinnte Objekte, die mit echten Daten verknüpft sind. Berichte, Dashboards, Umfragen, Rechner und mehr. Kommentiere sie verknüpfe sie mit einer Vorlage und sie aktualisiert sich von selbst.

live, gepinnte Objekte, die mit echten Daten verknüpft sind. Berichte, Dashboards, Umfragen, Rechner und mehr. Kommentiere sie verknüpfe sie mit einer Vorlage und sie aktualisiert sich von selbst. Codeausführung: Fragen beantworten, die echte Berechnungen erfordern – kein Raten. Slackbot führt echten Python-Code in einer sicheren Sandbox aus und liefert dir die Datei.

Fragen beantworten, die echte Berechnungen erfordern – kein Raten. Slackbot führt echten Python-Code in einer sicheren Sandbox aus und liefert dir die Datei. Folienerstellung: Die Präsentation, für die früher ein Nachmittag draufging, entsteht jetzt in einer Unterhaltung. Slackbot erstellt sie direkt in Slack.

Die Präsentation, für die früher ein Nachmittag draufging, entsteht jetzt in einer Unterhaltung. Slackbot erstellt sie direkt in Slack. Bildgenerierung: Beschreib, was du brauchst und erhalte das passende Bild. Ohne Tab-Wechsel und ohne extra Tool.

Beschreib, was du brauchst und erhalte das passende Bild. Ohne Tab-Wechsel und ohne extra Tool. Vorlagen-Detailansicht: eine klare Beschreibung, was jede Vorlage macht, wer sie erstellt hat, und ein vorgeschlagener Prompt, um sie direkt auszuprobieren.

Verfügbarkeit der erweiterten Funktionen

Die Neuerungen vom Juli markieren den Auftakt der erweiterten Funktionen von Slackbot – Funktionen mit erweitertem Leistungsumfang, die mehr Rechenleistung benötigen. Künftig werden erweiterte Funktionen überall dort verfügbar sein, wo Slackbot verfügbar ist.

Kurzer Hinweis zur Verfügbarkeit: Beim Launch gibt es für Kund:innen mit Enterprise+ keine Einschränkungen bei den erweiterten Funktionen. Künftig führen wir aufgrund der höheren Rechenkosten unter Umständen Beschränkungen ein – wir informieren Kund:innen jedoch 30 Tage im Voraus schriftlich, bevor das in Kraft tritt. Die standardmäßige Slackbot-Nutzung außerhalb dieser neuen erweiterten Funktionen bleibt für Kund:innen mit Enterprise+ unbegrenzt.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Slackbot findest du in unserem Hilfe-Center.