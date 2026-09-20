本週在 Dreamforce 大會上，我們為 Slack 帶來了有史以來最大規模的升級之一！這是一個專為 AI 與 Salesforce 打造的整合介面，能貫穿並服務你的整個團隊。現在每家公司都在投資 AI，但普遍缺少兩樣關鍵要素。第一，缺乏對話情境。有了它才能累積長期記憶與洞察資料、讓 AI 更準確、更值得信賴，且提供的內容可做為行動依據。第二，缺少協作介面。這讓員工能一同使用這些 AI 工具，並互相學習。而 Slack 正好同時具備這兩點。Slack 已成為工作作業系統，讓你的所有人員、代理和各個平台都能透過 Slackbot 相互連結。Slackbot 就像你的 AI 協作夥伴，協助你順暢應付日常工作。這正是為什麼 Slack 能成為代理型企業的入口；對 Salesforce 客戶來說，它更是直接使用 Salesforce 的第一道門。

隆重介紹 Slackforce：通往 Salesforce 的第一站

25 年來，Salesforce 客戶在日常營運中累積了豐富的客戶資料與工作流程。如今，這些資料可以在決策發生的地方 (也就是對話中) 真正發揮作用。今日推出的更新打通了這道牆，將 Salesforce 資料直接帶入對話，再也無需切換至另一個分頁。這樣一來，你在 CRM 和 IT 上的既有投資將持續創造價值，不再只是默默躺在另一個分頁中。

以往要製作可分享的控制面板、簡報和報表，往往需要設計師或 BI 團隊等專家協助，還要花上好幾天 (但你又沒那個時間)。現在，只需一句話就能搞定。只要在對話中描述你的需求，Slackbot 就會建立一個 Slackforce 互動檢視。這是一個即時、可互動的介面，讓你的團隊能夠一起進行篩選、探索、留言並採取行動。將互動檢視釘選到頻道後，它將持續與資料來源保持連結。後續資料更新，它也會隨之自動更新。對 Salesforce 客戶來說，來自 Sales Cloud、Service Cloud、Data 360 或 Tableau 的銷售管道、預測、累積未處理的個案或行銷活動報表，都能直接從對話中產生可直接使用的 Slackforce 互動檢視，並遵循你的權限設定，真正將你手邊的資料轉換成可實際執行的行動方案。

Slackbot 已成為協助整個團隊提高生產力的 AI 協作夥伴

大多數員工使用 AI 時，仍停留在新手階段。不外乎是做些基本的搜尋與摘要，或是離不開對話視窗的一對一問答。Slackbot 打破了這種模式，將 AI 從私人對話帶入團隊日常工作的頻道中。Slackbot 讓整個團隊都能輕鬆使用 AI。它由 Claude 驅動，將專業工作轉化為所有人都能參與和延伸的對話。而且，它就在你熟悉的工作環境中隨時待命。自推出以來，每月活躍使用者已突破一百萬人，比上一季成長 145%。



現在，你可以在頻道中標記 Slackbot，全團隊就能根據它的回答一起討論、接力完成工作。把 AI 帶進頻道，所有人都能加以運用。撰寫提示的方法也和 AI 使用技巧一同分享出去，讓團隊更容易互相學習。Slackbot 會根據你可存取的所有公開頻道來回應，所以每一次問答都能不斷精進，更精準地滿足你、你的代理以及整個團隊的需求，創造更有價值的成果。



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Slackbot 現已擴展至 Salesforce Lightning 服務，將相同的情境感知能力、自動化功能與強大的 AI 能力帶入 CRM。無論是銷售經理還是客服人員，都無需切換至 Slack 提問或尋求協助，直接在記錄旁邊直接開啟對話面板，就能自動標記超過兩週沒有動靜的銷售管道交易，或從延遲訂單個案擷取出貨狀態與訂單記錄來擬定解決方案，全程無需離開頁面。Slackbot 已納入 Slack Business+ 及 Enterprise+ 方案，讓這些方案的客戶可在 Slack 與 Lightning 中同時使用 Slackbot。尚未使用 Slackbot 的客戶，以及尚未使用 Slack 的 Salesforce 客戶，則可透過彈性點數在 Lightning 中使用 Slackbot。這為客戶提供了一種彈性的機制，可根據現有的 Slack 方案或彈性點數使用 Slackbot，無需另外購買。

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Slackbot 的功能還在持續進化。即日起推出的大畫面模式在 Slack 內為 Slackbot 提供專屬的全螢幕 AI 工作空間，讓研究、寫作、分析及檔案生成等深度的長篇內容創作工作，通通無需離開對話即可完成。你可以直接擬好多頁策略簡報或事後檢討報告，再將完成的文件直接推送至互動檢視，並釘選到頻道讓團隊即時回應。今年秋季，Slackbot 還即將推出雙向語音功能，讓你能像和同事交談一樣跟 Slackbot 對話，並聽取它的回應；Slackbot 甚至能觸發實際採取動作，例如更新記錄或啟動自動化流程。在外奔波的經理只要開口說句話，就能交代 Slackbot 將交易推進至下一階段，並聽到確認回覆，完全無需打字。此外，同樣將於今年秋季登場的影片生成功能，讓你只要將產品更新、示範或行銷活動簡報丟給 Slackbot，就能直接製作好影片剪輯並放到對話中，不用再另外使用其他工具。

有了 Slack Code，寫程式現在是團隊運動

AI 雖然加快了開發人員的工作速度，但這只是個人的效率提升，直到開會或傳送提取要求之前，其他團隊成員、產品經理、設計師和其他工程師根本看不到任何內容，想參與討論或延伸發揮都沒辦法。

現在，寫程式直接在團隊日常工作的地方進行。透過 Slack Code，成員與 AI 智慧代理齊聚到「程式開發頻道」這個專屬空間，可即時編寫、審查並發布程式碼，所有人都能即時看到規劃架構、程式碼差異比較，以及即時預覽畫面。產品經理可以標記程式異常、代理可以提出修正建議，工程師則能審查並發布，完全無需提交支援單、不用開會，更不必漫長等待。針對推送至正式環境等高風險動作，代理會將工作整理打包，直接在對話中請團隊成員簽核確認。現在來自 Anthropic、Cognition、GitHub、Vercel、OpenAI 等平台的 AI 智慧代理都已進駐這些頻道，與你的團隊並肩協作。現在一個人的修復成果，瞬間變成全團隊的共享資產。

Slack 本來就是我們團隊工作的地方，所以在這裡和代理協作也很自然。要快速來回討論，對話串就很夠用了；但要跟代理一起處理工程開發，就需要專屬空間。在程式開發頻道中，整個團隊都能看到代理怎麼運作，並隨時幫它調整方向，還能一起產出預覽版本，重點是所有背景資訊和歷史記錄都集中在同一個地方。開發軟體，終於變成一件全團隊可一起完成的事。 Vercel 技術長 Malte Ubl

今天，來自 Cedar、Coderabbit、Datadog、Factory、Lovable、Mistral、NanoClaw、Replit、Rhythms、Skydive 以及 Snowflake 的全新代理已正式上線。

搶先看：專為第一線團隊打造的 Slack

Slack 這次還預告即將推出為第一線員工打造的 Slack。這是一款介面簡潔的行動優先服務，專為不在辦公桌前工作的團隊設計，例如零售門市人員、製造團隊及醫療照護人員。大家可以在這個統一的介面中，輕鬆管理排班、查閱公司公告，並獲得所需的支援，讓現場作業完全不卡關。而且這套服務運用的工作作業系統，和你的公司用的是同一套。無論你是在第一線現場，還是高層會議室，背後的概念都相同：你的員工、你的代理，以及你所仰賴的每款應用程式，都在同一個地方搭配運作。這正是為什麼 Slack 能成為整個企業一致推崇的介面，不只是辦公桌前員工的專屬工具。

功能上線資訊

現已推出 Lightning 服務中的 Slackbot、Slackforce 互動檢視、大畫面模式及 Slack Code。

頻道中的 Slackbot 目前處於早期試驗階段，而雙向語音與影片生成功能今年晚些時候就會推出。

專為第一線團隊打造的 Slack 目前處於搶先預覽階段，預計會在未來的版本中正式開放使用。



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