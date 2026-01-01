核心要点 用得越久，Slackbot 越聪明。 有了“记忆”功能，你无需反复说明背景信息。它会学习你和团队的工作方式，并在每轮对话中持续积累信息。

一个对话，掌控所有工具： Slackbot 模型上下文协议 (MCP) 可连接 Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等，让你无需切换应用即可跨工具操作。

语音指令随心说： 借助“语音操作”，你只需自然说出需求，Slackbot 会理解你的意图并采取行动，而不是机械地解读字面意义。

数据秒变可视化视图：“原生图表”直接在 Slack 中将原始数据转化为清晰的图表，全程无需离开 Slack。

每几个月，Slack 就会迎来能力跃迁。你如今在 Slack 中实现的操作，三个月前还无法做到。

四月，Slackbot 掌握了执行操作的能力；五月，它拥有了数据可视化能力；6 月 24 日，它将读懂你、你的团队以及你的全套工具，同时新增语音交互能力。

本文将讲述这三个月的迭代历程，以及本次六月更新如何在前两月功能基础上实现质的突破。

四月：Slackbot 掌握了执行操作的能力

团队开发这项功能的初衷很简单：如果向 Slackbot 求助后，所有工作仍要自己手动完成，那便算不上真正的辅助。到了四月，这一局面彻底扭转。Slackbot 具备了实际操作的能力：在 Salesforce 中建立记录、按计划执行任务、构建技能，而且在团队日常工作的系统内直接完成工作。

能解答问题的 AI 固然好用，但仅查询交易信息，和实际更新交易记录、记录活动、标记后续跟进事项，完全是两码事。前者只能帮你省下几秒搜索时间，后者却能提升工作产出、推动业务进展。

Salesforce 销售工程师 Raveesh Raina 创建了一项技能，用于在客户通话结束后记录他的活动。他分享这个技能后，三周内就有 466 位同事开始使用。其中 73% 的人是通过口耳相传得知的。经统计，每人每周节省了 43 分钟。

这正是一个人的高效工作流程转化为全员能力的真实写照。

五月：Slackbot 拥有了数据可视化能力

研发团队打造该功能的初衷：即便答案再完备，如果只存于他人浏览器记录中，也毫无用处。四月，Slackbot 实现了操作；到五月，它拥有了信息调取能力。

五月，Slackbot 可以走出 Slack，将找到的内容直接带回到对话之中。搜索网页、读取 PDF、用原始数据生成原生图表，或者选中任意文本，让 Slackbot 结合上下文为你解读。它输出的结果不会消失在某个工具或没人会打开的文件里，而是直接展示在工作对话内，全体团队成员均可查看、接续推进工作。

这一点对团队全员至关重要：产出内容的工作人员无需额外整理单独交付物，对话本身就是完整的工作成果。

6 月 24 日：Slackbot 读懂你、你的团队、你的整套工具，还能听懂语音指令。

你刚走出会议室，脑子里突然冒出一个想法，手上却腾不出空来。

这时 Slackbot 就能派上用场。“语音操作”完美解决这类场景：在手机端唤起 Slackbot，直接口述待办事项：记录通话纪要、更新业务记录、趁灵感消失前记下想法。Slackbot 早已掌握你的工作背景，无需你重复交代，张口就能下达指令。



这套体验成立的核心，在于 Slackbot 已足够了解你，且使用越久，它对你的工作情况掌握得越全面。

除此之外，它不必等你主动呼叫才启动：可定时执行任务、频道收到消息时自动触发、有人发送表情反馈时启动流程。这和只有 @提及才响应的 AI，完全是两种体验。

这个 AI 不只了解你，更了解你的团队。

四、五月的更新重在拓展功能，而六月则深耕一项更难实现的核心能力：上下文记忆。团队打造这一功能，是因为我们希望 AI 真正懂得我们的工作。四、五月的更新着眼于拓展功能。

如今多数 AI 都具备记忆功能，但只记住你主动告知的信息与掌握组织的整体情况，二者有着天壤之别。部分 AI 需要你主动提问，才能感知当下场景；而 Slackbot 始终深度参与你的协作场景。其他 AI 仅能记录你告知的信息：你的岗位、个人偏好、你在设置面板填写的背景信息。Slackbot 则会了解团队真实的工作轨迹：上月频道内敲定的决策、藏着核心解决方案的项目消息列、在 Slack 语音通话中同步过的 Salesforce 交易信息。你无需额外向它报备，这些信息早已留存。

你在 Slack 内开展的工作越多，它的判断就越精准。哪怕让它为六周你都未跟进的交易撰写跟进方案，它也早已清楚利益相关者、业务卡点，以及己方负责人最后表态的内容。这些信息并非你特意告知，而是源于真实发生的协作记录，业务背景信息会持续累积沉淀。

“记忆”功能不止服务你一个人。

“记忆”功能让 Slackbot 越用越顺手，而技能则把这份便利同步给整个团队。

试想这样一个场景：同事摸索出一套高效方法，能帮你省下一小时的时间，你却毫不知情，比如续约沟通的最优准备流程、一套能把杂乱数据整理成高管 30 秒就能读懂的简报指令。这类经验以往只能靠口口相传，甚至根本无法流转。有了 Slackbot，团队积累的成熟方法可以共享并迭代优化。团队中的任何人都可以打造技能，让全体同事受益。

所有工具，一个对话搞定。

业务背景信息只有能随工作流转，才具备实际价值。模型上下文协议 (MCP) 便实现了这一点。大多数团队同时使用五款甚至更多应用。通过 MCP，Slackbot 将你的全套工具（Google、Atlassian、Box、Notion、DocuSign 等）纳入对话。你不必切换应用去找答案，也不必反复解释背景信息。Slackbot 直达业务数据所在之处，再将结果带回你当前的对话中。

以上便是本次更新的完整主线：“记忆”功能优化 Slackbot 使用体验，“技能”将能力共享给团队，MCP 协议将全部外部工具接入对话。每位员工拥有的 AI，会因自身使用、也因全体同事的使用而持续变强。



另外，对于嫌打字唤醒 Slackbot 多一道繁琐操作的用户，现在只需口述需求即可。

打开 Slackbot，问它：“你对我了解多少？”

这便是全新体验的起点，未来它还会持续迭代优化。