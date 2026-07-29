Puntos clave El trabajo que antes requería de un especialista ahora es solo una conversación: generación inmediata de paneles, presentaciones listas y análisis para los que normalmente se necesitaría un analista. Antes solo un usuario avanzado podía lograr estos resultados. Ahora, cualquiera puede hacerlo en Slack; solo debe pedirlo.

generación inmediata de paneles, presentaciones listas y análisis para los que normalmente se necesitaría un analista. Antes solo un usuario avanzado podía lograr estos resultados. Ahora, cualquiera puede hacerlo en Slack; solo debe pedirlo. No solo responde, construye: pide un panel o un informe, y Slackbot crea una vista interactiva dinámica, que permanece fijada y conectada a datos reales. Haz comentarios en un informe. Ordena un panel y examínalo en profundidad. Combina estos elementos con una habilidad y se actualizarán por sí mismos.

pide un panel o un informe, y Slackbot crea una vista interactiva dinámica, que permanece fijada y conectada a datos reales. Haz comentarios en un informe. Ordena un panel y examínalo en profundidad. Combina estos elementos con una habilidad y se actualizarán por sí mismos. El resultado se genera donde se lleva a cabo el trabajo: Ejecución de código, Creación de presentaciones y Generación de imágenes muestran sus resultados en el mismo lugar donde los solicitaste. Todo el equipo puede verlos, y la conversación se desarrolla en el mismo sitio que el trabajo.

Cada pocos meses, algo cambia. Lo que haces hoy en Slack no era posible hace tres meses.

En abril, Slackbot aprendió a actuar. En mayo, aprendió a ver. En junio, aprendió sobre ti y tus sistemas. Y escucha.

En julio, Slackbot impulsa el trabajo dentro de la conversación.

Más usuarios cotidianos pueden convertirse en usuarios avanzados de IA

Las personas que sabían cómo escribir un prompt, conectar herramientas y construir flujos de trabajo obtuvieron un valor real. Las demás se quedaron con un chatbot que abrieron dos veces y olvidaron. En la mayoría de las organizaciones, estas personas constituyen el grueso de la fuerza laboral.

Este es un problema de diseño. La mayoría de los recursos de IA se desarrollaron en torno a documentos y portales. Ingresas a uno de ellos, haces algo y luego cargas el resultado de vuelta donde trabaja tu equipo. Pero la conversación es el entorno donde realmente reside el conocimiento. Es donde se toman las decisiones, se construye el contexto y se logra la alineación. Desarrollar IA en otro lugar y pedirles a las personas que trasladen los resultados no es el futuro del trabajo.

Quienes descubrieron esto tenían una ventaja, porque hacer que la IA hiciera cosas útiles requería experiencia. Crear un flujo de trabajo, conectar tus herramientas, montar un panel desde cero: todo eso era territorio de especialistas. La respuesta de Slackbot es un tipo diferente de IA. Una en la que una persona encuentra la solución para una necesidad y todos se benefician, a través de habilidades que pueden compartirse con el equipo. Una en la que el resultado se encuentra donde el equipo ya trabaja. Una que actúa antes de que pienses en preguntar.

Un representante de ventas pide un resumen sobre la competencia y recibe una presentación terminada. Un jefe de equipo pide un resumen de clientes y recibe un panel dinámico que se fija en el canal. Un nuevo integrante pregunta qué sucedió en un proyecto y recibe un informe completo que contiene meses de contexto. Nada de esto requirió de un ingeniero de prompts, un analista de datos ni un ticket de TI. Todo esto cambia en julio.

Ahora, el trabajo ocurre aquí

La mayoría de los recursos de IA retiran al usuario de la conversación para hacer algo y luego le piden que lleve los resultados de regreso. Julio da vuelta a esa ecuación. El resultado se encuentra donde el trabajo ya está ocurriendo, con el contexto como guía. A continuación, explicamos cómo esto se materializa en las cuatro capacidades que llegan en julio.

Ejecución de código ejecuta código Python real en un sandbox seguro y te entrega el archivo. Slackbot escribe y ejecuta el código para que no tengas que salir, abrir otra herramienta, depurar los datos por tu cuenta ni saber programar. Un representante de ventas carga un rastreador de canalización desordenado y recibe un archivo claro, un gráfico por etapa y una lista de negociaciones en riesgo. Un profesional de marketing carga un conjunto de datos de gran tamaño con comentarios textuales de NPS y obtiene un desglose de temas ordenados por relevancia y palabra clave. Un responsable de finanzas envía una planilla de personal repleta de inconsistencias y recibe la versión corregida con un resumen. Nada de esto requirió de una herramienta de BI, una pestaña aparte ni un ticket de TI.

Pídele a Slackbot un panel, un informe o una comparación, y Slackbot crea una vista interactiva dinámica, que permanece fijada y conectada a datos reales. Haz comentarios en un informe. Ordena un panel y examínalo en profundidad. Vota en una encuesta. Haz comentarios en cada uno de estos elementos, directamente donde se encuentran. Combínalos con una habilidad y actualizarán los datos por su cuenta. Todo el equipo trabaja a partir de estos elementos, juntos, en el canal.

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Con la Creación de presentaciones, una presentación que antes tomaba una tarde y requería de un diseñador ahora se encuentra en el mismo lugar donde se compartió el brief. Una habilidad integrada de diseño de presentaciones aplica estructura y lineamientos visuales automáticamente, de modo que el primer borrador ya esté listo para presentarse. Comparte el material de referencia, elige una plantilla y explícale a Slackbot qué vas a presentar y a quién. Slackbot toma tus plantillas y te entrega una presentación de PowerPoint o Google Slides lista para compartir. Con las capacidades de Generación de imágenes, es más fácil hacer un prototipo y visualizar lo que antes requería de una solicitud de diseño, un brief creativo o una suscripción independiente.

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Compruébalo tú mismo

La presentación que antes te llevaba una tarde ahora toma una sola solicitud. Comparte el material de referencia, elige una plantilla y explícale a Slackbot qué vas a presentar y a quién. Examina el resultado.

Qué se lanzó el 29 de julio

Vistas interactivas: objetos dinámicos, fijados y conectados a datos reales. Informes, paneles, encuestas, calculadoras y más. Haz comentarios en ellos, combínalos con una habilidad y se actualizarán por sí mismos.

objetos dinámicos, fijados y conectados a datos reales. Informes, paneles, encuestas, calculadoras y más. Haz comentarios en ellos, combínalos con una habilidad y se actualizarán por sí mismos. Ejecución de código: responde preguntas que requieren cálculos reales, no suposiciones. Slackbot ejecuta código Python real en un sandbox seguro y te entrega el archivo.

responde preguntas que requieren cálculos reales, no suposiciones. Slackbot ejecuta código Python real en un sandbox seguro y te entrega el archivo. Creación de presentaciones: una presentación que antes te llevaba una tarde ahora toma una sola conversación. Slackbot la crea directamente en Slack.

una presentación que antes te llevaba una tarde ahora toma una sola conversación. Slackbot la crea directamente en Slack. Generación de imágenes: describe lo que necesitas y obtén la imagen. Sin cambiar de pestaña y sin recurrir a una herramienta independiente.

describe lo que necesitas y obtén la imagen. Sin cambiar de pestaña y sin recurrir a una herramienta independiente. Vista de detalle de habilidades: una descripción clara de lo que hace cada habilidad, quién la creó y un prompt sugerido para probarla de inmediato.

Disponibilidad de las funciones avanzadas

Las funciones de julio son un gran paso hacia delante. Son el primer conjunto de lo que llamamos funciones avanzadas de Slackbot: capacidades que hacen más tareas y requieren mayor poder de procesamiento para funcionar. Las funciones avanzadas se mostrarán en todos los lugares donde Slackbot esté presente.

Una nota sobre la disponibilidad: al momento del lanzamiento, los clientes de Enterprise+ no tienen límites en el uso de las funciones avanzadas. En el futuro, es posible que introduzcamos límites dado su mayor costo de procesamiento, pero notificaremos a los clientes con 30 días de anticipación antes de que eso ocurra. El uso de la mensajería estándar de Slackbot por fuera de estas nuevas funciones avanzadas sigue siendo ilimitado para los clientes de Enterprise+.

Para obtener más información sobre la disponibilidad de Slackbot, visita nuestro centro de ayuda.