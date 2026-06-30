Lanzamiento de funciones de Slack: pasó de moda el cambio de contexto

Con el cambio de estación, queremos que las prioridades sean más claras. Queremos una optimización del trabajo, no cambiar entre aplicaciones y perder tiempo para completar una tarea.

En junio, actualizamos cada capa de Slack. Slackbot aprendió a recordarte, a comunicarse con todo tu conjunto de herramientas, a hablar tu idioma y a convertir tus datos en algo realmente visual. Los mensajes directos y la barra lateral se volvieron más fáciles de navegar. Y la plataforma se abrió para que las aplicaciones en las que tu equipo ya confía puedan aparecer directamente en tus conversaciones, no solo como notificaciones, sino como lugares donde se completan tareas.

El tema en común es la reducción en los cambios de contexto. Menos búsquedas. Menos explicaciones desde cero cada mañana.

Esto es todo lo que llegó este mes.

Slack conecta todo tu conjunto completo de herramientas

El problema del cambio de contexto acaba de hacerse mucho más pequeño. Este mes, Slack se convierte en el lugar donde tus herramientas realmente se comunican entre sí, no solo donde te envían notificaciones.

El cliente del MCP de Slackbot usa el protocolo de contexto modelo para conectar tu asistente de IA con las herramientas en las que tu equipo ya trabaja: Google, Atlassian, Box, Notion, DocuSign y más. Ahora, una sola conversación puede acceder a todo tu conjunto tecnológico. No es necesario salir de Slack para encontrar la respuesta. Slackbot va a donde esté el trabajo.

Y no es solo Slackbot el que se comunica primero. Con las aplicaciones de MCP asociadas, las herramientas que tu equipo elige ahora pueden comunicarse directamente con Slack. En lugar de enviarte solo una notificación, Box, Figma, DocuSign, Linear y otras pueden mostrar datos en tiempo real, formularios interactivos, paneles de control y paneles de acción directamente en la conversación. Firma un documento. Actualiza un ticket. Obtén un diseño. Todo sin salir de Slack ni una sola vez.

Slackbot aprende de ti sin interrumpir tu trabajo

Los asistentes de IA tienen un problema de memoria a corto plazo. Explicas tu rol, tu equipo y tus preferencias y, en la siguiente conversación, tienes que empezar desde cero. Ya no es así.

La memoria de Slackbot hace que Slackbot realmente aprenda cómo trabajas. No recuerda solo lo que le dijiste, sino todo lo que pasó. Conoce los canales en los que participas, las decisiones que tomó tu equipo y los proyectos que definieron tu contexto. En la primera semana, sabe tu nombre. En la octava, ya conoce a las partes interesadas, sabe cómo es tu estilo y cuáles son tus prioridades particulares. Cuanto más lo usas, más útil se vuelve. No necesita entrenamiento manual.

Y Slackbot es cada vez más fácil de usar, sin importar cómo trabajas:

Acciones de voz : para quienes nunca abrieron Slackbot porque escribir se sentía como una tarea más, ahora puedes simplemente decirlo en voz alta.

: para quienes nunca abrieron Slackbot porque escribir se sentía como una tarea más, ahora puedes simplemente decirlo en voz alta. Gráficos nativos: ahora, Slackbot puede convertir tus datos sin procesar en gráficos visuales directamente dentro de la conversación. Sin tablas dinámicas. Sin herramientas de terceros. Haz una pregunta y obtén información en el mismo espacio donde se toman las decisiones.

Un mejor espacio de trabajo para todos

Las mejoras de Slackbot reciben mucha atención, pero los lanzamientos de este mes también mejoran los aspectos fundamentales: los espacios que todos usan a diario.

Se hicieron esperar, pero llegaron las conversaciones de mensajes directos de grupo con nombre. No era posible ponerle nombre a las conversaciones de mensajes directos de grupo desde su lanzamiento en 2015. Once años de «tú, Sara, Miguel y tres personas más». Ahora, solo tienes que pasar el cursor, hacer clic en el lápiz y asignarle un nombre o un emoji. Se acabó la confusión de mensajes a las personas equivocadas.

El filtrado de la barra lateral facilita encontrar lo que necesitas sin tener que desplazarte tanto. Solo tienes que escribir para aplicar filtros en la barra lateral en tiempo real. Con la búsqueda aproximada, el orden de resultados más recientes y la compatibilidad con los mensajes directos de grupo, funciona en las pestañas Inicio y Mensajes directos. Además, si no hay resultados, te lleva directamente a la búsqueda.

¿Ya quieres probar todo?

Visita nuestra página de Innovaciones para ver lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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