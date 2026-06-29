Slack vs WhatsApp : quel outil est le mieux adapté au travail ?

Points clés WhatsApp est avant tout un outil de messagerie structurée, avec des options d’appels audio et vidéo.

Slack fonctionne comme un système d’exploitation professionnel offrant la messagerie privée, des fils de discussion, des outils de collaboration audio/vidéo, le partage de documents, des intégrations tierces, des assistants IA, et bien plus encore.

WhatsApp et Slack proposent tous deux des fonctionnalités de communication professionnelle pour les équipes, avec des fils de discussion bien organisés, des options de réponse, des réactions émoji, la possibilité de joindre des documents et de transférer des messages.

Slack est un système d’exploitation professionnel complet qui évolue avec votre équipe grâce à l’ajout de vos applications et outils les plus utilisés. Slack Marketplace propose plus de 2 600 intégrations pour personnaliser votre expérience.

Le meilleur outil pour le travail est celui qui vous offre ce dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Slack et WhatsApp proposent tous deux la messagerie instantanée et facilitent la collaboration, mais de manières différentes.

WhatsApp est un outil de messagerie léger, pensé pour un usage mobile, développé par Meta Platforms. Il permet une communication rapide (audio, vidéo, texte) et le partage de documents. Il convient aux échanges écrits courts et aux flux de travail simples, notamment pour les petites équipes.

Lorsque les équipes ont besoin de plus de structure, elles peuvent se tourner vers Slack, un système d’exploitation professionnel complet. C’est une plateforme collaborative qui offre de nombreuses façons de communiquer, partager et collaborer : messages directs, canaux, appels d’équipe (vidéo ou audio) et canevas. Slack propose également des intégrations pour personnaliser les flux de travail et des fonctionnalités IA pour automatiser les tâches.

Slack vs WhatsApp : comparatif rapide

Slack et WhatsApp prennent tous deux en charge les communications d’équipe. Slack agit comme une plateforme collaborative pour les équipes dispersées dans la même ville ou aux quatre coins du monde, leur permettant de se retrouver dans des messages directs, des canaux, des appels d’équipe et des canevas pour se concerter et mener à bien leurs tâches. Les intégrations d’applications tierces enrichissent Slack d’outils supplémentaires, limitant ainsi les changements d’environnement, tandis que Slack Connect facilite les collaborations internes et externes, afin que toutes les parties prenantes puissent participer aux échanges.

WhatsApp excelle dans la communication d’équipe lors d’échanges rapides et simples. Utilisez-le pour des appels vidéo, des appels audio, des conversations écrites en tête-à-tête ou en groupe. Les réactions émoji et les réponses par écrit permettent de maintenir les discussions. Ces messages peuvent également inclure des pièces jointes (vidéos ou PDF, par exemple) pour enrichir les échanges. Vous pouvez, par exemple, envoyer des documents sur WhatsApp pour qu’ils soient examinés avant une réunion.

Découvrez quel outil de messagerie professionnelle sera le mieux adapté à votre entreprise en comparant les différences de finalité, d’usages, de styles de communication et de fonctionnalités.

Slack WhatsApp Objectif principal Maintenir les équipes en présentiel, à distance et hybrides connectées dans un environnement collaboratif en ligne, grâce au partage et à l’organisation de documents, au Générateur de flux de travail, à Slackbot et aux intégrations tierces Faciliter la communication rapide par appel téléphonique, vidéo ou messagerie écrite à l’échelle mondiale, répondre à des questions ponctuelles et partager des documents Meilleur cas d’utilisation Idéal pour les équipes professionnelles de toutes tailles, dans tous les services et sur tous les sites, et extensible aux partenaires externes grâce à Slack Connect Adapté aux petites équipes ayant besoin d’une communication mobile fréquente et rapide avec partage de documents, ou souhaitant envoyer à leurs clients/utilisateurs des messages d’authentification par mot de passe à usage unique (OTP), des confirmations de commande, des mises à jour de livraison, etc. Style de communication Professionnel, conversationnel, axé sur l’équipe, structuré pour être détaillé ou concis, adapté au travail asynchrone Professionnel, informel, B2C ou communications d’équipe, instantané, concis, adapté aux échanges asynchrones Organisation Communications collaboratives par canaux, espaces de travail en canevas, Appels d’équipe, modèles de projet, et recherche et assistance optimisées par l’IA Options de chat individuel ou de groupe (audio, vidéo, texte) avec partage de documents et modèles de messages pour accélérer les communications Intégrations Plus de 2 600 applications tierces pour faciliter la gestion de projets, la gestion des fichiers, les outils de développement, le support client, l’automatisation, les communications, et bien plus encore Utilise principalement l’API WhatsApp Business pour se connecter aux CRM, aux plateformes de support client, aux boutiques en ligne, aux outils d’automatisation, et bien plus encore Partage de fichiers Chargez des fichiers jusqu’à 1 Go chacun (jusqu’à 10 fichiers par message) depuis un appareil mobile ou un ordinateur, ou importez-les depuis une application connectée Chargez des fichiers jusqu’à 2 Go chacun depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur. Envoyez jusqu’à 100 photos, vidéos ou PDF par message Recherche Recherchez dans tous les formats, des messages et fichiers aux applications connectées ; utilisez Slackbot pour une recherche optimisée par l’IA dans les applications connectées, directement depuis Slack Recherchez dans l’application par mots-clés, ou pour trouver des contacts, dans les conversations de groupe comme dans les conversations individuelles Sécurité Chiffrement de bout en bout, protocoles de protection des données au repos et en transit, SSO, SCIM pour la gestion des utilisateurs, authentification à deux facteurs, surveillance continue des systèmes, plusieurs certifications de conformité et Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) en option pour les utilisateurs de Slack Enterprise Grid Chiffrement de bout en bout, option de messages éphémères, authentification à deux facteurs et vérification par code de sécurité Tarifs Forfait gratuit et forfaits payants (Pro, Business+, Enterprise+) de moins de 10 $ à environ 20 $ par utilisateur et par mois Le forfait Business App est gratuit à l’accès et à l’utilisation ; le forfait Business Platform est gratuit à l’accès, avec des frais facturés par conversation délivrée lors de l’utilisation d’une API ou d’une fenêtre de conversation de 24 heures. Les tarifs varient selon le pays et la catégorie de conversation (marketing, authentification, utilitaire, service)

Les points forts de Slack

Slack excelle à réunir collaborateurs internes, partenaires externes, diverses applications et outils de communication au sein d’un espace de travail en ligne organisé. Les fonctionnalités de messagerie, de partage de fichiers et d’intégration centralisent la réflexion de groupe et la collaboration dans un hub unique où le travail peut être accompli efficacement.

Communication organisée par canaux. Les applications de messagerie d’entreprise sont indispensables pour garder les conversations organisées, triées par thème et consultables grâce aux canaux. Si l’un de ces fils de discussion s’allonge ou que vous avez été absent(e) quelques jours, utilisez Slackbot pour en résumer les points clés et vous remettre rapidement à jour.

Collaboration asynchrone et transparence. Les équipes peuvent échanger via différentes fonctionnalités, comme les canaux ou les messages instantanés , en fonction de leur planning, pour avancer sur leurs projets.

Intégrations et automatisation des flux de travail. Intégrez vos outils préférés et les plus utilisés pour la communication asynchrone dans Slack, afin d’éviter de jongler entre les fenêtres. Utilisez ensuite le Générateur de flux de travail pour automatiser les tâches récurrentes, comme l’extraction de données d’une discussion de canal vers votre CRM ou votre système de tickets de support.

Visibilité au sein des équipes. Que vous ayez besoin d’ outils de collaboration pour les équipes à distance , en présentiel ou en mode hybride, tout le monde peut se retrouver dans Slack. Ce système d’exploitation professionnel est disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui permet aux collaborateurs situés dans d’autres régions ou pays de rejoindre facilement les conversations et de consulter les flux de travail, que ce soit lors de réunions planifiées ou de manière asynchrone, quand ils sont disponibles.

Les points forts de WhatsApp

WhatsApp est une application du groupe Meta Platforms, créateur de Facebook et Instagram. Elle permet de passer des appels vidéo ou audio et d’envoyer des messages en temps réel, que ce soit entre deux personnes ou au sein d’un groupe.

Messagerie rapide et simple. Cette application de messagerie professionnelle fonctionne de manière similaire aux SMS sur smartphone, sans les désagréments liés aux échecs d’envoi ou aux problèmes de compatibilité que l’on rencontre parfois entre différentes marques d’appareils et opérateurs.

Expérience optimisée pour utilisation mobile. WhatsApp est conçu pour les communications de mobile à mobile et s’utilise principalement depuis votre smartphone, ce qui le rend facilement accessible où que vous soyez. (Une application pour ordinateur est également disponible.)

Communication d’équipe informelle. Que vous ayez besoin de passer un appel rapide ou d’envoyer un message pour clarifier les prochaines étapes ou les détails d’un projet, cette application offre une interface simple et épurée, avec des réactions émoji amusantes et la possibilité d’ajouter des pièces jointes, comme des photos.

Messagerie externe/client (échelle restreinte). Créez une discussion de groupe pour échanger avec un client et les membres clés de son équipe. Vous pouvez également configurer une intégration pour envoyer des messages de confirmation d’achat et des mises à jour de livraison à vos clients.

Slack vs WhatsApp : interface (UX)

Slack et WhatsApp proposent tous deux des interfaces intuitives et faciles à prendre en main, favorisant une communication organisée et consultable sur ordinateur ou appareils mobiles. Leur structure est cependant différente.

L’interface Slack

Sur Slack, les utilisateurs échangent dans des canaux organisés par thème, au sein desquels se déroulent des fils de discussion. Ces canaux sont regroupés dans des espaces de travail. Votre compte Slack peut héberger plusieurs espaces de travail, ce qui est particulièrement pratique si vous gérez plusieurs entreprises ou différentes branches d’une même société et souhaitez que chacune fonctionne de manière indépendante. La fonction de recherche d’entreprise de Slack vous permet de retrouver rapidement des conversations, des documents partagés et des données provenant d’applications tierces connectées.

L’interface WhatsApp

WhatsApp propose deux types d’espaces pour les fils de discussion. Les groupes rassemblent des utilisateurs autour d’un thème commun (par exemple, un service ou un projet spécifique) dans l’onglet Discussion. Les communautés peuvent quant à elles héberger plusieurs groupes. Vous pouvez par exemple créer une communauté au nom de votre entreprise, puis y ajouter votre groupe marketing, votre groupe commercial, votre groupe RH, etc., afin que tous les membres de l’équipe puissent communiquer au même endroit. La barre de recherche de WhatsApp utilise la reconnaissance de mots-clés pour retrouver rapidement des échanges passés dans les groupes et les communautés.

Les deux outils sont disponibles en version mobile et ordinateur, ce qui vous permet de les utiliser depuis votre bureau, votre smartphone ou une tablette.

Slack vs WhatsApp : messagerie (conversations)

La messagerie est rapide et simple sur Slack comme sur WhatsApp, permettant des communications synchrones et asynchrones. Chaque application offre sa propre façon de converser.

La messagerie Slack

Slack vous permet de segmenter et d’organiser les sujets de conversation par canaux. Dans chaque canal, chaque message dispose d’une option de réponse. C’est là que sont regroupés les messages imbriqués liés à ce message spécifique, plutôt que d’encombrer le canal en mêlant réponses et nouveaux messages. Ce format permet une collaboration en temps réel et permet aux collaborateurs en mode asynchrone de consulter les échanges ultérieurement. Les messages publiés dans les canaux Slack peuvent également être transférés, enregistrés pour une lecture ultérieure, marqués comme non lus, envoyés vers des applications intégrées ou épinglés en haut du canal. Lorsque vient le moment de se développer, il suffit de créer de nouveaux canaux pour les nouvelles équipes ou les nouveaux projets.

La messagerie WhatsApp

Les conversations dans les groupes WhatsApp sont également bien organisées grâce à une fonctionnalité de réponse aux messages, qui les sépare du fil principal. Les réponses apparaissent à droite et en dessous du message d’origine, dans une couleur différente. Les messages de groupe peuvent aussi être transférés à d’autres utilisateurs, copiés, ajoutés aux favoris, enregistrés ou supprimés. Via l’option « Plus de fonctions », vous pouvez épingler le message, répondre en privé à son auteur, lui envoyer un nouveau message ou signaler le message. Il est par par ailleurs simple d’élargir les discussions : il suffit de créer de nouveaux groupes en adéquation avec la croissance de votre activité et de les ajouter aux communautés appropriées, où chacun peut s’exprimer.

Les deux outils permettent aux entreprises d’isoler les thèmes, en organisant les discussions par canal (Slack) ou par groupe (WhatsApp). Cela limite la confusion et les sources de déconcentration, favorisant une communication claire et une bonne cohésion d’équipe. Et pour rendre les échanges professionnels plus agréables, Slack et WhatsApp permettent tous deux d’utiliser des réactions émoji dans les messages.

Slack vs WhatsApp : partage de fichiers

Vous pouvez partager des fichiers tels que des PDF, des photos, des mèmes et des feuilles de calcul dans vos conversations sur Slack comme sur WhatsApp, mais les tailles maximales de fichiers, la recherche et l’organisation diffèrent d’un outil à l’autre.

Le partage de fichiers sur Slack

Que vous discutiez dans un canal ou que vous collaboriez sur un canevas, vous pouvez joindre un fichier. Par exemple, vous pouvez partager un long rapport à réviser, une photo de l’événement de team building, ou un mème amusant pour démarrer la réunion du lundi matin. Vous pouvez partager des fichiers allant jusqu’à 1 Go chacun depuis un appareil mobile, un ordinateur ou une application connectée, et inclure au maximum 10 fichiers par message. Dans Slack, les fichiers partagés dans les conversations sont indexés et consultables, et il est facile de les glisser-déposer dans d’autres conversations.

Le partage de fichiers sur WhatsApp

Lorsque vous recevez des documents par SMS sur votre smartphone, WhatsApp facilite leur partage au sein de vos groupes. Chargez des fichiers allant jusqu’à 2 Go chacun et envoyez jusqu’à 100 documents par message. Si vous êtes agent immobilier et devez partager de nombreuses photos de biens ou des documents d’information avec un acheteur ou un vendeur, un groupe WhatsApp vous permet de rester connecté et de partager les documents sans ralentissement technologique. Les fichiers sont consultables par nom et par légende ; en revanche, le contenu interne d’un document (comme le texte rédigé dans un document Word) n’est pas indexé dans WhatsApp.

Slack vs WhatsApp : intégrations

La possibilité d’intégrer des outils tiers dans une application la rend plus performante et plus utile, sans avoir à changer d’écran. Slack et WhatsApp proposent tous deux des intégrations pour enrichir leurs services.

Les intégrations Slack

Slack fonctionne comme une plateforme centrale de communication et de collaboration en entreprise, avec un vaste écosystème de plus de 2 600 applications. En téléchargeant vos outils les plus utilisés, tels que Zoom, Claude et Google Drive depuis Slack Marketplace, vous restez concentré sur votre travail au sein d’une seule plateforme, sans multiplier les fenêtres ni encombrer votre écran. Votre pile technologique est ainsi parfaitement adaptée à vos besoins et peut évoluer au rythme de votre activité et de vos projets.

Les intégrations WhatsApp

WhatsApp sur mobile est une application autonome, tandis que la version ordinateur est accessible depuis Instagram et Facebook, ou de manière indépendante. WhatsApp propose des intégrations via l’API WhatsApp Business, permettant aux utilisateurs de connecter leurs plateformes e-commerce, leurs CRM et leurs logiciels d’automatisation. Parmi les outils compatibles, on trouve notamment Shopify, Salesforce, Zapier, et bien d’autres. Si vous utilisez Slack et souhaitez ajouter WhatsApp à vos outils professionnels, ChatArchitect.com pour WhatsApp s’intègre à l’API WhatsApp Business pour centraliser vos messages et bien plus encore directement dans Slack.

Slack vs WhatsApp : recherche

Les meilleurs outils proposent des fonctions de recherche pour retrouver rapidement des sujets de conversation ou des documents spécifiques, sans perdre de temps à faire défiler l’écran. Slack et WhatsApp intègrent tous deux une fonctionnalité de recherche.

La recherche dans Slack

Que vous recherchiez les détails d’une réunion récente, le graphique aperçu dans un rapport ou le nom du contact mentionné dans un canal la semaine dernière, la fonctionnalité de recherche d’entreprise de Slack, avec sa conservation des données à long terme et sa détection contextuelle optimisée par l’IA, vous permet de retrouver l’information dont vous avez besoin. La fonction de recherche propose des filtres pour affiner votre requête et peut explorer votre base de connaissances afin de retrouver des informations archivées dans vos documents et vos discussions.

La recherche sur WhatsApp

WhatsApp propose une recherche de chat basique par mots-clés. Vous pouvez localiser rapidement des contacts, des publications et des réponses liés à un thème. Toutes les conversations sont conservées indéfiniment et archivées automatiquement, sauf si un utilisateur les supprime. Toutefois, la fonctionnalité de recherche ne permet pas d’explorer le contenu des documents, comme les feuilles de calcul Excel ou les présentations PowerPoint.

Slack vs WhatsApp : notifications

Il est impossible de surveiller en permanence toutes vos applications et tous vos outils pour ne manquer aucun message tout en restant concentré(e) sur votre travail. C’est là que les notifications entrent en jeu : elles vous alertent dès qu’un élément requiert votre attention.

Les notifications Slack

Vous pouvez configurer vos notifications Slack pour afficher des badges dans la barre latérale, des bannières sur ordinateur et des notifications push sur mobile. Vous pouvez également choisir de recevoir des notifications pour : tous les messages ; uniquement pour un canal spécifique ; uniquement lorsque votre nom est mentionné ; lorsqu’un mot-clé précis apparaît. Lorsque vous avez besoin de vous concentrer ou que vous êtes absent du bureau, activez le mode Ne pas déranger pour mettre en pause ou désactiver toutes vos notifications.

Les notifications WhatsApp

WhatsApp vous informe via les notifications push de votre téléphone lorsqu’un nouveau message ou une nouvelle réponse est ajouté à un groupe. Ces notifications peuvent s’afficher même lorsque l’application est fermée, afin que vous ne manquiez aucune notification en temps réel. Dans les paramètres de votre téléphone, choisissez différentes sonneries ou vibrations pour chaque groupe afin de personnaliser vos notifications. Pour garder votre téléphone en mode silencieux, désactivez les notifications dans les paramètres de l’appareil. Sur ordinateur, cliquez sur votre photo de profil pour accéder au menu des notifications ; vous pouvez y activer ou désactiver les bannières et les notifications dans la barre des tâches, et en sélectionner les sons.

Slack vs WhatsApp : sécurité et confidentialité

Lorsque vous utilisez des plateformes de messagerie professionnelle sécurisées, familiarisez-vous avec leurs fonctionnalités de sécurité et de protection afin de respecter les règles de conformité et préserver la confidentialité de vos données propriétaires et des informations de vos clients.

La sécurité et la confidentialité dans Slack

Des contrôles de données de niveau entreprise et une gestion administrative font de la sécurité et de la confidentialité une priorité. Les utilisateurs de Slack bénéficient de :

Chiffrement de bout en bout

AES-256 pour les données au repos

Protocoles TLS 1.2+ pour les données en transit

Authentification unique (SSO)

Système de gestion des identités inter-domaines (SCIM) pour le provisionnement des utilisateurs

Authentification à deux facteurs (2FA)

Surveillance continue des systèmes

Centre des opérations de sécurité (SOC) 2 et SOC 3

Organisation internationale de normalisation (ISO) 27001

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Certifications de conformité Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP)

Gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) en option pour les utilisateurs de Slack Enterprise Grid

La sécurité et la confidentialité sur WhatsApp

Le chiffrement de bout en bout, l’authentification à deux facteurs, la vérification par code de sécurité et l’option d’utiliser des messages éphémères garantissent la sécurité et la confidentialité des messages WhatsApp. La supervision administrative se limite à la gestion des groupes, via la suppression de messages ou le retrait de participants du chat. Il n’existe pas de contrôles centralisés au niveau de l’entreprise pour la conformité HIPAA ou FINRA.

Slack vs WhatsApp : tarifs

Slack et WhatsApp proposent tous deux des forfaits gratuits pour démarrer, ainsi que des options tarifaires évolutives à mesure que votre entreprise se développe et requiert des fonctionnalités supplémentaires.

Les tarifs Slack

Les utilisateurs qui souhaitent explorer Slack pour de petites équipes peuvent commencer avec le forfait Gratuit de Slack, qui donne accès aux canaux, à la Recherche, à 10 intégrations, aux clips audio/vidéo, à un espace de travail et à diverses fonctionnalités de sécurité. L’historique des messages et des fichiers est conservé pendant 90 jours. Les tarifs de Slack débutent avec le forfait Pro, qui ajoute l’accès à Slack Connect, aux Appels d’équipe, aux canevas, aux Listes, aux résumés de canaux générés par l’IA, aux notes d’Appel d’équipe, à une administration améliorée, et bien plus encore. Les forfaits Business+ et Enterprise+ incluent une IA avancée – notamment Slackbot – ainsi qu’une flexibilité accrue en matière de configuration, de gestion et de support.

Les tarifs WhatsApp

Le téléchargement de l’application Business App est gratuit. Ce forfait propose des appels audio et vidéo ainsi que la messagerie texte. La version supérieure, Business Platform, est également gratuite d’accès, mais des frais sont facturés par conversation lorsqu’une API ou une fenêtre de conversation de 24 heures est utilisée. Ce forfait s’adresse aux entreprises qui envoient des messages de marketing et de vente à leurs clients ou à d’autres utilisateurs. Les tarifs varient selon la zone géographique et la catégorie de conversation (marketing, authentification, utilitaire, service). WhatsApp propose un calculateur de tarifs sur son site web pour consulter les détails tarifaires en vigueur.

Slack ou WhatsApp : comment choisir ?

Slack et WhatsApp sont tous deux utiles aux équipes qui cherchent à améliorer leur communication et leur collaboration. Choisissez l’outil qui correspond le mieux à votre façon de travailler et à vos objectifs.

Quand choisir Slack

Si vous souhaitez favoriser la visibilité et la collaboration entre équipes, Slack centralise les conversations, le travail d’équipe, le partage de documents et l’archivage durable des informations. Choisissez Slack pour :

Une communication structurée pour votre équipe. Des canaux facilement consultables, des résumés de réunions générés par l’IA et des statuts permettent à toutes les parties prenantes de rester informées et coordonnées, que ce soit en travail asynchrone ou synchrone.

Des outils de collaboration performants. Utilisez les canevas comme tableaux blancs numériques pour partager vos idées, ou planifiez des Appels d’équipe pour discuter en vidéo avec vos collègues.

Une automatisation intuitive. Configurez des tâches récurrentes, comme l’importation de données depuis vos canaux vers votre CRM, grâce au Générateur de flux de travail.

Une IA intégrée. Demandez à Slackbot , votre assistant IA personnel, de retrouver des informations dans la base de connaissances de votre entreprise, de prendre des notes lors d’une réunion ou de vous rappeler le point d’équipe hebdomadaire.

Quand choisir WhatsApp

Certaines entreprises ont simplement besoin d’un moyen rapide et informel de s’envoyer des messages, sans contraintes de fuseaux horaires ni de compatibilité d’appareils. Envisagez WhatsApp pour :

Les conversations en tête-à-tête ou en groupe. Le format en fils de discussion permet de garder les échanges organisés et consultables.

Le service client des petites entreprises. Utilisez WhatsApp comme application de messagerie pour les communications professionnelles , par exemple pour envoyer des confirmations de commande, des informations de livraison et des mises à jour marketing à votre liste de clients.

Sa conception optimisée pour l’utilisation mobile. Si vous communiquez principalement avec votre équipe ou vos clients depuis un appareil mobile, cette application est optimisée pour le partage de fichiers volumineux et peut archiver les conversations pour référence ultérieure.

Slack est-il meilleur que WhatsApp ?

L’application la mieux adaptée à vos besoins dépend de vos objectifs et de vos exigences professionnelles. Au fil de la croissance et de l’évolution de votre entreprise, votre pile technologique évoluera naturellement elle aussi, ce qui vous amènera à évaluer les meilleurs outils de collaboration en équipe.

Slack est plus adapté que WhatsApp si vous recherchez un système d’exploitation professionnel complet, avec de multiples intégrations et des outils de productivité. Il est idéal pour les équipes distribuées, les flux de travail automatisés et une évolutivité à portée de main.

Si vous avez besoin d’un outil de messagerie simple qui gère également le partage de fichiers, WhatsApp est le bon choix. Il se distingue par sa simplicité et sa rapidité pour maintenir une communication fluide.

Slack vs WhatsApp : comment choisir ?

Les équipes s’épanouissent dans des environnements où la communication est stable et bien organisée. Si vous avez besoin d’un système capable de gérer la collaboration entre plusieurs départements, projets ou équipes, dans un format structuré et consultable qui s’adapte à la croissance de votre équipe et au lancement de nouveaux produits et services, optez pour Slack.

Si vous travaillez au sein d’une petite équipe qui démarre ou si vous êtes entrepreneur indépendant à la recherche d’un moyen professionnel de communiquer avec vos clients externes, WhatsApp propose une messagerie simple en temps réel que tout le monde peut apprendre à utiliser rapidement.

L’outil idéal est celui que votre équipe adoptera et qui lui permettra d’atteindre ses objectifs efficacement. Explorez Slack pour une collaboration d’équipe évolutive grâce aux intégrations, aux modèles, au Générateur de flux de travail et aux outils d’IA.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres comparatifs :

FAQ : Slack vs WhatsApp