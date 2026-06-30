Slack-Neuheiten: Schluss mit Kontextwechseln

Der Sommer macht deutlich, worauf es wirklich ankommt. Du willst die Zeit draußen in der Sonne genießen und nicht damit verschwenden, zwischen Apps hin- und herzuwechseln, um deine Arbeit zu erledigen.

Diesen Juni haben wir Slack auf ganzer Linie weiterentwickelt. Slackbot hat gelernt, sich an dich zu erinnern, auf deinen gesamten Tool-Stack zuzugreifen, deine Sprache zu sprechen und deine Daten zu visualisieren. Direktnachrichten und die Seitenleiste lassen sich jetzt einfacher navigieren. Gleichzeitig haben wir die Plattform weiter geöffnet, sodass die Apps, die dein Team bereits nutzt, direkt in deine Unterhaltungen eingebunden werden können – nicht nur als Benachrichtigungen, sondern als Orte, an denen du deine Arbeit erledigst.

Was haben all diese Neuerungen gemeinsam? Weniger Wechseln. Weniger Suchen. Weniger von Grund auf erklären.

Hier ist alles, was diesen Monat dazugekommen ist.

Slack vernetzt deinen gesamten Stack

Das Problem mit dem Kontextwechsel ist jetzt deutlich kleiner geworden. Ab diesem Monat wird Slack zum Ort, an dem deine Tools wirklich miteinander kommunizieren und dich nicht nur benachrichtigen.

Slackbot MCP Client nutzt das Model Context Protocol, um deinen KI-Assistenten mit den Tools zu vernetzen, die dein Team bereits nutzt – Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign und mehr. Eine einzige Unterhaltung kann jetzt auf deinen gesamten Stack zugreifen. Du musst Slack nicht verlassen, um eine Antwort zu finden. Slackbot findet sie direkt in deinem Arbeitskontext.

Und nicht nur Slackbot liefert dir die benötigten Informationen. Mit Partner-MCP-Apps können die Tools, die dein Team mag, jetzt direkt in Slack aktiv werden. Statt einfach eine Benachrichtigung zu senden und es dabei zu belassen, können Apps wie Box, Figma, DocuSign und Linear Live-Daten, interaktive Formulare, Dashboards und Aktionspanels direkt in deiner Unterhaltung anzeigen. Unterzeichne ein Dokument. Aktualisiere ein Ticket. Rufe ein Design ab. Alles ohne Slack auch nur einmal zu verlassen.

Slackbot lernt dich kennen und arbeitet dann im Hintergrund

KI-Assistenten haben ein Kurzzeitgedächtnis. Du erklärst deine Rolle, dein Team, deine Vorlieben und im nächsten Gespräch fängst du wieder von vorne an. Das ist jetzt vorbei.

Slackbot Memory bedeutet, dass Slackbot deine Arbeit genau kennenlernt, und zwar nicht nur das, was du ihm mitgeteilt hast, sondern was tatsächlich passiert ist: die Channels, in denen du bist, die Entscheidungen, die dein Team getroffen hat, die Projekte, die deinen Kontext geprägt haben. In der ersten Woche kennt er deinen Namen. In der achten Woche kennt er deine Stakeholder:innen, deinen Ton und was „dringend“ für dich bedeutet. Je länger du ihn nutzt, desto nützlicher wird er. Ganz ohne manuelles Training.

Und Slackbot wird immer einfacher zu bedienen – egal, wie du arbeitest

Sprachsteuerung – Wer Slackbot bisher nicht genutzt hat, weil Tippen zu umständlich war, kann ihn jetzt einfach über Sprachnachrichten steuern.

– Wer Slackbot bisher nicht genutzt hat, weil Tippen zu umständlich war, kann ihn jetzt einfach über Sprachnachrichten steuern. Native Charts – Slackbot kann deine Rohdaten jetzt direkt in der Unterhaltung in visuelle Diagramme umwandeln. Keine Pivot-Tabellen. Keine Drittanbieter-Tools. Stelle eine Frage, erhalte eine Erkenntnis – genau dort, wo Entscheidungen getroffen werden.

Ein besserer Workspace für alle

Die Slackbot-Verbesserungen erregen viel Aufmerksamkeit, aber das Update dieses Monats verbessert auch die Grundlagen, die Bereiche, die alle täglich nutzen.

Benannte Gruppen-DMs sind (endlich!) da. Gruppen-DMs waren seit ihrer Einführung im Jahr 2015 namenlos. Elf Jahre lang „du, Sarah, Kai und 3 weitere“. Jetzt einfach darüber hovern, auf den Stift klicken und einen Namen oder ein Emoji vergeben. So sendest du nie wieder die falsche Nachricht an die falschen Personen.

Die Seitenleistenfilterung macht es einfach, das Gesuchte zu finden – ganz ohne langes Scrollen. Einfach tippen und die Seitenleiste in Echtzeit filtern. Mit Fuzzy-Matching, Sortierung nach Aktualität und Unterstützung für Gruppen-DMs funktioniert das in den Tabs Home und DMs, und bei keinen Ergebnissen wirst du nahtlos zur Suche weitergeleitet.

Bereit, alles in die Tat umzusetzen?

Wirf einen Blick auf unsere Innovations-Webseite für frühere Veröffentlichungen.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen erhältst du bei deinen Admins zu den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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