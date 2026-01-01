Slack 功能新訊：熱到不想再切換情境

夏天總是讓人更清楚什麼才是真正重要的事。你會想把時間花在陽光下，而不是浪費在應用程式之間來回切換，只為了完成工作。

今年 6 月，我們在 Slack 的每個層面都推出了更新。Slackbot 學會記住你、連接你的整套工具、使用你的語言，並將資料轉換成你真的看得見的內容。私訊和側邊欄變得更容易瀏覽。平台也更加開放，讓團隊已經仰賴的應用程式能直接出現在你的對話中，不只是作為通知，而是成為完成工作的地方。

核心主軸是什麼？減少切換、減少搜尋、減少每天早上都要從頭說明自身情況的麻煩。

以下是本月推出的所有內容。

Slack 連結你的整套工具

切換情境的問題現在大幅減少了。本月，Slack 成為你的工具實際相互交流之處，而不只是通知你的地方。

Slackbot MCP 用戶端使用模型背景資訊通訊協定，將你的 AI 助理連結到團隊已經在使用的工具，例如 Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等。現在，一段對話就能從你的整套工具中擷取資訊。你不必離開 Slack 就能取得答案。Slackbot 會連接到工作所在之處。

而且不只是 Slackbot 對外連接。透過合作夥伴 MCP 應用程式，團隊喜愛的工具現在也能進入 Slack。Box、Figma、DocuSign、Linear，這些應用程式不再只是發出通知後就離開，而是能直接在你的對話中顯示即時資料、互動式表單、儀表板和動作面板。簽署文件、更新工單、拉出設計，全程一次都不必離開 Slack。

Slackbot 會了解你，並減少你的負擔

AI 助理一直有短期記憶的問題。你說明了自己的職位、團隊和偏好，但到了下一段對話，又得重新開始。現在不用了。

Slackbot 記憶代表 Slackbot 會真正了解你的工作，不只是你告訴它的內容，也包括實際發生過的事。你所在的頻道、團隊做出的決策，以及形塑你情境的專案，它都能一一掌握。第一週它能記住你的名字，到第八週它就能了解你的利害關係人、你的語氣，以及你對「緊急」的定義。你使用得越久，它就越有用。不需要手動訓練。

而 Slackbot 也會依照你的工作方式，持續變得更便捷：

語音動作 — 對於那些因為覺得打字很麻煩，而從未打開過 Slackbot 的人來說，現在你只要直接說出來就可以了。

— 對於那些因為覺得打字很麻煩，而從未打開過 Slackbot 的人來說，現在你只要直接說出來就可以了。 原生圖表 — Slackbot 現在可以直接在對話中，將你的原始資料轉換成視覺化圖表。不需要樞紐分析表，不需要第三方工具。提出問題，見解就會出現在做出決策的對話中。

為所有人提供更好的工作空間

Slackbot 升級備受矚目，但本月的新功能也改善了基礎體驗，也就是每個人每天都會使用的介面。

命名群組私訊功能終於推出了！群組私訊自 2015 年推出以來一直沒有名稱。十一年來都是「你、Sarah、Mike 和其他 3 人」。現在，你只要將滑鼠移過去、點選鉛筆，就能為它命名或加上表情符號。再也不會把訊息錯傳給其他人。

側邊欄篩選功能讓你不必一直捲動，也能輕鬆找到所需內容。你只要輸入文字，就能即時篩選側邊欄。模糊比對、依最近使用排序、支援群組私訊，並可在「首頁」和「私訊」分頁中使用；如果沒有找到結果，會接續前往「搜尋」頁面。

準備好讓這一切發揮作用了嗎？

請前往我們的創新網頁，了解先前發布內容。

請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

準備好深入瞭解了嗎？請與我們聯絡。