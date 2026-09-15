Cette semaine, lors du Dreamforce, nous avons présenté l’une des plus importantes mises à jour de Slack : une interface connectée pour l’IA et Salesforce qui fonctionne pour toute votre équipe. Chaque entreprise investit aujourd’hui dans l’IA, mais il lui manque deux éléments essentiels. Premièrement, le contexte conversationnel qui apporte une mémoire à long terme et des insights permettant de rendre l’IA plus précise, plus actionnable et plus fiable. Ensuite, l’interface collaborative qui permet aux collaborateurs d’utiliser ces outils d’IA ensemble et d’apprendre les uns des autres. Ces deux éléments se rejoignent dans Slack, devenu le système d’exploitation professionnel où vos collaborateurs, vos agents et toutes vos plateformes se connectent grâce à Slackbot, un coéquipier IA conçu pour vous aider à gérer votre journée de travail. C’est ce qui fait de Slack la porte d’entrée de l’entreprise agentique, et pour les clients Salesforce, la porte d’entrée vers Salesforce lui-même.

Présentation de Slackforce : la porte d’entrée vers Salesforce

Depuis 25 ans, les clients Salesforce construisent des données client riches et des flux de travail pour piloter leur activité. Désormais, ces données peuvent émerger là où les décisions se prennent : dans la conversation. Nos dernières mises à jour connectent directement les données Salesforce à la conversation plutôt qu’à un autre onglet, afin que votre investissement préalable dans votre CRM et votre infrastructure IT continue de porter ses fruits au lieu de rester contenu dans un seul onglet isolé.

Créer des tableaux de bord, des présentations et des rapports partageables nécessitait autrefois l’intervention d’un spécialiste (un designer ou une équipe BI) et occupait des jours entiers. Aujourd’hui, il suffit d’une phrase. Décrivez ce dont vous avez besoin dans la conversation et Slackbot crée une Surface Slackforce : une interface interactive en temps réel que votre équipe peut filtrer, explorer, commenter et sur laquelle elle peut agir collectivement. Épinglez-la à un canal et elle reste connectée à la source. Et bientôt, elle s’actualisera automatiquement à mesure que les données évoluent. Pour les clients Salesforce, votre pipeline, vos prévisions, votre backlog de cas ou votre rapport de campagne – issus de Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 ou Tableau – deviennent une Surface Slackforce opérationnelle directement depuis la conversation, créée selon vos propres autorisations, pour rendre vos données actionnables.

Slackbot est désormais le coéquipier IA qui booste la productivité de toute l’équipe

La plupart des collaborateurs utilisent l’IA à un niveau élémentaire : recherche et synthèse basiques, questions ponctuelles. Et les résultats ne quittent jamais la fenêtre de chat. Slackbot change la donne en faisant sortir l’IA des conversations privées pour l’intégrer dans les canaux où les équipes travaillent déjà. Slackbot rend l’IA accessible à toute l’équipe. Propulsé par Claude, il transforme les tâches spécialisées en conversations que chacun peut enrichir. Et il est déjà disponible là où vous travaillez habituellement. Depuis son lancement, il a dépassé un million d’utilisateurs actifs mensuels, soit une hausse de 145 % d’un trimestre à l’autre.



Vous pouvez désormais mentionner Slackbot dans un canal afin que toute l’équipe développe ensemble à partir de la réponse obtenue. Lorsque l’IA est utilisée dans les canaux, chacun peut agir dessus : les bonnes pratiques de prompt se propagent avec la connaissance de l’utilisation de l’IA, facilitant l’apprentissage mutuel au sein de l’équipe. Slackbot est basé sur les données de chaque canal public auquel vous avez accès, si bien que chaque réponse se cumule aux autres pour produire des résultats plus pertinents et à plus fort impact pour vous, vos agents et toute l’équipe.



Interrompre l’animation Animation de lecture

Slackbot s’intègre désormais à Salesforce Lightning Experience, apportant le même contexte, les mêmes capacités d’automatisation et les mêmes fonctionnalités IA au CRM. Au lieu de basculer vers Slack pour poser une question ou obtenir de l’aide, un responsable commercial ou un agent du service client peut ouvrir un panneau de discussion directement à côté de l’enregistrement, signaler automatiquement les contrats du pipeline restés silencieux depuis plus de deux semaines ou récupérer le statut de l’expédition et l’historique d’une commande retardée pour rédiger une résolution, sans quitter la page. Slackbot est inclus dans les forfaits Slack Business+ et Enterprise+, offrant aux clients disposant de ces forfaits un accès à Slackbot dans Slack comme dans Lightning. Les clients qui ne bénéficient pas de Slackbot, ainsi que les clients Salesforce qui n'utilisent pas encore Slack, peuvent accéder à Slackbot dans Lightning via leurs crédits Flex. Cela offre aux clients une solution flexible pour accéder à Slackbot en fonction de leur forfait Slack existants ou de leur crédits Flex, sans nécessiter l'achat séparé de Slackbot.

Interrompre l’animation Animation de lecture

Slackbot va encore plus loin. Avec le mode plein écran (disponible dès aujourd’hui), Slackbot dispose d’un espace de travail IA dédié en plein écran dans Slack, conçu pour des tâches plus approfondies et de longue haleine telles que la recherche, la rédaction, l’analyse et la génération de fichiers, sans jamais quitter la conversation. Rédigez une note stratégique de plusieurs pages ou un bilan post-mortem d’incident, puis envoyez directement le document finalisé dans une Surface et épinglez-le à un canal pour que l’équipe puisse y réagir en temps réel. À venir cet automne : la voix bidirectionnelle vous permet de parler à Slackbot comme à un collègue et de l’entendre vous répondre, avec la capacité de déclencher des actions concrètes, comme la mise à jour d’un enregistrement ou le lancement d’une automatisation. Un responsable en déplacement peut demander à voix haute à Slackbot d’avancer une transaction vers l’étape suivante et recevoir une confirmation en retour, sans avoir à écrire un seul mot. Et avec la génération vidéo, également prévue pour cet automne, Slackbot peut transformer une mise à jour produit, une démonstration ou un brief de campagne en un clip vidéo finalisé directement dans la conversation, sans avoir à changer d’outil.

Coder devient une activité collective avec Slack Code

L’IA a permis aux développeurs d’aller plus vite, mais ce gain de vitesse ne sortait pas de l’onglet concerné, invisible aux autres avant qu’il n’apparaisse sous forme de pull request ou en réunion. Le reste de l’équipe – les chefs de projet, les designers, les autres ingénieurs — ne pouvait ni le voir, ni donner son avis, ni s’appuyer dessus.

Désormais, le code est développé là où l’équipe travaille déjà. Avec Slack Code, les personnes et les agents IA se retrouvent dans un espace dédié, appelé canal de code, pour écrire, réviser et livrer du code en direct, avec la possibilité pour chacun de voir la planification, les différences de code et un aperçu fonctionnel en temps réel. Un chef de projet peut signaler un bug, un agent peut proposer un correctif, et un ingénieur peut réviser et livrer, sans ticket, sans réunion ni délai d’attente. Pour toute action à fort enjeu, comme un déploiement en production, l’agent prépare son travail pour qu’un membre de l’équipe le valide, directement dans la conversation. Des agents d’Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel, OpenAI et bien d’autres fonctionnent déjà dans ces canaux aux côtés de votre équipe. Le correctif d’une seule personne devient celui de tous.

Slack est déjà intégré dans l’espace de travail de nos équipes ; c’est donc l’emplacement idéal pour collaborer avec des agents. Un fil de discussion est tout à fait adapté aux échanges rapides, mais le développement assisté par des agents IA mérite son propre espace. Dans un canal de code, toute l’équipe peut regarder l’agent travailler, le guider et livrer un aperçu ensemble, avec tout le contexte et l’historique réunis au même endroit. Développer un logiciel devient ainsi une activité collective. Malte Ubl Directeur de la technologie, Vercel

Aujourd’hui, de nouveaux agents de Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive et Snowflake sont disponibles.

Avant-première : Slack pour les équipes de première ligne

Slack dévoile également Slack Première ligne, une expérience simple et mobile-first conçue pour les équipes de terrain, comme les vendeurs en magasin, les équipes de production et le personnel soignant. Elle leur offre un endroit unique et centralisé pour gérer leurs plannings, accéder aux communications de l’entreprise et obtenir le soutien dont ils ont besoin pour maintenir l’activité, le tout au sein du même système d’exploitation professionnel qui fait fonctionner l’ensemble de l’entreprise. Que vous soyez sur le terrain ou en salle de réunion, le fonctionnement est le même : vos collaborateurs, vos agents et toutes les applications dont vous dépendez sont réunis au même endroit. C’est ce qui fait de Slack la meilleure interface pour l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement pour ceux qui travaillent au bureau.

Disponibilité

Slackbot dans Lightning Experience, les Surfaces Slackforce, le mode plein écran et Slack Code sont disponibles dès maintenant.

Slackbot dans les canaux est en phase pilote précoce. La voix et la vidéo bidirectionnelles seront disponibles plus tard dans l’année.

Slack pour les équipes de première ligne est en avant-première, avec une disponibilité générale prévue pour une prochaine version.



Consultez notre page Innovations pour les versions précédentes.

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