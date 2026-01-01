Tu equipo necesita la combinación adecuada de herramientas de comunicación y gestión del trabajo. Aquí te explicamos cómo evaluar Slack y Asana para vuestro flujo de trabajo.

Ambas plataformas respaldan la mensajería basada en canales, pero siguen caminos diferentes en cuanto a la implementación, la seguridad y la colaboración cotidiana del equipo.

Compara cómo gestionan Slack y Trello la comunicación, el seguimiento de las tareas y los flujos de trabajo para elegir la configuración más adecuada para tu equipo.

Tanto Slack como Discord reúnen a personas, pero gestionan las conversaciones, las herramientas y la participación de formas muy distintas.

Tu forma de colaborar puede cambiar significativamente según la manera en la que tus equipos usen Slack o Google Chat. Aquí tienes una comparación entre ambos sistemas.