Slack y WhatsApp: ¿cuál es la mejor herramienta para trabajar?

Puntos clave WhatsApp es principalmente una herramienta de mensajería estructurada, con opciones de llamadas de audio y vídeo.

Slack funciona como un sistema operativo de trabajo con mensajería privada, debates en hilos de conversaciones, herramientas de colaboración de audio/vídeo, uso compartido de documentos, integraciones con terceros, asistentes de IA y mucho más.

Tanto WhatsApp como Slack ofrecen opciones de comunicación profesional para equipos, con hilos de conversaciones organizados y funciones de respuesta, reacciones emoji, opciones para adjuntar documentos y reenvío de publicaciones.

Slack es un sistema operativo de trabajo completo que escala al incorporar las aplicaciones y herramientas que más usa tu equipo. Slack Marketplace ofrece más de 2600 integraciones para personalizar tu experiencia.

La mejor herramienta para trabajar es la que te ofrece lo que necesitas cuando lo necesitas. Tanto Slack como WhatsApp ofrecen mensajería instantánea y favorecen la colaboración, aunque de formas distintas.

WhatsApp es una herramienta de mensajería ligera y pensada para dispositivos móviles, desarrollada por Meta Platforms, que facilita la comunicación rápida (audio, vídeo y texto) y el intercambio de documentos. Es adecuada para conversaciones de texto breves y flujos de trabajo sencillos, especialmente para equipos pequeños.

Cuando los equipos necesitan una estructura mayor, pueden recurrir a Slack, un sólido sistema operativo de trabajo. Es una herramienta de colaboración que ofrece distintas formas de comunicarse, compartir y colaborar, como mensajes directos, canales, juntas (de vídeo o audio) y canvas. Además, ofrece integraciones para personalizar los flujos de trabajo e IA para automatizar tareas.

Slack y WhatsApp de un vistazo

Tanto Slack como WhatsApp favorecen la comunicación entre los equipos. Slack funciona como una herramienta de colaboración para equipos dispersos por la ciudad o por todo el mundo, lo que les permite reunirse en mensajes directos, canales, juntas y canvas para intercambiar ideas y ejecutar tareas. Las integraciones con aplicaciones de terceros incorporan herramientas online adicionales en Slack para evitar cambiar de una pantalla a otra, mientras que Slack Connect facilita las colaboraciones entre empresas y con personas externas, de modo que todos los interesados puedan participar en las conversaciones.

WhatsApp destaca para la comunicación de los equipos en intercambios rápidos y sencillos. Puedes usarlo para videollamadas, llamadas de audio, chats de texto individuales o conversaciones de texto en grupo. Las reacciones emoji o las respuestas de texto mantienen vivos los debates. Estos mensajes también pueden incluir archivos adjuntos (como vídeos o PDF) para enriquecer los intercambios. Por ejemplo, puedes enviar documentos por WhatsApp para revisarlos antes de una reunión.

Descubre qué herramienta de mensajería empresarial se adapta mejor a tu organización comparando las diferencias en sus finalidades, usos, estilos de comunicación y funciones.

Slack WhatsApp Objetivo principal Mantén conectados a los equipos presenciales, remotos e híbridos en un entorno colaborativo online gracias al uso compartido y la organización de documentos, el creador de flujos de trabajo, Slackbot y las integraciones con terceros Ofrece una comunicación rápida mediante llamadas, videollamadas o mensajes a nivel global, responde preguntas en el acto y comparte documentos Caso de uso ideal Funciona bien para equipos de trabajo de cualquier tamaño, entre departamentos y ubicaciones, y se adapta para incluir colaboradores externos mediante Slack Connect Es ideal para equipos pequeños que necesitan una comunicación a través de dispositivos móviles frecuente y ágil con la posibilidad de compartir documentos, o enviar mensajes de autenticación a clientes y usuarios con contraseñas de un solo uso (OTP), confirmaciones de pedidos, actualizaciones de envíos, etc. Estilo de comunicación Profesional, conversacional, orientado al equipo, adaptable para ser detallado o conciso, y compatible con la comunicación asíncrona Profesional, informal, B2C o comunicaciones de equipo, instantáneas, concisas y compatibles con la comunicación asíncrona Organización Comunicaciones colaborativas basadas en canales, espacios de trabajo con canvas, conversaciones de juntas, plantillas de proyectos y búsqueda y asistencia con IA Opciones de chat individual o de grupo (audio, vídeo y texto) con uso compartido de documentos y plantillas de mensajes para agilizar las comunicaciones Integraciones Más de 2600 aplicaciones de terceros para ayudarte con la gestión de proyectos, la gestión de archivos, las herramientas de desarrollo, la atención al cliente, la automatización, las comunicaciones y mucho más Utiliza principalmente la API de WhatsApp Business para conectar con CRM, plataformas de atención al cliente, tiendas de comercio electrónico, herramientas de automatización, etc. Uso compartido de archivos Sube archivos de hasta 1 GB cada uno (con un máximo de 10 archivos por mensaje) desde dispositivos móviles u ordenadores, o impórtalos desde una aplicación conectada Sube archivos de hasta 2 GB cada uno desde tu dispositivo móvil u ordenador. Envía hasta 100 fotos, vídeos o PDF por mensaje Búsqueda Busca en todos los formatos, desde mensajes y archivos hasta aplicaciones conectadas; usa Slackbot para búsquedas con IA en las aplicaciones conectadas desde Slack Busca en la aplicación por palabras clave o contactos, tanto en chats grupales como en conversaciones individuales Seguridad Cifrado de extremo a extremo, protocolos para datos en reposo y datos en tránsito, SSO, SCIM para la gestión de usuarios, autenticación de dos factores, supervisión continua del sistema, múltiples certificaciones de cumplimiento y administración de claves de cifrado (EKM) opcional para los usuarios de Enterprise Grid de Slack Cifrado de extremo a extremo, opción de usar mensajes temporales, autenticación de dos factores y verificación mediante código de seguridad Precios Plan gratuito y planes de pago (Pro, Business+, Enterprise+) desde menos de 10 $ hasta aproximadamente 20 $ por usuario al mes El plan de la aplicación Business es gratuito para acceso y uso; el plan Business Platform es gratuito para el acceso, con tarifas por conversación entregada al usar una API o una ventana de conversación de 24 horas. Los precios varían según el país y la categoría de conversación (marketing, autenticación, utilidad, servicio)

Aspectos destacados de Slack

Slack es una solución excelente que permite reunir a empleados, colaboradores externos, diversas aplicaciones y herramientas de comunicación en un espacio de trabajo online organizado. Las funciones de chat, uso compartido de archivos e integración reúnen la lluvia de ideas y la colaboración entre equipos en un único centro desde el que trabajar de forma eficiente.

Comunicación organizada mediante canales. Las aplicaciones de chat para oficinas son fundamentales para mantener las conversaciones ordenadas, clasificadas por tema y con posibilidad de búsqueda gracias al uso de canales. Si uno de estos hilos de la conversación se alarga o has estado ausente unos días, usa Slackbot para resumir los puntos clave y ponerte al día rápidamente.

Colaboración asíncrona y transparencia. Los equipos pueden comunicarse a través de diversas funciones, como canales o mensajes instantáneos , a su propio ritmo, para hablar de proyectos y avanzar en el trabajo.

Integraciones y automatización de flujos de trabajo. Integra tus herramientas favoritas y la que más utilizas para la comunicación asíncrona en Slack y evita cambiar de pantalla constantemente. Después, usa el creador de flujos de trabajo para automatizar tareas habituales, como transferir datos de un canal a tu CRM o al sistema de tickets de soporte técnico.

Visibilidad entre equipos. Independientemente de si necesitáis herramientas de colaboración para equipos en remoto , en la oficina o en un modelo híbrido, todo el mundo puede reunirse en Slack. Este sistema operativo de trabajo está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que los compañeros de otros países o regiones puedan unirse fácilmente a las conversaciones y revisar los flujos de trabajo en reuniones programadas o de forma asíncrona, a su propio ritmo.

Aspectos destacados de WhatsApp

WhatsApp pertenece a Meta Platforms, la empresa creadora de Facebook e Instagram. Ofrece videollamadas, llamadas de audio y mensajería en tiempo real tanto entre personas individuales como para grupos.

Mensajería rápida y sencilla. Esta aplicación de mensajería para empresas funciona de manera muy similar a los SMS del móvil, pero sin los problemas de fallos en el envío ni las incompatibilidades que surgen al enviar mensajes entre distintas marcas de dispositivos y operadores.

Diseño pensado para usarse en el móvil. WhatsApp está optimizado para la comunicación entre dispositivos móviles y se aloja en tu smartphone, lo que lo hace fácilmente accesible desde cualquier lugar. (También hay disponible una aplicación para ordenador.)

Comunicación informal del equipo. Si necesitas hacer una llamada rápida o enviar un mensaje para aclarar los próximos pasos o los detalles de un proyecto, esta aplicación ofrece una interfaz sencilla y ágil con divertidas reacciones emoji y la posibilidad de añadir archivos adjuntos, como imágenes.

Mensajería externa/con clientes (a pequeña escala). Crea un chat grupal para comunicarte con un cliente y sus colaboradores principales. O configura una integración para enviar mensajes de confirmación de compra y actualizaciones de envío a tus clientes.

Slack y WhatsApp: interfaz (experiencia de usuario)

Tanto Slack como WhatsApp cuentan con interfaces intuitivas y fáciles de entender que facilitan una comunicación organizada y que incluye funciones de búsqueda, tanto en el ordenador como en dispositivos móviles. Sin embargo, están estructuradas de forma diferente.

Interfaz de Slack

Los usuarios de Slack mantienen conversaciones en canales organizados por tema, donde se desarrollan debates en hilos de conversaciones. Los canales se agrupan dentro de espacios de trabajo. Tu cuenta de Slack puede albergar varios espacios de trabajo, lo que resulta muy útil si gestionas más de una empresa o varias sucursales de una empresa y quieres que cada una funcione de forma independiente. La función de búsqueda empresarial de Slack te permite localizar rápidamente conversaciones, documentos compartidos y datos alojados en aplicaciones de terceros conectadas.

Interfaz de WhatsApp

WhatsApp ofrece dos tipos de espacios de debate en hilos de conversaciones. Los grupos reúnen a los usuarios bajo un tema común (como departamentos o un proyecto concreto) en la pestaña de Chats. Las comunidades pueden albergar varios grupos. Por ejemplo, puedes crear una comunidad con el nombre de tu empresa y añadir tu equipo de marketing, el de ventas, el de RR. HH., etc., para que todos los miembros del equipo puedan comunicarse en un mismo lugar. La barra de búsqueda de WhatsApp utiliza el reconocimiento de palabras clave para encontrar rápidamente conversaciones anteriores en grupos y comunidades.

Ambas herramientas ofrecen versiones para móvil y ordenador, de modo que puedes usarlas en tu escritorio, en tu smartphone o en una tablet.

Slack y WhatsApp: mensajería (conversaciones)

Enviar mensajes es rápido y sencillo tanto en Slack como en WhatsApp, lo que favorece tanto las comunicaciones síncronas como las asíncronas. Cada aplicación ofrece su propia forma de mantener conversaciones.

Mensajería en Slack

Slack te permite separar y organizar los temas de conversación en canales. Dentro de los canales, cada publicación tiene una opción de respuesta. Aquí es donde se agrupan los mensajes relacionados con esa publicación específica, en lugar de saturar el canal con respuestas mezcladas con nuevas publicaciones. Este formato facilita las colaboraciones en tiempo real y que quienes trabajan de forma asíncrona puedan ponerse al día más tarde. Las publicaciones en los canales de Slack también se pueden reenviar, guardarlas para leerlas más tarde, marcarlas como no leídas, enviarlas a aplicaciones integradas o fijarlas en la parte superior del canal. Cuando llegue el momento de aumentar la actividad, simplemente crea más canales para dar cabida a nuevos equipos o proyectos.

Mensajería de WhatsApp

Las conversaciones en los grupos de WhatsApp también están bien organizadas gracias a una función de respuesta en las publicaciones de los grupos que las separa del hilo de mensajes. Las respuestas aparecen a la derecha y debajo de la publicación original, en un color diferente. Las publicaciones en grupos también se pueden reenviar a otros usuarios, copiar, marcar como favoritas, guardar o eliminar. En la opción Más funciones, puedes fijar la publicación, responder en privado a quien la publicó, enviarle un nuevo mensaje o denunciar la publicación. Aumentar la actividad es sencillo: crea nuevos grupos para adaptarte a las nuevas necesidades y añádelos a las comunidades correspondientes donde se pueda dar voz a sus miembros.

Ambas herramientas permiten a las empresas mantener los temas separados, con las conversaciones organizadas por canal (Slack) o grupo (WhatsApp). Esto reduce la confusión y el ruido, y facilita una comunicación clara y que los equipos estén mejor organizados. Además, para que las conversaciones de trabajo sean más amenas, tanto Slack como WhatsApp admiten reacciones emoji en los mensajes.

Slack y WhatsApp: uso compartido de archivos

Puedes compartir archivos como PDF, fotos, memes y hojas de cálculo en tus conversaciones tanto en Slack como en WhatsApp, aunque el tamaño máximo de los archivos, la posibilidad de búsqueda y la organización son diferentes en cada plataforma.

Uso compartido de archivos en Slack

Tanto si chateas en un canal como si colaboras en un canvas, puedes adjuntar un archivo. Por ejemplo, puedes compartir un informe extenso para revisarlo, una foto del evento de team building o un meme divertido para arrancar la reunión del lunes por la mañana. Puedes compartir archivos de hasta 1 GB cada uno desde un dispositivo móvil, un ordenador o una aplicación conectada, e incluir un máximo de 10 archivos por mensaje. En Slack, los archivos compartidos en las conversaciones pueden encontrarse mediante las funciones de búsqueda y es fácil arrastrarlos y soltarlos en otras conversaciones.

Uso compartido de archivos en WhatsApp

Cuando recibes documentos en un mensaje de texto en tu smartphone, WhatsApp facilita que los puedas compartir con tus grupos. Sube archivos de hasta 2 GB cada uno y envía hasta 100 documentos por mensaje. Si eres agente inmobiliario y necesitas compartir varias imágenes de propiedades o documentos informativos con un comprador o vendedor, un grupo de WhatsApp te mantiene conectado y te permite compartir contenido sin que la tecnología te frene. Los archivos se pueden buscar por nombre y descripción; sin embargo, el contenido interno de un documento (como el texto de un documento de Word) no se puede buscar dentro de WhatsApp.

Slack y WhatsApp: integraciones

La posibilidad de integrar herramientas de terceros en una aplicación la hace más completa y útil sin necesidad de cambiar de pantalla. Tanto Slack como WhatsApp ofrecen integraciones que permiten potenciar sus servicios.

Integraciones de Slack

Slack funciona como un centro de comunicaciones y colaboración empresarial, con un amplio ecosistema de más de 2600 aplicaciones. Cuando descargas las herramientas que más usas, como Zoom, Claude y Google Drive desde Slack Marketplace, puedes concentrarte en tu trabajo en una sola plataforma sin abrir ventanas adicionales ni saturar tu pantalla. La tecnología que utilizas está diseñada a medida y se adapta a medida que tu empresa crece y los proyectos evolucionan.

Integraciones de WhatsApp

WhatsApp para dispositivos móviles es una aplicación independiente, mientras que la versión de ordenador puede utilizarse desde Instagram y Facebook o por su cuenta. WhatsApp ofrece integraciones a través de la API de WhatsApp Business, por lo que los usuarios pueden conectar sus plataformas de comercio electrónico, CRM y software de automatización. Las herramientas compatibles incluyen Shopify, Salesforce, Zapier y más. Si usas Slack y quieres añadir WhatsApp a tus herramientas de trabajo, ChatArchitect.com para WhatsApp se integra con la API de WhatsApp Business para llevar mensajes y todo lo que necesites a Slack.

Slack y WhatsApp: búsqueda

Las mejores herramientas ofrecen funciones de búsqueda para localizar temas de conversación o documentos concretos y evitar perder el tiempo desplazándose por el historial. Tanto Slack como WhatsApp cuentan con funciones de búsqueda.

Búsqueda en Slack

Si buscas los detalles de una reunión reciente, el gráfico que viste en un informe o el nombre del contacto que se mencionó en un canal la semana pasada, la función de búsqueda empresarial de Slack con retención de datos a largo plazo y detección de matices con tecnología de IA te mostrará la información que necesitas. La función de búsqueda incluye filtros para ajustar tu consulta y tiene la capacidad de explorar tu base de conocimiento para encontrar información archivada en documentos y conversaciones.

Búsqueda en WhatsApp

WhatsApp ofrece una función de búsqueda de chat básica por palabras clave. Puedes localizar rápidamente contactos, publicaciones y respuestas relacionados con un tema. Todas las conversaciones se guardan indefinidamente y se trasladan automáticamente a un archivo de chat, a menos que el usuario las elimine. Sin embargo, la función de búsqueda no puede examinar los datos incluidos en documentos, como hojas de cálculo de Excel o presentaciones de PowerPoint.

Slack y WhatsApp: notificaciones

No es posible estar pendiente de todas tus aplicaciones y herramientas para ver los mensajes entrantes y, al mismo tiempo, mantener la concentración en el trabajo. Aquí es donde las notificaciones resultan imprescindibles: te avisan cuando hay algo que requiere tu atención.

Notificaciones de Slack

Puedes configurar tus notificaciones de Slack para recibir alertas en la barra lateral, banners en el ordenador y notificaciones push en el móvil. También puedes elegir si deseas recibir notificaciones de todos los mensajes, solo de un canal concreto, únicamente cuando alguien mencione tu nombre o cuando se use una palabra clave. Cuando necesites tiempo para concentrarte o estés fuera de la oficina, puedes activar el modo No molestar para pausar o silenciar todas las notificaciones.

Notificaciones de WhatsApp

WhatsApp te avisa mediante el sistema de notificaciones push de tu teléfono cuando se añade un nuevo mensaje o respuesta a un grupo. Estas notificaciones pueden aparecer incluso con la aplicación cerrada, para que no te pierdas ninguna en tiempo real. En el menú de Ajustes del teléfono, puedes asignar distintos sonidos o vibraciones a cada grupo para personalizar las notificaciones. Para mantener el teléfono en silencio, desactívalas desde los ajustes del dispositivo. En el ordenador, haz clic en tu foto de perfil para acceder al menú de notificaciones, donde podrás activar o desactivar los banners y las notificaciones de la barra de tareas, así como seleccionar sus sonidos.

Slack y WhatsApp: seguridad y privacidad

Cuando se utilizan plataformas de mensajería empresarial seguras, es importante conocer sus funciones de seguridad y privacidad para cumplir con las normativas aplicables y proteger tanto los datos confidenciales como la información de los clientes.

Seguridad y privacidad en Slack

Los controles de datos y la gestión administrativa de nivel empresarial convierten la seguridad y la privacidad en una prioridad. Los usuarios de Slack podrán disfrutar de las siguiente características:

Cifrado de extremo a extremo

AES-256 para datos en reposo

Protocolos TLS 1.2+ para datos en tránsito

Inicio de sesión único (SSO)

Sistema de gestión de identidades entre dominios (SCIM) para la adición de usuarios

Autenticación de dos factores (2FA)

Supervisión continua del sistema

Centro de operaciones de seguridad (SOC) 2 y SOC 3

Organización Internacional de Normalización (ISO) 27001

Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA)

Certificaciones de cumplimiento del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones (FedRAMP)

Administración de claves de cifrado (EKM) opcional para usuarios de Enterprise Grid de Slack

Seguridad y privacidad de WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo, la autenticación de dos factores, la verificación del código de seguridad y la opción de usar mensajes temporales mantienen los mensajes de WhatsApp seguros y privados. La supervisión administrativa se limita a la gestión de grupos mediante la eliminación de mensajes o la expulsión de personas del chat. No existen controles centralizados a nivel empresarial para el cumplimiento de HIPAA o FINRA.

Slack y WhatsApp: precios

Tanto Slack como WhatsApp ofrecen planes gratuitos para empezar y opciones de inversión escalables a medida que tu empresa crece y necesita funciones adicionales.

Precios de Slack

Los usuarios que quieran explorar Slack para equipos pequeños pueden comenzar con el plan Gratuito de Slack, que incluye acceso a canales, búsqueda, 10 integraciones, clips de audio y vídeo, un espacio de trabajo y diversas funciones de seguridad. El historial de mensajes y archivos se conserva durante 90 días. Los precios de Slack comienzan con el Plan Pro, que añade acceso a Slack Connect, juntas, canvas, listas, resúmenes de canal con IA, notas de juntas, administración avanzada y mucho más. Los planes Business+ y Enterprise+ incluyen IA avanzada —con Slackbot— y mayor flexibilidad en la configuración, la gestión y el soporte.

Precios de WhatsApp

Descargar el plan de la aplicación Business es gratuito. Ofrece llamadas de audio y vídeo, además de mensajería de texto. El Business Platform mejorado también es gratuito, pero cobra tarifas por conversación entregada al usar una API o una ventana de conversación de 24 horas. Este plan está orientado a empresas que envían mensajes de marketing o ventas a clientes y usuarios. Los precios varían según la ubicación/mercado y la categoría de conversación (marketing, autenticación, utilidad, servicio). WhatsApp ofrece una calculadora de tarifas de mensajes en su sitio web para consultar los precios actuales.

Slack y WhatsApp: cuándo elegir cada uno

Tanto Slack como WhatsApp son útiles para los equipos que buscan comunicarse y colaborar. Elige el que mejor se adapte a la forma de trabajar de tu equipo y a tus objetivos empresariales.

Cuándo elegir Slack

Si quieres priorizar la visibilidad y la colaboración entre equipos, Slack gestiona conversaciones, trabajo en equipo, uso compartido de documentos y el archivado de información a largo plazo. Elige Slack para:

Comunicación estructurada para tu equipo. Los canales con funciones de búsqueda, los resúmenes de reuniones generados por IA y los estados mantienen a todos informados y al día, tanto si trabajan de forma asíncrona como si lo hacen de forma sincrónica.

Excelentes herramientas de colaboración. Usa los canvas como pizarras digitales para compartir ideas, o bien u organiza juntas para hacer videollamadas con tus compañeros de equipo.

Automatización intuitiva. Configura tareas rutinarias, como extraer datos de los canales a tu CRM, mediante el Creador de flujos de trabajo.

IA integrada. Pídele a Slackbot , tu asistente de IA personal, que recupere información de la base de conocimiento de tu empresa, tome notas durante una reunión o te recuerde la reunión de seguimiento semanal.

Cuándo elegir WhatsApp

Algunas organizaciones simplemente necesitan una forma rápida e informal de enviarse mensajes que trascienda las zonas horarias y la compatibilidad de dispositivos. Piensa en usar WhatsApp para:

Conversaciones individuales o en grupo. El formato de hilos de la conversación mantiene los chats organizados y permite realizar búsquedas.

Atención al cliente para pequeñas empresas. Usa WhatsApp como aplicación de mensajería para la comunicación empresarial , por ejemplo, para enviar confirmaciones de pedidos, detalles de envío y novedades de marketing a tu lista de clientes.

Diseño pensado para su uso en dispositivos móviles. Si te comunicas principalmente con tu equipo o con clientes desde el móvil, esta aplicación está optimizada para compartir archivos de gran tamaño y puede archivar conversaciones para consultarlas en el futuro.

¿Es Slack mejor que WhatsApp?

La aplicación que mejor se adapta a ti depende de tus necesidades y objetivos laborales específicos. A medida que tu empresa crece y evoluciona, tus necesidades tecnológicas también cambiarán de forma natural, lo que te llevará a evaluar cuáles son las mejores herramientas de colaboración en equipo.

Slack es mejor que WhatsApp si buscas un sistema operativo de trabajo sólido que permita múltiples integraciones y herramientas de productividad. Es la opción ideal para equipos distribuidos, flujos de trabajo automatizados y una escalabilidad siempre disponible.

Si necesitas una herramienta de mensajería ágil que gestione el intercambio de archivos, WhatsApp es una buena opción. Destaca por su sencillez y rapidez para mantener la comunicación fluida.

Cómo elegir entre Slack y WhatsApp

Los equipos prosperan en entornos con una comunicación estable y organizada. Si necesitas un sistema que gestione la colaboración entre varios departamentos, proyectos o equipos en un formato estructurado y con búsqueda integrada, que pueda crecer al ritmo de tu equipo y a medida que lanzas nuevos productos y servicios, Slack puede ser tu mejor opción.

Si trabajas con un equipo pequeño de una startup o eres un emprendedor en solitario que busca una forma profesional de comunicarte con clientes externos, WhatsApp ofrece mensajería en tiempo real sencilla que cualquiera puede aprender a usar rápidamente.

La herramienta ideal es la que tu equipo adopte y le permita alcanzar sus objetivos de forma eficiente. Explora Slack para una colaboración en equipo que permita adaptarse con el uso de integraciones, plantillas, Creador de flujos de trabajo y herramientas de IA.

¿Tienes curiosidad por saber cómo se compara Slack con otras herramientas de colaboración y comunicación en la nube? Consulta nuestras otras páginas de comparación:

Preguntas frecuentes sobre Slack y WhatsApp