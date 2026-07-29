핵심 요점 예전엔 전문가가 필요했던 작업을 이제 대화 한 번으로 해결. 즉각적인 대시보드, 완성된 덱, 그리고 보통은 분석가가 있어야 가능했던 분석까지. 예전엔 고급 사용자만이 할 수 있던 작업들을 이제는 누구든 Slack에서 바로 물어보기만 하면 됩니다.

즉각적인 대시보드, 완성된 덱, 그리고 보통은 분석가가 있어야 가능했던 분석까지. 예전엔 고급 사용자만이 할 수 있던 작업들을 이제는 누구든 Slack에서 바로 물어보기만 하면 됩니다. 단순히 답만 하는 게 아니라, 직접 구축. 대시보드나 리포트를 요청하면 Slackbot이 서피스를 만들어 줍니다. 실시간 데이터를 반영하고, 확인하기 쉽게 고정된 상태로, 실제 데이터와 연결된 채로 말이죠. 리포트에 댓글을 달거나, 대시보드를 정렬하고 세부 내용을 깊이 살펴볼 수도 있고, 스킬과 연결하면 알아서 업데이트까지 됩니다.

대시보드나 리포트를 요청하면 Slackbot이 서피스를 만들어 줍니다. 실시간 데이터를 반영하고, 확인하기 쉽게 고정된 상태로, 실제 데이터와 연결된 채로 말이죠. 리포트에 댓글을 달거나, 대시보드를 정렬하고 세부 내용을 깊이 살펴볼 수도 있고, 스킬과 연결하면 알아서 업데이트까지 됩니다. 결과물은 업무가 이루어지는 바로 그 자리에 보관. 코드 실행, 슬라이드 생성, 이미지 생성 등 모두 요청한 그 공간에 그대로 보여집니다. 팀 전체가 확인할 수 있고, 결과물을 놓고 바로 대화가 이어지죠.

몇 달에 한 번씩, 무언가가 달라지는 시대입니다. 지금 Slack에서 하고 있는 일들, 석 달 전엔 불가능했던 것들이죠.

4월에 Slackbot은 실행하는 법을 배웠습니다. 5월에는 보는 법을 배웠고요. 6월에는 여러분과 여러분의 시스템을 배웠고 이제는 듣기까지 가능해졌죠.

7월, Slackbot은 대화 가운데 업무를 척척 진행시킵니다.

더 많은 일반 사용자가 AI 고급 사용자가 됩니다.

프롬프트를 잘 다루고, 도구를 연계하고, 워크플로를 만들 줄 아는 사람들은 실제적 가치를 얻었습니다. 나머지 사람들은 두어 번 열어본 뒤 잊고 있는 챗봇만 손에 쥐었죠. 대부분의 조직에서 대다수 직원들의 모습이 이렇습니다.

이건 설계적 문제입니다. 대부분의 AI는 문서와 포털 중심으로 만들어졌습니다. 거기 들어가서 뭔가를 하고, 결과물을 팀이 있는 곳으로 직접 옮겨와야 하죠. 하지만 지식이 실제로 있는 곳은 대화입니다. 결정이 내려지고, 콘텍스트가 쌓이고, 조율이 이루어지는 곳이죠. AI를 따로 만들어 두고 사람들에게 결과물을 일일이 가져오라고 하는 건 앞으로 업무 환경이 나아갈 방향이 아닙니다.

방법을 터득한 사람들은 유리했습니다. AI를 실제로 쓸모 있게 만들려면 전문성이 필요했기 때문이죠. 워크플로를 만들고, 도구를 연계하고, 대시보드를 구축하는 건 전문가의 영역이었습니다. Slackbot이 내놓은 해답은 전혀 다른 종류의 AI입니다. 한 사람이 뭔가를 발견하면 스킬로 팀 전체와 공유하면서 모두가 혜택을 누리는 AI죠. 결과물이 팀이 이미 일하는 바로 그곳에서 작동하는 AI이자, 여러분이 요청을 생각하기도 전에 먼저 실행하는 AI죠.

영업 담당자는 경쟁사 브리프를 요청하면 완성된 덱을 받게 됩니다. 팀 리드는 고객 요약을 요청하면 채널에 고정된 실시간 대시보드를 받습니다. 신입 직원은 프로젝트의 진행 상황을 물어보면 몇 달치 콘텍스트를 담은 완전한 브리핑을 받게 되죠. 프롬프트 엔지니어도, 데이터 분석가도, IT 티켓도 필요 없습니다. 7월, 그 변화가 시작되었죠.

이제 여기서 일이 이루어집니다

대부분의 AI는 작업을 하려면 대화창을 떠나야 하고, 결과를 다시 가져와야 해요. 7월엔 이 모든 것이 바뀌었습니다. 결과물은 이미 일이 진행되는 곳에 보관되고, 귀사의 콘텍스트가 결과물의 길잡이가 됩니다. 7월에 출시되는 네 가지 기능으로 어떤 모습으로 작동되는지 확인해 보세요.

코드 실행은 실제 Python을 안전한 샌드박스에서 실행하고 파일을 바로 전달해 줍니다. Slackbot이 코드를 직접 작성하고 실행하기 때문에, 자리를 뜨거나, 다른 도구를 열거나, 데이터를 직접 정리하거나, 코딩을 알 필요가 없습니다. 영업 담당자가 복잡한 파이프라인 추적기를 업로드하면 깔끔하게 정리된 파일, 단계별 차트, 위험 상태인 거래 리스트를 받게 됩니다. 마케터가 NPS 텍스트 응답으로 가득 찬 대용량 데이터 집합을 입력하면 키워드별 테마 순위 분석 결과를 얻습니다. 재무 리드가 오류투성이 인원 현황표를 보내면 요약본과 함께 수정된 버전을 얻게 되죠. BI 도구도, 별도의 탭도, IT 티켓도 필요 없습니다.

Slackbot에게 대시보드, 보고서, 비교 분석을 요청하면 서피스를 제작해 줍니다. 실시간 데이터를 반영하며, 보기 쉽게 고정된 상태로 제공되며, 실제 데이터와 연결돼 있죠. 보고서에 댓글을 달아 보세요. 대시보드를 정렬하고 세부 내용을 깊이 살펴보세요. 투표에 참여하세요. 어떤 것에든 그 자리에서 댓글을 달아보세요. 스킬과 함께 사용하면 데이터가 자동으로 업데이트됩니다. 팀 전체가 이 기능들을 채널 안에서 함께 활용할 수 있습니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

슬라이드 생성 기능 덕분에 오후 내내 디자이너까지 동원해야 했던 덱이 이제 브리프를 전달한 바로 그 자리에서 완성됩니다. 내장형 덱 디자인 스킬이 구조와 시각 자료 가이드라인을 자동으로 적용해 주기 때문에, 첫 번째 초안부터 바로 공유할 수 있는 수준을 갖추고 있죠. 원본 자료를 공유하고, 템플릿을 입력하고, Slackbot에게 발표 내용과 대상을 알려주세요. Slackbot이 여러분의 템플릿을 활용해 공유 가능한 PowerPoint 또는 Google Slides를 만들어 줍니다. 그리고 이미지 생성 기능 덕분에, 전에는 디자인 요청서나 크리에이티브 브리프, 별도의 구독이 필요했던 것들을 훨씬 쉽게 모형화하고 시각화할 수 있습니다.

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직접 확인해 보세요

오후 내내 매달려야 만들 수 있던 프레젠테이션이 이제 한 번만 요청하면 완성됩니다. 원본 자료를 공유하고 템플릿을 입력해 Slackbot에게 발표 주제와 대상을 알려주세요. 그리고 어떤 결과물이 돌아오는지 확인해 보세요.

7월 29일에 출시될 기능

서피스: 실시간 데이터를 반영하고, 보기 쉽게 고정되어 있으며, 실제 데이터와 연결된 객체입니다. 보고서, 대시보드, 설문, 계산기 등 다양하게 활용할 수 있죠. 댓글을 달 수도 있고, 스킬과 연동하면 자동으로 업데이트됩니다.

실시간 데이터를 반영하고, 보기 쉽게 고정되어 있으며, 실제 데이터와 연결된 객체입니다. 보고서, 대시보드, 설문, 계산기 등 다양하게 활용할 수 있죠. 댓글을 달 수도 있고, 스킬과 연동하면 자동으로 업데이트됩니다. 코드 실행: 추측이 아닌 실제 계산이 필요한 질문에 답해줍니다. Slackbot이 안전한 샌드박스 환경에서 실제 Python 코드를 실행하고 파일로 전달해 줍니다.

추측이 아닌 실제 계산이 필요한 질문에 답해줍니다. Slackbot이 안전한 샌드박스 환경에서 실제 Python 코드를 실행하고 파일로 전달해 줍니다. 슬라이드 생성: 오후 내내 걸리던 프레젠테이션이 이제 대화 한 번으로 완성됩니다. Slackbot이 Slack 안에서 바로 제작해 주니까요.

오후 내내 걸리던 프레젠테이션이 이제 대화 한 번으로 완성됩니다. Slackbot이 Slack 안에서 바로 제작해 주니까요. 이미지 생성: 원하는 것을 설명하면 이미지를 완성해 줍니다. 탭 전환도, 별도의 도구도 필요 없죠.

원하는 것을 설명하면 이미지를 완성해 줍니다. 탭 전환도, 별도의 도구도 필요 없죠. 스킬 상세 보기: 각 스킬이 하는 일, 만든 사람, 그리고 바로 써볼 수 있는 추천 프롬프트까지 명확히 확인할 수 있습니다.

고급 기능 제공 현황

7월에 출시된 기능들은 Slack의 큰 도약입니다. Slackbot의 첫 번째 고급 기능 세트로, 더 많은 일을 해내기 위해 더 많은 컴퓨팅 자원이 필요한 기능들이죠. 고급 기능은 앞으로도 Slackbot이 있는 곳이라면 계속해서 추가될 예정입니다.

제공 현황에 대해 간단히 안내해 드립니다. 출시 시점에는 Enterprise+ 고객이라면 고급 기능 사용에 제한이 없습니다. 향후 높은 컴퓨팅 비용을 감안해 사용 한도가 도입될 수 있지만, 변경 사항이 적용되기 30일 전에 사전에 서면 통지를 드릴 예정입니다. 이번 신규 고급 기능 외에 표준 Slackbot 메시지 사용은 Enterprise+ 고객에게 계속 무제한으로 제공됩니다.

Slackbot 제공 현황에 대한 자세한 내용은 고객센터를 확인해 주세요.