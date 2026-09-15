Questa settimana a Dreamforce, abbiamo presentato uno degli aggiornamenti più importanti di Slack: l’interfaccia connessa per l’IA e Salesforce che funziona per tutto il tuo team. Ogni azienda sta investendo nell’IA in questo momento, ma senza tenere conto di due elementi fondamentali. Il primo è il contesto conversazionale, che aggiunge memoria a lungo termine e informazioni in grado di rendere l’IA più accurata, concreta e affidabile. Il secondo è l’interfaccia collaborativa, che consente ai dipendenti di usare questi strumenti di IA insieme e di imparare gli uni dagli altri. Questi due elementi si fondono in Slack, diventato il sistema operativo per il lavoro in cui tutte le persone, gli agenti e ogni piattaforma si connettono grazie a Slackbot, un collega IA che ti aiuta durante la giornata lavorativa. È questo che rende Slack la porta d’accesso all’azienda agentica e, per i clienti Salesforce, la porta d’accesso a Salesforce stesso.

Ti presentiamo Slackforce: la porta d’accesso a Salesforce

Da 25 anni, i clienti Salesforce hanno costruito dati sui clienti e workflow ricchi di informazioni per gestire il proprio business. Ora quei dati possono prendere vita dove vengono prese le decisioni: all’interno della conversazione. Gli aggiornamenti di oggi colmano questo divario, portando i dati Salesforce direttamente nella conversazione anziché in un’altra scheda, così che l’investimento nel CRM e nell’IT che hai già fatto continui a dare i suoi frutti, invece di restare a un clic di distanza.

Un tempo, creare dashboard, presentazioni e report condivisibili richiedeva uno specialista, come un designer o un team di BI, oltre che a richiedere giorni che non avevi a tua disposizione. Ora basta una frase. Descrivi quello di cui hai bisogno nella conversazione e Slackbot crea una Vista interattiva di Slackforce: un’interfaccia live e interattiva che il tuo team può filtrare, esplorare, commentare e su cui può agire insieme. Fissala a un canale e resterà connessa alla fonte. E presto si aggiornerà automaticamente al variare dei dati. Per i clienti Salesforce, la pipeline, le previsioni, il backlog dei casi o il report della campagna, da Sales Cloud, Service Cloud, Data 360 o Tableau, diventano una Vista interattiva di Slackforce direttamente dalla conversazione, creata con le tue autorizzazioni, rendendo i tuoi dati immediatamente operativi.

Slackbot è ora il collega IA che sblocca la produttività per tutto il team

La maggior parte dei dipendenti usa l’IA senza osare troppo: ricerca di base, riassunti e domande e risposte una tantum che non escono mai dalla finestra della chat. Slackbot rompe questo schema portando l’IA fuori dalla chat privata e nei canali in cui i team già lavorano. Slackbot rende l’IA accessibile a tutto il team. È basato su Claude e trasforma il lavoro specialistico in una conversazione su cui tutti possono basarsi. Inoltre, è già disponibile nel posto familiare in cui lavori. Dal lancio, ha superato un milione di utenti attivi mensili, con una crescita del 145% trimestre su trimestre.



Ora puoi taggare Slackbot in un canale così tutto il team può vedere e utilizzare la risposta. Quando l’IA viene usata nei canali, tutti possono agire di conseguenza, i modelli di prompt si diffondono insieme alla conoscenza di come usare l’IA, rendendo più facile per i membri del team imparare gli uni dagli altri. Slackbot è basato sui dati di ogni canale pubblico a cui hai accesso, così ogni risposta si accumula in risultati più precisi e di maggiore impatto per te, i tuoi agenti e tutto il team.



Metti in pausa animazione Esegui animazione

Slackbot si espande ora anche in Salesforce Lightning Experience, portando lo stesso contesto, le stesse funzionalità di automazione e le stesse straordinarie capacità di IA direttamente nel CRM. Invece di passare a Slack per fare una domanda o chiedere supporto, un responsabile delle vendite o un agente dell'assistenza clienti può aprire un pannello di chat direttamente accanto al record e contrassegnare automaticamente le trattative nella pipeline che non mostrano attività da più di due settimane, oppure recuperare lo stato della spedizione e la cronologia degli ordini relativi a un caso di ordine in ritardo per abbozzare una soluzione, senza mai lasciare la pagina. Slackbot è incluso nei piani Slack Business+ ed Enterprise+, offrendo ai clienti con questi piani l’accesso a Slackbot sia in Slack che in Lightning. I clienti che non dispongono di Slackbot, così come i clienti Salesforce che non utilizzano ancora Slack, possono accedere a Slackbot in Lightning con i crediti flessibili. Questo offre ai clienti un modo flessibile per accedere a Slackbot in base al loro piano Slack esistente o ai crediti flessibili, senza richiedere un acquisto separato di Slackbot.

Metti in pausa animazione Esegui animazione

Slackbot fa un ulteriore passo in avanti. Con la Modalità open space (disponibile da oggi), Slackbot offre un’area di lavoro IA dedicata a schermo intero all’interno di Slack, pensata per attività più articolate e più lunghe come ricerca, scrittura, analisi e generazione di file, senza mai abbandonare la conversazione. Puoi redigere un documento strategico o un riesame dell’incidente di più pagine, quindi inviare direttamente il documento completato in una Vista interattiva e fissarlo a un canale affinché il team possa commentarlo in tempo reale. In arrivo questo autunno, la modalità vocale bidirezionale ti permette di parlare con Slackbot come faresti con un collega e di ascoltarlo risponderti, con la capacità di eseguire azioni concrete, come aggiornare un record o avviare un’automazione. Un manager sempre in movimento può chiedere a voce a Slackbot di portare una trattativa alla fase successiva e ricevere la conferma verbale, senza dover digitare nulla. E con la generazione di video, anch’essa in arrivo questo autunno, Slackbot può trasformare un aggiornamento di prodotto, una demo o un brief di campagna in una clip video direttamente nella conversazione, senza dover passare a uno strumento separato.

Con Slack Code, il coding diventa uno sport di squadra

L’IA ha reso gli sviluppatori più veloci, ma quella velocità è rimasta intrappolata nella scheda di una singola persona, invisibile a tutti gli altri finché non compariva sotto forma di richiesta pull o di riunione. Il resto del team (PM, designer, altri ingegneri) non poteva vederla, commentarla o utilizzarla.

Ora il coding avviene dove il team già lavora. Con Slack Code, persone e agenti di IA hanno uno spazio dedicato, il canale di codice, per scrivere, revisionare e rilasciare il codice in tempo reale; tutti possono vedere il piano, il code diff e un’anteprima funzionante in tempo reale. Un product manager può contrassegnare un bug, un agente può proporre la correzione e un ingegnere può revisionare e distribuire, il tutto senza dover inviare un ticket, avviare una riunione o attendere. Per le operazioni più delicate, come il push in produzione, l’agente confeziona il suo lavoro per l’approvazione di un collega, direttamente nella conversazione. Gli agenti di Anthropic, Cognition, GitHub, Vercel, OpenAI e molti altri lavorano già in questi canali insieme al tuo team. La soluzione di uno diventa un’azione collaborativa.

I nostri team lavorano già su Slack, quindi è il posto giusto per collaborare con gli agenti. Una conversazione va bene per un rapido scambio di messaggi, ma l’ingegneria degli agenti ha bisogno di uno spazio tutto suo. In un canale di codice, l’intero team può osservare l’agente mentre lavora, guidarlo e rilasciare un’anteprima insieme, con tutto il contesto e la cronologia in un unico posto. Sviluppare software diventa qualcosa che l’intero team fa insieme. Malte Ubl Chief Technology Officer, Vercel

Oggi sono disponibili nuovi agenti di Cedar, Coderabbit, Datadog, Factory, Lovable, Mistral, NanoClaw, Replit, Rhythms, Skydive e Snowflake.

Anteprima esclusiva: Slack per i team operativi

Slack presenta anche in anteprima Slack per il personale operativo, un’esperienza semplice e ottimizzata per i dispositivi mobili, pensata per i team che non lavorano alla scrivania, come gli addetti alla vendita al dettaglio, i team di produzione e il personale sanitario. Offre loro un unico posto in cui gestire i turni, accedere alle comunicazioni aziendali e ottenere il supporto necessario per non doversi fermare, il tutto all’interno dello stesso sistema operativo per il lavoro che alimenta l’intera azienda. Che tu sia in reparto o in sala riunioni, il principio è lo stesso: le tue persone, i tuoi agenti e tutte le app su cui fai affidamento, che lavorano insieme in un unico posto. È questo che rende Slack la migliore interfaccia per tutta l’azienda, non solo per chi lavora dietro a una scrivania.

Disponibilità

Slackbot in Lightning Experience, le Viste interattive di Slackforce, Modalità open space e Slack Code sono disponibili ora.

Slackbot nei canali è in versione pilota iniziale. La voce bidirezionale e la generazione video arriveranno nel corso di quest’anno.

Slack per i team operativi è in anteprima; la disponibilità generale è prevista per un rilascio futuro.



Consulta la nostra pagina web sulle innovazioni per i rilasci precedenti.

Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

Vuoi saperne di più? Contattaci.