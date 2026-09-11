핵심 요점 I 티켓 없이 한 번만 요청하면 바로 제작: 필요한 내용을 평소 말하듯 설명하면 Slackbot이 대시보드, 발표 자료, 보고서, 계산기를 직접 만들어 줍니다. 분석가도, 디자이너도, BI 팀의 작업을 기다릴 필요도 없죠.

필요한 내용을 평소 말하듯 설명하면 Slackbot이 대시보드, 발표 자료, 보고서, 계산기를 직접 만들어 줍니다. 분석가도, 디자이너도, BI 팀의 작업을 기다릴 필요도 없죠. 항상 최신 상태 유지: Slackforce 서피스는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 데이터 소스와 연결되어 있어서, 영업 파이프라인이 변경되거나 사례가 종료되면 자동으로 업데이트되기 때문에 제작 다음 날 정보가 구식이 되는 일이 없습니다.

Slackforce 서피스는 항상 최신 상태로 유지됩니다. 데이터 소스와 연결되어 있어서, 영업 파이프라인이 변경되거나 사례가 종료되면 자동으로 업데이트되기 때문에 제작 다음 날 정보가 구식이 되는 일이 없습니다. 팀이 함께 활용: 채널에 고정하면 스크롤에 묻히는 파일처럼 되지 않고, 팀원들이 함께 필터링하고 댓글을 달며 실행에 옮길 수 있는 공유 작업 공간이 됩니다.

기존의 보고 방식이 팀에 충분하지 않은 이유

AI를 가장 잘 활용하는 건 고급 사용자입니다. 프롬프트 작성법을 알고, 반복적으로 다듬으며 결과물을 조합할 줄 알기 때문입니다. 그 외 대부분의 사람들은 도구를 열어 기대에 못 미치는 결과를 얻고도 그냥 진행해 버립니다. 애초에 모든 사람을 위해 만들어진 도구가 아니었으니까요.

바로 이 문제를 Slackforce가 해결해 줍니다. Slack과 Salesforce가 하나로 연계되어, 고급 사용자가 아니어도 진짜 의도한 결과물을 만들 수 있습니다. Slackforce 서피스를 사용하면 누구나 쉽게 원하는 걸 제작할 수 있습니다. Slackbot에게 대시보드, 보고서, 발표 자료, 설문, 계산기, 마이크로사이트까지 요청해 보세요. 만들고자 하는 최적의 결과물을 파악해 바로 만들어 줍니다.

Slackforce 서피스의 주요 기능

각 기능들은 모두 Slackforce의 실제 활용 사례입니다. Salesforce 데이터를 Slack 안에서 바로 활용할 수 있어 업무 처리를 위해 다른 시스템으로 이동할 필요가 없습니다. Salesforce에만 국한되지 않고, Slack에 연결된 그 어떤 시스템의 데이터든 이를 바탕으로 새로운 결과물을 만들 수 있습니다.

실제 데이터를 기반으로 작동합니다. 서피스는 실제 대화와 Slack에 연계된 시스템에서 정보를 가져옵니다. 출처도 함께 표시되기 때문에 숫자가 어디서 왔는지를 두고 논쟁할 일이 없습니다.

항상 최신 상태를 유지합니다(출시 예정). 직접 만든 자료는 완성하는 순간엔 맞지만, 하루만 지나도 금세 구식이 되어버립니다. Slackforce 서피스는 데이터 소스와 계속 연결되어 있어서 일일이 다시 만들 필요 없이 자동으로 업데이트되죠.

누구나 만들 수 있습니다. 대시보드나 임원 보고용 발표 자료를 만들려면 요청을 넣고 차례를 기다려야 했습니다. 이제는 분석가도, 디자이너도, 대기 시간도 필요 없습니다.

팀 전체에 도움이 됩니다. Slackforce 서피스를 채널에 고정해 두면, 한 사람이 파일을 건네주는 방식이 아니라 팀 전체가 동시에 필터링하고 댓글을 달며 함께 일하는 공유 작업 공간이 됩니다.

저희는 매년 수백만 건의 고객 문의를 처리하기 때문에, 팀원들에게 올바른 콘텍스트를 빠르게 제공하는 게 정말 중요합니다. Slack 서피스 덕분에 어떤 팀원이든지 필요한 것을 말하기만 하면, 이미 보유한 데이터로 실제로 작동하는 인터페이스를 바로 얻을 수 있죠. Engine 공동 설립자 겸 CEO Elia Wallen

실제 활용 사례: 팀이 Slackforce 서피스를 사용하는 방법

팀, 부서, 요청 유형에 관계없이 Slackforce 서피스를 사용하면 Slackbot에게 간단히 프롬프트만 입력해 원하는 걸 쉽게 만들 수 있습니다.

영업 파이프라인을 영업 담당자가 실제로 사용하는 일일 보기 화면으로 전환하기

영업 담당자가 자신의 파이프라인을 평소 좋아하는 공간 테마로 맞춤화하여 매일 가장 먼저 확인하는 보기 화면으로 바꿉니다. 각 거래가 별도의 오브젝트로 표시되며, 실제 진행 추이를 반영한 속도로 움직이기 때문에 정체되거나 위험에 처한 거래가 스프레드시트에 묻히지 않고 바로 눈에 띕니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

출시 관련 문서를 리더십 보고용 발표 자료로 전환하기

마케터가 출시 계획을 경영진 발표용 자료로 전환해 리더십에게 올바른 내용과 가시성을 제공합니다. 런칭을 앞두고 출시에 관한 문서를 Slackbot에 전달하자, 채널에 시범 운영 성과 지표, 목표치, 필요한 특정 리더십 승인 항목이 하나의 인터페이스로 정리되어 바로 승인받을 수 있는 형태로 제시됩니다.



애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

서피스는 Slack에서 무언가를 만든다는 것의 의미를 바꿔놓았습니다. 우연히 서피스를 접하게 됐는데, 일주일 만에 21b가 내부에서 지표를 공유하는 방식이 완전히 달라졌죠. 더 이상 프레젠테이션 자료나 내보내기용 파일이 필요 없습니다. 대화가 이루어지는 채널 안에서 바로 실시간 상호 작용이 가능한 보기 화면을 활용하면 되니까요. 21b 설립자 Matt Roy

예상치 못한 청구서를 받기 전에 AI 비용을 미리 파악하기

한 IT 팀이 AI 도입 현황과 토큰 사용량이 어느새 눈덩이처럼 불어나지 않도록 지속적으로 파악하고 싶었습니다. Slackforce 서피스로 지출과 ROI를 추적하면, 최신 버전이 자동으로 Slack에 전달되기 때문에 나중에 청구서를 받고 놀라는 대신 걷잡을 수 없이 늘어나는 사용량을 미리 발견할 수 있습니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

지원 팀의 작업 대기 시간을 실시간 작업 분류 보드로 전환하기

서비스 팀 리더가 지원 팀의 작업 대기 시간을 실시간 작업 분류 보드로 전환합니다. SLA 위반, 사례 심각도, 고객 등급을 꼭 필요한 순간에 바로 확인할 수 있어서, 예전에는 누군가가 직접 쫓아다니며 확인해야 했던 상태 업데이트의 역할을 이 보드가 대신해 줍니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

Slack 서피스는 “Slack에서 이런 것도 만들 수 있어?”라는 생각이 드는 기능 중 하나죠. 데이터를 팀 전체가 바로 활용할 수 있는 멋진 인터랙티브 인터페이스로 만들어 주니, 정말 획기적입니다. Implementology 솔루션즈 아키텍트 Piyusha Pilania

재무 예측을 몇 초 만에 읽기 쉽게 만들기

재무 팀 리더가 재무 예측 보고서를 경영진이 몇 초 만에 파악할 수 있는 형태로 바꾸고 싶어 합니다. 이 예시에서는 순풍과 역풍을 주제로 한 날씨 테마의 Slackforce 서피스를 만들어, 긍정적인 요소와 위험 요소를 나란히 보여줍니다. 예산 및 편차 데이터를 기반으로 구성되어 있어, 별도 검토 없이 바로 경영진 앞에 가져갈 수 있습니다.

애니메이션 일시 중지 애니메이션 재생

기능이 확장된 Slack 리스트에 시각화된 서피스까지, 이것이 바로 업무 관리의 미래입니다. 저희 고객들은 BI 팀 없이도 다른 도구 사용을 완전히 없애는 방식으로 이를 직접 증명하고 있습니다. govSlackers 부사장, 납품 & 기술 부문 Daniel Sanchez

직접 확인해 보세요

이번 주에 누군가에게 설명해야 할 것 중 한 가지를 골라보세요. 영업 파이프라인 업데이트, 진행 상황 보고서, 대략적인 계획 등 무엇이든 괜찮습니다. Slackbot에게 Slackforce 서피스로 만들어 달라고 요청해 보세요. Slackbot을 열고 “…에 대한 서피스 보고서를 만들어 줘.”라고 말하기만 하면 됩니다.