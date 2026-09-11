Das Wichtigste auf einen Blick E ine einfache Anfrage ohne Ticket: Beschreibe in einfachen Worten, was du brauchst, und Slackbot erstellt sofort das Dashboard, die Präsentation, den Report oder den Rechner. Ohne Analyst:in, Designer:in und BI-Warteschlange.

Beschreibe in einfachen Worten, was du brauchst, und Slackbot erstellt sofort das Dashboard, die Präsentation, den Report oder den Rechner. Ohne Analyst:in, Designer:in und BI-Warteschlange. Sie bleibt aktuell: Eine Slackforce Live-Ansicht bleibt auf dem neuesten Stand. Sie ist mit der Datenquelle verknüpft. Wenn sich deine Vertriebs-Pipeline bewegt oder ein Fall geschlossen wird, aktualisiert sie sich automatisch, statt schon am Tag nach der Erstellung veraltet zu sein.

Eine Slackforce Live-Ansicht bleibt auf dem neuesten Stand. Sie ist mit der Datenquelle verknüpft. Wenn sich deine Vertriebs-Pipeline bewegt oder ein Fall geschlossen wird, aktualisiert sie sich automatisch, statt schon am Tag nach der Erstellung veraltet zu sein. Dein Team arbeitet gemeinsam an ihr: Hefte sie an einen Channel, und sie wird zu etwas, das die Leute gemeinsam filtern, kommentieren und nutzen können – anstatt als Datei im Verlauf zu verschwinden.

Warum herkömmliches Reporting für Teams nicht ausreicht

Erfahrene Benutzer:innen erzielen mit KI die besten Ergebnisse, weil sie wissen, wie sie die richtigen Prompts formulieren, Ergebnisse schrittweise verbessern und miteinander kombinieren können. Alle anderen öffnen das Tool, erhalten ein mittelmäßiges Ergebnis und wenden sich wieder anderen Dingen zu. Jene KI-Tools wurden schlicht nicht für alle entwickelt.

Genau diese Herausforderung löst Slackforce: Slack und Salesforce arbeiten als Einheit zusammen, sodass du kein:e erfahrene:r KI-Benutzer:in sein musst, um konkrete Ergebnisse zu erzielen. Mit Slackforce LIve-Ansichte können alle ganz einfach selbst etwas erstellen. Bitte Slackbot um ein Dashboard, einen Bericht, eine Präsentation, eine Umfrage, einen Rechner oder sogar eine Microsite. Slackbot erkennt, welches Format sich für dein Vorhaben am besten eignet, und erstellt es direkt für dich.

Wichtige Funktionen von Slackforce Live-Ansichten

Alle diese Funktionen zeigen Slackforce in der Praxis. Salesforce-Daten werden direkt in Slack genutzt statt in einem System, das du verlassen musst, um Dinge zu erledigen. Und das Ganze ist nicht auf Salesforce beschränkt: Du kannst auch Daten aus jedem System, das mit Slack vernetzt ist, nutzen

Datenbasiert und verlässlich: Eine Live-Ansicht greift auf deine tatsächlichen Unterhaltungen und die mit Slack verknüpften Systeme zurück. Die Quellen werden ebenfalls angezeigt. So gibt es keine endlosen Diskussionen darüber, woher eine Zahl stammt.

Immer aktuell (demnächst verfügbar): Das meiste, was du manuell erstellst, ist dann aktuell, wenn du fertig bist – und einen Tag später schon veraltet. Eine Slackforce Live-Ansicht bleibt mit ihren Quellen verknüpft und aktualisiert sich automatisch, anstatt jedes Mal neu erstellt werden zu müssen.

Für alle nutzbar: Für ein Dashboard oder eine präsentationsfertige Präsentation hieß es manchmal: Anfrage stellen und warten, bis sie bearbeitet wird. Hier brauchst du weder Analyst:innen noch Designer:innen – und musst auch nicht warten.

Das ganze Team profitiert: Pinne eine Slackforce Live-Ansicht an einen Channel, und das gesamte Team kann sie gleichzeitig filtern, kommentiern und als Arbeitsgrundlage nutzen – statt einer Datei, die eine Person an die nächste weitergibt.

Wir bearbeiten jedes Jahr Millionen von Kundenanfragen. Es ist daher entscheidend, dass unsere Mitarbeitenden schnell den richtigen Kontext erhalten. Mit Slack Live-Ansichten kann jede Person im Team beschreiben, was sie braucht, und erhält eine fertige, funktionsfähige Oberfläche aus Daten, die bereits existieren. Elia Wallen Gründer & CEO, Engine

Praxisbeispiele: So nutzen Teams Slackforce Live-Ansichten

Egal welches Team, welche Abteilung oder welche Anfrage – mit Slackforce Live-Ansichten können Teams ganz einfach auf Basis eines einfachen Prompts in Slackbot selbst Lösungen erstellen.

Eine Pipeline in eine tägliche Übersicht verwandeln, die Vertriebsmitarbeitende wirklich nutzen

Ein Vertriebsmitarbeiter verwandelt seine Vertriebs-Pipeline in eine tägliche, priorisierte Ansicht mit seinem Lieblings-Weltraum-Design. Jeder Deal wird dabei einzeln visualisiert und seine Entwicklung in Echtzeit dargestellt. So fallen ins Stocken geratene oder gefährdete Deals sofort auf, statt in einer Tabelle unterzugehen.

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Aus einem GTM-Dokument eine fertige Präsentation für die Führungsebene machen

Ein Marketingmitarbeiter verwandelt seinen Go-to-Market-Plan in eine Präsentation für die Geschäftsleitung, um ihr die richtigen Informationen und den nötigen Überblick zu liefern. Vor einem Launch wurde Slackbot das GTM-Dokument übergeben und Slackbot lieferte direkt im Channel eine Präsentation, die Pilotbelege, Zielwerte und die benötigten Freigaben der Führungsebene enthielt – in einer Oberfläche gebündelt und bereit zur Genehmigung.



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Live-Ansichten verändern grundlegend, was es bedeutet, in Slack zu arbeiten. Ich bin eher zufällig auf Live-Ansichten gestoßen – und innerhalb einer Woche hat es verändert, wie 21b intern Kennzahlen teilt. Keine Präsentationen oder Exporte mehr, sondern einfach interaktive Live-Ansichten direkt in dem Channel, in dem die Unterhaltung stattfindet. Matt Roy Gründer, 21b

KI-Ausgaben im Blick behalten, bevor sie zur bösen Überraschung werden

Ein IT-Team wollte die KI-Nutzung und den Token-Verbrauch im Auge behalten, bevor diese unbemerkt in die Höhe schießen. Mit einer Slackforce Live-Ansicht, die Ausgaben und ROI nachverfolgt, landet automatisch eine aktuelle Version in Slack. So lässt sich übermäßige Nutzung frühzeitig erkennen, statt am Ende mit einer unerwarteten Rechnung konfrontiert zu werden.

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Eine Support-Warteschlange in ein Live-Triage-Board verwandeln

Eine Service-Führungskraft verwandelt ihre Support-Warteschlange in ein Live-Triage-Board, das SLA-Verstöße, den Schweregrad von Fällen und die Kundenstufe genau dann anzeigt, wenn es darauf ankommt. Das Board ersetzt so die Status-Updates, denen Führungskräfte früher hinterherlaufen mussten.

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Slack Live-Ansichten gehören zu den Funktionen, bei denen du denkst: „Oh, das können wir in Slack bauen?“ Daten in eine ansprechende, interaktive Oberfläche zu verwandeln, auf der das gesamte Team arbeiten kann – das ist ein echter Gamechanger. Piyusha Pilania Solutions Architect, Implementology

Eine Finanzprognose in Sekunden lesbar machen

Eine Führungskraft im Finanzbereich möchte einen Finanzprognosebericht in etwas verwandeln, das die Unternehmensleitung in Sekunden erfassen kann. In diesem Beispiel erstellt sie eine Slackforce Live-Ansicht im Wetterdesign, die Rücken- und Gegenwind darstellt und Chancen sowie Risiken direkt nebeneinander zeigt. Sie basiert auf Budget- und Abweichungsdaten und ist damit sofort präsentationsreif für die Führungsebene.

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Slack Listen in großem Maßstab und Live-Ansichten zur Visualisierung sind die Zukunft des Arbeitsmanagements. Unsere Kund:innen beweisen es, indem sie andere Tools ganz ohne BI-Team vollständig ersetzen. Daniel Sanchez VP, Delivery & Technology, govSlackers

Überzeug dich selbst

Nimm etwas, das du diese Woche ohnehin jemandem erklären musst – ein Vertriebs-Pipeline-Update, einen Statusbericht, einen groben Plan – und bitte Slackbot, daraus eine Slackforce Live-Ansicht zu erstellen. Öffne Slackbot und sag einfach: „Erstelle eine Live-Ansicht für x.“