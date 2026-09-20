本周在 Dreamforce 大会上，我们为 Slack 带来了迄今为止最重磅的升级——一个面向 AI 与 Salesforce 的互联界面，覆盖你的整个团队。如今每家公司都在投资 AI，但普遍缺少两样东西：其一，是能够积累长期记忆与洞察的对话上下文，让 AI 更准确、更可操作、更值得信赖；其二，是能让员工协同使用 AI 工具、相互学习的协作界面。这两者在 Slack 中得以融合——Slack 已成为承载所有人员、代理与各类平台的工作操作系统，而 Slackbot 作为 AI 队友，助你游刃有余地应对每一个工作日。正是这一点，让 Slack 成为智能代理型企业的入口，也成为 Salesforce 客户进入 Salesforce 生态的大门。

隆重推出 Slackforce：通往 Salesforce 的前门

25 年来，Salesforce 客户积累了丰富的客户数据和工作流程，用以驱动业务运转。现在，这些数据可以在决策发生的地方焕发生机——在对话中。今天的更新弥合了这一差距，将 Salesforce 数据直接引入对话，而不是让你切换到另一个标签页，让你已有的客户关系管理和 IT 投入持续发挥价值，不再沉睡在某个标签里。

过去，那些让数据可共享的仪表板、演示文稿和报告，往往需要设计师或 BI 团队等专业人员花费数天时间才能完成。现在，一句话就够了。在对话中描述你的需求，Slackbot 便会生成一个 Slackforce 互动视图：一个实时、可交互的界面，供你的团队共同筛选、探索、评论并采取行动。将它固定到频道中，它就会与数据源保持连接。即将推出的功能还将支持随数据变化自动刷新。对于 Salesforce 客户而言，无论是来自 Sales Cloud、Service Cloud、Data 360 还是 Tableau 的销售管道、预测、案例积压或营销活动报告，都能直接从对话中生成一个可操作的 Slackforce 互动视图，并在你自己的权限体系下运行，让你的数据真正发挥价值。

Slackbot 现已成为解锁全团队生产力的 AI 队友

大多数员工在使用 AI 时仍停留在初级阶段——从基础的搜索和摘要，到一次性的问答，结果从未走出聊天窗口。Slackbot 打破了这一局限，将 AI 从私聊中带入团队日常工作的频道。Slackbot 让整个团队都能轻松使用 AI，它由 Claude 驱动，将专业工作转化为每个人都能在此基础上继续推进的对话。而且，它就在你熟悉的工作环境中触手可及。自上线以来，月活跃用户已突破百万，环比增长 145%。



现在，你可以在频道中 @ Slackbot，让整个团队在同一个答案上协作推进。当 AI 在频道中被使用，每个人都能基于它采取行动，提示词的用法随着知识一起传播，让团队成员更容易相互学习。Slackbot 基于你有权访问的所有公共频道中的数据，因此每一次回答都会不断积累，为你、你的代理和整个团队带来更精准、更高影响力的成果。



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Slackbot 现已扩展至 Salesforce Lightning 体验，可将相同的上下文感知、自动化能力和 AI 超能力带入客户关系管理流程。销售经理或客服人员无需切换到 Slack 提问或寻求帮助，只需在记录旁边打开聊天面板，即可标记超过两周没有进展的销售管道交易，或调取延迟订单的物流状态和订单历史，直接起草解决方案，全程无需离开当前页面。Slackbot 已包含在 Slack 企业增强和 Enterprise+ 套餐中，让拥有这些套餐的客户可在 Slack 和 Lightning 中同时使用 Slackbot。尚未使用 Slackbot 的客户，以及还未使用 Slack 的 Salesforce 客户，可通过 Flex Credits 在 Lightning 中使用 Slackbot。这为客户提供了灵活的使用方式，可根据其现有 Slack 套餐或 Flex Credits 使用 Slackbot，无需单独购买。

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Slackbot 还在持续深化进化。大屏模式（现已上线）为 Slackbot 带来了专属的、内置于 Slack 的全屏 AI 工作区，专为研究、写作、分析和文件生成等深度、长篇工作而设计，全程无需离开对话界面。你可以起草多页策略简报或复盘报告，然后将完成的文档直接推送至互动视图，并将其钉选到频道，让团队实时反馈。今年秋季即将推出双向语音功能，让你像与同事交谈一样与 Slackbot 对话，Slackbot 也能开口回应，并能触发真实操作，例如更新记录或启动自动化流程。外出中的管理者可以直接开口让 Slackbot 将交易推进到下一阶段，并听到确认回复，完全无需打字。此外，同样将于今年秋季推出的视频生成功能，让 Slackbot 能够在对话中将产品更新、演示或活动简报直接生成为完整的视频剪辑，无需切换到其他工具。

有了 Slack Code，编程现在是一项团队运动

AI 让开发者的效率大幅提升，但这种速度始终局限于一个人的标签页，对其他人来说完全不可见，直到最终以拉取请求或会议的形式出现。团队中的其他人——产品经理、设计师、其他工程师——既无法看到进展，也无法参与讨论或在此基础上继续推进。

现在，编程就发生在团队日常工作的地方。借助 Slack Code，人与 AI 代理在一个专属空间——代码频道——中汇聚，实时编写、审查和发布代码，所有人都能同步看到方案、代码差异以及可运行的预览。产品经理可以标记一个程序错误，代理可以提出修复方案，工程师可以审查并发布，全程无需提交工单、召开会议或漫长等待。对于推送到生产环境等高风险操作，代理会在对话中将其工作内容打包，等待团队成员审批确认。来自 Anthropic、Cognition、GitHub、Vercel、OpenAI 等平台的代理已可在这些频道中与你的团队协同工作。一个人的修复，成为所有人的成果。

Slack 本就是我们团队工作的地方，因此也是与 AI 代理协作的最佳场所。消息列适合快速来回沟通，但 AI 代理工程需要专属空间。在代码频道中，整个团队可以实时观察代理的工作过程、随时调整方向，并共同发布预览——所有上下文和历史记录都汇聚于此。软件开发，从此成为整个团队共同参与的事。 Vercel 首席技术官 Malte Ubl

今日，来自 Cedar、Coderabbit、Datadog、Factory、Lovable、Mistral、NanoClaw、Replit、Rhythms、Skydive 和 Snowflake 的全新代理正式上线。

抢先预览：面向一线团队的 Slack

Slack 同时推出“Slack 一线人员版”预览版本——这是一种简洁的、以移动场景为优先的体验，专为不在办公桌前工作的团队打造，例如零售店员、制造业团队和医疗工作人员。它为他们提供一个统一的平台，用于管理排班、查看公司公告，并获取所需支持，让一线工作高效运转——所有这些都融入驱动整体业务的同一工作操作系统之中。无论你身处一线还是会议室，答案都是一样的：你的员工、你的代理，以及你所依赖的所有应用，在同一个地方协同工作。这正是 Slack 成为整个企业最佳界面的原因，而不仅仅服务于坐在办公桌后面的那部分人。

上线情况

Lightning Experience 中的 Slackbot、Slackforce 互动视图、大屏模式和 Slack Code 现已上线。

频道中的 Slackbot 正处于早期试点阶段。双向语音和视频生成功能将于今年晚些时候推出。

面向一线团队的 Slack 目前处于预览阶段，正式版将在未来版本中推出。



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