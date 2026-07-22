10 alternatives à Google Chat pour les équipes et les entreprises

Points clés Google Chat propose des fonctionnalités simples de messagerie directe et de collaboration, mais pour les entreprises qui ont besoin d’un système plus robuste, plusieurs alternatives puissantes offrent une meilleure organisation, une visibilité transversale accrue et une collaboration renforcée pour les équipes distribuées.

Les alternatives proposent différentes options de collaboration, intégrations, fonctionnalités de sécurité et capacités de développement. La meilleure application de messagerie pour votre entreprise est celle qui correspond à votre façon de travailler et à vos objectifs.

De nombreuses alternatives à Google Chat offrent bien plus qu’un espace pour échanger des messages directs sécurisés et développer des idées en groupe. Certaines intègrent des flux de travail automatisés par l’IA pour accélérer les tâches récurrentes, un partage de documents fluide depuis des applications tierces, ainsi que la visioconférence pour rester connecté avec les membres de l’équipe.

Google Chat est un outil de communication populaire pour envoyer des messages directs, organiser des discussions de groupe et collaborer dans des Spaces dédiés (salles de discussion). Intégré directement à Google Workspace, Google Chat attire naturellement les équipes qui s’appuient sur Google Drive, Gmail et Google Meet pour leurs communications internes.

Cependant, pour les entreprises en pleine croissance, cet outil peut rapidement se révéler limité pour les membres qui n’utilisent pas l’écosystème Google ou qui ont besoin de fonctionnalités d’IA plus avancées et d’une meilleure connectivité avec d’autres applications professionnelles. À mesure que les flux de travail de votre équipe gagnent en complexité, nécessitent davantage de fonctionnalités transversales et requièrent des contrôles administrateur plus stricts, envisagez l’une de ces alternatives à Google Chat pour les entreprises.

Voici un tableau comparatif rapide avant d’explorer les alternatives plus en détail :

Outil Idéal pour Intégrations Sécurité/contrôles administrateur Voix/vidéo Fonctionnalités IA Google Chat Utilisateurs Google Workspace Plus de 6 intégrations natives et des milliers d’autres via Zapier et Integrately L’administrateur gère les accès, la protection des données et la modération du contenu ; utilise les journaux d’audit et la sécurité des données Discussions audio et vidéo disponibles en tête-à-tête ou en groupe ; utilisation de l’intégration Google Meet S’intègre à Gemini ; l’IA propose des résumés de conversations, la recherche et la rédaction de contenus Slack Communication et flux de travail centralisés 2 600+ Contrôles d’administration avancés ; journaux d’audit ; certifications de conformité Options de chat audio ou vidéo en temps réel via les Appels d’équipe ; enregistrez des messages asynchrones via des clips Résumés IA des discussions de canaux ; Slackbot pour automatiser les flux de travail ; Agentforce pour les entreprises Zulip Communication en fils de discussion et équipes distribuées 100+ Sécurité de niveau entreprise et contrôles administrateur ; système d’autorisations granulaires Aucune option voix/vidéo native ; utilisez des intégrations tierces pour ces fonctionnalités Des bots IA automatisent les tâches et résument les conversations Microsoft Teams Entreprises axées sur Microsoft et collaboration unifiée 2 100+ Accessible via le Centre d’administration Microsoft Teams et Microsoft Entra ID pour la protection contre la perte de données, l’accès invité, etc. Plusieurs options audio et vidéo, notamment le mode présentateur, les clips vidéo et les arrière-plans générés par IA Microsoft Copilot propose des récaps de réunions, la transcription, le cadrage vidéo dynamique, et bien plus encore Mattermost Sécurité stricte et auto-hébergement 700+ Conçu pour les entreprises et les environnements hautement réglementés et sécurisés, avec des outils de conformité avancés Mattermost Calls pour la voix et le partage d’écran ; intégrations tierces disponibles L’IA automatise les flux de travail, améliore la collaboration et maintient un niveau de sécurité strict Discord Communication et partage axés sur la communauté 8 000+ Autorisations basées sur les rôles, authentification à deux facteurs, alertes d’activité, et bien plus encore Discussions vocales haute fidélité et appels vidéo à grande plage dynamique ; partage d’écran S’intègre à des outils tels que ChatGPT et Claude pour automatiser la modération et jouer le rôle d’assistants conversationnels Rocket.Chat Secure CommsOS Haute sécurité et flexibilité open-source 5 000+ Chiffrement de bout en bout et communications zéro confiance pour les informations hautement classifiées et critiques Voix sécurisée, appels vidéo et partage d’écran Prend en charge les grands modèles de langage (LLM) auto-hébergés Pumble La communication d’équipe à petit prix Plus de 12 intégrations natives et plus de 3 000 avec Zapier Les administrateurs peuvent restreindre la messagerie et affiner les rôles ; utilise le chiffrement, l’authentification unique et des certifications de conformité Plusieurs options vocales, vidéo et de partage d’écran pour les conversations individuelles et en groupe Un assistant IA répond à vos questions et rédige du contenu Wire Communications d’entreprise sécurisées Connectez-vous via des API et des webhooks Chiffrement de bout en bout, contrôles administrateur avancés Options voix et vidéo chiffrées pour les conversations individuelles et de groupe Plusieurs fonctionnalités d’IA, notamment des outils génératifs, l’apprentissage automatique et des agents d’IA conversationnelle Flock Communications entre équipes transversales Plus de 50 natives et plus de 1 500 via Zapier Contrôles de sécurité d’entreprise via le panneau administrateur Flock pour gérer les règles et les données Options audio, vidéo et partage d’écran Utilise des intégrations d’IA, telles que Relevance AI, pour optimiser les flux de travail et automatiser les tâches Twist Communication d’équipe asynchrone Quelques intégrations natives et plus de 8 000 via Zapier, Integrately et n8n Les administrateurs contrôlent les autorisations des rôles, les contenus et les intégrations ; les contrôles de sécurité garantissent la confidentialité Aucune fonctionnalité native de voix ou vidéo afin de préserver le format asynchrone ; ajoutez la voix et la vidéo via des intégrations tierces Connectez des assistants IA externes via des intégrations tierces

Pourquoi les équipes cherchent des alternatives à Google Chat

Google Chat excelle dans les fonctionnalités basiques de messagerie et dans la gestion de celle-ci ; cependant, les équipes cherchent souvent des alternatives à Google Chat lorsqu’elles ont besoin de faire évoluer leur plateforme de communication pour accompagner la croissance de l’entreprise, de disposer de fonctionnalités de gouvernance plus strictes, ou de davantage d’options d’intégration pour s’adapter à des flux de travail de plus en plus complexes. Parmi les problèmes courants rencontrés par les utilisateurs :

Des connaissances fragmentées entre les outils Google Workspace. Une organisation claire et structurée est la base de toute entreprise. Au fur et à mesure que les équipes grandissent, elles ont besoin que les données soient accessibles et consultables depuis une seule plateforme centrale de communication professionnelle, et non dispersées entre différentes applications.

Visibilité transversale limitée. Lorsque votre entreprise crée de nouveaux services et projets, le partage ouvert d’informations entre les équipes devient essentiel pour atteindre les objectifs de l’entreprise .

Évolutivité difficile pour les grandes équipes ou les équipes distribuées. La croissance de l’entreprise peut impliquer l’intégration de parties prenantes externes, de prestataires ou de partenaires. Votre logiciel de collaboration d’équipe doit facilement s’adapter à ces échanges en télétravail, en présentiel et en mode hybride, quelle qu’en soit la source.

Lacunes en matière d’intégration avec les outils non Google. La plupart des automatisations Google Workspace sont soumises à des limites de temps (parfois aussi courtes que six minutes), ce qui restreint les tâches automatisées de longue durée. Par ailleurs, certains outils Google fonctionnent uniquement sur ordinateur, ce qui pénalise les utilisateurs travaillant principalement sur mobile.

Limites en matière de gouvernance, de conformité et d’administration. La surveillance de Google Chat s’effectue via la Console d’administration Google Workspace pour assurer une certaine protection, mais elle ne permet pas de visualiser les conversations externes initiées par des utilisateurs extérieurs à l’entreprise et offre des capacités d’audit limitées lorsque l’historique des conversations est désactivé.

Envisagez une alternative à Google Chat pour développer la communication au sein de vos équipes internes et externes, enrichir les possibilités de collaboration et stimuler la productivité grâce à des automatisations tierces non Google et des assistants IA.

Ce qu’il faut rechercher dans une alternative à Google Chat

Lorsque vous explorez de nouvelles plateformes de messagerie professionnelle, concentrez-vous sur les fonctionnalités qui améliorent l’organisation de vos communications – comme les réponses imbriquées et les échanges pouvant être balisés, recherchés et partagés. L’outil idéal doit également favoriser la collaboration entre les services et les projets. Si votre entreprise est en pleine expansion, optez pour un logiciel de collaboration adapté à votre croissance, doté de fonctionnalités évolutives : intégrations tierces, automatisations enrichies par l’IA et paramètres avancés de conformité et de gouvernance.

Les différentes applications de messagerie d’équipe répondent à des besoins variés, mais la plupart des entreprises tirent profit des éléments suivants :

Canaux et communication structurés. Choisissez une plateforme qui permet d’organiser vos conversations en canaux dédiés ou en fils de discussion, par service, thème, projet ou selon vos besoins. Cela facilite la recherche d’informations et maintient les échanges concentrés sur l’essentiel.

Recherche et gestion des connaissances. Les plateformes de communication interne avancées proposent des champs de recherche par mots-clés et des assistants IA pour retrouver des informations dans vos conversations ou réunions selon vos demandes. Ils peuvent faire remonter des données depuis la base de connaissances de votre entreprise, réduisant ainsi le temps perdu à chercher des PDF ou des feuilles de calcul.

Intégrations. La capacité à démultiplier la puissance de votre plateforme de messagerie dépend du nombre et du type d’intégrations proposées. Vérifiez la possibilité d’intégration des logiciels et applications que vous utilisez le plus avec les options alternatives à Google Chat. Par exemple, votre système de gestion de la relation client (CRM) s’intègre-t-il à la plateforme de messagerie de votre choix, vous évitant de jongler entre les écrans lorsque vous avez besoin de données client à portée de main ?

Capacités d’automatisation des flux de travail et productivité assistée par l’IA. De nombreuses discussions contiennent des informations sur les processus ou les prochaines étapes. Les plateformes de messagerie dotées d’améliorations de productivité intégrées, telles que les automatisations de flux de travail, s’appuient sur des assistants IA pour transformer les discussions de projet en actions concrètes.

Contrôles de sécurité et d’administration. Si votre entreprise gère des informations sensibles, telles que des dossiers patients, des données financières ou des informations propriétaires, une plateforme de messagerie proposant des fonctionnalités de conformité et de sécurité personnalisables offre une tranquillité d’esprit à tous.

Options de collaboration externe. Vos partenaires, parties prenantes et prestataires méritent le même niveau de communication fluide que vos collaborateurs. Choisissez une plateforme qui prend en charge les utilisateurs invités ou les canaux dédiés à l’hébergement des communications externes .

Évolutivité. À mesure que votre entreprise se développe, votre infrastructure technologique évolue elle aussi. Réfléchissez à la façon dont le nouveau logiciel s’adapte à une équipe en croissance, aux besoins d’intégration, à la collaboration, à l’automatisation des tâches récurrentes et au renforcement de l’efficacité.

Tarification et coût total de possession. Les fonctionnalités avancées sont appréciables, mais votre budget reste une priorité. Passer à un forfait supérieur depuis Google Chat peut signifier passer d’une solution gratuite à une plateforme avec des frais mensuels ou annuels, mais il existe des options adaptées au budget d’une entreprise en pleine croissance.

Les 10 meilleures alternatives à Google Chat en 2026

Les outils de communication en entreprise permettent aux équipes d’échanger et de collaborer dans un espace centralisé. Comparer les différents outils de collaboration d’équipe vous aide à identifier les fonctionnalités, la structure et l’ergonomie les mieux adaptées à votre entreprise. Cette liste d’alternatives à Google Chat est sélectionnée depuis G2 ; tous les logiciels et outils répertoriés affichent une note minimale de 4 étoiles sur 5.

1. Slack : idéal pour la collaboration et la productivité en entreprise

Slack est un espace de travail collaboratif complet, avec des conversations organisées par canaux, des options de réunion vidéo et audio, des canevas pour la collaboration d’équipe, et des assistants IA pour transformer les sujets de discussion en tâches. Grâce à ses intégrations, Slack se synchronise avec les logiciels et outils que vous utilisez au quotidien, centralisant toutes vos tâches dans un espace de travail unique afin de réduire les changements d’écran et d’optimiser la productivité.

Fonctionnalités clés :

Canaux. Les conversations sont organisées par équipe, thème ou projet pour améliorer la concentration et favoriser les collaborations transversales. Slack AI résume les informations dans les canaux Slack pour des mises à jour rapides, et met en avant les détails des échanges dans les résultats de recherche pour un accès immédiat.

Intégrations. Enrichissez les fonctionnalités en intégrant des outils externes tels que des systèmes CRM, des plateformes de support client et des documents partagés directement dans vos discussions de canaux. Plus de 2 600 intégrations Slack personnalisent votre expérience utilisateur.

Automatisation des flux de travail et IA. Accélérez les validations, les mises à jour de statut, la gestion des tâches et les processus courants grâce à des automatisations et des assistants IA intégrés à vos conversations.

Communication externe. Utilisez Slack Connect pour intégrer partenaires, fournisseurs, clients et bien d’autres à une discussion dans un canal spécifique, contrôler leurs droits d’accès et les retirer quand la collaboration est terminée.

Évolutivité en entreprise. Au fur et à mesure que votre équipe grandit, l’architecture de Slack s’adapte. Elle prend en charge jusqu’à 500 000 utilisateurs, une messagerie mondiale en temps réel et une structure organisationnelle complexe avec le forfait Enterprise Grid .

Idéal pour : les équipes distribuées qui ont besoin d’une structure et d’une organisation solides dans leurs conversations.

2. Zulip : idéal pour la communication par fils de discussion

Zulip propose des conversations organisées en canaux et des messages directs pour les équipes distribuées travaillant de manière asynchrone ou en temps réel. L’IA résume les fils de discussion non lus dans votre boîte de réception pour vous permettre de vous mettre à jour rapidement.

Fonctionnalités clés :

Gestion des connaissances. Les conversations organisées par thèmes (plutôt que par dates ou par services) dans les canaux facilitent la recherche des informations dont vous avez besoin.

Organisation des équipes. Les petites et moyennes entreprises en pleine croissance restent organisées et connectées.

Logiciel open source. Zulip est disponible dans le cloud ou en tant que solution de messagerie auto-hébergée.

Interface intuitive. Les avis d’utilisateurs sur G2 saluent la façon dont Zulip fluidifie les communications, facilite la recherche d’informations et réduit les sources de déconcentration grâce à des discussions ciblées.

Idéal pour : les équipes avec un fort trafic de messages qui ont besoin de conversations organisées par thème, de notifications personnalisées et d’intégrations d’applications.

3. Microsoft Teams : idéal pour les entreprises centrées sur l’écosystème Microsoft

Microsoft Teams est une plateforme collaborative qui simplifie les communications entre les membres d’une équipe. En plus d’une fonctionnalité de messagerie, elle donne accès à la vidéoconférence, à des intégrations d’applications et au stockage de fichiers dans les logiciels Microsoft 365.

Fonctionnalités clés :

Chat et messagerie. Démarrez des conversations individuelles ou en groupe en temps réel.

Partage de fichiers. OneDrive et SharePoint de Microsoft permettent le partage, le stockage et la collaboration sécurisés sur des fichiers entre les membres de l’équipe.

Intégrations d’applications. En plus des produits Microsoft, Microsoft Teams propose des intégrations d’applications tierces pour améliorer l’efficacité au travail.

Sécurité. Les conversations et les informations restent protégées grâce au chiffrement des appels, des messages et des fichiers.

Idéal pour : les équipes dont le travail et les communications s’inscrivent entièrement dans l’environnement Microsoft Workspace.

4. Mattermost : idéal pour la sécurité et l’auto-hébergement

Mattermost est une plateforme collaborative conçue pour les environnements complexes, comme le DevOps, où les développeurs et les professionnels de l’informatique communiquent et exigent un niveau de sécurité rigoureux. Les utilisateurs de Mattermost sur G2 apprécient son interface simple et sa capacité à partager différents types de contenus, notamment du texte, des photos et des fichiers, depuis un ordinateur, un appareil mobile ou un navigateur web.

Fonctionnalités clés :

Messagerie par canaux. Organisez les conversations par équipe, thème ou service.

Fonctionnalités IA. Les assistants IA conversationnels génèrent des résumés de longs fils de discussion et extraient des tâches exploitables à partir des conversations.

Plateforme open source. Plus de 800 000 espaces de travail Mattermost favorisent des collaborations sécurisées pour les entreprises du secteur du développement, du renseignement, de la défense et des infrastructures critiques.

Gestion des tâches et des projets. Les conversations se transforment en actions grâce aux flux de travail automatisés et au partage de fichiers.

Idéal pour : les entreprises techniques et opérationnelles qui ont besoin d’une sécurité de premier ordre pour leurs collaborations, leurs communications et leurs flux de travail.

5. Discord : idéal pour la communication communautaire

Discord propose une atmosphère détendue et ludique pour les discussions de groupe et le partage de médias, ainsi que des communications vocales, vidéo et textuelles. Les utilisateurs de G2 apprécient les canaux et les serveurs qui permettent d’organiser les discussions écrites et vocales par thème.

Fonctionnalités clés :

Une expérience fluide sur tous les appareils. Discutez via Windows, Mac, iOS, Android, iPad, Linux et les navigateurs web.

Partage en temps réel. Envoyez des images, des vidéos et des fichiers multimédia pour enrichir vos conversations.

Zéro latence. Une qualité vocale optimale sans aucun problème de latence, pour une expérience qui fidélise les utilisateurs.

Serveurs et canaux. Créez des espaces de réunion virtuels dédiés, organisés par équipe ou par projet.

Idéal pour : les entreprises ayant besoin d’espaces de discussion à la fois pour un usage interne privé et pour rassembler une communauté, tels que des partenaires collaboratifs et des testeurs de produits.

6. Rocket.Chat : idéal pour une flexibilité open source

Rocket.Chat propose des solutions de messagerie, de communication vocale et vidéo open source pour les infrastructures sensibles et les environnements à enjeux élevés, tels que les organisations gouvernementales qui exigent une sécurité sans compromis et une conformité rigoureuse.

Fonctionnalités clés :

Continuité opérationnelle. Cette plateforme de communication est conçue pour fonctionner sur des réseaux extrêmement confidentiels et rester opérationnelle dans des situations critiques.

Architecture adaptable. Les utilisateurs gardent le contrôle de leurs données, mettent en place des flux de travail personnalisés et choisissent la façon dont les données sont stockées pour prévenir tout accès non autorisé.

Améliore la communication en temps réel. Les membres de l’équipe et les partenaires peuvent rapidement échanger, prendre des décisions et agir en temps réel.

Collaboration inter-entreprises. Échangez en toute sécurité avec les membres de votre équipe comme avec vos partenaires externes.

Idéal pour : Les équipes dont les missions sont sensibles et qui ont besoin de rester connectées via la messagerie, la vidéoconférence et des applications tierces ou personnalisées.

7. Pumble : idéal pour les équipes soucieuses de leur budget

Pumble est une application de communication d’équipe tout-en-un conçue pour faciliter la messagerie, la visioconférence et le partage de fichiers entre les membres de l’équipe. Cette application gratuite séduit les start-ups et les entreprises aux budgets serrés qui ont besoin de centraliser leurs communications.

Fonctionnalités clés :

Historique des messages enregistrés. Recherchez facilement des informations issues de discussions passées, telles que des fichiers partagés.

Organisation par canaux. Hébergez des discussions de groupe par projet ou par service, ou envoyez des messages directs privés aux membres du canal.

Compatibilité multiappareil. Restez informé des discussions professionnelles où que vous soyez et à tout moment, grâce à Pumble accessible via le web, un ordinateur ou des appareils mobiles.

Appels audio et vidéo. Connectez-vous visuellement avec votre équipe pour collaborer en temps réel.

Idéal pour : les entreprises qui estiment que les chaînes de réponses par e-mail et les messages de groupe ne sont plus efficaces et souhaitent des communications mieux organisées.

8. Wire : la meilleure solution pour la messagerie d’entreprise sécurisée

Wire est une plateforme de communication proposant un chiffrement de bout en bout pour les discussions de groupe, les appels audio, la visioconférence, le partage de fichiers et la messagerie. Les données partagées restent privées, protégées et conformes aux réglementations, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes des secteurs médical ou financier qui partagent des informations confidentielles.

Fonctionnalités clés :

Contrôles de confidentialité pour les entreprises. Accédez aux connexions sécurisées et automatisez-les grâce à l’authentification unique (SSO) basée sur SAML et à la prise en charge de SCIM.

Sécurité renforcée. Activez le chiffrement de bout en bout, le déploiement souverain, le stockage local des clés et la sécurité zéro confiance pour répondre aux exigences de conformité.

Communication open-source. Bénéficiez d’un meilleur contrôle sur l’infrastructure, la gouvernance des données et le déploiement qu’avec les outils SaaS (Software as a Service) propriétaires.

Interface intuitive. Les utilisateurs de G2 saluent la présentation claire et la conception ergonomique.

Idéal pour : les équipes qui échangent régulièrement des informations privées, sensibles ou confidentielles.

9. Flock : idéal pour les petites entreprises à la recherche d’un outil de communication d’équipe simple

Flock est une plateforme de collaboration et de communication conçue pour amplifier la productivité des équipes transversales. Les rappels, listes de tâches, sondages et notes partagées de l’application permettent aux petites entreprises de rester connectées et organisées.

Fonctionnalités clés :

Communications par canal. La prise de décision et la résolution de problèmes s’effectuent dans ces espaces de discussion dédiés à un thème.

Appels vidéo et vocaux. Renforcez les liens et faites avancer les projets grâce à des communications en temps réel.

Partage de fichiers. Les intégrations avec Google Drive, JIRA et d’autres outils réduisent les changements d’écran et d’application.

Fonctionnalités de messagerie pratiques. L’aperçu du dernier message, les points clés des conversations récentes et les raccourcis clavier vous permettent de ne jamais manquer une discussion importante.

Idéal pour : Les équipes en pleine croissance qui souhaitent combler les lacunes de communication et supprimer les silos entre services au sein de leur entreprise en centralisant les communications professionnelles.

10. Twist : idéal pour la communication asynchrone

Twist est une application de travail en équipe conçue pour la communication asynchrone, qui s’adapte à votre emploi du temps quand vous êtes disponible pour échanger. La plateforme favorise des discussions sereines où les utilisateurs peuvent intervenir à leur rythme, consulter les informations et ne jamais se sentir exclus.

Fonctionnalités clés :

Moins de distractions. L’approche asynchrone confère à cet outil une atmosphère calme et organisée, prêt à l’emploi quand vous l’êtes.

Discussions en fils. Restez organisé(e) et à jour grâce à des fils de discussion structurés.

Utilisation des canaux. Organisez les échanges des différentes équipes, départements ou projets.

Interface simple. Les utilisateurs sur G2 indiquent apprécier l’aspect épuré et structuré de la plateforme.

Idéal pour : les équipes qui ont besoin de plages de travail pour se concentrer sans interruption, avec la possibilité de rejoindre des discussions professionnelles au moment qui leur convient le mieux dans leur journée.

Comment choisir une alternative à Google Chat

Lorsque vous explorez des alternatives à Google Chat, gardez à l’esprit les objectifs et les flux de travail de votre entreprise. Ce qui fonctionne bien pour l’entreprise d’un ami, ou même pour un concurrent, n’est pas forcément le meilleur choix pour vous. Réfléchissez à la façon dont votre équipe utilise les outils de communication interne, et déterminez si vous avez besoin d’une connectivité pour les parties prenantes externes, ainsi que de garanties en matière de sécurité et d’évolutivité.

Besoins en communication interne

Les processus et styles de communication des équipes varient. Certaines plateformes de messagerie offrent des fonctionnalités asynchrones robustes, tandis que d’autres excellent dans les communications en temps réel. Si votre appli de messagerie fait également office de plateforme de collaboration transversale, optez pour une solution qui propose le partage de fichiers, les discussions de groupe, des outils de collaboration basés sur l’IA, ainsi que d’autres moyens d’échanger des idées et de déclencher des flux de travail entre les différents services.

Contraintes de sécurité et de conformité

Toutes les entreprises ont besoin de confidentialité, mais pour rester conformes, certaines nécessitent des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que le chiffrement de bout en bout pour empêcher les pirates de lire les données partagées, ainsi qu’un code open source permettant des audits des vulnérabilités de la plateforme.

Complexité de l’écosystème d’intégrations

La plupart des applis de messagerie proposent un ensemble de fonctionnalités basiques : des canaux pour organiser les discussions, la messagerie directe pour les conversations privées et la possibilité de mentionner des personnes clés. Lorsque vous avez besoin d’options supplémentaires, comme le partage de fichiers depuis Google Drive ou la gestion de projet depuis Slack, les intégrations enrichissent et personnalisent votre appli de messagerie.

Structure des équipes à distance et hybrides

Que vous travailliez au bureau, chez vous ou en déplacement, les applis de messagerie vous maintiennent connecté(e). Pour les équipes distribuées, la meilleure solution offre plusieurs modes de communication, aussi bien en temps réel qu’en asynchrone. Recherchez des notifications aux paramètres flexibles (pour ne jamais manquer un message ou les mettre en sourdine lors de périodes de travail concentré), des horodatages par fuseau horaire pour tenir compte des emplois du temps de chacun, ainsi que des connexions vidéo et audio de qualité pour des échanges fluides.

Taille et maturité de l’entreprise

Si vous recherchez une alternative à Google Chat, vous souhaitez probablement accéder à de nouvelles fonctionnalités, à des intégrations supplémentaires ou à la possibilité de faire évoluer votre plateforme de communication. Certains outils de communication d’entreprise facturent par utilisateur, tandis que d’autres appliquent un tarif forfaitaire mensuel ou annuel. À mesure que votre entreprise se développe, assurez-vous que l’appli choisie correspond à vos besoins et à votre budget.

Choisir la bonne alternative à Google Chat pour votre équipe

Google Chat convient bien à la messagerie d’équipe légère, mais peut s’avérer insuffisant lorsque les besoins de votre entreprise évoluent. L’application de messagerie idéale pour votre entreprise doit être intuitive, productive et simple d’utilisation.

Slack est un espace de travail évolutif et polyvalent pour les équipes modernes, offrant l’automatisation des flux de travail, une communication d’équipe unifiée et le partage sécurisé des connaissances, avec des options de communication externe via Slack Connect. Et lorsque vous avez besoin d’aide supplémentaire, Slack AI vous aide à trouver des réponses à vos questions et les prochaines étapes pour faire avancer votre travail.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et présente des produits Slack, dont nous sommes propriétaires. Nous avons un intérêt financier dans leur succès, mais toutes nos recommandations reposent sur notre conviction sincère en leur valeur.

Vous souhaitez savoir comment Slack se compare à d’autres outils de collaboration et de communication dans le cloud ? Consultez nos autres comparatifs :

FAQ sur les alternatives à Google Chat