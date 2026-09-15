Nesta semana, no Dreamforce, apresentamos uma das maiores atualizações do Slack até hoje: uma interface conectada para a IA e o Salesforce que funciona para toda a sua equipe. Todas as empresas estão investindo em IA, mas ainda faltam duas peças fundamentais. A primeira é o contexto das conversas, que proporciona memória de longo prazo e insights para tornar a IA mais precisa, útil e confiável. A segunda é uma interface colaborativa que permite aos funcionários usar essas ferramentas de IA em conjunto e aprender uns com os outros. No Slack, essas duas peças se encontram. O Slack se tornou o sistema operacional do trabalho, conectando todas as pessoas, agentes e plataformas da empresa ao Slackbot, um colega de IA que ajuda você a conduzir sua rotina de trabalho. É isso que faz do Slack a porta de entrada para a empresa com agentes de IA e, para os clientes do Salesforce, a porta de entrada para o próprio Salesforce.

Conheça o Slackforce: a porta de entrada para o Salesforce

Há 25 anos, os clientes do Salesforce vêm construindo uma base rica de dados de clientes e fluxos de trabalho para conduzir seus negócios. Agora, esses dados podem ganhar vida onde as decisões realmente acontecem: na conversa. As atualizações eliminam essa distância, trazendo os dados do Salesforce diretamente para a conversa, sem precisar abrir outra guia. Assim, seus investimentos em CRM e TI continuam gerando valor, em vez de ficarem a uma guia de distância.

Os painéis, as apresentações e os relatórios usados para compartilhar dados costumavam depender de um especialista, como um designer ou uma equipe de BI, e de dias de trabalho que você não tinha. Agora, basta uma frase. Diga na conversa aquilo de que você precisa, e o Slackbot cria uma Visualização dinâmica do Slackforce: uma interface interativa e dinâmica que sua equipe pode filtrar, explorar, comentar e usar em conjunto. Fixe-a em um canal, e ela continuará conectada à fonte. Em breve, os dados também serão atualizados automaticamente à medida que forem alterados. Para os clientes do Salesforce, isso significa transformar seu pipeline, sua previsão, seu backlog de casos ou seu relatório de campanha do Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 ou Tableau em uma Visualização dinâmica funcional do Slackforce diretamente na conversa, criada de acordo com suas próprias permissões e transformando seus dados em informações acionáveis.

Agora, o Slackbot atua como um colega de IA, ampliando a produtividade de toda a equipe

A maioria dos funcionários ainda está começando a explorar o potencial da IA, usando para pesquisas e resumos ou para perguntas pontuais que ficam restritas à janela de chat. O Slackbot muda esse cenário ao levar a IA do chat privado para os canais em que as equipes já trabalham. Assim, toda a equipe pode usar a IA com facilidade. Desenvolvido com tecnologia do Claude, o Slackbot transforma o trabalho especializado em uma conversa que todos podem aproveitar e desenvolver. E já está disponível no ambiente em que você trabalha todos os dias. Desde o lançamento, já ultrapassou um milhão de usuários ativos mensais, um crescimento de 145% em relação ao trimestre anterior.



Agora você também pode marcar o Slackbot em um canal para que toda a equipe possa aproveitar a resposta e desenvolvê-la em conjunto. Quando a IA é usada nos canais, todos podem transformar as respostas em ações, enquanto os padrões de prompts e o conhecimento sobre como usar a IA se espalham pela equipe, facilitando o aprendizado entre todos. O Slackbot usa como base todos os canais públicos aos quais você tem acesso, fazendo com que cada resposta contribua para resultados mais precisos e de maior impacto para você, seus agentes e toda a equipe.



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Agora, o Slackbot também chega à Salesforce Lightning Experience, levando para o CRM o mesmo contexto, os recursos de automação e os recursos avançados de IA. Em vez de alternar para o Slack para fazer uma pergunta ou obter ajuda, um gerente de vendas ou agente de atendimento ao cliente pode abrir um painel de chat ao lado do registro e, sem sair da página, identificar automaticamente oportunidades do pipeline que estão sem movimentação há mais de duas semanas ou consultar o status do envio e o histórico do pedido em um caso de pedido atrasado para preparar uma solução. O Slackbot está incluído nos planos Slack Business+ e Enterprise+, dando aos clientes desses planos acesso ao Slackbot no Slack e no Lightning. Os clientes que não têm Slackbot, assim como clientes do Salesforce que ainda não usam o Slack, podem acessar o Slackbot no Lightning por meio de Créditos flexíveis. Dessa forma, os clientes podem acessar o Slackbot com flexibilidade, de acordo com o plano do Slack que já possuem ou com seus Créditos flexíveis, sem precisar comprar o Slackbot separadamente.

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E o Slackbot vai ainda mais longe. Com o Modo grande (já disponível), o Slackbot oferece um espaço de trabalho de IA dedicado e em tela cheia dentro do Slack, pensado para trabalhos mais complexos e extensos, como pesquisa, redação, análise e geração de arquivos, sem nunca sair da conversa. Crie um briefing estratégico ou um post-mortem de várias páginas e, depois, envie o documento final diretamente para uma Visualização dinâmica e fixe-o em um canal para que a equipe possa reagir em tempo real. Em breve, o recurso de voz bidirecional permitirá conversar com o Slackbot como você conversaria com um colega e ouvir suas respostas, além de solicitar ações como atualizar registros ou iniciar automações. Um gerente em trânsito poderá pedir por voz ao Slackbot que mova uma oportunidade para a próxima etapa e ouvir a confirmação, sem precisar digitar. E, com a geração de vídeos, também prevista para os próximos meses, será possível transformar uma atualização de produto, uma demonstração ou um briefing de campanha em um vídeo pronto diretamente na conversa, sem precisar recorrer a outra ferramenta.

Com o Slack Code, programar agora é um trabalho de equipe

A IA tornou os desenvolvedores mais rápidos, mas essa velocidade ficava restrita à guia de uma única pessoa, invisível para o restante da equipe até aparecer mais tarde em um solicitação de pull ou em uma reunião. O restante da equipe (gerentes de produto, designers e outros engenheiros) não conseguia acompanhar o trabalho, dar sua contribuição ou desenvolvê-lo em conjunto.

Agora, a programação acontece onde a equipe já está. Com o Slack Code, pessoas e agentes de IA se reúnem em um espaço dedicado, chamado canal de programação, para criar, revisar e colocar o código em produção, permitindo que todos acompanhem o plano, a diferença de código e uma prévia funcional em tempo real. Um gerente de produto pode sinalizar um bug, um agente pode propor a correção e um engenheiro pode revisá-la e implementá-la, tudo sem precisar de um ticket, uma reunião ou uma espera. Em atividades de alto risco, como fazer uma implantação em produção, o agente prepara seu trabalho para a aprovação de um colega de equipe, diretamente na conversa. Agentes da Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel e OpenAI, entre outros, já trabalham nesses canais junto com sua equipe. A correção de uma pessoa passa a ser de todos.

O Slack já é o espaço de trabalho das nossas equipes, por isso é também o lugar ideal para trabalhar com agentes. Uma conversa funciona bem para uma troca rápida, mas a engenharia com agentes exige um espaço próprio. Em um canal de programação, toda a equipe pode acompanhar o agente em ação, orientá-lo e publicar uma prévia juntos, com todo o contexto e o histórico em um só local. Assim, criar softwares se torna um trabalho verdadeiramente colaborativo. Malte Ubl Diretor de Tecnologia, Vercel

Hoje, novos agentes da Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive e Snowflake estão disponíveis.

Prévia exclusiva: Slack para equipes de linha de frente

O Slack também apresenta uma prévia do Slack para trabalhadores da linha de frente, uma experiência simples e desenvolvida para dispositivos móveis, pensada para equipes que não trabalham em uma mesa, como profissionais do varejo, da manufatura e da área da saúde. Em um único lugar, essas equipes podem gerenciar turnos, acessar comunicados corporativos e contar com o suporte necessário para manter as operações funcionando, tudo dentro do mesmo sistema operacional de trabalho que impulsiona o restante da empresa. Esteja você na operação ou em uma sala de reuniões, a experiência é a mesma: pessoas, agentes e todos os apps de que você depende trabalhando juntos em um só lugar. É isso que faz do Slack a melhor interface para toda a empresa, e não apenas para as áreas que trabalham atrás de uma mesa.

Disponibilidade

O Slackbot na Lightning Experience, as Visualizações dinâmicas do Slackforce, o Modo grande e o Slack Code já estão disponíveis.

O Slackbot nos canais está em fase inicial de testes. Os recursos de voz bidirecional e geração de vídeos serão disponibilizados ainda este ano.

O Slack para equipes da linha de frente está disponível em prévia, com lançamento geral previsto para uma versão futura.



Confira nossa página de Inovações para versões anteriores.

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