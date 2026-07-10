10 alternativas a Discord para equipos y empresas

Conclusiones clave Discord es una herramienta popular para comunidades más pequeñas, pero muchas organizaciones acaban necesitando una búsqueda más potente, gobernanza y automatización diseñadas para las operaciones del día a día.

La alternativa adecuada depende de cómo trabaje tu equipo. Algunas plataformas priorizan la seguridad o el control de código abierto, mientras que otras se centran en las integraciones y la automatización.

Slack reúne conversaciones, aplicaciones e IA en un único sistema operativo de trabajo, ofreciendo a los equipos un espacio conectado y consultable para coordinar proyectos entre departamentos.

Creado originalmente como una aplicación de chat para jugadores, Discord es hoy un centro de comunicación social en línea y una plataforma muy popular para equipos distribuidos y comunidades profesionales atraídos por sus canales de voz siempre activos y sus servidores abiertos que permiten la colaboración en tiempo real las 24 horas del día. La estructura informal y en tiempo real de Discord es ideal para una colaboración distendida, pero empieza a mostrar ciertas limitaciones cuando una organización necesita recuperar las decisiones tomadas en el pasado, cumplir con normativas y conectar las aplicaciones que los equipos usan en su trabajo diario.

Hay diez alternativas que destacan para los equipos que quieren dar el salto. Cada una tiene sus propios puntos fuertes, desde la mensajería privada hasta la colaboración a escala de toda la empresa. La elección correcta depende de las necesidades de tu equipo.

Aquí tienes un cuadro comparativo rápido antes de profundizar en las alternativas:

Herramienta Ideal para Plan gratuito Integraciones Seguridad y administración Voz y vídeo Funciones de IA Discord Comunidad como prioridad y colaboración de voz persistente Sí Límite de 50 aplicaciones por servidor; extensos bots de comunidad y webhooks Controles básicos de administrador Canales de voz permanentes, videollamadas y streaming Bots de IA personalizados para la comunidad Slack Colaboración y productividad en el trabajo Sí Miles de aplicaciones Nivel empresarial, con controles de administrador Juntas para audio y vídeo IA integrada y Slackbot Microsoft Teams Organizaciones centradas en Microsoft Nivel gratuito limitado Microsoft 365 y aplicaciones de terceros Nivel empresarial, con controles de administrador Reuniones, llamadas y webinarios Microsoft 365 Copilot Mattermost Equipos con requisitos de seguridad estrictos Edición gratuita autoalojada Herramientas para desarrolladores y operaciones Alojamiento propio, listo para auditorías Llamadas con pantalla compartida Transcripción y resúmenes de llamadas Rocket.Chat Implementaciones de código abierto Edición comunitaria gratuita Framework de aplicaciones abierto Alojamiento propio, con plena soberanía Voz y vídeo integrados Opciones de IA conectadas Zulip Conversaciones en hilo Sí Cientos de integraciones Autoalojado o en la nube Individual y en grupo mediante proveedores Ninguna nativa Google Chat Usuarios de Google Workspace Incluido en los planes de Workspace Herramientas de Google Workspace Controles del administrador del espacio de trabajo Google Meet Asistente Gemini Signal Comunicación privada Sí Minimalista por diseño Cifrado de extremo a extremo Voz y vídeo cifrados Ninguno Discourse Debates comunitarios en formato largo Alojamiento de pago o autoalojamiento Plug-ins y webhooks Herramientas de moderación y acceso No es prioritario Moderación y traducción con IA Matrix Comunicación descentralizada Autoalojamiento gratuito Conexiones con otras herramientas Cifrado de extremo a extremo y soberanía de datos Llamadas cifradas Ninguna nativa Pumble Equipos con presupuesto ajustado Sí, con historial ilimitado Lista de integraciones en expansión Controles de administrador en planes de pago Llamadas de voz y vídeo Ninguna nativa

Por qué se buscan alternativas a Discord

Discord gestiona bien la conversación en tiempo real y la creación de comunidades, pero no fue diseñado con la complejidad de la comunicación empresarial en mente. A medida que un equipo adquiere más estructura y supervisión, la brecha entre una plataforma de chat comunitario y una plataforma de mensajería empresarial dedicada se hace cada vez más difícil de ignorar. Hay algunas necesidades concretas que suelen impulsar la búsqueda de otras opciones:

Reducir los silos de comunicación. Los servidores de Discord son independientes entre sí, por lo que las conversaciones de uno rara vez se conectan con las de otro. Los equipos que coordinan varios departamentos suelen necesitar un único espacio de trabajo donde la información fluya entre los diferentes grupos.

Requisitos de cumplimiento normativo y seguridad. Los sectores regulados deben cumplir con estándares que rigen cómo se almacenan, cifran y auditan los mensajes. Discord orienta sus protecciones a la seguridad de la comunidad, en lugar de las certificaciones y los controles de datos que necesita un departamento de TI.

Dificultades en la gestión del conocimiento. Las decisiones y los archivos dispersos entre canales muy activos son difíciles de recuperar más adelante. Las organizaciones suelen querer un registro en el que se pueda buscar para que una nueva incorporación o un compañero en otra zona horaria pueda ponerse al día de forma autónoma.

Automatización de flujos de trabajo limitada. Los traspasos rutinarios, las aprobaciones y los recordatorios se acumulan. Discord admite bots de comunidad, pero los equipos que gestionan el trabajo operativo suelen necesitar una automatización que se conecte con sus aplicaciones empresariales.

Crecimiento de equipos y de la organización. Un servidor que funcionaba bien para un grupo pequeño puede volverse difícil de manejar a medida que aumenta el número de personas. Las empresas en crecimiento suelen necesitar estructura, permisos y coordinación entre equipos sin tener que gestionar varios espacios desconectados entre sí.

Capacidad de búsqueda y recuperación de información. Encontrar un archivo o una conversación anterior cobra más importancia a medida que aumenta el volumen de mensajes. Las plataformas profesionales invierten en la capacidad de buscar entre mensajes, archivos y aplicaciones conectadas, algo que el modelo basado en temas de Discord gestiona de forma menos directa.

Qué buscar en una alternativa a Discord

No todas las herramientas de colaboración en el trabajo resuelven el mismo problema, por lo que encontrar la mejor opción depende de cómo trabaja tu equipo. Una comunidad de atención al cliente en crecimiento necesitará algo distinto a lo que necesita un auditor orientado a grandes empresas. Usa los criterios a continuación para reducir las opciones.

Canales y organización de equipos. La forma en que una herramienta agrupa las conversaciones, ya sea por canal, tema, espacio o servidor, determina con qué facilidad las personas encuentran la conversación adecuada a medida que se incorporan más equipos.

Búsqueda y gestión del conocimiento. Una buena búsqueda convierte los mensajes dispersos en una fuente de información consultable. Comprueba si abarca archivos y aplicaciones conectadas, no solo el historial de chat reciente.

Integraciones. La mayoría de los equipos utilizan una combinación de gestores de proyectos, sistemas CRM y herramientas de almacenamiento, así que una plataforma que se conecte a esos sistemas mantiene las actualizaciones y las acciones en un solo lugar.

Automatización de flujos de trabajo. La automatización integrada se ocupa de los pasos repetitivos, como enrutar solicitudes o recopilar aprobaciones y funciona mejor cuando se conecta con las aplicaciones que los equipos ya usan.

Funciones de IA. Algunas aplicaciones resumen conversaciones, responden preguntas y ayudan con la búsqueda, lo que permite a las personas estar al día con un alto volumen de mensajes sin tener que leer cada hilo.

Seguridad y controles administrativos. El cifrado, los permisos de acceso, los registros de auditoría y el soporte de cumplimiento normativo varían considerablemente, así que asegúrate de que el modelo de seguridad de la plataforma se ajusta a los requisitos de tu sector.

Capacidades de colaboración externa. Trabajar con proveedores, clientes o socios es más sencillo cuando una herramienta admite espacios compartidos en lugar de derivar esas conversaciones al correo electrónico.

Precios y escalabilidad. Los niveles gratuitos ayudan a los equipos pequeños a empezar, pero comprueba cómo cambian los costes y las funcionalidades a medida que creces para asegurarte de que la aplicación se adapte a tu crecimiento.

Las 10 mejores alternativas a Discord en 2026

Cada opción es adecuada para un tipo de equipo concreto, así que ten en cuenta cómo organiza las conversaciones, protege los datos y se conecta con el resto de tus herramientas. Tanto los softwares de colaboración en equipo centrados en el lugar de trabajo como los centrados en la comunidad o la privacidad tienen cabida aquí, lo que refleja la variedad de motivos por los que la gente acaba abandonando Discord. Esta lista ha sido elaborada a partir de G2 y todos los softwares tienen una valoración mínima de 4 sobre 5 estrellas.

1. Slack: La mejor opción para la colaboración y la productividad en el trabajo

Slack es un sistema operativo de trabajo que reúne a personas, aplicaciones e inteligencia artificial en un solo lugar para que los equipos puedan avanzar en sus proyectos sin tener que saltar de una herramienta a otra. Las conversaciones se organizan en canales de Slack por equipo, proyecto o tema, lo que crea un registro de decisiones con capacidad de búsqueda integrada. Su automatización y su IA mantienen a los equipos coordinados entre departamentos y zonas horarias.

Funciones principales:

Canales organizados. Los canales agrupan debates, archivos y decisiones por tema, de modo que las personas adecuadas y el contexto necesario permanecen en un único espacio con capacidad de búsqueda integrada a medida que los equipos crecen.

Integraciones profundas. Las integraciones de Slack conectan miles de aplicaciones, desde herramientas de seguimiento de proyectos hasta sistemas de CRM, mostrando las actualizaciones y permitiendo realizar acciones sin salir de la conversación.

Automatización de flujos de trabajo. La automatización de flujos de trabajo gestiona solicitudes, recaba aprobaciones y se encarga de las tareas recurrentes en todas las herramientas que utiliza un equipo.

La IA integrada y Slackbot. La IA resume los canales y ayuda con las búsquedas, mientras que Slackbot utiliza el contexto del espacio de trabajo para encontrar información y redactar actualizaciones.

Colaboración externa segura. La comunicación en equipo con Slack Connect abre canales compartidos con proveedores, clientes y socios, sacando el trabajo externo del correo electrónico.

Ideal para: Equipos multifuncionales que quieran combinar el intercambio seguro de conocimiento, la automatización y la IA en un mismo espacio de trabajo. (Para ver con más detalle cómo se comparan ambas opciones, consulta nuestra comparativa entre Slack y Discord)

2. Microsoft Teams: La mejor opción para organizaciones centradas en Microsoft

Microsoft Teams combina chat, reuniones, llamadas y uso compartido de archivos en una sola plataforma creada en torno a la suite Microsoft 365. Su estrecha integración con Outlook, SharePoint y OneDrive la convierte en una opción familiar para las organizaciones que ya trabajan con productos de Microsoft.

Funciones principales:

Chat y canales. Las conversaciones se organizan en canales e hilos de conversaciones, con reacciones y uso compartido de archivos dentro del entorno más amplio de Microsoft 365.

Reuniones y eventos. Las videorreuniones, los webinarios y los eventos en directo incluyen las funciones de compartir pantalla, grabación y gestión de participantes para sesiones de distintos tamaños.

Integración con Microsoft 365. Los documentos de Word, Excel y PowerPoint se abren y editan directamente en la plataforma, conectados a los calendarios de Outlook y al almacenamiento de SharePoint.

IA de Copilot. Microsoft 365 Copilot ayuda con las síntesis de reuniones, la redacción de mensajes y los prompts dentro de Teams para las organizaciones con planes compatibles.

Ideal para: Empresas que ya utilizan Microsoft 365 y quieren tener mensajería, reuniones y archivos en un entorno conectado.

3. Mattermost: La mejor opción para equipos con altos requisitos de seguridad

Diseñado para organizaciones que necesitan control total sobre sus datos e infraestructura, Mattermost es una plataforma de mensajería y colaboración que funciona en local, en nubes privadas o en redes con aislamiento total. Esa flexibilidad de implementación resulta muy atractiva para el sector de la defensa, la administración pública y los sectores regulados.

Funciones principales:

Implementación autoalojada. Las organizaciones ejecutan Mattermost en su propia infraestructura, manteniendo la soberanía sobre los datos en redes conectadas, híbridas o aisladas.

Mensajería segura. La mensajería persistente basada en canales está diseñada para equipos operativos y empresariales que gestionan comunicaciones sensibles.

Automatización de flujos de trabajo. Mattermost Playbooks automatiza procesos estandarizados en casos de uso de desarrollo, operaciones y cumplimiento normativo.

Audio y función de compartir pantalla. Las llamadas en tiempo real y la función de compartir pantalla incluyen transcripción y resúmenes mediante opciones de IA propias y de terceros.

Ideal para: Equipos con altos requisitos de seguridad que necesitan una mensajería alojada en sus propios servidores con una gestión detallada de sus datos y su implementación.

4. Rocket.Chat: La mejor opción para implementaciones de código abierto

Rocket.Chat es una plataforma de comunicación de código abierto que reúne mensajería, voz, vídeo y aplicaciones en un entorno personalizable. Está orientada a clientes del sector comercial, gubernamental y de defensa que desean alojar la plataforma en sus propios servidores y adaptarla con opciones de implementación flexibles.

Funciones principales:

Código abierto y alojamiento propio. Los equipos pueden implementarlo en el entorno local, en una nube privada o en entornos aislados y personalizar el código abierto de la plataforma.

Comunicación unificada. La mensajería, la voz y el vídeo se reúnen en un mismo lugar, con las aplicaciones esenciales y la IA integradas para un trabajo orientado a la misión.

Cumplimiento normativo y soberanía. Las opciones de implementación admiten la soberanía de datos, capacidades de auditoría y marcos regulatorios para sectores regulados.

Personalización. La plataforma se adapta a flujos de trabajo, identidad de marca y necesidades de integración específicos gracias a su arquitectura abierta.

Ideal para: Equipos técnicos que buscan una plataforma de código abierto que puedan alojar y adaptar a sus propios requisitos.

5. Zulip: La mejor opción para conversaciones en hilos

Los hilos organizados por tema distinguen a Zulip del resto, evitando que las conversaciones paralelas se mezclen en un único canal saturado. Actualmente propiedad de una fundación sin ánimo de lucro, esta plataforma de chat para equipos ofrece tanto alojamiento en la nube como opciones de alojamiento propio.

Funciones principales:

Hilos de conversaciones por tema. Cada conversación lleva asociado un tema, de modo que los usuarios pueden ponerse al día en los hilos relevantes sin tener que revisar un flujo de mensajes sin distinción.

Alojamiento flexible. Zulip funciona tanto en la nube como en tus propios servidores, con herramientas de exportación e importación para cambiar entre ellos.

Software de código abierto. El código base totalmente abierto ofrece a los equipos transparencia y la posibilidad de alojar la plataforma de forma autónoma sin costes de licencia.

Integraciones y permisos. Cientos de integraciones conectan herramientas externas, mientras que los grupos y roles personalizados gestionan el acceso a medida que las organizaciones crecen.

Ideal para: Equipos que gestionan muchas conversaciones en paralelo y que dependen de los hilos para que cada tema sea fácil de seguir.

6. Google Chat: La mejor opción para usuarios de Google Workspace

Google Chat es una plataforma de mensajería integrada en Google Workspace que conecta las conversaciones con Gmail, Docs, Meet y Drive. Los equipos chatean en espacios, grupos e hilos privados vinculados a archivos y reuniones, manteniendo la comunicación junto a sus documentos.

Funciones principales:

Mensajes directos y en grupo. Los chats individuales y las conversaciones en grupo permiten respuestas en hilo que organizan el debate en espacios compartidos.

Integración con Workspace. Se conecta con Gmail, Drive, Docs, Meet y Calendar para mantener los archivos, los calendarios y la colaboración en un mismo lugar.

Espacios para la colaboración. Los espacios dedicados organizan los mensajes, los archivos y el trabajo relacionado para equipos y proyectos.

Gemini AI. El asistente Gemini de Google ofrece ayuda de agentes dentro de Chat para los equipos con planes de Workspace que cumplan los requisitos.

Ideal para: Equipos que ya trabajan con Google Workspace y quieren integrar la mensajería en sus espacios de trabajo actuales.

7. Signal: ideal para comunicaciones privadas

El cifrado de extremo a extremo por defecto define Signal, una aplicación de mensajería centrada en la privacidad que protege los mensajes de texto y las llamadas de voz y vídeo. Gestionada por una organización sin ánimo de lucro y desarrollada sobre el protocolo Signal de código abierto, prioriza la confidencialidad por encima de las funciones para el trabajo en equipo.

Funciones principales:

Cifrado de extremo a extremo. El protocolo Signal de código abierto cifra los mensajes y las llamadas para que solo los destinatarios previstos puedan leerlos o escucharlos.

Compatibilidad multiplataforma. Signal funciona en Android, iOS, Windows, macOS y Linux, manteniendo las conversaciones sincronizadas en todos los dispositivos.

Llamadas de voz y videollamadas. Las llamadas individuales y grupales cifradas extienden las mismas medidas de privacidad a las conversaciones en tiempo real.

Sin ánimo de lucro y de código abierto. Financiada mediante donaciones y desarrollada de forma transparente, Signal recopila un mínimo de datos sobre sus usuarios.

Ideal para: Personas y grupos pequeños que valoran la comunicación privada y cifrada por encima de las funciones de colaboración en el entorno laboral.

8. Discourse: Ideal para debates comunitarios extensos

Discourse es una plataforma de debate diseñada para conversaciones comunitarias largas y organizadas en hilos que siguen siendo fáciles de encontrar con el tiempo. Comunidades, foros de clientes y centros de soporte la utilizan para albergar debates estructurados junto con un chat informal en tiempo real, con un formato de desplazamiento continuo que permite leer los hilos perfectamente.

Funciones principales:

Debates en hilos. Un único hilo de desplazamiento continuo sustituye la navegación por páginas, de modo que las conversaciones se mantienen sin interrupciones a medida que se cargan bajo demanda.

Chat en tiempo real. Los canales de chat informal funcionan junto con los temas de formato largo, y los mensajes del chat se pueden citar en los temas para dejar constancia duradera.

Funciones de IA. La IA integrada ayuda en la moderación y traduce contenidos a decenas de idiomas para comunidades globales.

Personalización. Las barras laterales personalizadas y los ajustes predeterminados configurables permiten a las comunidades dar forma tanto a la experiencia de sus miembros como al aspecto del sitio.

Ideal para: Organizaciones que gestionan foros de clientes o comunidades en línea y necesitan que los debates extensos estén bien organizados y sean fáciles de buscar.

9. Matrix: Ideal para la comunicación descentralizada

La descentralización es la idea central de Matrix, un estándar abierto para la comunicación segura que se utiliza principalmente a través del cliente Element. En lugar de enrutar los mensajes a través de los servidores de una sola empresa, permite a las organizaciones gestionar los suyos propios y seguir conectándose con otras, lo que resulta especialmente atractivo para gobiernos y organizaciones con altos requisitos de seguridad.

Funciones principales:

Red descentralizada. El estándar abierto permite a cada organización alojar su propio servidor sin perder la interoperabilidad con la red Matrix.

Propiedad de los datos. El alojamiento propio a través de clientes como Element da a los equipos control directo sobre dónde se almacenan sus comunicaciones.

Cifrado de extremo a extremo. La mensajería cifrada protege las conversaciones en toda la red Matrix.

Interoperabilidad. Basado en un estándar abierto, Matrix conecta distintos servidores y sirve de puente hacia otras herramientas de comunicación.

Ideal para: Organizaciones que buscan una comunicación soberana y descentralizada, con la capacidad de alojar y controlar su propia infraestructura.

10. Pumble: La mejor opción para equipos con presupuesto ajustado

Pumble es una aplicación de comunicación para equipos con un plan gratuito que incluye historial de mensajes ilimitado, muy útil para los equipos que quieren controlar sus costes. Organiza las conversaciones en canales e hilos. Además, incluye funciones de voz y vídeo para las reuniones, lo que ofrece a los equipos más pequeños una forma asequible de centralizar su comunicación.

Funciones principales:

Plan gratuito. El nivel gratuito de Pumble incluye historial de mensajes ilimitado, ideal para los equipos que quieren funciones básicas de mensajería sin necesidad de suscripciones.

Canales e hilos de la conversación. Las conversaciones se organizan por tema en canales, con hilos para los debates secundarios que mantienen el canal principal despejado.

Voz y vídeo. Las videoconferencias y las llamadas de voz integradas facilitan las reuniones, con enlaces para invitar a otras personas.

Compartir archivos. Los equipos comparten archivos, imágenes y enlaces y los planes de pago asequibles añaden más almacenamiento y controles administrativos a medida que crecen las necesidades.

Ideal para: Equipos con presupuesto ajustado que buscan una comunicación sencilla basada en canales con un plan gratuito competente.

Cómo elegir una alternativa a Discord

La mejor alternativa a Discord depende de los objetivos, los flujos de trabajo y las herramientas existentes de tu organización, así que elige la plataforma en función de cómo trabajes realmente, en lugar de comparar funciones de forma aislada. Por ejemplo, un grupo que prioriza la privacidad y una empresa en rápido crecimiento llegarán a respuestas distintas. Aun así, hay algunos factores que merecen especial atención.

Comunicación interna del equipo

Cuando la mayor parte de la comunicación tiene lugar dentro de una misma organización, la prioridad es mantener las conversaciones del día a día organizadas y fáciles de consultar: exactamente para lo que están diseñadas las herramientas de comunicación interna. La estructura de una plataforma (ya sean canales, temas, espacios o servidores) determina con qué rapidez encuentran las personas el debate adecuado y con qué facilidad se mantienen accesibles las decisiones del pasado.

Colaboración entre equipos

Cuando el trabajo abarca varios departamentos, las decisiones deben circular entre los grupos en lugar de quedarse aisladas en espacios separados. Las integraciones y los canales compartidos se encargan de eso, conectando las actualizaciones entre áreas para que un hilo de marketing y uno de ingeniería puedan nutrirse mutuamente: esa es la esencia de la colaboración entre equipos.

Gestión de comunidades

Los debates entre miembros y la atención al cliente llevan una plataforma en una dirección diferente a la del trabajo en equipo interno. En este caso, los hilos de conversación extensos, las herramientas de moderación y las conversaciones fáciles de encontrar importan más que la automatización, ya que el objetivo es mantener las preguntas y respuestas organizadas para que los miembros puedan consultarlas más adelante.

Seguridad y cumplimiento normativo

En un sector regulado, las normas que rigen cómo almacenas, cifras y auditas los datos son la base para elegir las herramientas adecuadas. El cifrado, los registros de auditoría, el acceso basado en roles y las certificaciones reconocidas pasan a ocupar los primeros puestos de la lista, porque una herramienta que no puede cumplir con tus obligaciones de cumplimiento no es una opción viable, independientemente de lo bien que gestione la mensajería.

Equipos remotos e híbridos

Cuando los equipos trabajan en distintas zonas horarias, la comunicación asíncrona y una buena búsqueda importan más que cualquier otra cosa, para que cada persona pueda ponerse al día según su propio horario. Un espacio de trabajo que vincula conversaciones con archivos y aplicaciones suele ser más útil para los equipos distribuidos que las llamadas de voz permanentes, que implican que todo el mundo está conectado a la vez.

Organizaciones en crecimiento

El crecimiento cambia lo que una plataforma debe gestionar a medida que aumentan el número de personas y el volumen de mensajes. Los permisos, los controles administrativos y los precios se comportan de forma muy distinta con 30 personas que con 3.000, así que busca una herramienta que añada estructura y administración centralizada a medida que te expandes.

Cómo elegir la alternativa a Discord adecuada para tu equipo

La alternativa a Discord más adecuada depende del estilo de comunicación de tu equipo, de las necesidades de gobernanza y del crecimiento que espera alcanzar la organización. Algunos grupos buscan privacidad y descentralización, otros prefieren el control del código abierto, y muchos simplemente necesitan un lugar conectado donde coordinar el trabajo del día a día.

Los equipos que quieran esta última opción pueden encontrarla en Slack, que reúne comunicación segura, automatización, IA y miles de integraciones en un único sistema operativo de trabajo. El resultado es un espacio de trabajo unificado donde las conversaciones, las aplicaciones y las decisiones son fáciles de encontrar en toda la empresa.

Este artículo tiene únicamente fines informativos y presenta productos de Slack, empresa de nuestra propiedad. Tenemos un interés económico en su éxito, pero todas las recomendaciones se basan en nuestra convicción genuina en su valor.

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