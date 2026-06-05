Slack frente a Mattermost: ¿cuál es el adecuado para tu equipo?

Puntos clave Slack combina mensajería, IA, automatización y más de 2600 integraciones en una única plataforma basada en la nube que se adapta tanto a equipos pequeños como a empresas globales.

Mattermost es una plataforma de mensajería de código abierto y autoalojada, diseñada para organizaciones que necesitan tener en propiedad y gestionar todo su conjunto de comunicaciones.

La elección correcta depende de si tu equipo prioriza la colaboración ininterrumpida a escala o el control directo de la infraestructura en entornos de alta seguridad.

Slack y Mattermost están pensados para la comunicación de equipos, pero se centran en prioridades distintas: facilidad de uso y velocidad frente a seguridad y control.

Mattermost es una plataforma de código abierto que mantiene las conversaciones y los datos completamente bajo el control de la organización. Si tu equipo trabaja con normativas estrictas, opera en entornos aislados o debe ejecutar el software de colaboración en sus servidores, Mattermost te ofrece ese nivel de control.

Slack es un sistema operativo de trabajo basado en la nube donde los equipos comparten información, toman decisiones y avanzan los proyectos mediante la mensajería, IA e integraciones de aplicaciones en un solo lugar. Si tu equipo trabaja con varias herramientas y necesita que todo el mundo esté coordinado entre departamentos y zonas horarias, Slack es la opción ideal.

Así es como se comparan las dos plataformas.

Slack frente a Mattermost: un vistazo rápido

Aunque tanto Slack como Mattermost ayudan a los equipos a mantenerse conectados y productivos, cada plataforma se ha diseñado en torno a una filosofía diferente: una prioriza la facilidad de uso y la automatización, y la otra hace hincapié en el control y la personalización.

Slack ofrece a los equipos un único lugar para comunicarse, conectar las herramientas y trabajar sin tener que gestionar ninguna infraestructura. La IA integrada ayuda a encontrar respuestas, sintetizar conversaciones y automatizar tareas rutinarias, y Slackbot actúa como un agente de IA personal que puede prepararte para las reuniones, resumir los hilos de conversaciones y extraer información de las aplicaciones conectadas.

Mattermost se ha diseñado para organizaciones que necesitan un control total sobre sus datos y su plataforma. Funciona en entornos locales, en nubes privadas o en redes aisladas. El código fuente abierto permite a los equipos adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo.

Slack Mattermost Finalidad principal Sistema operativo de trabajo para la colaboración en equipo Plataforma de código abierto para una mensajería segura entre equipo Modelo de implementación Basado en la nube y alojado por Slack Autoalojamiento, nube privada o nube gestionada Estilo de comunicación Conversaciones organizadas, respuestas en hilos y documentos compartidos para el trabajo en equipo asíncrono Conversaciones organizadas, respuestas en hilos, manuales estructurados y tableros de tareas Integraciones Más de 2600 aplicaciones listas para usar con automatización sin código Basadas en API con un mercado de complementos seleccionados Seguridad y cumplimiento normativo Administración de claves de cifrado empresarial, SOC 2, HIPAA, FedRAMP Control de datos autoalojado, ISO 27001, HIPAA, FINRA Precios Plan gratuito disponible; planes de pago según el número de usuarios Versión gratuita autoalojada sin límite de usuarios; planes de pago que aumentan según el número de usuarios

Aspectos destacados de Slack

En Slack, cada conversación, archivo y decisión está en un único lugar donde puedes hacer búsquedas, organizado por tema, equipo o proyecto. Tu equipo puede pasar de un hilo de chat en equipo a un documento compartido o a una junta en directo sin cambiar de herramienta, y los canales con hilos mantienen la colaboración asíncrona organizada incluso entre distintas zonas horarias.

La información de tus herramientas de seguimiento de proyectos, sistema CRM y herramientas de desarrollo llega directamente a las conversaciones, sin necesidad de cambiar de aplicación. Con más de 2600 integraciones y la automatización sin código del creador de flujos de trabajo, tu equipo dedica menos tiempo a cambiar entre pestañas y más tiempo al trabajo que realmente importa.

Los nuevos miembros del equipo pueden unirse a un espacio de trabajo de Slack y empezar a colaborar en cuestión de minutos. La interfaz es tan intuitiva que la mayoría de las personas aprende a usarla por su cuenta. Además, todo el mundo, incluidos los socios externos, puede seguir el trabajo que ocurre en toda la organización a través de canales abiertos, canvas compartidos y una colaboración segura con Slack Connect.

Aspectos destacados de Mattermost

Mattermost permite a la organización conservar la plena propiedad de sus datos de mensajería. La plataforma se ejecuta en servidores propios o en una nube privada, por lo que nada sale de la infraestructura. Las organizaciones de los sectores de defensa, finanzas, sanidad y administración pública utilizan Mattermost en redes aisladas o clasificadas donde las plataformas SaaS alojadas por proveedores no pueden operar.

El código fuente abierto se puede auditar públicamente y los equipos de ingeniería pueden modificar la plataforma, desarrollar complementos personalizados o integrarla con sus herramientas existentes sin necesidad de esperar la aprobación del proveedor. Mattermost también incorpora manuales estructurados directamente en la experiencia de mensajería: los equipos que gestionan la respuesta a incidencias o los ciclos de lanzamiento disponen de listas de verificación predefinidas y pasos de automatización junto a sus conversaciones.

Slack frente a Mattermost: interfaz y experiencia de usuario

Tanto Slack como Mattermost utilizan un diseño de barra lateral y canales, pero la experiencia del día a día refleja para quién se diseñó cada plataforma. Slack se ha creado para una adopción amplia en toda la organización, mientras que Mattermost está orientado a equipos técnicos y de operaciones.

Navegación y preferencias de visibilidad. Entre las aplicaciones de chat para equipos , Slack destaca por incorporar los canales, hilos de conversaciones, aplicaciones y búsquedas en una sola barra lateral. Las funciones como canvas, juntas y marcadores son fáciles de encontrar sin necesidad de formación. Mattermost organiza su espacio de trabajo en torno a canales, manuales y llamadas. La disposición encaja de forma natural con los flujos de trabajo de ingeniería y operaciones, aunque puede requerir más tiempo de adaptación para equipos ajenos a esos ámbitos.

Incorporación y configuración. Un nuevo equipo puede ponerse en marcha en Slack en cuestión de minutos sin necesidad de configuración técnica. El modelo autoalojado de Mattermost significa que el equipo de TI se encarga del aprovisionamiento de servidores, la configuración de la base de datos y el mantenimiento continuo. Esto otorga a las organizaciones un control total de la infraestructura, aunque supone un umbral de entrada más alto para empezar.

Facilidad de uso en el día a día. Slack muestra conversaciones, archivos y notificaciones de aplicaciones en un feed de actividad unificado, con una navegación sencilla por hilos de conversaciones y accesos directos de cambio rápido. Mattermost cubre los mismos aspectos básicos de comunicación y añade flujos de trabajo estructurados a través de manuales, lo que ofrece a los equipos de operaciones una forma integrada de gestionar procesos recurrentes junto a sus conversaciones.

Slack frente a Mattermost: mensajería y colaboración

En esencia, tanto Slack como Mattermost organizan las conversaciones en canales e hilos de conversaciones. Es en la experiencia que rodea esa estructura central, y en lo que puedes hacer sin salir de la plataforma, donde empiezan a diferenciarse.

Slack: diseñado para la colaboración

Slack utiliza la mensajería como punto de partida para una colaboración más amplia. Puedes pasar de un hilo de canal a un canvas para redactar una propuesta, iniciar una junta para una llamada de voz rápida o grabar un clip para guiar a alguien a través de un proceso. Las respuestas en hilos, los mensajes programados y las notificaciones a nivel de canal convierten la comunicación asíncrona en una parte natural del flujo de trabajo, lo que ayuda a los equipos distribuidos a mantenerse coordinados en distintas zonas horarias.

El espacio de trabajo centralizado de Slack mantiene las conversaciones, las decisiones y el contexto visibles a medida que la organización incorpora personas y departamentos. Las nuevas incorporaciones encuentran lo que necesitan sin tener que buscar en diferentes herramientas y los equipos multidisciplinarios se mantienen alineados gracias a los canales compartidos y las actualizaciones en hilos.

Mattermost: flujos de trabajo estructurados y control

Mattermost incorpora una estructura adicional mediante los manuales, unas listas de verificación predefinidas y pasos de automatización que los equipos ejecutan directamente en la plataforma. Los manuales convierten un hilo de conversación en un flujo de trabajo que se puede supervisar para la respuesta a incidencias, la gestión de versiones y otros procesos repetibles. Las llamadas integradas admiten audio y la función de compartir pantalla, aunque las videoconferencias no están incluidas.

La interfaz de mensajería refleja el enfoque de Mattermost en los equipos técnicos, con un diseño simplificado que prioriza la funcionalidad y la familiaridad para desarrolladores y personal de operaciones. Mattermost también ofrece una búsqueda con IA y transcripción de llamadas a través de su función de agentes, con la opción de conectar modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) propios para que los datos permanezcan dentro del entorno de implementación. Los manuales estructurados de Mattermost mantienen la coherencia de los procesos operativos a medida que los equipos crecen, aunque el modelo autoalojado implica que la infraestructura debe crecer al mismo ritmo que la plantilla.

Slack frente a Mattermost: integraciones y extensibilidad

En lugar de cambiar entre aplicaciones para buscar actualizaciones, el equipo puede incorporar información de herramientas de seguimiento de proyectos, sistemas CRM y herramientas de desarrollo directamente en las conversaciones de Slack a través de más de 2600 integraciones. Cualquier miembro del equipo puede usar el creador de flujos de trabajo para configurar automatizaciones sin escribir ni una línea de código. Slackbot responde a activadores personalizados, recordatorios y solicitudes rutinarias. Para una personalización más detallada, Slack ofrece API y SDK que permiten desarrollar aplicaciones completas.

Mattermost adopta un enfoque más modular. Un mercado seleccionado ofrece complementos prediseñados para herramientas para el seguimiento de incidencias, servicios de implementación de código y videoconferencias. Los equipos también pueden desarrollar integraciones personalizadas mediante webhooks, comandos de barra diagonal, API o complementos personalizados. La automatización sin código a través de plataformas de conectores de terceros añade otra opción para los equipos que quieren integraciones sin necesidad de programar.

Slack frente a Mattermost: seguridad y cumplimiento normativo

Slack cifra los datos tanto en reposo como en tránsito y cuenta con certificaciones como SOC 2, SOC 3, ISO 27001, HIPAA y FedRAMP. Con la administración de claves de cifrado (EKM), las organizaciones conservan claves de cifrado propias y pueden revocar el acceso cuando lo necesiten. Los administradores disponen de controles minuciosos sobre quién puede acceder a qué, incluidas las políticas de retención personalizadas, la prevención de pérdida de datos y los registros de auditoría para informes de cumplimiento normativo.

En cuanto a Mattermost, su seguridad se centra en el control de la implementación. Como la plataforma puede ejecutarse en local, en nubes privadas o en entornos aislados, las organizaciones conservan la propiedad total de sus datos. Nada sale de su infraestructura a menos que así lo decidan. Mattermost cuenta con la certificación ISO 27001 y es compatible con marcos de cumplimiento normativo como HIPAA y FINRA. Los controles de administrador incluyen permisos basados en rol, sincronización de grupos AD/LDAP y acceso completo a los registros del servidor.

Cualquiera de las dos plataformas puede satisfacer las necesidades de los sectores regulados. La diferencia está en si tu enfoque de seguridad se basa en la infraestructura gestionada y las certificaciones de un proveedor o en el control directo de tu equipo sobre el entorno.

Slack frente a Mattermost: funciones de IA

Slackbot, tu agente de IA personal en Slack, está listo para usarse desde el primer día. Puede prepararte para las reuniones, ponerte al día de los hilos de conversaciones que te hayas perdido y hacer resúmenes de conversaciones dispersas. También analiza documentos compartidos y programa llamadas, utilizando el historial completo de tu espacio de trabajo para ofrecerte respuestas basadas en datos. La IA en Slack está incluida en los planes de pago y todas las funciones de IA se ejecutan en la propia infraestructura de Slack: tus datos permanecen en la plataforma y no se utilizan para entrenar modelos.

Mattermost adopta un enfoque privado y controlado en materia de IA. A través de la función de agentes, se obtiene una búsqueda basada en IA en el espacio de trabajo y una transcripción automática de llamadas, con la opción de conectar un LLM propio. Como la IA se ejecuta dentro de la infraestructura propia, se puede adoptar la asistencia de IA sin enviar datos a un servicio externo. Tú eliges qué proveedor de modelo conectar y mantienes el control total sobre cómo interactúa la IA con los datos.

Slack frente a Mattermost: precios y configuración

Slack ofrece un plan gratuito y planes de pago que van desde equipos pequeños hasta implantaciones a escala empresarial. La configuración se hace en minutos, las funciones de IA están incluidas en los planes de pago y el equipo de Slack se encarga de toda la infraestructura y las actualizaciones. Como plataforma de comunicación empresarial escalable, Slack no requiere que instales, configures ni mantengas nada por tu parte.

La versión gratuita de Mattermost se autoaloja sin límite de usuarios, por lo que puedes probarla antes de comprometerte. Los planes de pago son por usuario al mes, con planes profesionales y empresariales disponibles.

Sin embargo, has de tener en cuenta que el presupuesto de tu equipo solo cuenta una parte de la historia: el coste real incluye el tiempo y el esfuerzo necesarios para la puesta en marcha y el mantenimiento continuo. Con Mattermost, la organización también asume el coste de la infraestructura de servidores, el personal de TI, el mantenimiento continuo y cualquier desarrollo personalizado para integraciones o complementos. Al comparar ambas opciones, no tengas en cuenta solo el precio por usuario, sino la inversión total en tiempo, personal e infraestructura que requiere cada plataforma.

Cuándo elegir Slack o Mattermost

Cada organización es diferente. Las prioridades únicas de tu equipo deben guiar esta decisión. Te explicamos cómo plantearlo.

Cuándo elegir Slack

Slack es la mejor opción cuando se necesita una configuración rápida, muchas integraciones y una colaboración que funcione para todos los departamentos. Como herramienta de colaboración en equipo, Slack pone a tu disposición mensajería, IA y más de 2600 integraciones, sin nada que instalar ni mantener. Las aplicaciones de chat para empresas como Slack también ofrecen a los responsables de TI las herramientas de seguridad y cumplimiento que necesitan sin añadir trabajo adicional.

Tanto si tu equipo tiene 5 personas como si tiene 50 000, Slack crece contigo. Un equipo de marketing que lanza una campaña, por ejemplo, puede crear un canal de proyecto, conectar sus herramientas de diseño y análisis y mantener a las partes interesadas alineadas en diferentes oficinas y zonas horarias, todo desde el primer día.

Cuándo elegir Mattermost

Mattermost es ideal cuando se necesita un alojamiento propio, control total de los datos y el equipo dispone de los recursos técnicos para gestionar la implementación. Mattermost se ha diseñado específicamente para organizaciones que operan en entornos clasificados, trabajan bajo estrictas normativas o necesitan una implementación en red aislada. Un contratista de defensa que coordina distintas redes seguras, por ejemplo, puede ejecutar Mattermost íntegramente en sus servidores con integraciones personalizadas en sistemas internos, algo que las plataformas alojadas en la nube no pueden ofrecer.

¿Es Slack mejor que Mattermost?

Depende de lo que necesite tu equipo. Slack es superior en cuanto a la facilidad de uso a nivel empresarial, velocidad y colaboración entre equipos a cualquier escala. Mattermost destaca en el control de datos, la seguridad autoalojada y es ideal para organizaciones que deban gestionar cada capa de su infraestructura. La mayoría de los equipos considerará la combinación de facilidad de uso, integraciones e IA de Slack un camino más rápido hacia una colaboración productiva; sin embargo, los equipos con los requisitos normativos o de implementación más estrictos tenderán a decantarse por el modelo de alojamiento propio de Mattermost.

Decisión según las prioridades del equipo

Slack y Mattermost ayudan a los equipos a comunicarse, pero responden a prioridades muy distintas. Slack ofrece a los equipos una plataforma en la nube gestionada donde la comunicación, la IA y miles de integraciones funcionan juntas desde el primer día. Mattermost ofrece a las organizaciones un control total sobre sus datos y una implementación mediante una infraestructura autoalojada y de código abierto. El estilo de trabajo de tu equipo, los requisitos de seguridad y la disposición a gestionar la infraestructura deben guiar la decisión.

Empieza a usar Slack y descubre lo que el sistema operativo de trabajo puede ofrecer a tu equipo.

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Preguntas frecuentes sobre Slack frente a Mattermost