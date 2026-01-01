Il blog di Slack
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Slack e Microsoft Teams: le principali differenze per i team moderni
Due piattaforme, due modi di concepire il lavoro. Ecco un'analisi delle loro funzionalità, di come si adattano a team diversi e di cosa significa lavorarci.
Le migliori alternative a Microsoft Teams per il 2026
Esplora le alternative a Microsoft Teams in base a come i team comunicano, collaborano e gestiscono il lavoro tra messaggistica, riunioni e flussi di progetto.
Slack e Asana: qual è lo strumento giusto per il tuo team?
Il tuo team ha bisogno della giusta combinazione di strumenti di comunicazione e gestione del lavoro. Ecco come valutare Slack e Asana per il tuo flusso di lavoro.
Slack e Mattermost: qual è la scelta giusta per il tuo team?
Entrambe le piattaforme supportano la messaggistica basata su canali, ma seguono percorsi diversi per quanto riguarda distribuzione, sicurezza e collaborazione quotidiana in team.
Slack e Trello: qual è lo strumento migliore per i team?
Confronta come Slack e Trello supportano comunicazione, monitoraggio delle attività e workflow per aiutarti a scegliere la configurazione migliore per il tuo team.
Slack vs. Discord: confronto tra i principali strumenti di collaborazione
Sia Slack che Discord mettono in contatto le persone, ma gestiscono le conversazioni, gli strumenti e il coinvolgimento in modi molto diversi.
Slack e Google Chat: funzionalità, differenze e quale scegliere
Il modo in cui collabori può cambiare radicalmente a seconda che il tuo team utilizzi Slack o Google Chat. Ecco un confronto tra i due sistemi.