El blog de Slack
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Principales diferencias entre Slack y Microsoft Teams para los equipos modernos
Dos plataformas, dos formas de entender el trabajo. A continuación, te mostramos cómo funcionan, cómo se adaptan a distintos equipos y qué implica trabajar con cada una de ellas.
Las mejores alternativas a Microsoft Teams para 2026
Explora alternativas a Microsoft Teams que se adapten a la manera de comunicarse, colaborar y gestionar el trabajo de tus equipos a través de funciones de mensajería, reuniones y flujos de trabajo de proyectos.
Slack frente a Asana: ¿qué herramienta es la adecuada para tu equipo?
Tu equipo necesita la combinación adecuada de herramientas de comunicación y gestión del trabajo. Aquí te explicamos cómo evaluar Slack y Asana para vuestro flujo de trabajo.
Slack frente a Mattermost: ¿cuál es el adecuado para tu equipo?
Ambas plataformas respaldan la mensajería basada en canales, pero siguen caminos diferentes en cuanto a la implementación, la seguridad y la colaboración cotidiana del equipo.
Slack frente a Trello: ¿qué herramienta es la adecuada para tu equipo?
Compara cómo gestionan Slack y Trello la comunicación, el seguimiento de las tareas y los flujos de trabajo para elegir la configuración más adecuada para tu equipo.
Slack frente a Discord: comparativa de las mejores herramientas de colaboración
Tanto Slack como Discord reúnen a personas, pero gestionan las conversaciones, las herramientas y la participación de formas muy distintas.
Slack y Google Chat: Funciones, diferencias y cuál se adapta mejor a ti
Tu forma de colaborar puede cambiar significativamente según la manera en la que tus equipos usen Slack o Google Chat. Aquí tienes una comparación entre ambos sistemas.