Slack vs. WhatsApp: 업무에 더 적합한 도구는?

핵심 요점 WhatsApp은 주로 음성 및 화상 통화 기능을 갖춘 메시징 도구입니다.

Slack은 개인 메시징, 스레드화된 논의, 음성 및 화상 협업 도구, 문서 공유, 타사 앱 통합, AI 어시스턴트 등을 제공하는 업무용 운영 시스템입니다.

WhatsApp과 Slack 모두 깔끔한 토론 스레드와 댓글 기능, 이모티콘 반응, 문서 첨부 옵션, 포스트 전달 기능을 통해 팀의 전문적인 소통을 지원합니다.

Slack은 팀에서 가장 자주 사용하는 앱과 도구를 추가하며 확장할 수 있는 포괄적인 업무용 운영 시스템입니다. Slack Marketplace에서는 2,600개 이상의 통합 앱을 제공해 맞춤화된 경험을 만들어 갈 수 있죠.

업무에 가장 좋은 도구는 필요할 때 필요한 것을 제공하는 도구입니다. Slack과 WhatsApp 모두 인스턴트 메시징 기능을 제공하고 협업을 지원하지만, 방식은 서로 다릅니다.

WhatsApp은 Meta Platforms가 운영하는 가벼운 모바일 중심의 메시지 도구로, 간편한 소통(음성, 화상, 문자)과 문서 공유를 지원합니다. 짧은 문자 대화와 간단한 워크플로에 적합하며, 특히 소규모 팀에 유용하죠.

팀에 더 많은 구조가 필요할 때는 강력한 업무용 운영 시스템인 Slack을 활용해 보세요. Slack은 DM, 채널, 허들(화상 또는 음성), 캔버스 등 다양한 소통, 공유, 협업 방식을 제공하는 협업 허브입니다. 또한 통합으로 워크플로와 AI를 맞춤 설정하고, 작업을 자동화할 수 있습니다.

Slack과 WhatsApp 한눈에 비교하기

Slack과 WhatsApp 모두 팀 커뮤니케이션을 지원합니다. Slack은 도시 곳곳이나 전 세계에 흩어진 팀을 위한 협업 허브로, DM, 채널, 허들, 캔버스를 한곳에 모아 아이디어를 논의하고 업무를 실행할 수 있습니다. 타사 앱 통합으로 다양한 온라인 도구를 Slack에서 바로 사용해 화면 전환을 줄일 수 있으며, Slack Connect를 통해 기업 간 및 외부와의 협업을 지원해 모든 이해관계자가 대화에 참여할 수 있습니다.

팀 커뮤니케이션에서 WhatsApp은 빠르고 간단한 대화에 특화되어 있습니다. 화상 통화, 음성 통화, 일대일 문자 채팅, 그룹 문자 대화에 활용해 보세요. 이모티콘 반응이나 댓글로 문자에 기반해 토론을 이어갈 수 있습니다. 메시지에 동영상이나 PDF 같은 첨부 파일을 추가해 대화를 더욱 풍부하게 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 회의 전에 검토할 문서를 WhatsApp으로 보내는 것도 좋은 방법이죠.

목적, 용도, 소통 방식, 기능의 차이를 비교하며 비즈니스 메시징 도구 중 어떤 것이 우리 조직에 가장 잘 맞는지 알아보세요.

Slack WhatsApp 핵심 목적 문서 공유 및 구성, 워크플로 빌더, Slackbot, 타사 앱 연동을 통해 대면, 원격, 하이브리드 팀을 온라인 협업 환경에서 연결 전화, 화상 통화, 문자 메시지로 빠른 글로벌 커뮤니케이션을 지원하고, 간단한 질문에 답하거나 문서를 공유 모범 사용 사례 부서와 위치에 관계없이 모든 규모의 비즈니스 팀에 적합하며, Slack Connect를 활용하면 외부 파트너까지 포함해 확장 가능 문서 공유, 또는 일회용 비밀번호(OTP) 인증 메시지, 주문 확인, 배송 업데이트 등을 고객과 사용자에게 전송해야 하는 소규모 팀에 활용 커뮤니케이션 방식 전문적, 대화형, 팀 중심 대화, 상세하거나 간결하게 구성 가능, 비동기식 소통에 친화적 전문적, 일상적, B2C 또는 팀 커뮤니케이션, 즉각적, 간결함, 비동기식 소통에 친화적 조직 채널 기반 협업 커뮤니케이션, 캔버스 워크스페이스, 허들 대화, 프로젝트 템플릿, AI 기반 검색 및 지원 문서 공유 및 메시지 템플릿을 활용한 개인 또는 그룹 채팅 옵션(음성, 화상, 문자)으로 빠른 커뮤니케이션 지원 연동 프로젝트 관리, 파일 관리, 개발자 도구, 고객 지원, 자동화, 커뮤니케이션 등을 지원하는 2,600개 이상의 타사 앱 주로 WhatsApp Business API를 사용해 CRM, 고객 지원 플랫폼, 이커머스 스토어, 자동화 도구 등과 연계 파일 공유 모바일 또는 데스크톱 기기에서 최대 1GB 파일을 업로드(메시지당 최대 10개)하거나 연결된 앱에서 가져오기 가능 모바일 기기나 컴퓨터에서 파일을 최대 2GB까지 업로드할 수 있으며, 메시지당 최대 100개의 사진, 동영상, PDF 전송 가능 검색 메시지, 파일, 연동된 앱 등 다양한 형식을 검색하며, Slack 내에서 Slackbot을 활용해 연동된 앱 전반을 AI 기반으로 검색 키워드로 앱을 검색하거나, 그룹 채팅 및 개인 대화에서 연락처 검색 보안 엔드-투-엔드 암호화, 저장 데이터 및 전송 데이터를 위한 프로토콜, SSO, 사용자 프로비저닝을 위한 SCIM, 2단계 인증, 지속적인 시스템 모니터링, 다양한 규정 준수 인증, Slack Enterprise Grid 사용자를 위한 선택적 Enterprise Key Management 제공 엔드-투-엔드 암호화, 메시지 자동 삭제 옵션, 2단계 인증, 보안 코드 인증 제공 요금제 무료 플랜 및 유료 플랜(Pro, Business+, Enterprise+) 제공, 월 사용자당 $10 미만부터 약 $20까지 Business App 플랜은 무료로 이용 가능하며, Business Platform은 무료로 접근할 수 있지만 API 또는 24시간 대화 창 이용 시 전달된 대화 건당 요금 부과. 요금은 국가 및 대화 범주(마케팅, 인증, 유틸리티, 서비스)에 따라 다를 수 있음

Slack의 강점

Slack은 직원, 외부 공동 작업자, 다양한 앱, 커뮤니케이션 도구를 하나의 체계적인 온라인 워크스페이스로 통합하는 데 탁월합니다. 채팅, 파일 공유, 통합 기능을 통해 그룹 브레인스토밍과 협업을 하나의 허브에서 효율적으로 진행할 수 있죠.

채널을 통한 체계적인 커뮤니케이션. 업무용 채팅 앱 은 채널을 활용해 대화를 주제별로 깔끔하게 정리하고 검색할 수 있습니다. 스레드가 길어지거나 며칠간 자리 비움 상태였다면, Slackbot으로 핵심 내용을 요약해 빠르게 따라잡을 수 있죠.

비동기식 협업과 투명성. 팀들은 채널이나 인스턴트 메시지 등 다양한 기능을 통해 각자의 일정에 맞게 프로젝트를 논의하고 업무를 진행할 수 있습니다.

통합 및 워크플로 자동화. 자주 애용하는 도구를 Slack에 연결하세요 . 비동기식 커뮤니케이션에 활용하는 Slack에 통합하면 화면을 전환할 필요가 없습니다. 또한 워크플로 빌더 를 사용해 채널 대화에서 CRM이나 지원 센터 티켓 시스템으로 데이터를 가져오는 등 반복 작업을 자동화해 보세요.

팀 간 가시성. 원격 근무, 사무실 근무, 하이브리드 근무 등 어떤 환경이든 협업 도구 가 필요하다면 Slack에서 모두가 만날 수 있습니다. 365일 24시간 이용 가능한 이 업무용 OS를 통해, 다른 지역이나 국가의 팀원들도 예정된 회의나 비동기 방식으로 언제든 대화에 참여하고 워크플로를 확인할 수 있죠.

WhatsApp의 강점

WhatsApp은 Facebook과 Instagram을 만든 Meta Platforms의 서비스입니다. 개인 간 또는 그룹 멤버 간에 영상 통화, 음성 통화, 실시간 메시지를 주고받을 수 있죠.

빠르고 간편한 메시징. 이 비즈니스 메시징 앱은 스마트폰의 문자 메시지와 비슷하게 작동하지만, 다양한 기기 브랜드와 통신사 간 문자 발송 실패나 호환성 문제가 없습니다.

모바일 중심의 사용성. WhatsApp은 모바일 간 커뮤니케이션에 최적화되어 있으며 스마트폰에서 바로 이용할 수 있어 언제 어디서든 편리하게 사용할 수 있습니다. (데스크톱 앱도 사용 가능)

비공식적인 팀 커뮤니케이션. 다음 단계나 프로젝트 세부 사항을 빠르게 확인하고 싶을 때, 간단히 통화하거나 메시지를 보낼 수 있습니다. 직관적이고 깔끔한 인터페이스에 이모티콘 반응과 사진 등 첨부 파일 기능도 지원하죠.

외부 및 고객 메시지(소규모). 그룹 채팅을 만들어 고객 및 핵심 팀원들과 대화해 보세요. 또는 통합을 설정해 고객에게 구매 확인 메시지와 배송 업데이트를 전송할 수도 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 인터페이스(UX)

Slack과 WhatsApp 모두 직관적이고 이해하기 쉬운 인터페이스를 제공하여 데스크톱이나 모바일 기기에서 체계적이고 검색 가능한 커뮤니케이션을 편리하게 활용할 수 있습니다. 다만 구조는 서로 다릅니다.

Slack 인터페이스

Slack 사용자는 주제별 채널에서 스레드 형식으로 대화를 나눕니다. 채널은 워크스페이스 안에 있으며, 하나의 Slack 계정으로 여러 워크스페이스를 운영할 수 있습니다. 여러 사업체를 운영하거나 여러 회사 지점을 관리하면서 각각을 독립적으로 운영하고 싶을 때 유용하죠. Slack의 엔터프라이즈 검색 기능을 사용하면 대화 내용, 공유 문서, 그리고 타사 연동 앱에 저장된 데이터를 빠르게 찾을 수 있습니다.

WhatsApp 인터페이스

WhatsApp에는 두 가지 유형의 스레드 대화 공간이 있습니다. 그룹은 채팅 탭에서 하나의 공통 주제(부서나 특정 프로젝트)로 사용자를 모아주고, 커뮤니티는 여러 그룹을 포함할 수 있습니다. 예를 들어, 회사 이름으로 커뮤니티를 만들고 마케팅, 영업, HR 그룹 등을 추가하면 모든 팀원이 한 곳에서 소통할 수 있죠. WhatsApp의 검색창은 키워드 인식 기능을 활용해 그룹과 커뮤니티의 이전 대화를 빠르게 찾아줍니다.

두 도구 모두 모바일과 데스크톱 버전을 지원해, 책상 앞, 스마트폰, 태블릿 어디서든 사용할 수 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 메시징(대화)

Slack과 WhatsApp 모두 빠르고 간편하게 메시지를 주고받을 수 있으며, 실시간 및 비동기식 커뮤니케이션을 모두 지원합니다. 각 앱은 저마다의 방식으로 대화를 이어갈 수 있습니다.

Slack 메시징

Slack은 대화 주제를 채널별로 구분하고 구성할 수 있습니다. 채널 내 각 포스트에는 댓글 기능이 있어, 특정 포스트와 관련된 메시지는 채널에 새 포스트와 섞이는 대신 스레드에서 이어집니다. 이런 구조 덕분에 실시간 협업이 가능하고, 비동기식으로 일하는 팀원들도 나중에 내용을 쉽게 확인할 수 있죠. Slack 채널의 포스트는 전달하거나, 나중에 읽기 위해 저장하거나, 읽지 않음으로 표시하거나, 연동된 앱으로 보내거나, 채널 상단에 고정할 수도 있습니다. 규모를 늘려야 할 때는 새 팀이나 프로젝트에 맞게 채널을 추가로 만들면 됩니다.

WhatsApp 메시지

WhatsApp 그룹의 대화에서는 그룹 포스트에 댓글을 다는 기능이 있어 스레드와 깔끔하게 구분된 형태로 정리됩니다. 댓글은 원본 포스트의 오른쪽 아래에 다른 색상으로 표시됩니다. 그룹의 포스트는 다른 사용자에게 전달하거나, 복사, 중요 표시, 저장, 삭제할 수도 있죠. 더보기 기능에서는 포스트를 고정하거나, 작성자에게 비공개로 답장하거나, 새 메시지를 보내거나, 포스트를 신고할 수 있습니다. 확장도 간편합니다. 성장에 맞게 새 그룹을 만들고, 각자의 목소리를 전할 커뮤니티에 추가하기만 하면 됩니다.

두 도구 모두 주제별로 대화를 분리해 채널(Slack) 또는 그룹(WhatsApp)으로 정리할 수 있습니다. 덕분에 혼란과 소음을 줄이고 명확한 소통과 팀 공동의 방향성을 유지할 수 있죠. 또한 업무 대화에 즐거움을 더하기 위해 Slack과 WhatsApp 모두 메시지에 이모티콘 반응을 달 수 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 파일 공유

Slack과 WhatsApp 모두 대화 중에 PDF, 사진, 밈, 스프레드시트 같은 파일을 공유할 수 있습니다. 다만 파일 크기 제한, 검색 가능 여부, 구성 방식에는 차이가 있습니다.

Slack 파일 공유

채널에서 대화하든 캔버스에서 협업하든 파일을 첨부할 수 있습니다. 예를 들어 검토를 위한 긴 보고서, 팀 단합 행사 사진, 월요일 아침 회의 분위기를 띄울 재미있는 밈을 공유할 수 있죠. 모바일 기기, 컴퓨터, 연동된 앱에서 최대 1GB 크기의 파일을 공유할 수 있으며, 메시지당 최대 10개의 파일을 첨부할 수 있습니다. Slack에서 대화 중 공유된 파일은 검색이 가능하고, 다른 대화로 드래그 앤 드롭하기도 쉽습니다.

WhatsApp 파일 공유

스마트폰으로 문자 메시지를 통해 문서를 받으면 WhatsApp으로 그룹에 쉽게 공유할 수 있습니다. 파일은 최대 2GB까지 업로드할 수 있고, 메시지당 최대 100개의 문서를 전송할 수 있습니다. 부동산 중개인이라면 구매자나 판매자에게 여러 장의 매물 사진이나 안내 문서를 공유해야 할 때 WhatsApp 그룹을 활용하면 기술적인 지연 없이 연결하고 공유할 수 있죠. 파일은 이름과 캡션으로 검색할 수 있지만, Word 문서 안에 작성된 텍스트와 같은 문서 내부 내용은 WhatsApp 내에서 검색되지 않습니다.

Slack vs. WhatsApp: 통합 기능

앱 내에서 서드파티 도구를 통합할 수 있으면 화면을 전환하지 않아도 더욱 강력하고 편리하게 사용할 수 있습니다. Slack과 WhatsApp 모두 서비스를 더욱 강화하는 통합 기능을 제공합니다.

Slack 통합

Slack은 중앙 커뮤니케이션 및 엔터프라이즈 협업 허브로서, 2,600개 이상의 앱으로 구성된 방대한 에코시스템을 제공합니다. Zoom, Claude, Google Drive 등 자주 사용하는 도구를 Slack Marketplace에서 다운로드하면 추가 창을 열거나 화면을 복잡하게 만들지 않고도 하나의 플랫폼에서 업무에 집중할 수 있습니다. 비즈니스가 성장하고 프로젝트가 발전함에 따라 목적에 맞게 확장 가능한 기술 스택을 구성할 수 있죠.

WhatsApp 통합

WhatsApp 모바일 버전은 독립 실행형 앱이며, 데스크톱 버전은 Instagram, Facebook 또는 단독으로 접속할 수 있습니다. WhatsApp은 WhatsApp Business API를 통해 통합 기능을 제공하므로, 사용자는 이커머스 플랫폼, CRM, 자동화 소프트웨어를 연계할 수 있습니다. 지원 도구로는 Shopify, Salesforce, Zapier 등이 있습니다. Slack 사용자이면서 비즈니스 도구에 WhatsApp을 추가하고 싶다면, ChatArchitect.com for WhatsApp을 통해 WhatsApp Business API와 통합하여 메시지 등을 Slack으로 가져올 수 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 검색

최고의 도구는 특정 대화 주제나 문서를 찾을 수 있는 검색 기능을 제공해 불필요한 스크롤 시간을 줄여줍니다. Slack과 WhatsApp 모두 검색 기능을 지원합니다.

Slack 검색

최근 회의 내용, 보고서에서 봤던 차트, 또는 지난주 채널에서 멘션된 담당자 이름을 찾고 있다면, Slack의 엔터프라이즈 검색 기능을 활용해 보세요. 장기 데이터 보존과 AI 기반 맥락 파악 기능을 갖춘 검색 기능을 통해 필요한 정보를 빠르게 찾을 수 있습니다. 검색 기능은 요청을 세밀하게 조정할 수 있는 필터를 제공하며, 문서와 대화 속 보관된 정보까지 지식 베이스를 깊이 파고들어 찾아줍니다.

WhatsApp 검색

WhatsApp은 키워드 기반의 기본 채팅 검색 기능을 제공합니다. 특정 주제와 관련된 연락처, 포스트, 댓글을 빠르게 찾을 수 있습니다. 모든 대화는 사용자가 직접 삭제하지 않는 한 무기한 저장되며, 자동으로 채팅 보관함으로 이동됩니다. 다만, 검색 기능은 Excel 스프레드시트나 PowerPoint 슬라이드쇼와 같은 문서 내부 데이터까지는 검색하지 못합니다.

Slack vs. WhatsApp: 알림

모든 앱과 도구에서 수신 메시지를 일일이 확인하면서 업무에 집중하기란 쉽지 않습니다. 바로 이때 알림이 빛을 발하죠. 확인이 필요한 사항이 생기면 알림으로 바로 알려줍니다.

Slack 알림

Slack 알림을 설정하면 사이드바 배지, 데스크톱 배너, 모바일 푸시 알림 등 다양한 방식으로 알림을 받을 수 있습니다. 모든 메시지, 특정 채널, 내 이름이 태그된 경우, 또는 특정 키워드가 언급될 때만 알림을 받도록 선택할 수도 있죠. 집중이 필요하거나 자리를 비울 때는 방해 금지 모드로 설정해 알림을 일시 중지하거나 모두 끌 수 있습니다.

WhatsApp 알림

그룹에 새 포스트나 댓글이 달리면 WhatsApp이 휴대폰 푸시 알림으로 알려줍니다. 앱이 닫혀 있어도 실시간 알림을 놓치지 않도록 팝업 알림을 설정할 수 있죠. 휴대폰 설정 메뉴에서 그룹별로 다양한 소리나 진동을 지정해 알림을 개인화할 수 있습니다. 조용히 폰을 유지하고 싶다면 기기 설정에서 알림을 끄면 됩니다. 데스크톱에서는 프로필 사진을 클릭해 알림 메뉴에 접근할 수 있으며, 배너 및 작업 표시줄 알림을 켜거나 끄고, 또는 알림 소리를 선택할 수 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 보안 및 개인정보 보호

안전한 비즈니스 메시징 플랫폼을 사용할 때는 안전 및 보안 기능을 잘 파악해 컴플라이언스 기준을 준수하고, 기밀 데이터와 고객 정보를 안전하게 보호하는 것이 중요합니다.

Slack 보안 및 개인정보 보호

엔터프라이즈급 데이터 제어 및 관리 기능으로 보안과 개인정보 보호를 최우선으로 둘 수 있습니다. Slack 사용자는 다음을 이용할 수 있어습니다.

종단 간 암호화

저장 데이터에 AES-256 암호화 적용

전송 중인 데이터에 TLS 1.2+ 프로토콜 적용

Single Sign-On (SSO)

사용자 프로비저닝을 위한 SCIM(System for Cross-domain Identity Management)

2단계 인증 (2FA)

지속적인 시스템 모니터링

보안 운영 센터(SOC) 2 및 SOC 3

국제표준화기구(ISO) 27001

건강보험 이동성 및 책임에 관한 법률(HIPAA)

연방 위험 및 인증 관리 프로그램(FedRAMP) 준수 인증

Slack Enterprise Grid 사용자를 위한 선택적 Enterprise Key Management

WhatsApp 보안 및 개인정보 보호

종단 간 암호화, 2단계 인증, 보안 코드 확인, 메시지 자동 삭제 기능을 통해 WhatsApp 메시지의 보안과 개인정보를 안전하게 보호합니다. 관리자 권한은 메시지 삭제나 채팅 참여자 제거 등 그룹 관리에 한정돼 있습니다. HIPAA 또는 FINRA 준수를 위한 중앙 집중식 엔터프라이즈급 제어 기능은 제공되지 않습니다.

Slack vs. WhatsApp: 요금

Slack과 WhatsApp 모두 무료 플랜으로 시작할 수 있으며, 비즈니스가 성장하고 추가 기능이 필요해지면 유료 플랜으로 유연하게 전환할 수 있습니다.

Slack 요금

소규모 팀을 위해 Slack을 살펴보고 있다면 Slack 무료 플랜으로 시작해 보세요. 채널, 검색, 통합 앱 10개, 오디오 및 비디오 클립, 워크스페이스 1개, 다양한 보안 기능을 사용할 수 있죠. 메시지와 파일 기록은 90일간 보관됩니다. Slack 요금은 Pro 플랜부터 시작하며, Slack Connect, 허들, 캔버스, 리스트, AI 기반 채널 요약, 허들 노트, 향상된 관리 기능 등을 추가로 사용할 수 있습니다. Business+ 및 Enterprise+ 플랜에는 Slackbot을 포함한 고급 AI 기능과 설정, 관리, 지원에 대한 더 많은 유연성이 제공됩니다.

WhatsApp 요금

Business 앱 플랜은 무료로 다운로드하여 사용할 수 있습니다. 음성 및 화상 통화와 문자 메시징 기능을 제공합니다. 업그레이드된 Business Platform도 무료로 이용할 수 있지만, API 또는 24시간 대화 창을 통해 전달되는 대화에는 건당 요금이 부과됩니다. 이 플랜은 고객이나 사용자에게 마케팅 및 영업용 메시지를 보내는 기업을 대상으로 제공합니다. 요금은 지역 및 시장과 대화 유형(마케팅, 인증, 유틸리티, 서비스)에 따라 달라집니다. WhatsApp 웹사이트의 메시지 요금 계산기에서 현재 요금 정보를 확인할 수 있습니다.

Slack vs. WhatsApp: 각각 필요한 상황

커뮤니케이션과 협업을 원하는 팀이라면 Slack과 WhatsApp 모두 도움이 됩니다. 팀의 업무 방식과 비즈니스 목표에 맞는 것을 선택해 보세요.

Slack을 선택해야 할 때

팀 전체의 가시성과 협업을 우선시하고 싶다면, Slack은 대화, 팀워크, 문서 공유, 그리고 장기적인 정보 보관까지 지원합니다. 다음과 같은 경우에 Slack을 선택하세요.

팀을 위한 체계적인 커뮤니케이션. 검색 가능한 채널, 회의 AI 요약, 상태 표시 기능으로 모든 팀원이 항상 상황을 파악하며 업무를 진행할 수 있습니다. 비동기식 업무 든 실시간 업무든 상관없이 말이죠.

탁월한 협업 도구. 아이디어 공유를 위한 디지털 화이트보드로 캔버스를 활용하거나, 허들로 팀원들과 화상 통화를 시작해 보세요.

직관적인 자동화. 채널에서 CRM으로 데이터를 가져오는 것과 같은 반복 작업을 워크플로 빌더로 설정할 수 있습니다.

기본 내장 AI. 퍼스널 AI 어시스턴트인 Slackbot 에게 회사 지식 베이스에서 정보를 찾거나, 회의록을 작성하거나, 주간 업무 현황 회의를 알려달라고 요청해 보세요.

WhatsApp을 선택해야 하는 경우

일부 조직은 시간대와 기기 호환성에 구애받지 않고 간편하게 메시지를 주고받을 수 있는 수단이 필요합니다. WhatsApp의 다음 기능을 고려해 보세요.

1:1 또는 그룹 대화. 스레드 형식 덕분에 채팅을 체계적으로 정리하고 검색할 수 있습니다.

소규모 비즈니스의 고객 서비스. WhatsApp을 비즈니스 커뮤니케이션용 메시징 앱 으로 활용해 주문 확인, 배송 정보, 마케팅 업데이트를 고객 리스트로 전달해 보세요.

모바일 중심 설계. 팀원이나 고객과 주로 모바일로 소통한다면, 이 앱은 대용량 파일 공유에 최적화되어 있으며 향후 참고를 위해 대화를 보관할 수도 있습니다.

Slack이 WhatsApp보다 나은가요?

어떤 앱이 가장 적합한지는 업무 목적과 목표에 따라 달라집니다. 비즈니스가 성장하고 변화함에 따라 기술 스택도 자연스럽게 바뀌게 되고, 그 과정에서 최고의 팀 협업 도구를 평가하게 될 것입니다.

다양한 통합 기능과 생산성 도구를 갖춘 강력한 업무용 운영 시스템을 원한다면 Slack이 WhatsApp보다 더 좋은 선택이 될 것입니다. 분산된 팀, 자동화된 워크플로, 그리고 언제든 확장 가능한 유연성이 필요한 경우에 특히 적합하죠.

파일 공유까지 처리할 수 있는 간편한 메시징 도구가 필요하다면 WhatsApp이 좋은 선택입니다. 간결함과 빠른 속도를 앞세워 원활한 커뮤니케이션을 도와줍니다.

Slack vs. WhatsApp, 둘 중 선택하기

팀이 성장하려면 안정적이고 체계적인 커뮤니케이션 환경이 필요합니다. 여러 부서, 프로젝트, 팀 간의 협업을 체계적이고 검색 가능한 형식으로 관리하고, 팀 규모 확장이나 신규 제품·서비스 출시에 따라 유연하게 확장할 수 있는 시스템이 필요하다면 Slack을 고려해 보세요.

소규모 스타트업 팀이거나 외부 고객과 전문적으로 소통할 방법을 찾는 1인 사업자라면, WhatsApp의 간편한 실시간 메시지 기능을 누구나 빠르게 익혀 활용할 수 있습니다.

가장 이상적인 도구는 팀원들이 잘 도입하여 목표를 효율적으로 달성할 수 있게 해주는 도구죠. Slack 살펴보기에서 통합, 템플릿, 워크플로 빌더, AI 도구를 활용한 확장 가능한 팀 협업을 경험해 보세요.

Slack과 다른 클라우드 기반 협업·커뮤니케이션 도구를 비교하고 싶으신가요? 아래 비교 페이지들도 확인해 보세요.

Slack vs. WhatsApp 자주 묻는 질문